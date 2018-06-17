DHA YURT BÜLTENİ-4

1)GAZİANTEP'TE HASTANEDE YANGIN: 2 ÖLÜ



GAZİANTEP'teki bir özel hastanede, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hastanedeki 80 hasta ile 5 personel, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Valilik tarafından yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklandı. Olay, saat 04.00 sıralarında, Mücahitler Mahallesi'nde bulunan NCR International Hospital'da meydana geldi. Hastanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, servisler, yoğun dumanla kaplandı. Yangın ihbarı üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahele ederken, AFAD görevlileri ise hastaları tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tahliye sırasında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalardan isimleri açıklanmayan 2'si hayatını kaybederken, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hastanedeki 45'i bebek 80 hasta ile 5 personel, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Gaziantep Valiliği'nce yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çıkan yangında binada oluşan yoğun duman nedeniyle Hastanenin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 25, çeşitli servislerde 10, Yenidoğan Ünitesinde 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli olmak üzere toplam 85 kişi AFAD İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince tahliye edilerek, 112 acil servis ambulanslarıyla ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Tahliye sırasında Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polis araçları

- Güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB

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2)DEMRE'DE DOLU VE RÜZGAR 939 DÖNÜM SERAYA ZARAR VERDİ (2) - YENİDEN

ANTALYA'nın Demre ilçesinde dünkü dolu ve şiddetli rüzgar, ilk belirlemelere göre 939 dönüm sera alanında zarara yol açtı.

Demre'de dün sabah başlayan yağmur kısa sürede yerini ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu, ardından şiddetli rüzgara bıraktı. İlçe merkeziyle Kapaklı, Çevreli, Köşkerler, Beymelek, Gürses ve Yuva mahallelerinde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, seraların plastik örtülerini yırttı. Bazı seralar çökerken, içindeki ürünler de zarar gördü. Bölgedeki bir evin de tavanı ve çatısı, dolu ve rüzgar nedeniyle çöktü.

6 MAHALLEYE ZARAR VERDİ

Demre Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Işık, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz ve teknik elemanlardan oluşan zarar tespit komisyonu dün gün boyu yaptıkları inceleme sonucu hasar tespit raporunu tamamladı. Buna göre, Kapaklı Mahallesi'nde 259 dönüm, Çevreli Mahallesi'nde 235 dönüm, Köşkerler Mahallesi'nde 160 dönüm, Beymelek Mahallesi'nde 80 dönüm, Gürses Mahallesi'nde 80 dönüm ve sadece dolunun vurduğu Yuva Mahallesi'nde 125 dönüm olmak üzere toplam 939 dönüm kapalı sera alanı zarar gördü.

'150 DÖNÜME YAKINI SİGORTALI'

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Zarar gerçekten büyük. Dolu seraların plastik örtüsünü kalbura çevirerek, delik deşik etmiş. Cam seraların camlarını kırmış. Bazı seraları yerle bir etmiş. Bazı seraların da plastik örtüsünü atmış. 939 dönüm seradan yaklaşık 150 dönüme yakını sigortalı. Geri kalan çiftçinin sigortası yok. Kötü geçen bir sezonun ardından üretici bir daha mağdur oldu. Devletimizden yaraların sarılmasını bekliyoruz. Zararın parasal değeri, yapılacak çalışmadan sonra ortaya çıkacak" dedi.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ

Ahmet ACAR/DEMRE (ANTALYA), ()

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3)TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA

3 GÜNLÜK Ramazan Bayramı tatilinin son gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) Bandırma-İstanbul-Bandırma seferleri sırasında yollarda ve iskelede yoğunluk yaşanıyor.

Tatilini İstanbul’da geçirenlerin dönüşleri sırasında Bandırma İDO iskelesinde yaşanan yoğunluğun yanı sıra özellikle Ege Bölgesi'nin tatil yörelerinden gelip İstanbul'a deniz yoluyla gidecek tatilciler nedeniyle de yoğunluk görüldü. Ege Bölgesi ile Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Akçay gibi tatil beldelerinden İstanbul'a dönüş için deniz yolunu tercih edenler, gece ve gündüz saatlerinde Bandırma Feribot İskelesi önünde kuyruk oluşturdu. Bazı yolcular tatilin güzel geçtiğini söylerken bazıları da tatilin kısa olduğunu söylediler. İDO'nun Bandırma-İstanbul (Yenikapı)- Bandırma arasındaki feribot sefer sayısı yoğunluk nedeniyle 10'a çıkarıldı. İDO' dan alınan bilgiye göre Bandırma-İstanbul (Yenikapı) hattında bayramın son günde yapılan 6 feribot, 4 deniz otobüsü seferiyle 7680 yolcu ve bin 320 motorlu araç taşınacak. Bu sabah saat 10.00’da başlayan seferler gece saat 23.55’e kadar devam edecek. İDO’dan alınan bilgiye göre, yoğun talep nedeniyle seferler pazartesi günü de saat 03.00'e başlayıp 23.55’e kadar devam edecek, bu süreçte feribotla 6 sefer gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü

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-Gece-gündüz dönüş

-3 erkek 3 kadın röp.

-Uzun araç kuyrukları

Detay

180 mb, 2 dk 48 sn

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4)BAYRAMDA KANDIRA SAHİLLERİ TATİLCİLERLE DOLDU

RAMAZAN Bayramı tatilinde Kocaeli'nin Kandıra sahilleri dolup taştı. Tatilciler yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra'nın Kefken, Kerpe, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları dolup taştı. Özellikle İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nden tatilcilerin yoğun akınına uğrayan plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatili nedeniyle bölgedeki otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Uzun yıllardır tatil yapmak için Kandıra sahillerini tercih ettiklerini söyleyen Mehmet Keskin, "Kandıra'daki plajların hepsi birbirinden güzel. Tatil fırsatı bulduğumuzda ailece hep buraya geliyoruz. Bayram nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor ama sevdiğimiz için bizi bu yoğunluk rahatsız etmiyor." dedi.

Görüntü Dökümü

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Sahliden görüntüler

Yukarıdan sahilin görüntüsü

Denize girenler, eğlenenler

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ/KANDIRA(Kocaeli), ()

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5)TÜRKİYE, SUALTI KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASINDA ÖNCÜ ÜLKE

DÜNYADA ilk kez su altı kültür mirasının dalıcıların katkısıyla korunmasına yönelik eğitim programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve UNESCO işbirliği ile başlatılacak. Sualtı kültür mirasının bu şekilde korunmasında öncü ülke olacak Türkiye'de ilk eğitim, ekim ayında Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayacak.

Uluslararası Sitler ve Anıtlar Konseyi (ICOMOS) Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, Türkiye'nin 8500 kilometrelik kıyı şeridiyle dünyanın en önemli kültürel miras değerlerini barındırdığını hatırlatarak, bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için de korunması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve UNESCO işbirliğiyle bir eğitim programı başlatılacağını kaydeden Doç. Dr. Öniz, bunun dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak sualtı kültür mirasının korunması eğitim programı olacağını kaydetti.

'ESERLERİ KURUMA BİLDİRMELERİ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENECEKLER'

Eğitim programı sayesinde denizin derinliklerindeki kültürel mirasın bizzat dalış yapan dalıcılar eliyle korunmaya başlayacağını aktaran Doç. Dr. Öniz, şunları kaydetti:

“Sualtı arkeolojisi akademisyenlerinin, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu kanalıyla Türkiye'deki tüm balık adam eğitmenlerine vereceği bu eğitim ücretsiz. Eğitimde Türkiye'de bir grup sualtı arkeolojisi akademisyeninin hazırlamış olduğu program uygulanacak. Bu sayede dalıcılar, denizin altında karşılaştıkları eserleri 2863 sayılı yasa gereği 3 gün içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, ilgili müzelere, eğer yakında müze yoksa, kaymakamlıklara ve hatta muhtarlıklara kadar bildirmeleri gerektiğini öğrenecek."

'SU ALTI ENVANTERİ ÇIKARILMIŞ OLACAK'

Böylelikle tüm dalıcıların denizin altındaki eserlerin korunmasına katkı sağlayacağına dikkat çeken Doç. Dr. Öniz, “Bir taraftan sualtı kültür mirasımızı korurken, diğer taraftan denizlerin altında sualtı araştırmacılarının henüz ulaşamadığı kültürel mirasın bir envanterinin çıkarılmasın katkıda bulunmuş olacaklar" dedi.

SERTİFİKASI OLMAYAN DALAMAYACAK

İki günlük eğitim sonunda verilecek bu sertifikaya sahip olmayan tecrübeli dalıcıların bir üst sertifikaya geçemeyeceğini belirten Doç. Dr. Öniz, şunları kaydetti:

“Bu sertifika olmadan dalıcılar 2 yıldız düzeyine ulaşamayacak. Temel dalış eğitiminden sonra balık adamlığı devam ettirmek isteyen herkes, önce sualtı kültür mirası eğitim programına katılacak ve sertifikasını alıp ilerleyebilecek. Böylelikle Türkiye'de mutlaka her dalışta bir tecrübeli dalıcının olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, bundan sonra yapılacak olan her dalış, sualtı kültür mirasının ne olduğunu ve neden korunması gerektiğini bilen dalıcıların varlığıyla yapılmış olacak. Eğitimden geçen bu dalıcılar, denizin altında sualtı kültür mirasıyla karşılaşıldığında ihbar etmelerinin zorunlu olduğunu ve nasıl ihbar edilmesi gerektiğini öğrenecek" diye konuştu.

İLK EĞİTİM PROGRAMI ANTALYA'DA BAŞLAYACAK

İlk eğitim programının ekim ayında Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayacağını, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek programlarda bu alanda kendisinin de dahil olduğu akademisyenlerin görev alacağını kaydeden Doç. Dr. Öniz, Türkiye'nin bu konudaki çalışmasının önemini bir kez daha vurguladı. Doç. Dr. Öniz, “Böylelikle 8500 kilometrelik kıyı şeridinde sualtı kültür mirasını koruyan ilk ülke Türkiye olacak. Program Dünya Sualtı Federasyonu tarafından 6 dile çevrilerek bütün dünyada uygulanmaya başlayacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Deniz altında balıkadamların çalışmasından görüntü

- RÖP: Doç. Dr. Hakan Öniz

398 MB /// 03.38 (HD)

HABER: Selma KUNAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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