DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ADIYAMAN'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ, PİLOT ÖLDÜ

ADIYAMAN'ın Besni ilçesi yakınlarına, Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal (40) yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Besni ilçe merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Kayalardı bölgesinde meydana geldi. Bölgeye bir uçağın düşerek yandığını görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi'ne ait olduğu saptanan uçağa müdahale etti. Yangını söndüren ekipler pilota rastlamayınca, düşüş anında atladığı belirlenen pilotun bulunması için arazide çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda uçağın düştüğü yerde 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Söğütlü bölgesinde kursiyer pilot Mehmet Önal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Adıyaman Valiliği'nden, kursiyer pilotun öldüğü olaya ilişkin teknik ekibin görevlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi: "27.06.2018 günü saat 08:15 sıralarında Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne bağlı eğitim uçağı Besni ilçemiz yakınlarına düşmüş, yaklaşık 20 km ötede Yukarı Söğütlü bölgesinde pilotun cesedine ulaşılmıştır. Uçağın düşüş sebebi ile ilgili teknik ekip görevlendirilmiş olup, gerekli inceleme ve araştırmalarını neticelendirmesinin ardından elde edilen bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

YALNIZ UÇUŞUNU YAPIYORDU

Öte yandan kursiyer pilot Mehmet Önal'ın bugünkü kazada eğitiminin 38'inci saatinde yalnız uçuşunu gerçekleştirdiği öğrenildi. Önal'ın yaşamını yitirdiği olayda üniversiteye ait diğer uçağın da güvenlik amacıyla peşinden ilerlediği ve bağlantı kesilince düştüğü bilgisini yetkililere ilettiği bildirildi.

DÜŞEN UÇAK 2 YIL ÖNCE ALINMIŞTI

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitim vermek amacıyla 2016 yılı Haziran ayında 'Cessna 172SP' tipi 2 uçak satın almıştı. Tek motorlu, pervaneli olan ve 1 milyon 975 bin liraya satın alınan uçaklara T.C. GUA ve T.C. GUB isimleri verilmişti.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Uçağın düştüğü arazı

- Arazide yanmış ekinler

- Uçak parçaları

- Polislerin inceleme yapması

- Polislerin güvenlik önlemi alması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- Mahir ALAN- BESNİ(Adıyaman) -)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 116 MB, 62 MB

=======================================================

2)KİLİS'TE 6 AYLIK İŞE GİRECEKLERİN KURA ÇEKİMİNE DEVAM EDİLDİ

KİLİS’te, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 6 aylık işe girmek için müracaat eden 7 bin 200 kişiden 1500'ü için yapılan kura çekimi bugün de sürdürüldü. Kilis’te, kamu kurum ve kuruluşlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 1500 kişinin işe alınacağının açıklanmasından sonra 7 bin 200 kişi başvuruda bulundu. Başvuranların sayısının fazla olması nedeniyle işe alınacakların noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenmesi kararlaştırıldı. Bu kararın ardından Kilis Spor Salonu'nda 2 gün önce başlanan kura çekimi bugün de sürdürüldü. Salona gelen bazı kişilerin, takip ettikleri kura çekiminde isimlerinin çıkması için dua ettiği görüldü. Kura çekiminde ismi çıkanlar, sevinirken, ismi çıkmayanlar ise üzüntü yaşadı. Kura çekiminde ismi belirlenenlerin 2 Temmuz'da işe başlayacakları bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Tribünlerdeki adaylar

- Kura çekimi

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 346 MB

=====================================================

3)JANDARMADAN KAÇAN MİNİBÜSTE 30 GÖÇMEN YAKALANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir minibüsle Yunanistan'a kaçmak için sınırına götürülen 3'ü çocuk 30 Pakistanlı kaçak göçmen yakalanırken, araç sürücü ve organizatör olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Edirne'nin Keşan ilçesinde gece yol uygulaması yapan jandarma ekiplerine 'FETÖ'cüler bir minibüsle Yunanistan'a kaçırılıyor' ihbarı geldi. İhbar üzerine jandarma ekipleri kiralık olduğunu belirlediği 34 VS 2146 plakalı kapalı kasa minibüsü takibe aldı. Karıştıran mevkiinde 'dur' ihtarında bulunulan minibüs ikaza uymayıp Malkara istikametine doğru kaçmaya başladı. Jandarma yaklaşık 40 kilometre kovaladığı minibüsü polis ekiplerinin de yardımıyla sıkıştırılarak durdurdu. Ekiplerin minibüs içerisinde yaptıkları aramada, sıkışmış vaziyette 3'ü bebek, 2'si kadın 30 Pakistan uyruklu kaçak yakaladı. Minibüs sürücüsü ile U.G.(40) ile bir organizatör gözaltına alındı. Pakistanlıların, İran üzerinden kaçak olarak yurda girdikleri ve yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'nda soruşturmaları yapılan kaçaklar Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi. Minibüs sürücüsü U.G ile adı açıklanmayan organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Minibüsten Pakistanlı kaçakların çıkması

-Kaçakların yol kenarına oturtturulması

-Jandarmanın inibüste inceleme yapması

-Kadın ve çocuklar

-Kaçakların minibüse alınması

-Minibüsün çekici ile kaldırılması

-Kaçaklar ve detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

===================================================

4)KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN YELKEN AÇTILAR

AKDENİZ'de yelken açan 4 kadın denizci, 19 Mayıs'tan bu yana süren mavi yolculuklarında 'barış elçisi' ilan edildi. 50 yaş üstü 4 kadın denizci kadının gücünü, yapabilirliğini diğer kadınlara göstermek için Akdeniz'i dolaştı. Denize ve yelkene gönül veren dört kadından oluşan 'Deniz Tutkusu Seyirde' ekibinin 19 Mayıs'ta Bodrum'dan yelken açtı. Tüm Akdeniz'i geçen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açtıkları fotoğraf sergisinden sonra dönüş rotasına geçen ekip, Göcek Limanı'na demir attı. "Yurtta Barış Dünyada Barış" sloganıyla yola çıkan Bilgisayar Programcısı Kaptan Neşe Hasipek, İstatistikçi Ceyda Güleçyüz, Şehir Plancısı Şule Kükrer ve Gazeteci Ferda Volkan'dan oluşan ekip, kamuoyunda da 'barış elçileri' olarak anılmaya başladı. Kaptan Neşe Hasipek, çekirdek ekip olmalarına karşın seyir boyunca 24 kadını da misafir olarak ağırladıklarına dikkat çekerek "Biz barış için yelken açıyoruz. Projenin amaçlarından biri de kadının gücünü, yapabilirliğini diğer kadınlara göstermek. Ekibimizin tüm üyeleri 50 yaş üstü kadınlardan oluşuyor. Gittiğimiz yerlerde kadınlara, 'biz bunu yapabiliyorsak, siz neler neler başarabilirsiniz' diyoruz. Amacımız barış. Çünkü dünyaya barış geldiğinde her şey daha güzel olacak. Biz buna çok inanıyoruz. Biz sadece güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek istiyoruz. Biz yaptıkça da insanlar destek veriyor" dedi. 29 Haziran'da Marmaris'te olacak Deniz Tutkusu Seyirde' ekibi, 1 Temmuz'da da Bodrum'da coşkuyla karşılanacak.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Tekne turundan genel ve detay görüntüler,

- Kaptan Neşe Hasipek ile röp

Haber- kamera: Aynur TATTERSALL

==========================================================

5)SOLİ GÜNEŞ FESTİVALİ'NE DOĞRU

MERSİN'de Mezitli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Soli Güneş Festivali' bu yıl 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Festival kapsamında; Duman, Fazıl Say ve Seranad Bağcan ile Selda Bağcan müzikseverlerle buluşacak.

Alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan festivalin tanıtım toplantısı, Soli Pompeipolis Sütunlu Cadde'de gerçekleştirildi. Güneş enerjisinin önemine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Yılın 325 günü güneşli olan yöremizde, güneşin önemini vurgulamak üzere her yıl Güneş Festivali düzenliyoruz. 3 bin yıla yakın bir tarihi olan Mezitli'nin geçmişteki adının Soli olması, Mezitli'nin güneş kenti olduğunu vurgulamaktadır. Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası'na (GEPA) göre Türkiye, 2.737 saat yıllık toplam güneşlenme süresi ve 1.527 kilowatt saat yıllık ortalama güneş enerjisi miktarı ile güneş enerjisinden daha verimli yararlanabilecek bir konuma sahip. Şebekeye bağlı güneş enerjisi üretiminin toplam tüketime olan katkısı sadece yüzde 2,5 düzeyindedir" dedi.

Türkiye'deki güneş enerjisi yerine nükleer kullanımının yanlış bir tercih olduğunu vurgulayan Tarhan, "Önümüzdeki süreçte bir yandan Soli Pompeipolis Antik Liman ve çevresinin turizme açılması yönünde çalışırken, diğer yandan güneş enerjisinin kullanımına yönelik çabalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Festivalin 29 Haziran Cuma günü çeşitli etkinliklerle başlayacağını belirten Tarhan, şunları söyledi:

"Saat 15.00'de proje pazarı ve kermes alanının açılışı yapılacak. Yine her sene olduğu gibi festival alanında çeşitli stantlar kurularak, güneş enerjisi firmaları ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine projeler de bu stantlarda yer alacaktır. Festivallerin geleneksel bir ritüeli olan sanatçı olgusu ise 29 Haziran günü ağırlıkla gençlerin ilgi duyduğu Duman Grubu'nun konseri ile başlayacak. 30 Haziran akşamı, Fazıl Say ve Seranad Bağcan sahne alacak, Pazar akşamı ise Selda Bağcan bizlerle beraber olacak. Festivalin 28 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da da Mezitli Belediyesi önünden başlayacak bir festival korteji de düzenleyeceğiz."

Tanıtım toplantısı müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Soli antik kenti sütunları ve toplantının yapıldığı alan

- Katılımcıların görüntüsü

- Başkan Neşet Tarhan'ın konuşması

- Müzik dinletisinden görüntüler

BOYUT: 338 MB SÜRE: 03.05 DK

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

=========================================================

6)6 ÜLKEDEN 25 BİLİM İNSANI DEKAMER'İ İNCELEDİ

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ve Dalyan Kanalı'nda, Akdeniz'e kıyısı olan 6 ülkeden 25 bilim insanı, 10 gün boyunca incelemelerde bulundu.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği'nin (DOKTOB) desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonun ardından Libya, Tunus, Mısır, Lübnan, Arnavutluk ve İspanya'dan gelen konuk 25 bilim insanına, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelde gala yemeği verildi. Yemeğe Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Bekir Erdoğan, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelciler Birliği Başkanı Yücel Okutur, DEKAMER Müdürü Yakup Kaska da katıldı. Yemek öncesi katılımcılara sertifikaları verildi. DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının göçmen olduğunu, bu nedenle koruma faaliyetlerinin ülkelerin ortak çalışmasıyla sağlanabileceğini söyledi. Kaska, "Amacımız Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının aynı yöntemle korunması ve izlenmesi. Böyle bir çalışma için DEKAMER'in seçilmiş olması bizler açısından önemli. Demek ki Akdeniz'de DEKAMER uluslararası standartta koruma ve izleme çalışmaları yapıyor ve yapmış olduğu bu çalışmaları Akdeniz'in diğer ülkeleriyle paylaşabilecek bir birikime sahip" dedi.

Libya'dan gelen Deniz Kaplumbağalarını Koruma Koordinatörü Al Mokhtar Saıed ise "2005'ten beri deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları yapıyoruz. Libya'da yaklaşık 2 bin kilometre gibi bir sahilimiz var. Buradaki benzer çalışmaları aslında biz de yapıyoruz. Yuvalama ve uyduyla izleme gibi. Ama burada farklı çalışmalar da gördük. Hayvanların neden öldüğüne dair çalışmalara katılma imkanı bulduk. Kapasitesi yüksek olan bir merkezin ne kadar işlevsel olabileceğini de gördük. Libya'da bir merkez yapmak adına bunlardan faydalanacağız" diye konuştu.

Tunus'tan gelen doğa koruma görevlisi James Jrijer de DEKAMER ziyaretinin deniz kaplumbağalarının korunması çalışmalarına fayda sağlayacağını belirterek, "Burada beslenme, rehabilitasyon, koruma, yuvalama hakkında bilgi edindik. Bundan sonra biz de bu konudaki birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü aynı türü korumaya çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska'nın konuşması

-Libya'dan gelen Deniz Kaplumbağalarını Koruma Koordinatörü Al Mokhtar Saıed'in konuşması

-Tunus'tan gelen doğa koruma görevlisi James Jrijer'denin konuşması

-Sertifika töreninden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

====================================================

7)SOSYAL MEDYADAN 'CANLI' DÜĞÜN DAVETİ

TOKAT'ın Zile ilçesinde oğlunun düğününü yapmaya hazırlanan Necmettin Eryılmaz (55), davetiye ulaştıramadığı ilçe dışındaki tanıdıkları için sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Zile'de Cuma günü öğretmenlik yapan oğlu Selim Eryılmaz’ın Ayşegül Aksoy ile dünya evine gireceği düğün öncesi konukları düğüne davet etmek isteyen baba Necmettin Eryılmaz ilginç bir yol seçti. Bastırdıkları kağıt davetiyeleri ilçedeki yakınlarına ulaştıran Eryılmaz, ilçe dışı ve diğer şehirlerdeki yakınları için ise sosyal medyayı tercih etti. Zile Belediyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak çalışan Eryılmaz sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak tüm arkadaşlarını düğüne davet etti. Eryılmaz, ayrıca hazırladığı videoyu da anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden arkadaşlarına gönderdi.

Eryılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında "Bizim Cuma günü akşam bir düğünümüz var. Size bir canlı davetiye sunmak istedim. İlçe dışında herhangi bir yere kağıtlı davetiye göndermek bu kargaşada zor oluyor. Biz de yoğun oluyoruz. Çok yoğun bir düğün sezonu var. İnsanları da böyle çok sıkboğaz etmek istemedim. Cuma günü akşamı Terziköy yolu üzerindeki düğün salonunda oğlum Selim’le gelinim Ayşegül’ün düğünü var. Burada olursanız, müsait olursanız, gelirseniz bizi mutlu edersiniz. Gelmezseniz de canınız sağ olsun. Lütfen bize kırılmayın. Hepinizi bekliyoruz. İşi olanlar gelmesinler. Bir telefonunuz, bir mesajınız bile yeter. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah cümlesinin çoluğuna çocuğuna, evine sağlık ve mutluluklar versin. Size bu mesajla canlı davetiyemi iletmek istedim. Bazı arkadaşlar alınmışlar. 'Ya Whatsapptan göndermiş' diye. İnanın o kadar büyük kargaşa oluyor ki, çok şükür eş dost zenginiyiz. Gelirseniz canınız sağ olsun. Gelmezseniz de biz mutluyuz. Memnunuz. Allah razı olsun. Sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Sosyal medyadan yaptığı yayın

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT,()

(100 mb)