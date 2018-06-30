DHA YURT BÜLTENİ 4

ZONGULDAK'ta geç kaldığı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) alınmayan Kader Ceren Elcik (18), annesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

YKS'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne(TYT) giren adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi. Küpe, bilezik, kolye gibi eşyalarla sınava girmek isteyenler görevli polis memurları tarafından geri çevrildi. Öğrenciler, yasak olan eşyaları ailelerine teslim ettikten sonra sınav salonuna alındı. Çocuklarını sınava getiren velilerde okul bahçelerinde heyecanla bekledi. Aileler okul önlerinde çocukları için dua okuyarak sınavın bitmesini bekledi.

SINAVA ALINMAYAN ÖĞRENCİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI



Sınava girmek için Devrek ilçesinden Zonguldak Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'ne gelen Kader Ceren Elcik ise sınav saati olan 10.00'dan 1 dakika sonra geldiği için içeri alınmadı. Koşarak okul kapısına yönelen Elcik'e, görevliler sınavın başladığı ve içeri alınamayacağını söyledi. Elcik, sınav giriş belgesini yırtarak gözyaşlarına boğuldu. Dışarıda bekleyen annesinin yanına giden Elcik, sarılarak uzun süre ağladı. Annesi de kızının sınava alınmamasına tepki gösterdi.





Görüntü Dökümü



-Üzerleri aranan öğrenciler



-Öğrencilerin okula girmesi



-Bekleyen veliler



-Kader Ceren Elcik'in ağlaması



-Annesine sarılması



-Annesinin tepkisi



-Okuldan ayrılmaları



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()

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GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



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5 - Zonguldak'ta rögara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta rögara sıkışan yavru köpek, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yayla Mahallesi Liman Caddesi'nde, rögardan köpek sesi geldiğini duyanlar Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Rögar kapağını açan ekipler, aşağıya inerek köpeği kurtarmak istedi. Sıkıştığı görülen köpeği kurtarmak için çalışma başlatıldı. Caddeden geçen Necdet Kutoğlu, rögara inerek ekiplerin de desteğiyle köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Yavru köpek, dışarı çıkınca annesinin yanına gitti. Çevredekiler Kutoğlu'nu alkışlayarak tebrik etti.

Görüntü Dökümü

-Kurtarma çalışması

-Necdet Kutoğlu'nun rögara inmesi

-Çalışması

-Köpeği kurtarması

-Köpeğin annesiyle görüntüsü



Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,()

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6 - Veliler gürültü çıkaran inşaat çalışanlarına isyan etti

ADANA'da çocukları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren veliler, okulun yakınlarındaki inşaat çalışanlarına gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Velilerin ihbarıyla inşaata gelen polis, çalışmaları durdurdu.



Merkez Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda çocukları sınava giren öğrenci velileri, okul bahçesinde dua ederek, beklemeye başladı. Bu sırada veliler, okulun yakınlarındaki bir inşaatta çalışmalar sırasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle inşaat yetkilerini uyardı. Gürültü kesilmeyince polise haber verildi. Şantiye yetkilileriyle görüşen polis, çalışmaları durdurdu.



Öğrenci velisi Cengiz Özdemir, seyyar satıcı sesleri, inşaat gürültüsü nedeniyle sınavdaki gençlerin dikkatinin dağıldığını belirterek, "Çocuklar bir yıl çalışıp, emek sarf edip imtihana giriyorlar; hayatları, istikballeri söz konusu. İnşaatların, gürültü yapan yerlerin bugünlük durması lazım, ama bizim milletimiz umursamıyor. Yazık, günah. Millet olarak birbirimize saygımız olması lazım" diyerek tepki gösterdi.



Görüntü Dökümü

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- Okul tabelası

- Sınava koşarak birinin girmesi

- Kapıların kapanması

- Velilerin bekleyişi

- Kuran okuyan velilerden ve kalabalıktan detay

- İnşaata tepki gösteren veli

- İnşaattan genel görüntü

- Cengiz Özdemir ile röportaj

- Vatandaşın polis çağırması

- Polisin gelmesi

- Polisin inşaat görevlilerini uyarması

SÜRE: 3' 10'' BOYUT: 193 MB

(Haber: Nuri PİR - Kamera: ADANA, ()

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7 - Denizli'de YKS heyecanı

DENİZLİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 26 bin 140 öğrenci ter döktü. Geç kalan bazı adaylar, sınav merkezlerine yetişebilmek için koşmak zorunda kaldı.

Denizli'de YKS'nin TYT oturumuna 26 bin 140 öğrenci katıldı. Sınavların yapılacağı okullarda polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Sınava girecek adaylar aramanın ardından içeri alındı. Aramalar sırasında adayların yanında getirdiği su şişelerinin etiketleri de çıkartıldı. Kapılarda bekleyen polisler, sıklıkla uyarılar yaparak saat 10.00'dan itibaren içeri kimsenin alınamayacağı bildirdi. Adayların binalara girmesinin ardından okul bahçelerinde bekleyen aileler de dışarı çıkarıldı. Bu sırada sınava son dakikada yetişmeye çalışanlar da koşarak sınıflara gitti. Sınavın başlamasının ardından adaylar içeride aileleri de dışarıda ter döktü. Aileler, sınava giren çocukları için dua etti. Polis ekipleri ise okul çevrelerinde gürültü çıkarılmasını önlemek için önlem alarak, devriye görevi yürüttü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adayların binalara alınmasından

- Üst aramalarından

- Polislerin adayları uyarması

- Koşan adaylardan

- Ailelerin okul dışına çıkarılması

- Bekleyen ailelerden görüntüler

(KJ Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()