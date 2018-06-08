DHA YURT BÜLTENİ - 4

Doğum gününde denizde kaybolan liseli Atakan’ın cansız bedenine ulaşıldı (2)

OKULUNDA TÖREN DÜZENLENDİ

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğum gününde, serinlemek için girdiği denizden Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekiplerince cansız bedeni çıkarılan lise son sınıf öğrencisi Atakan Biber (18) için öğrenim gördüğü okulunda anma töreni düzenlendi.

Tonya Anadolu Lisesi salonunda yapılan törende konuşan okul müdürü İbrahim İnan Kalyoncu, üzüntülerinin büyük olduğunu belirterek “Bugün okulun son günü, sizlere neşe ile karnelerinizi verecektik. Atakan öğrencimizi de mezun edip hayata göndermek isterdik. Ama Atakan bize büyük bir sürpriz yaptı, aramızdan ayrıldı. Kendisini cennete uğurladık. Üzüntümüz büyük” dedi.

Tonya Kaymakamı Bayram Yıldız da ilçe olarak üzüntü içerisinde olduklarını ifade ederek Biber ailesine sabırlar diledi.

SINIFINDA HÜZÜN HÂKİM

Üniversite hayali kuran Biber için düzenlenen anma töreninin ardından 12/b sınıfındaki sırasına arkadaşlarınca fotoğrafı ve karnesi konuldu. Biber’in sırasına çiçek de bırakan sınıf arkadaşları da gözyaşı dökerek karne günü arifesinde çok büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.

BİZE HAYATININ SÜRPRİZİNİ YAPTIN

Genç öğrencinin, 2017-2018 eğitim öğretim yılını tamamlayıp alacağı mezuniyet karnesinde ders notlarının başarı olduğu görüldü. Biber’in karnesinin ‘Öğretmenin öğrenci hakkında görüşü’ bölümünde öğretmeni Samet Keskin tarafından “Atakan seni unutmayacağız. Bize hayatının sürprizini yaptın. Mekânın cennet olsun” şeklinde yazdığı dikkat çekti.

Öte yandan kaybolduğu denizde cansız bedeni bulunan Biber ilçede düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okul detayları

Sınıfta anma detayları

Karne detayları

Konuşmalar

Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON-

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4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN GÜLFİDAN İYİLEŞİYOR

ADIYAMAN'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralanan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Gülfidan Oğuz'un (2) tedavisi devam ederken, sağlık durumu iyiye gidiyor.

Turgut Reis Mahallesinde yaşayan Mustafa ile Hatice Oğuz çiftinin 5 çocuğunun en küçüğü Gülfidan, geçen Çarşamba günü 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybetti. Küçük kız, park halindeki otomobilin bagajının üzerine düştü. Yaralanan Gülfidan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Hastanede tedavi altında tutulan küçük Gülfidan'ın kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle gözlem altında tutulduğu bildirildi. Sağlık durumu iyiye giden Gülfidan, taburcu olacağı günü bekliyor.

Kızının 4'üncü kattan düşmesiyle şoke olduklarını anlatan Hatice Oğuz, "Şuanda kan değerleri düşük, o yüzden hastanedeyiz. Bir sıkıntısı yok, sadece kafasında morarma var. Uyandığında oyuncaklarıyla oynuyor, eve gitmek istiyor. Rabbim kimseye göstermesin. Ben o anda sadece komşunun oğlu çocuk doktoruydu. Yalın ayakla onu hatırlıyorum. O an, anlatılmaz, kimse görmesin, kimse yaşatmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Minik Gülfidan'ın yatması ve serom takılması

- Gülfidan'ın annesi Hatice Oğuz ile röp.

- Minik Gülfidan'ın yatağı başında anons çekilmesi

- Güvenlik kamerasında düşme anı

- Düştüğü balkon

- Binanın görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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DEV PLATFORM ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN ÇIKTI

ÇANAKKALE Boğazı, 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki, Bahama bayraklı 'Scarabeo 9' adlı petrol arama platformunun geçişi nedeniyle, tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Beşiktaş Tersanesi'nde planlı bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki, 36 bin 863 grostonluk Bahama bayraklı 'Scarabeo 9' adlı petrol arama platformu, saat 06.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Platform, gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 10.00'da Çanakkale önlerine ulaştı. Dev platform, Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçti.

Platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-1', 'Kurtarma-9' ve 'Kurtarma-10' römorkörleri ile KEGM-4 Hızlı Tahlisiye Botu eşlik etti. Sahildeki vatandaşlar, dev platformun geçişini meraklı gözlerle izlerken, cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi.

Çanakkale Boğazı, platformun geçişi nedeniyle Ege Denizi'nden Marmara Denizi istikametine tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamladıktan sonra Ege Denizi'ne açılacak olan platformun, Mısır'ın Port Said Limanı'na gittiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dev platformdan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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TEKİRDAĞ'DA YOLCU OTOBÜSÜ AKARYAKIT YÜKLÜ TANKERE ÇARPTI: 10 YARALI

TEKİRDAĞ'da yolcu otobüsünün akaryakıt yüklü tankere arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 10 kişi yaralandı. Otobüste bulunan yolcular, sürücünün kendilerine, "Benim de içim geçmiş. Özür diliyorum sizlerden" dediğini söyledi.

Kaza Tekirdağ'ın İstanbul karayolu üzerindeki Beyazköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı yolcularla Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine giden Tahsin Tiryaki'nin kullandığı 59 SB 681 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Adem Alpaslan idaresindeki 34 HE 1554 plakalı akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yakıt tankeri yolun sağındaki su kanalına devrildi. Ön tarafında hasar meydana gelen otobüste bulunan yolculardan biri ağır 10'u yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılarak, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüsün çarpması sonucu devrilen tankerde ise 16 ton mazot yükle olduğu belirtildi. Çarpma sırasında tankerin alev almaması olası bir faciaya önlerken, itfaiye ekipleri tankere köpükle müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

'ŞOFÖR İÇİM GEÇMİŞ DEDİ'

Otobüste bulunan yolculardan Müberra Yükselir, "Otobüste uyumuştum, güm diye bir ses gelince uyandım. Otobüsün ön tarafı gitmişti.

Şoför de bize, 'Benim de içim geçmiş. Özür diliyorum sizlerden' dedi. Bir tane yaşlı bir bayan vardı durumu kötüydü" dedi.

Otobüsün arkadan çarptığı tankerin sürücüsü Adem Alpaslan ise, "Ben normal sağ şeritten kanuna göre uygun görülen 50 kilometre hızla ilerliyordum. Sonra birden bir gürültü ile savrulup direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracım yoldan çıkarak devrildi" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yerinden detaylar

- İtfaiye ekiplerinin tankere köpükle müdahalesi

- Tankerden sızan yakıt

- Ön tarafı hasar gören yolcu otobüsü

- Ambulansta tedavi edilen yaralılar

- Kamyon sürücüsü röp.

- Yolcu kadınlarla röp.

- Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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BİTMEYEN ÇEVRE YOLUNA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YOLDA İFTAR YAPTILAR

VAN'da bir araya gelen Saadet Partililer, tamamlanmayan çevre yoluna dikkat çekmek için yola yer sofrası kurup iftar yaptı.

Saadet Partisi İl Başkanlığı, 2009 yılında yapımına başlanan 41 kilometre olarak planlanan Van Çevre Yolu'nun tamamlanmamasına dikkat çekmek amacıyla protesto eylemi düzenledi. Yolun sadece 12 kilometresinin yapıldığını ifade eden parti üyeleri, sosyal medyadan yaptığı duyuruların ardından iletişime geçtiği vatandaşları, araçlarla çevre yolunun yapılmayan bölümüne götürdü. Partililer ve milletvekili adayları, vatandaşlarla birlikte yola kurulan yer sofrasında iftar yaptı.

Programı organize eden SP Van milletvekili adayı Özay İlhan, "Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak ilimizin kronik bir sorunu haline gelmiş olan çevre yolunun tamamlanması için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yolun bir an önce tamamlanması adına geçtiğimiz yıl da burada iftar yapmıştık. Van'ın olmazsa olmazlarından biri çevre yoludur. İnşallah önümüzdeki yıl iftar programını burada yapma gereği duymayız. Yolumuz tamamlanır ve halkımızın hizmetine sunulur" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından yatsı namazını da yol üzerinde kılan partililer ve vatandaşlar konvoy şeklinde araçlarla şehir merkezine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çevre yoluna kurulmuş yer sofrası

-Vatandaşlar ve partililerden görüntü

-Drone ile kurulan sofradan görüntü

-Drone ile genel görüntüler

-Saadet Partisi Van 1'nci sıra milletvekili adayı Özay İlhan ile ropörtaj

-Detaylar

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, ()

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MALATYA MERKEZLİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 30 TUTUKLAMA

MALATYA merkezli 4 ilde polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden, 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Malatya, İstanbul, Gaziantep ve Muğla'da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda, 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid maddesi, 148 ecstasy hap, 2.82 gram metamfetamin maddesi ve 215 kontrole tabi hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 69 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 30'u 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

- Tutuklananların cezaevine gönderilmesi

- Polis arabaları

- Adliye tabelası ve binası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRDI, PATLAMA OLDU, BU HALE GELDİ

ESKİŞEHİR'de evinin banyosunda fişe taktığı saç kurutma makinesini çalıştıran öğretmen İbrahim Akdemir, gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Akdemir'in yakınları, eve yakın mesafede doğalgaz borusunun kanalizasyon borusuyla yanyana döşendiğini, sızan gazın kanalizasyondan evin tuvalet ve banyosuna kadar gelerek burada biriktiğini, saç kurutma makinesinin çalışmasıyla da patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Olay geçen 1 Haziran'da daha önce merkeze bağlı köy olan Karagözler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli 3 çocuk babası İbrahim Akdemir, dubleks evinin ikinci kat banyosunda sabah saatlerinde saçlarını kurutmak için prize saç kurutma makinesinin fişini taktı. Akdemir'in makineyi çalıştırmasıyla birlikte büyük bir patlama oldu. İbrahim Akdemir patlamada ağır yaralanırken evde hasar oluştu. Olay sırasında evin yatak odasında bulunan İbrahim Akdemir'in eşi ve çocukları ise yara almadan kurtuldu. Akdemir 112 ambulansıyla kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

İbrahim Akdemir'in kardeşi Mehmet Akdemir, patlamanı doğalgaz sızıntından kaynaklandığı öne sürdü. Mehmet Akdemir şunları

"Kardeşim bu evi yeni yaptırtmıştı. Olaydan bir ay önce de buraya taşındı. Sabah okuluna gitmeden önce saçını yıkamak için banyoya geriyor. Banyoda saç kurutma makinesini çalıştırırken aniden bir patlama oluyor. Patlamanın şiddetiyle banyonun kapısı, karşı odadaki pencereler kırılıyor. Çocukları da vardı. Allah'tan onların yan odada, duvar arkasında olması kurtulmalarını sağlıyor. Kardeşimde ciddi yanıklar var. Yüzünde, ellerinde. Biz patlamadan sonra gerek doğalgaz dağıtım şirketini aradık. Onlar geldiler. Başlangıçta bunun bir metan gazı patlaması olduğunu söyledi. Bir hafta boyunca hiç buradan ayrılmadılar. Sürekli araştırma yaptılar. En sonunda bunun doğalgazdan kaynaklandığını kendi müdürleri itiraf etti. Olay da şöyle gerçekleşmiş, çok da büyük hatalar var bu işin içerisinde. Kanalizasyon borularıyla doğalgaz boruları yan yana döşenmiş. Bu çok büyük bir risk arz ediyor. Kazılar sonrası bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunun sonucunda herhalde doğalgaz borusu patlıyor evin yaklaşık 500-600 metre aşağısında. Asfaltın altında olduğu için kanalizasyona sızıyor. Bunlar rutin kontrol edilmesi gerekirken, bunlar yapılmamış zaten. Kanalizasyon kanalından da gaz eve geliyor, burada da birikiyor. Banyoda da patlama meydana geliyor. Hepsinden şikayetçi olacağız. Burada bir aile yok olabilirdi. Allah korusun banyonun kapısı geceden açık olsa içeriye doğalgaz sızacak ve burada eşi, kendisi ve çocuklarının hayatına mal olacaktı."

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve doğal gaz dağıtım şirketi yetkilileri, olayla ilgili araştırma ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Görüntü dökümü:

-Cep telefonu görüntüsünde patlama sonrasında evin içi

- Doğalgaz ekiplerinin çalışma yapması

-Yaralı İbrahim Akdemir'in kardeşi Mehmet Akdemir'in evin içini göstermesi ve konuşması,

-Evin dışından çekilen görüntü,

-Yaralı İbrahim Akdemir, yüzü ve vucudu sarılı halde hastanede çekilmiş fotoğrafı

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/

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TRAKTÖRÜN RÖMORKUNDAN DÜŞEN ANNE VE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALANDI

KARAMAN'da traktörün römorkunda otların üzerinde yolculuk ederken düşüp ağır yaralanan Fatma Aktaş (38) ile çocukları, kucağındaki Efe (1) ve Yiğit (9), hastanede tedaviye alındı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Larende Mahallesi eski Göztepe yolunda meydana geldi. Besici Erol Aktaş (42), eşi Fatma ile birlikte hayvanlarına yedirmek için arazide ot toplayıp, 70 DP 679 plakalı traktöre yükleyerek eve dönmek için yola çıktı. Çiftin çocuklarından Mert'i (4), babası kucağına alırken, Fatma Aktaş ise kucağındaki Efe ve yanındaki Yiğit ile römorktaki otların üzerine oturdu. Yolda, Yiğit Aktaş, dengesini kaybedip römorktan düştü. Oğlunun düştüğünü gören anne Fatma Aktaş da paniğe kapılınca kucağındaki Efe ile birlikte düştü. Römork, Fatma Aktaş ile oğlu Yiğit'in üzerinden geçti.

Eşinin ve çocuklarının düştüğünü 25 metre ileride fark edebilen Erol Aktaş, traktörü durdurarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralı anne ve çocukları ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların ambulansa alınması

- Yaralılardan detay

- Traktör ve olay yerinden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN ()

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TRAFİKTE TARTIŞTIĞI HAMİLE DOKTORU VURAN SANIĞA 16 YIL HAPİS CEZASI

KONYA'da, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen hamile doktor Aliye Avcı’nın (35) aracına arkadan çarptıktan sonra çıkan tartışma sırasında tabancasını ateşleyip, doktoru belinden yaralayan tutuklu Hasan Çokkaynar'a (24) 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'hakaret' suçlarından toplam 16 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Olay, 11 Mayıs 2017 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ankara Caddesi Beşyol Kavşağı'nda meydana geldi. O dönem Hocacihan Aile Sağlı Merkezi'nde görevli aile hekimi ve o dönem 2 aylık hamile Aliye Avcı,42 FGE 36 plakalı otomobiliyle kavşaktaki kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada İsmail Uzundere, yönetimindeki 42 EM 226 plakalı hafif ticari araçla, kavşakta bekleyen Avcı'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazanın ardından Uzundere ve yanındaki arkadaşı Hasan Çokkaynar ile Avcı ve beraberindeki kız kardeşi araçlarından indi. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aliye Avcı, polis çağırmak istedi. Buna sinirlenen İsmail Uzundere, Avcı'nın aracının tamponuna tekme attı. Gerginliğin artması üzerine Aliye Avcı ve kız kardeşi olay yerinden ayrılmak için otomobile bindi.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Bu sırada Hasan Çokkaynar, yanında taşıdığı tabancasıyla Avcı'nın otomobiline doğru ateş açtı. Otomobilin bagajından giren kurşun, sürücü koltuğunda oturan Avcı'nın beline isabet etti. Avcı, kanlar içinde kalırken, Çokkaynar ve Uzundere ise hafif ticari araca binip kaçmak istedi. Şüphelilerin aracı, bu sırada Avcı'nın otomobiline yan taraftan çarptı. Kavşakta görevli trafik polisleri, silah sesini duyup, kaçmak isteyen şüphelilerin aracını durdurdu. Gözaltına alınan Hasan Çokkaynar tutuklanırken, İsmail Uzundere ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HAMİLELİĞİ BOYUNCA VÜCUDUNDA MERMİYLE YAŞADI

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve ikinci çocuğuna hamile olan Aliye Avcı'nın omuriliğinin alt bölümünden girip, belinde kalan mermi, hamilelik nedeniyle risk taşıdığı için alınamadı. 7 ay boyunca vücudunda mermiyle yaşayan Avcı'nın bir kız bebek dünyaya getirdiği ve vücudundaki merminin de doğumdan sonra yapılan ameliyatla çıkarıldığı belirtildi.

16 YIL HAPİS CEZASI

Tutuklu sanık Hasan Çokkaynar ve tutuksuz yargılanan İsmail Uzundere'nin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sona gelindi. Hasan Çokkaynar, duruşmadakı son savunmasında ''Ben o kişiyi öldürecek olsam ön kapıyı açıp ateş ederdim. Öyle bir kastım yoktu. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Hasan Çokkaynar'a, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 1 yıl, 'hakaret' suçundan 3 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İsmail Uzundere'ye ise, Hasan Çokkaynar'ı ateş etmeye azmettirmesiyle iligili somut bir delil bulunamadığına hükmederek bu suçtan beraatine, 'mala zarar verme' suçundan 4 ay, 'hakaret' suçundan ise 3 ay 15 gün olmak üzere 7 ay 15 gün ceza verildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde araçtan detay

- Gözaltına alına şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()