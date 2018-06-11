DHA YURT BÜLTENİ-4

1)TARIM İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS KAZA YAPTI: 20 YARALI

MANİSA'da tarım işçileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 05.15 sıralarında, Manisa- Akhisar yolu üzerindeki Güzelköy Kavşağı'nda meydana geldi. Yağmurlu havada kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini yitiren Fehmi Efe, yönetimindeki 39 SM 233 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüsün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Minibüs, yol kenarındaki bir restoranın duvarına çarparak, yana yatıp durabildi. Kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tarım işçilerinin Manisa'nın Soma ilçesinde yaşadığı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza minibüsün görüntüsü

-Yaralılara olay yerinde müdahale edilmesinden görüntü

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

(Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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(ÖZEL)

2)BU KÖYDE BETON EV YAPMAK YASAK

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, yeşil örtü içinde beton yapılara teslim olan köy ve yaylaların aksine, Rize'nin İkizdere ilçesinin 200 haneli Çamlık köyünde ahşap yapı geleneği yaşatılıyor. Yıllardır uygulanan 'beton ev yapma yasağı' ile köyde tüm evler, ahşap ve tek katlı olarak inşa edildi. Köyde yaşayanların bu kurala uymasıyla ortaya çıkan doğal güzellik ise görenleri hayran bırakıyor. İkizdere ilçesinin çam ormanlarıyla kaplı 200 haneli Çamlık köyünde yaşayanlar, köylerinin doğal yapısını korumak için mücadele ederek, ahşap yapı geleneğini yaşatıyor. Köyde yıllar önce alınan kararla beton ev yapmak yasaklanırken, var olan birkaç beton yapı da ahşapla kaplandı. Yıllardır uygulanan beton ev yapma yasağı ile köydeki tüm evler, ahşap ve tek katlı olarak inşa edildi. Bodrum üzeri 1 kat olarak inşa edilen evlerin üst katları yamaca yaslanıyor. Düzgün yontu taş ve ahşap malzeme kullanılarak, inşa edilen evler, örgü sistemi olarak genelde ahşap arası taş dolgu sistemiyle yapılıyor. 500 yıllık tarihi ahşap evlerin de bulunduğu köyde yaşayanların kurala uyması sonucu ortaya çıkan doğal güzellik ise görenleri hayran bırakıyor.

'AHŞAP EV SAĞLIKLIDIR'

'Ahşap yapı kuralı'na uymakta kararlı olduklarını söyleyen köylüler, sağlıklı yaşamlarını bu evlere borçlu olduklarını belirtiyor. Köy sakinlerinden Emriye Demirci, "Beton ev istemiyoruz, yaptırmıyoruz. Atalarımız bu şekilde evleri kurdu, böyle gidecek. Gelecek nesil başka isteyebilir; ama biz ahşap evden vazgeçmeyeceğiz. Biz devamlı bu köyde yaşıyoruz. Köyümüzü seviyoruz. Beton evde uyuduğunuzda sabah kalkamazsın; ama burası öyle değil. Ahşap ev sağlıklıdır" diye konuştu.

Ahşap evlerde yaşamaktan büyük keyif aldıklarını belirten Zeki Çelik de "Ahşap evlerde rutubet, nem yok. Burada 2 saat uyku, şehirdeki 8 saatte bedel" dedi.

Köylerinin doğal güzelliğini korumakta kararlı olduklarını belirten Celal Demirci, "Bu köyde yaşamak çok güzel. Bütün evler ahşap. Köyde beton ev yaptırılmıyor. Gelenler 'Siz burada yaşlanmazsınız' diyorlar. Biz de keyifle bu köyde yaşıyoruz" diye konuştu.

Çamlık köyünün muhtarı Mansur Şanda ise köyde beton ev yapmanın yasak olduğunu kaydederek, yıllardır bu kuralın uygulandığını söyledi. Şanda, "Köyümüzde evler ahşap. Beton ev yapmak yasak. Köyümüzün doğal yapısını ahşap ev geleneği ile korumaya devam edeceğiz. Kimseye beton ev yaptırmayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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DRONE ile köyün detayları

Evlerden detay

Vatandaşalrla röp.

Köy Muhtarı Mansur Şanda ile röp.

Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

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(ÖZEL)

3)KARADENİZ'İN EN UZUN TELEFERİK HATTI TAMAMLANDI

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde kurulan Karadeniz'in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Kıyından 530 rakımlı Beşikdağı'na 10 dakikada ulaşılacak iki kabinli teleferikle, saate yaklaşık 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL mal olan teleferik projesi Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olarak kullanıma açılacak.

Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıldır süren Karadeniz’in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Beşikdüzü sahili ile 550 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferik projesi ile 10 dakika sürecek yolculukla saatte 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL’ye mal olan teleferiğin deneme sürüşleri de başarıyla tamamlandı. Teleferik kabinleri ile Beşikdağı'na çıkan Beşikdüzü Belediye Orhan Bıçakçıoğlu, Ramazna Bayramı'nda açılışı yapılacak teleferiğin ücretsiz olacağını duyurdu.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, teleferiğin bayramda hizmete açılacağını ve bayram süresince kullanımın ücretsiz olacağını söyledi. Bıçakçıoğlu, "Teleferik projesine 2,5 yıl önce başladık. İhalesini yaptık ve yurtdışından bir firma kazandı. O firma ile birlikte projeyi bitirdik, şu andan itibaren hizmete hazır durumda. Bayramda da tanıtım amaçlı gelen vatandaşlarımızı ücretsiz olarak bindireceğiz. Küçük eksikliklerimiz var onları da tamamladıktan sonra profesyonel olarak işletmeye başlayacağız" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ YATIRIMCININ ÖNÜNÜ AÇIYOR'

Kentte, birçok belediyece teleferik yapma konusunda girişimleri olduğunu hatırlatan Bıçakçıoğlu, bölgede göçü önleyici ve istihdamı artırıcı çalışmalar üretilmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Bıçakçıoğlu, "Diğer belediye başkanı arkadaşlarımda yapabilirler ama fırsat bizim elimize geçti, biz değerlendirdik. Ben şu anda Trabzon'da birkaç ilçe belediyemizin de teleferik projesi olduğunu biliyorum, Büyükşehir Belediyemizin teleferik projesi var. Onlar da biter, onlar da yapılır. Maksat burada şu, kimin önce yaptığı değil burada Karadeniz'de göçü nasıl engelleyebiliriz, Karadeniz'de istihdamı nasıl arttırabiliriz ve cumhurbaşkanımızın Karadeniz bölgesine vermiş olduğu özel önemi nasıl hizmet sektörüne aktarabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız, turizmin gelişmesiyle ilgili çok hassas davranıyor ve yatırımcının önünü açıyor. Getirdiğimiz her projeye sıcak bakıyor. Biz de sağ olsun sayesinde, bu projeyi yaptık. Bin tane Orhan Bıçakçıoğlu olsa yapamazdı ama bir tane Recep Tayyip Erdoğan bize bu projeyi yaptırdı" diye konuştu.

Başkan Bıçakçıoğlu, teleferik projesi ile bölgenin var olan turizm potansiyelinin artacağını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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Teleferik detayları

Başkanın kabinle seyahat etmesi

DRONE ile teleferik hattı detayları

Başkan Orhan Bıçakçıoğlu açıklaması

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-

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4)SAMSUNLU ÜÇÜZLER YARDIM BEKLİYOR

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde asgari ücretle çalışan baba Necdet Kuşçu (37) ile ev hanımı anne Hülya Kuşçu (30), 45 günlük olan üçüzlerini bakmakta zorluk çektiklerini belirterek, anne Hülya Kuşçu’nun ailesinde babaannesinin annesi yediz, babaannesi üçüz ve babasının da ikiz olarak dünyaya geldiğini ve şuanda hiçbirinin hayatta olmadığını belirtti.

Samsun’un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesinde oturan Kuşçu ailesine 45 gün önce 2’si erkek biri kız olmak üzere üçüz bebekleri dünyaya geldi. Asgari ücretle çalışan baba Necdet Kuşçu ile ev hanımı anne Hülya Kuşçu üçüzlerin bakımını yapmakta zorlandıklarını belirttiler. Evde 3 yaşında Elif adında bir kız çocuklarının da olduğunu ifade eden baba Necdet Kuşçu, yetkililerden yardım beklediğini belirtti. İsimlerinin Erdoğan, Ertuğrul ve Esra üçüzlerin bakımına anne Hülya Kuşçu’ya kardeşi Melek Kuşçu (32) ve kayınvalidesi Emine Kuşçu’da (55) yardım ediyor.

Üçüzler şuanda maddi olarak kendisini zorladığını belirten baba Necdet Kuşçu, “Üç yaşında bir kızım ve üçüzlerle beraber 4 tane çocuğum oldu. Bunların bakımı biraz zor. Özellikle mamaları 4 günde bir bitiyor. Mama ve bez desteği alırsak mutlu oluruz. Üçüzlerin krem, vitamin, mama, bez ve günlük bakımlarını üç kişi birlikte yapıyor. Üçüz olacağını da tahmin etmiyordum. Hatta doğana kadar da inanmamıştım. Fakat şuanda üçüzler maddi ve manevi olarak biraz uğraştırıyorö dedi.

Hamile olmadan önce çalıştığını ifade eden anne Hülya Kuşçu, “Hamile olmadan önce çalışıyordum. Üçüzlere daha hamile olduğumu bilmeden önce ailemde üçüz, yediz ve ikiz olduğunu bilmiyordum. Üçüzlerim olduktan sonra babaannemin annesinin yediz olduğunu, babaannemin üçüz olduğunu öğrendik. Şuanda da üçüzlerim ve bir de kızım var. Üç çocuğa bakmak ve evde de bir küçük kızım olunca 4 çocuğa bakmak zor. Çocuklara bakmakta bana ablam Melek Kuşçu ve kayınvalidem Emine Kuşçu bana yardım ediyor. Gece gündüz bakıyoruz. Ağlayınca diğerleri de ağlıyor. Uyanınca diğerleri de uyanıyor. Hemen hemen hepsinin huyu aynıö diye konuştu.

Eşinin tek maaşla eve bakmakta zorlandığını belirten anne Kuşçu, “4 yıllık evliyiz. Daha düğün borçlarımız bitmeden üçüzlerimiz geldi. Maddi olarak zorlanıyoruz. Mamalarımız çok pahalı. Mamalar şuanda 90 TL ve üçüne bir mama 4 gün ancak gidiyor. İlerleyen zamanlarda çocuklar daha fazla yediklerinde mama bir günde bitmeye başlayacak. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Tek maaşla eve bakmaz çok zorö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Üçüzlerden detay

-Üçüzlere mama verilmesi

-Üçüzlerin gazlarının alınması

-Üçüzlerin beşiklere yatırılması

-Baba Necdet Kuşçu ile röportaj

-Anne Hülya Kuşçu ile röportaj

(SÜRE: 04.11 DK.)-(BOYUT: 470 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-

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5)KONAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İZMİR'in Konak ilçesinde, Doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu hapları piyasaya sürmek isteyen 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması için yaptığı çalışma kapsamında Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu hapın kentte getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Konak'ta belirlenen bir adrese yapılan baskında 17 bin 387 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan üç şüphelinin araçlarında yapılan aramada da 1900 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. (25), M.K. (26), A.T.(26), tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Operasyondan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, ()

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6)AMBULANSA BİNMEK İSTEYİNCE JANDARMA İLE TARTIŞTI

DÜZCE'de, köy muhtarının kontrolünü kaybettiği kamyonet yol kenarındaki alana sürüklendi. Yaralanan muhtar ambulansa alınırken, kardeşi de ambulansa binmek isteyince jandarma ile tartıştı. Jandarmanın gözaltına almaya çalıştığı kişi güçlükle sakinleştirildi. Kaza sabah saatlerinde, D-655 Karayolu Düzköy mevkiinde meydana geldi. Akçakoca Karatavuk Köyü Muhtarı Burhan Aydın idaresindeki 81 FH 073 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yeşillik alana sürüklendi. Kazada Burhan Aydın hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Burhan Aydın'a müdahalede bulundu. Bu sırada olay yerine gelen Burhan Aydın'ın kardeşi olduğunu söyleyen kişi ambulansa binmeye çalışınca jandarma sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan tartışma üzerine jandarma, tepki gösteren kişi gözaltına alınmaya çalıştı. Araya vatandaşların da girmesiyle jandarmaların arasından kurtulan kişi sakinleştirildi. Yaralanan Burhan Aydın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Yaşanan tartışma, gözaltına alınmak istenmesi, vatandaşların araya girmesi

Ambulanstan görüntü ve detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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7)SİVEREK OLİMPİK YÜZME HAVUZUNA KAVUŞUYOR

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde belediye tarafından yapımına devam eden olimpik yüzme havuzunda sona gelindi.

Siverek Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde yüzme havuzları, kafeterya, teras, yürüyüş parkurları, piknik alanı ve mescit gibi sosyal alanların bulunduğu olimpik yüzme havuzunun kısa süre sonra hizmete açılacağı belirtildi. 50 metre uzunluk, 25 metre ise genişliğe sahip olimpik yüzme havuzunun bulunduğu sosyal tesisin 12 bin metrekarelik alana inşa edildiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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- Tesisin havadan çekilen görüntüsü

- Yapılan yürüyüş yolları

- Olimpik yüzme havuzu

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 87 MB

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