DHA YURT BÜLTENİ 4

1 - 23 kilometrelik güzergah üzerine 17 tünel



DOĞU Karadeniz Bölgesi’nin dik ve engebeli arazi yapısında ulaşım ağı oluşturulmasının zorluğu yaşanıyor. Trabzon’da yapımına başlanan ve kent trafiğini rahatlatması beklenen 23.7 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı projesi, 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprüden oluşacak. Samsun’dan başlayıp Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nda ise 263 adet köprü, 12'si tek, 20'si çift tüp olmak üzere 32 tünel yer alıyor.

Trabzon’da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla Kanuni Bulvarı adı verilen 23.7 kilometre uzunluğunda yol ağı projelendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan proje, Karadeniz Sahil Yolu’nun Yıldızlı mevkiinden başlayarak Trabzon-Maçka Yolu Gözalan mevkiinde sona erecek. 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden projede; 12 adet köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere toplam 17 adet tünel ve toplam uzunluğu 7888 metre olan 55 adet köprü planlandı.

9.8 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

Yıldızlı ve Halit Kobya Kavşağı arasında kalan 4,5 kilometrelik tünelli kesim ve paralelindeki 4,5 kilometre uzunluğundaki stadyum bağlantı yolları ile Kanuni Bulvarı’nın Akyazı Kavşağı’ndan Beşirli Tüneli girişine kadar olan 800 metre uzunluğundaki kesimle birlikte toplamda 9,8 kilometrelik kesim 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı. Beşirli Sahil Kavşağı ile Karşıyaka Kavşağı arasının ise 2x3 bölünmüş yol olarak trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 2 milyar TL'ye mal olması planlanan ve tüm bağlantılar tamamlandığında Kanuni Bulvarı Yolu, eski Devlet Sahil Yolu, Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Karadeniz Sahil Yolu’na bağlantısı tümüyle sağlanmış olacak.

‘BU ARAZİDE 17 TÜNEL NORMAL’

Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'un hayati öneme sahip Kanunu Bulvarı projesinin trafiğe nefes aldıracak bir proje olduğunu söyledi. Trabzon’un bir sırtta yer aldığını söyleyen Bektaş, “Trabzon yaklaşık 400 metre yüksekliğinde, doğu batı doğrultusunda uzanan bir sırtta yer alıyor. Kanuni Bulvarı da bu sırta paralel olarak gidecek. Ancak bu sırt Zağnos, Tabakhane ve Kisarna gibi derelerle parçalanmış vaziyette. Dolayısıyla topografya oldukça engebeli bir vaziyettedir. Trabzon 6 tane yükselmiş taraçan üzerinde bulunmaktadır, diğer yandan bu bölge oldukça yoğun bir yerleşim alanıdır. Bu faktörler dikkate alındığında, 23.7 kilometrelik bir güzergah üzerinde 17 tane tünelin açılması gayet doğal bir şeydir. Tünel açmak artık teknolojik olarak bir sorun değil, yeni gelişen makinelerle tünel açmak gayet kolay. Tünelin bir diğer avantajı da, bölge çok yoğun yerleşim alanı olmasından dolayı kamulaştırma maliyetini oldukça düşürüyor, sıfıra indiriyor. Bugün o bölgede arsa çok değerli. Yeryüzündeki doğal güzelliği de bozmuyorsunuz, yerin altından geçiyorsunuz. Hem kamulaştırmayı sıfıra indiriyorsunuz hem de çevreyi bozmuyorsunuzö dedi.

‘TRABZON’A ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKTIR’

Kanuni Bulvarı üzerindeki jeolojik yapıların özelliklerinin önemli olduğuna dikkat çeken Bektaş, şunları dedi:

“Çünkü bu sırt, biraz önce bahsettiğim doğu, batı, kuzeydoğu ve kuzeybatı istikametinde faylarla birlikte baklava dilimi gibi bölünmüştür, parçalanmıştır. Bu sırtta bloklar stabil değildir. Dolayısıyla bölgede heyelan, zemin etütleri oldukça önem taşır. Bu güzergah sırasında jeolojik etütler yapılmış. Ancak burada dikkat edilmesi gerek bir husus var. Biliyorsunuz son yapılan deprem tehlikesi haritasında Trabzon'un, deprem tehlikesi bir üst dereceye çıkarılmıştır. Bu durumunda yeni çıkacak hesaplamalarda dikkate alınması gerekir. Daha önce yapılan yol inşaatlarında maalesef eski deprem haritasına göre hesaplar yapılmıştır, fakat bundan sonra tünel açılmada köprülerin, viyadüklerin yapılmasında yeni deprem tehlikesi haritasına göre hesaplar yapılacak. Maliyeti oldukça yüksek fakat Trabzon'un ekonomisine, sosyal yapısına katkı sağlayacak olan bu projede tünel açma, viyadükler, köprüler gayet olumlu bir projedir. Trabzon'a önemli derecede katkı sağlayacak"

542 KİLOMETRELİK SAHİL YOLUNDA 32 TÜNEL YER ALIYOR

Samsun’dan başlayıp, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yoluyla 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanıyor. Yolun inşasında, 138 milyon metreküp kazı- dolgu, 180 milyon ton tahkimat, 3 milyon metreküp beton imalatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 4.2 milyar dolara mal olan Karadeniz sahil yolunda 27 kilometre uzunluğunda 263 köprü, 41 kilometre uzunluğunda 12 tek tüp tünel, 18,5 kilometre uzunluğunda 20 çift tüp tünel bulunuyor.

2 - Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

KİLİS'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle çalıştırılacak 1500 kişilik iş için çok sayıda işsiz, müracaat yapmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu.

Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 1500 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici işte çalışmak isteyen çok sayıda kişi, İŞKUR İl Müdürlüğü'ne akın etti. Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı sıraya girdiği İŞKUR önünde, sıra yüzünden zaman zaman tartışma oldu. İş başvurusu yapan kişi sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek 1500 kişinin, 2 Temmuz gününe kadar kurayla belirleneceği belirtildi.



3 - POLİS İŞSİZ 25 GENCİ MESLEK SAHİBİ YAPIYOR

Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, ÇOGEP projesi kapsamında iş hayatına katılmak isteyen 25 işsiz genci, halk eğitim ile birlikte açtığı ev tekstili kursu ile meslek sahibi yapmayı hedefliyor. Polisler ellerine iğne iplik alarak kursiyerlere nasıl dikiş dikmesi gerektiğini, dikiş makinesi kullanımı hakkında eğitmenler eşliğinde düzenlenen eğitime katılarak bilgi veriyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ÇOGEP projesi kapsamında " Genç bakışlar, mutlu yüzler" projesi kapsamında 18-26 yaş grubu arasında işsiz gençleri yönelik ev tekstili düz dikiş makinecilik kursu düzenlendi. İşkur ve Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen projede mahallelerde belirlenen ve iş hayatına katılmak isteyen 25 işsiz genç, kursa dahili edilerek teorik ve pratik eğitimler alıyor. Zaman zaman toplum destekli erkek ve kadın polislerinin bizzat katıldığı kursun çok yararlı olduğunu söyleyen kursiyer Sibel Özlü (23) " Buraya gelmeden önce ev kızıydım. İş hayatına katılmak ve arkadaş bulmak için polislerin de katkı sunduğu bu kursa katıldım. Dikiş dikmeyi, dikiş ve overlok makinesi kullanmayı öğrendim. Katkı sunanlara çok teşekkür ederim" dedi. Toplu Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı polis memuru Mesut Eroğlu ise yaptığı açıklamada " ÇOGEP, 'Genç Bakışlar, Mutlu Yüzler' projesi kapsamında proje ortaklarımız İŞKUR ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi ile birlikte mahallerde belirlediğimiz iş hayatına katılmak isteyen 25 genci iş sahibi olması için bu projeyi gerçekleştirdik. Kursiyerlerimiz 18 ile 26 yaş arasındaki işsiz gençlerdir. Amacımız 25 genci meslek sahibi yaparak iş hayatına kazandırmak" dedi

4 - TARİHİ KULEYE ÖZEL MİSAFİR

İSTANBUL'un sembol yapılarından 1490 yıllık Galata Kulesi, son aylarda her gün gelen bir martıyı ağırlıyor.

Tarihi kulenin en üst bölümünde yer alan restoran çalışanlarının beslediği bir martı, her gün aynı saatlerde pencereye gelip yemek bekliyor. Çalışanların elinden beslenmeye alışan martı, kuledeki bir pencereye konduğunda gagasıyla camı tıklatıp geldiğini haber veriyor. Yaklaşık 3 aydır Galata'yı her gün ziyaret eden martı, pencere açılmazsa veya kimseyi görmezse gagasıyla ısrarla camı tıklatmaya devam ediyor. Çalışanların balık, tavuk, et gibi gıdalarla beslediği martı, doymazsa camın önünden ayrılmıyor. Kuleyi ziyaret eden turistler, bu anları ilgiyle izleyip fotoğraflıyor.

Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında fener kulesi olarak inşa edilen Galata Kulesi, İstanbul Boğazı ve Haliç'e hakim konumuyla Cenevizliler ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde önemli bir gözetleme noktası oldu. Son şeklini 1967'deki restorasyonla alan yaklaşık 70 metre uzunluğundaki kule, şehrin turistik mekanları arasında bulunuyor.

