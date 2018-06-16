DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SURUÇ' TA GÖZALTI SAYISI 19' A YÜKSELDİ

Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavga ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 19' a yükseldi. Soruşturma kapsamında dün 10 kişi gözaltına alınmıştı. Bugünde aralarında HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan' ın da bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı

ŞANLIURFA/

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2)OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: AYNI AİLEDEN 3 ÖLÜ, 2 YARALI

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesi yakınlarında otomobil beton bariyere çarptı, kazada sürücü, eşi ve 1 kızı ölürken, 2 kızı yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Mahmudiye-Çifteler karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Çifteler istikametine gitmekte olan Durmuş Karaca (55) yönetimindeki 34 NV 0052 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü girişindeki beton bariyerlere çarptı. Kazada, Durmuş Karaca ile eşi Gülsüm Karaca (45) ve kızı Meryem Karaca (18) hayatını kaybetti, diğer kızları Safiye Nur Karaca ve Ceylin Berna Karaca yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri Mahmudiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yerindeki aracın,

Polis ve jandarma ekiplerinin görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-MAHMUDİYE,(Eskişehir)/

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3)İZMİR'DE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, şehir içi yolcu minibüsü devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, sabah saatlerinde Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Gaziemir-Bornova seferini yapan 35 M 8736 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, şoförünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Minibüsün içerisindeki yolcu sayısının az olması daha büyük bir tehlikeyi önledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi. Caddede bir süre aksayan araç trafiği, minibüsün çekici tarafından kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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(YENİDEN)

4)NARMAN’DA SAĞANAK, SELE NEDEN OLDU



ERZURUM’un Narman ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Yağmur nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı, ekili araziler su altında kaldı.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sağanak nedeniyle Baba Dağı’ndan inen sular, Camii Kebir Mahallesi'nde bazı ev ve ahırlarda baskınlarına neden oldu, ekili araziler su altında kaldı. Sel suları önüne kattığı taş ve toprağı da mahalleye taşıdı. Mahalleli, odun, direk, tahta ve taşlarla sel sularının önünü kesip, başka bir yöne yönlendirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. İbrahim Erkal Bulvarı'nde ise çocuklar, yağmur altında suyun içerisinde bisikletleriyle tur atarak eğlenmeye çalıştı.

Vatandaşlar, Baba Dağı eteklerinde ağaçlandırma çalışması yapılmaması nedeniyle her yağmur yağdığında benzer görüntülerle karşılaştıklarını söyledi. Selden geriye ise sular altında kalan ekili araziler ve caddeyi kaplayan taş ve topraklar kaldı.

Görüntü Dökümü

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-Selden detaylar

-Selin önünü kesmeye çalışanlar

-Baba DağınDan akan şelale

-Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / NARMAN / ERZURUM, ()

Format HD. 475 MB - 4 DK 50 SN

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(EK GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)

5)HALK OTOBÜSÜ KAPISINA ETEĞİ SIKIŞIP SÜRÜKLENEN KADIN ÖLDÜ

ADANA'da, halk otobüsünden inerken eteği kapıya sıkışıp sürüklenen 3 çocuk annesi Servet Altundağ (31), hayatını kaybetti.

Olay, 6 Haziran'da Çukurova ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, muayene sonrası hastane raporlarını almaya giden Servet Altundağ'ın halk otobüsünden indiği sırada eteği otobüsün otomatik kapısına sıkıştı. Metrelerce sürüklenen Altundağ, ağır yaralandı. Yakındaki Çukurova Üniversitesi ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Servet Altundağ, tedaviye alındı. Otobüs şoförü ise gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yoğun bakımda tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Altundağ'ın yakınları morg önünde gözyaşlarını tutamadı. Servet Altundağ'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Halk otobüsünün seyir halinde görüntüsü

- Muhabiri Çağlar ÖZTÜRK'ün anonsu

- Dolmuştan ve halk otobüsünden inen vatandaşlardan görüntü

- Dolmuştan detay

SÜRE:57" BOYUT:58 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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6)HAYATINI OTİZMLİ OĞLUNA VE YATALAK EŞİNE ADADI

ANTALYA'da oturan Arif Okatan (45), hayatını ağır engelli yatalak eşiyle otizmli oğluna adadı. 2 yıldır hastaneye gitmek dışında evden çıkmayan Okatan, "Sosyal hayatım bitti. Şikayetçi değilim. Yeter ki hastam sağlığına kavuşsun" dedi.

Antalya'da hamallık ve bahçıvanlık yaparak, eşine ve 1'i engelli 2 oğluna bakan Arif Okatan, Parkinson hastası eşi Durkadın Okatan'nın (41) 2016 yılında yatağa bağlı hale gelmesinin ardından çalışmayı bırakmak zorunda kaldı. Otizmli oğlu Muhammed Ali (14) ile ağır engelli birey haline gelen eşi Durkadın ve lise son sınıf öğrencisi oğlu Muhammed'e (18) hayatını adayan Arif Okatan, 2 yıldır ailesini anlık bile olsa yalnız bırakmadı. Okatan, haftanın 4 günü hastaneye taşıdığı eşini bebek gibi mama ve biberonla besliyor. Eşinin her ihtiyacını karşılayan Okatan, otizmli oğlunu da ihmal etmiyor. Konuşamayan ve sadece birkaç kelime anlayabilen oğlunu da eliyle besleyen Okatan, 2 yıldır tek başına dışarı çıkamadı.

'METABOLİZMA UYKUSUZLUĞA ALIŞTI'

Arif Okatan'ın en büyük problemlerinden biri de uykusuzluk. Günde 4 saat uyuyan otizmli oğlu Muhammed Ali, günün kalanını ise evde dolaşarak, geçiriyor. Okatan, "Çocuk uyuduğunda eşim uyumuyor. Eşim uyuduğunda çocuk uyumuyor. İkisi aynı anda uyumadığı için sürekli uykusuzum; ancak metabolizmam buna alıştı" dedi.

HASTANE- EV DIŞINDA HAYATI YOK

Eşini hastaneye götürdüğünde Muhammed Ali'yi de yanına aldığını belirten Okatan, "Son 2 yıldır hastane ve ev dışında hiçbir yere gitmedim. Sadece hastamla dışarı çıkabildim. Sosyal hayatım bitti. Şikayetçi değilim. Yeter ki hastam sağlığına kavuşsun" diye konuştu.

'EŞİMİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM'

Eşinden ayrılmayı düşünmediğini vurgulayan Arif Okatan, "Evlenirken, 'hastalıkta ve sağlıkta' diye söz verdik. Mutlu ve iyi günlerimizi beraber geçirdik. Bu hastalık sürecinde nankörlük edip, eşimi bırakıp, gidemem. Aklı ve vicdanı olan böyle yapar. Eşimi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım" dedi.

EN BÜYÜK HAYALİ AİLECE PİKNİK

14 yıldır konuşmayan oğlunun bir gün kendisine 'canım babam' demesini istediğini belirten Arif Okatan, en büyük hayalinin ise ailesiyle gidecekleri piknik olduğunu aktardı. Pek çok ihtiyaçlarının Antalya Yardımlaşma Platformu'nun desteğiyle karşılandığını belirten Okatan, "Ailece pikniğe gitmek isterdim. Oğlumla top oynamak, ip atlamak, kovalamaca oynamak isterdim. Eşimle mangal yakmak, oturup, saatlerce konuşmak isterdim. Ben sadece sağlık istiyorum. Sağlıkları yerinde olsun, dünya malını istemem. Eşimle el ele tutuşup, oğlumu da yanımıza alıp, gezsem dünyalar benim olurdu" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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- Arif Okatan'dan görüntü

- Hasta Muhammed Ali'den görüntü

- Durkadın Okatan görüntü

- Genel detay

- Arif Okatan'ın eşi ve oğlu ile ilgilenmesi

- Arif Okatan'ın evde çalışması

- Detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-)

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7)ECE SEÇKİN: ÇOCUKLUĞUMDA FAZLA BAKLAVA YEDİM, HASTANELİK OLDUM

RAMAZAN Bayramı'nın ilk günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahneye çıkan Ece Seçkin, çocukluğunda baklavayı çok sevdiğini, bir bayram günü babaannesinin baklava açtığını söyleyerek, "Biraz fazla yemiştim o baklavadan, ertesi gün hastanelik olmuştum" dedi.

Şarkıcı Ece Seçkin, Manavgat'ın Kızılağaç bölgesindeki bir otelde sahneye çıktı. Söylediği birbirinden güzel şarkılarla tatilcileri coşturan Ece Seçkin, giydiği uzun kıyafeti nedeniyle dans edememekten yakındı. "İlk defa sahneye uzun kıyafet giyerek çıkıyorum" diyen Ece Seçkin, kıyafet nedeniyle dans edemediğini bu yüzden kendisini izlemeye gelenlerden 2 kat daha fazla dans etmesini istedi. 1 saatten fazla sahnede kalan Ece Seçkin, tatilcilere keyifli anlar yaşattı.

Konserin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ece Seçkin, herkese aileleriyle vakit geçirecekleri şeker tadında bir bayram diledi. Ece Seçkin, "Eski Ramazan Bayramlarıyla ilgili ilginç bir anım var. Bir keresinde rahmetli anneannem, küçükken baklava açmıştı. Baklavayı çok severim. Biraz fazla yemiştim o baklavadan, ertesi gün hastanelik olmuştum. Böyle unutamadığım bir anım var" dedi. Şu sıralar albüm hazırlığı içinde olduğunu aktaran Ece Seçkin, "Sıradaki ilk yeni projem albümüm. Albümden önce single (tekli) çalışması yapıyorum. Temmuz ayında klibini çekeceğim. Temmuz ayının sonu gibi yayınlamayı düşünüyorum. Aynı zamanda 'Yıldızlı Şarkılar' albümünde 'Vazgeçtim'i seslendirmiştim. Onun akabinde de sonbaharda onu kliplendireceğim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Konserden görüntüler

RÖP. Ece Seçkin

Detay

03:03 - 350 MB



Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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8)SERİK'TE DEMET AKALIN KONSERİ

ANTALYA'nın Serik ilçesinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends Theme Park'ta Ramazan Bayramı etkinlikleri kapsamında Demet Akalın konseri düzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği açık hava konserinde sahneye çıkan Demet Akalın, kendisini dinlemeye gelenlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Demet Akalın, sevilen şarkılarını seslendirirken, konsere gelenler de şarkılarına eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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- Konserden görüntüler

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(ANTALYA), ()



