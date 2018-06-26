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DHA YURT BÜLTENİ - 4

ZONGULDAK'ta sokak köpeği, kendisini besleyen sürücünün bulunduğu otomobili görünce aracın yanına koşup ilerlemesine engel olunca trafik birbirine girdi. Aracını yol kenarına park eden sürücü, üzerine atlayan köpeği sevdi. Kentin...

DHA YURT BÜLTENİ - 4
ZONGULDAK'ta sokak köpeği, kendisini besleyen sürücünün bulunduğu otomobili görünce aracın yanına koşup ilerlemesine engel olunca trafik birbirine girdi. Aracını yol kenarına park eden sürücü, üzerine atlayan köpeği sevdi.

Kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da esnafın 'Poyraz' adını verdiği sokak köpeği, bir süre önce kendisine yiyecek veren Ali Bektaş ve otomobilini tanıyınca yola çıkarak geçişine izin vermedi. Sevgi gösterilerinde bulunan köpek, bir süre aracı takip ederek trafikte ilerledi. Diğer sürücülerde köpeği ezmemek için duraklayınca trafik sıkıştı. Bunun üzerine aracını yol kenarına çeken Ali Bektaş, dışarı çıkınca sokak köpeği üzerine atlayarak sevgisini gösterdi. Çevredekiler, sokak köpeğinin gösterdiği sevgiyi ilgiyle izledi.

Kömür yıkama tesisinde çalışan Ali Bektaş, köpeğe birkaç kez yiyecek verdiğini bu nedenle kendisini ve aracını tanıdığını söyledi. Köpeğin aracını her gördüğünde önüne koşarak geçişine izin vermediğini anlatan Bektaş, "Her gördüğümde oynuyorum, seviyorum. Arabayı da tanıyor. Her gördüğünde önümü kesiyor. Bende inip seviyorum. Yoksa hayatta bırakmaz. Bu sevgi bambaşka bir şey. Köpekler bence insanlar için en değerli en vefa gösterilmesi gereken hayvanlar arasındadır." dedi. Ali Bektaş, köpeği bir süre sevdikten sonra yoluna devam etti.
Görüntü Dökümü
-Aracın ilerlemesi
-Köpeğin peşinde ilerlemesi
-Yola çıkarak trafiğin gidişine engel olması
-Sürücünün aracını park etmesi
-Köpekle oynaması
-Çevredekilerin  toplanması
-Ali Bektaş ile röp.
-Aracın gitmesi
-Köpeğin peşinden gitmesi

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,()
Süre: (5.54) Boyut: (660 MB)

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5 -Kastamonu merkezli 8 il de FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU

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