DHA YURT BÜLTENİ-4

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinin Belediye Başkanı AK Parti'li Cevher Benek, seçim sonuçlarını takip ettikten sonra evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Korumalarının karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan ve PKK'lı teröristler olduğu değerlendirilen saldırganları yakalamak için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.Uludere'nin Hilal beldesi Belediye Başkanı Cevher Benek ve beraberindeki bir grup partili, seçim sonuçlarını takip etmek üzere parti binasında toplandı. Seçim sonuçlarının ardından Benek ve beraberindekiler, saat 02.30 sıralarında binadan çıktı. Benek, evine gittiği sırada silhalı bir grubun saldırısına uğradı. Benek'in korumalarının anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Sayısı henüz tam belirlenemeyen saldırganlar taranlıktan faydalanıp kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.Belediye Başkanı Cevher Benek, olaydan sonra yaptığı açıklamada, saldıranların PKK'lı teröristler olduğunu belirterek, "Ölü ya da yaralı yok. Bölücü PKK terör örgütünü bu bölgede yıllardır başaramadığını her zamanki gibi baskı ve tehditle bu suikastı bana gerçekleştirdiler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Belediye başkanının evinin önü

-Olay yerinden görüntüler

-Başkan Benek'in açıklaması

-Genel ve detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - 4 YAŞINDAKİ MUHAMMET YAVUZ'U PARKTA YILAN ISIRDI

ŞANLIURFA'da, ailesiyle geldiği parkta oyun oynayan Muhammet Yavuz Kırmız'ı (4) yılan ısırdı. Sol bacağından ısırılan küçük çocuk, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Karşıya Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte parka gelen Muhammet Yavuz Kırmız, iddiaya göre, oyun oynadığı sırada ağlamaya başladı. Çocuğun yanında yılan gören aile fertleri, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla parka gelen sağlık görevlileri, yılanın, küçük çocuğun sol bacağını ısırdığını belirledi. Muhammet Yavuz Kırmız, ilk müdahalesi parkta yapıldıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Görünüt Dökümü

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- Sağlık ekiplerinin gelmesi

- 4 yaşındaki Muhammet'e tedavi eden sağlık ekipleri

- Hastanenin acil servisi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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3 - MOTOSİKLETİ OTOMOBİLE YÜKLEDİ

ADANA’da otomobilinin arka koltuğuna motosiklet yükleyerek sol kapısı açık şekilde trafikte ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

Mithat Özsan Bulvarı'ndan şehir merkezi yönüne doğru arka koltuğuna yüklenen motosikletle, sol kapısı açık şekilde ilerleyen 01 EJF 74 plakalı otomobil, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendiğini anlayan otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta dururken, "Arkadaşlar motorla yolda kalmış biz de getirdik. Ancak böyle sığdırabildik. Aman abla, ceza yemeyelim" dedi. Motosiklet yüklü otomobili görüntüleyen sürücü ise "Burası Adana, her şey haklı burada" diye karşılık verdi. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden otomobil, diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Motosiklet yüklü otomobilin trafikte ilerlemesi

- Otomobil sürücüsünün kendisini görüntüleyen vatandaşla diyaloğu

Haber: Nuri PİR - Kamera: ADANA,()

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3 - Kanalda kaybolan çocuğu arama çalışmalarını görüntülediler

ADANA'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan çocuk, ekipler tarafından arandı, çevrede toplananlar bu anları görüntüledi.

Olay, Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren kimliği belirsiz 13 yaşlarındaki erkek çocuğunun çırpınışlarını gören seyyar satıcılar kanala atladı. Bir süre akıntıda sürüklenen çocuk gözden kayboldu. Bunun üzerine vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen su altı ekipleri ise, kanala girerek arama çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar ise, kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Yoldan geçen araç sürücüleri ise otomobillerinden inip, olayı izledi. Kayıp olduğu söylenen çocuğun kimliğinin saptanması ve arama kurtarma çalışması devam ediyor.Görüntü Dökümü

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- Kanaldan genel ve detay

- Vatandaşların konuşması

- Dalgıçların kanalda arama çalışması

- Vatandaşların cep telefonları ile çekim yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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