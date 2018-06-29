DHA YURT BÜLTENİ-4

KIRIKKALE-Ankara Karayolunda sabah erken saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Ankara Karayolunun Kılıçlar yol ayrımında meydana geldi. Murat Yılmaz idaresindeki 34 LV 6239 plakalı otomobil Ankara istikametinden Çorum yönüne giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Ayten Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybederken eşi Murat ve çocukları Kadirefe, Edanur ve Betül Yılmaz yaralı olarak olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detay görüntüler

Yaralılardan görüntü

Trafik ekiplerinden görüntü

Yoldan görüntü

Şarampole yuvarlanan otodan görüntü

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7 - ÇATI KATINDAKİ ATIK SU BORUSUNA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

AKSARAY'da bir apartmanın çatı katında atık su borusunun içinde düşüp sıkışan yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, sabah 07.00 Ereğli Kapı Mahallesi 1418 Sokaktaki Turgut Reis Apartmanı'nın çatı katında meydana geldi. Apartman sakinleri çatı katından kedi sesi geldiği duydu. Ardından yaptıkları incelemede, sesin atık su borusunun içinden geldiği belirlendi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatı borunun içine sarkıtıp, yaklaşık 2 metre derinlikte bulanan yavru kediyi kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yavru kedinin belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra koruma altına alınacağı belirtildi.

(Görüntü Dökümü

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- Boruya halatın sarkıtılması

- Kedinin çıkartılması

(KJ:Haber: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))

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8 - SU PARKINDA ZİPLİNE HEYECANI

ANTALYA'da, turistler havuzların tadını çıkartıyor. Su parkının en çok ilgi gören ektkinliklerinin başında ise zipline geliyor.

Antalya kent merkezindeki Aqualand Su Parkı içine kurulan 150 metre uzunluğundaki zipline'i deneyenler tutkunu oluyor. Şelaleli havuz, çocuk havuzu ve dalga havuzunun üzerinden geçen çelik halata güvenlik ipiyle bağlanan turistler, kendilerini boşluğa bırakıyor. Hızla kayarak dalga havuzunun kenarındaki bitiş noktasına ulaşan tatilcilerin çığlığı, su parkının dört bir yanından duyuluyor. Bir tur inişin 20 TL olarak fiyatlandırıldığı zip line, heyecan ve adrenalini sevenlerin ilgi gösterdiği etkinliklerin başında geliyor. Zipline yapanları havuz içinden izleyenler ise eğlenceye ortak oluyor. Zipline etkinliğini uzaktan izlemeyi seçenler ise güneşlenip havuza giriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zipline aletinden görüntü

- Tatilcilerden görüntü

- Havuzdan görüntü

Kaset Durumu: Link geçildi

KJ: Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

