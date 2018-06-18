DHA YURT BÜLTENİ-4

1) ISPARTA'DA SAĞANAK ZOR ANLAR YAŞATTI

ISPARTA'da dün etkili olan sağanak vatandaşa zor anlar yaşattı.

Isparta'da dün akşam saatlerinde sağanak başladı. Yaklaşık 1 saat devam eden yağış sonrası yollar suyla doldu. İstanbul Caddesi başta olmak üzere birçok noktada araçlar güçlükle ilerleyebildi. İstanbul Caddesi'nde biriken su kaldırım seviyesine kadar çıkarken, araçlar güçlükle ilerledi. Vatandaş da yoldan karşıya geçmekte zorlandı.

Görüntü Dökümü (Vatandaş kamerası)

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- İstanbul Caddesi'ndeki su birikintisi

- İlerlemeye çalışan araçlar

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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2)TRABZON'DA YAYLA GÖÇÜ ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

DOĞU Karadeniz’de, yeşile bürünen yaylalara başlayan göç devam ediyor. Trabzon’un Akçaabat ilçesi Akpınar köylüleri yayla göçü geleneğini şenliğe dönüştürdü. Yöresel kıyafetler giyen vatandaşlar, süsledikleri büyükbaş havyaları ile birlikte Büyük Oba yaylasına göç etti. Uzun bir yolculukla yaylaya ulaşanlar davul,zurna ve kemençe eşliğinde karşılandı, yaylaya ulaşmanın sevincini horonlarla kutladı. Akçaabat ilçesi Akpınar köyünde yaylacılık geleneği yaşatılıyor. Yaylacılığa ömrünü verenlerin geçmişini bugüne taşımayı amaçlayan köylüler, yayla göçü şenliği düzenledi. Geleneksel yöre kıyafetlerini giyen, büyükbaş hayvanlarını süsleyen yaklaşık 500 kişi aynı anda Büyük Oba yaylasına doğru yürüyüşe geçti. Etkinliğe, Ak Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Salih Cora ile Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sırasında aniden bastıran yağmur yaylacılara zor anlar yaşattı. 5 kilometrelik yaya yolculuğun ardından yaylaya ulaşan göç ekibi önceden yaylaya çıkan yaylacılar tarafından davul zurna ve kemençe eşliğinde karşıladı. Yaylada yöresel sanatçılar konser verdi, vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmede saatlerce horon oynadı. Akpınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Bıyıklı, yaylaların yüzyıllardır kuzeyin evlatlarının yuvası olduğunu belirterek “Yaylalar, Karadeniz’in nice çınarlarının baba ocağı olmuştur. Artık hikayeler de yaşayan yaylacılık gelenekleri kaybolmaya yüz tutmuş. Yaylaların yıllara meydan okuyan bekçileri olan has yaylacının sayısı gittikçe azalır olmuştur. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş yayla kültürümüzü ve yayla göçümüzü gelecek nesillere hikaye olarak anlatmak istemedik. Onlara bunu canlı olarak yaşatmak için bu festivali düzenledik. Bugün yağmurda olmasına rağmen güzel bir katılım oldu. Tüm komşu köylerde biz destek oldular çok güzel bir organizasyon oldu. Yağmur bile bizi dağıtamadı. Bu festivali geleneksel hale getirip önümüzdeki yılda gelecek nesillere bu geleneği aktarmaya devam edeceğiz. Yaylalarımızı tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz’’dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, asırlardır yaşatılan yaylacılık geleneğinde vatandaşlar köylerden küçük ve büyükbaşları ile birlikte yaylalara göç ediyorlar. Süsledikleri hayvanlarıyla kilometrelerce yürüyerek yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor.

Görüntü Dökümü

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Yaylacıların yola çıkması

Horon ve kemençe eşliinde yürüyenler

Yayla göçü detayları

Horonlar oynanması

Dernek Başkanı ile röp.

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-

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3)BAKAN SARIEROĞLU, ELAZIĞ'DA MURAT DALKILIÇ KONSERİNE KATILDI

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın, Elazığ milletvekili adayı Metin Bulut'un destekleriyle verdiği konseri izledi.

Elazığ yeni valilik meydanında düzenlenen konsere binlerce vatandaş ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve milletvekili Metin Bulut ile partililer katıldı. Murat Dalkılıç'ın coşkulu canlı performansına Elazığlı vatandaşlar da eşlik ettiği konser, geç saatlere kadar devam etti. Konsere katılan Bakan Jülide Sarıeroğlu, konser arasında sahneye çıkarak vatandaşları selamladıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Bakan Sarıeroğlu, "Elazığ'da 24 Haziran sonrası konserler devam edecek. Gençlerimize ve evlatlarımıza bu konseri düzenleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 24 Haziran çok önemli bir gün. Tarihi bir seçim yaşayacağız. 16 yıldır olduğu gibi 24 Haziran'dan sonra da milletimizin desteği ile hizmetimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Murat Dalkılıç'dan Görüntü

-Vatandaşlardan Görüntü

-Bakan Sarıeroğlu'ndan Görüntü

-Bakan Sarıeroğlu'nun Konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()-



