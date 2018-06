DHA YURT BÜLTENİ -4

Şemdinli şehitleri, Hakkari'de törenle uğurlandı



Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki sınır bölgesinde yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesinde bulunan PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli erler Süleyman Sevim (24), Orhan Özkan (29) ile piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Koç'un (27) cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memlemetlerine uğurlandı.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında meydana geldi. Sınıra sıfır noktada yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda 3 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şehit olan Kırşehir nüfusuna kayıtlı şehit piyade sözleşmeli er Süleyman Sevim, Adana Yüreğir ilçesi nüfusuna kayıtlı Orhan Özkan ile Kayseri'nin Kocasinan ilçesi nüfusuna kayıtlı evli piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Koç için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcıları Mehmet Nurullah Kahraman, Bekir Abacı, Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Balık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı. Törende şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin ardından dualar edildi. Törenin ardından şehitler Piyade Er Süleyman Sevim, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç ve Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan'ın cenazeleri, askerler ve özel harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere bırakıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları Van'a, oradan da memleketleri Kırşehir, Kayseri ve Adana'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Şehit cenazelerinin tören alanına getirilişi

-Törene katılar şetkililer

-Şehitlerin cenazeleri

-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

-Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması

-Törene katılanların şehitler için dua etmesi

-Duaların okunması

-Şehitlerin cenazelerinin tekbirler getirilerek askerlerin omuzlarında helikoptere konulması

-Helikopterin havalanması

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

==========================================

Kilis'te bayrama giden Suriyeliler izdihama yol açtı

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu alıp, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler izdihama yol açarken, geçenlerin sayısı 30 bini buldu.

Kilis Valiliği'nin izniyle 13 Haziran tarihine kadar ülkelerine gitmek için online randevu alan 74 bin Suriyeli'nin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişi devam ediyor. Geceden sınıra gelip kurulan dev çadırlarda bekleyen Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde bir anda işlem yapılacak noktaya akın etmeleri sonucu kısa süreli izdiham yaşandı. Görevlilerin gelmesiyle birlikte Suriyeliler, sıraya konulmasından sonra sabah saat 08.00'den itibaren ülkelerine geçişlerine izin verilmeye başlandı. İşlemleri tamamlanan Suriyelilerin geçişi sürerken, ülkesine geçenlerin sayısının 30 bini bulduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Koşarak ülkesine gidenler

- Yanlarında taşıdıkları eşyalar

- Oluşan yoğunluk

- Evrakları alınan Suriyeliler

- Yapılan röportajlar

- Suriyelilerin oluşturduğu kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 357 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,()

==========================================

Çeşme CHP'den bandolu seçim çalışması

İzmir'in Çeşme ilçesinde, CHP İlçe Başkanlığı üyeleri, 24 Haziran seçimleri için bandolu seçim çalışması yaptı. CHP'liler, sokak ve caddelerde karşılaştıkları vatandaştan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve partileri için oy istedi.

CHP İlçe Başkanlığı üyeleri, ilçe merkezi ile Dalyan, Çiftlik, Ildır, Germiyan ve Reisdere mahallelerinde Çamdibi Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde seçim çalışması yaptı. CHP'nin milletvekili adayları ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adına halktan oy istedi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı çalışmada CHP'liler, partinin seçim bildirgesinde yer alan 'Hak, Hukuk, Adalet', 'Eğitim', 'Ekonomi', 'Toplumsal Barış' ve 'Dış Politika' hakkında bilgi verdi. CHP'liler ayrıca ön tarafında 'Sıkıldık Tamam', arka kısmında ise 'Türkiye'ye Güvence, Muharrem İnce' yazan kırmızı tişörtler de giydi. Bandolu seçim çalışması, mahallelerde ilgi çekti. CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, seçimlere çok kısa bir süre kaldığına vurgu yaparak, "Yıllardır Türkiye'yi tek başına yöneten bu iktidarın gitme zamanı geldi. Millet iradesini tek kişiye teslim etmek, yüzyıllık cumhuriyet rejimini bir dikta yönetimine dönüştürmek istiyorlar ama bunu başaramayacaklar. Bu halk yapılanları unutmaz. İnsanlar kelime oyunlarına pabuç bırakmayacak, sandıkta bu iktidara gereken cevabı verecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- CHP'lilerin bandolu seçim çalışmalarından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

==========================================

Konservatuarlı Ramazan davulcusu, aile geleneğini sürdürüyor

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği ve Halk Oyunları Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mert Ali Üstev (23), okulunun tatile girmesinin ardından geldiği memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde, babası ve dedesinin de mesleği olan Ramazan davulcuğu yapıyor. Maniler eşliğinde davul çalarak mahalle sakinlerini sahura kaldıran Üstev, okul harçlığını çıkarıyor.

Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünden mezun olduktan sonra Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği ve Halk Oyunları Bölümü'nde eğitimini sürdüren Mert Ali Üstev, okulunun kapanmasıyla döndüğü memleketi Keşan'da, babası ve dedesinin de mesleği olan Ramazan davulcuğunu sürdürüyor. Evinin bulunduğu Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde maniler okuyup, davul çalarak insanları sahuru kaldıran Üstev, hem bir geleneği sürdürüyor, hem de okul harçlığını çıkarıyor. Üstev, hem konservatuar eğitimine devam ettiğini hem de 11 yıldır Keşan'da Ramazan davulcuğu yaptığını belirterek, şöyle dedi:"Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandım. Türk müziği bölümünde okurken, puanlarım yüksek olduğu için çift ana dal yaparak halk oyunları bölümüne de devam ediyorum. Eğitimime yüksek lisans yaparak devam etmek istiyorum. Ramazan davulculuğu bana rahmetli dedemden kaldı. Babam da Ramazan davulculuğu yaptı. Okulun kapanma tarihi Ramazana yetiştiğinde Keşan'a gelerek davul çalıyorum. Aynı zamanda okul harçlığımı çıkarıyorum. Davul çalmak hoşuma da gidiyor. Gece insanları sahura kaldırmak güzel bir duygu."

'RAMAZAN DAVULCULUĞU YETENEK İŞİ'

Ramazan davulu çalmanın yetenek gerektirdiğini ifade eden Üstev, "Ramazan davulculuğu yetenek işi. Mani okumak için de sesinizin güzel olması lazım. Makamlara hakim olmanız lazım. Beni eğiten dedem ve babam oldu. Bu işin içinde olmak lazım. Sadece davulu eline alıp çalmakla olmuyor" diye konuştu. Mert Ali Üstev, ilerleyen yıllarda da Ramazan davulu çalma geleneğini sürdürmek istediğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Mert Ali Üstev'in Ramazan davulu çalması

-Davul çalarken detay görüntüler

-Mani okuyup, davul çalarak sokakta gezmesi

-Evin balkonu altında mani okuyup, davul çalması

-Sokaktan geçen vatandaşlar

-Mert Ali Üstev röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

===========================================

ABD'ye 2 milimlik cam fil ihraç ediyor

Antalya'da sergi açan cam sanatçısı Tuluğ Sepet (32), renkli camlardan ürettiği 2 milimetrelik filleri ABD'ye ihraç ediyor. Filler için 5 dolardan alıcı bulan ve talebe yetişemeyen Sepet, fillerin uğur ve bereket getirdiğine inanıldığını söyledi.

İstanbul'da oturan cam sanatçısı Tuluğ Sepet, 8 yaşında babasının yanında işi öğrenmek için girdiği cam atölyesinde 24 yıl geçirdi. 90 metrekare atölyede gecesini gündüzüne katan Sepet, cama özenle şekil veriyor. Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda usta kaldığını belirten Sepet, mesleğin işçi ve usta bulunmadığı için bitme noktasına geldiğini söyledi.

Camları yurt dışından getirtip özel siparişlerle yüzükten bibloya, takılardan küpelere kadar çok sayıda cam ürünü imal ettiklerini aktaran Tuluğ Sepet'i, meslektaşlarından bir adım öne çıkaran farklı bir durumu var.

AMERİKALI İŞ İNSANLARINA ÖZEL FİLLER

Gezi için gittiği ABD'de iş insanlarının, bereket ve uğur getirdiğine inanarak fil objesine özel ilgi duyduklarını fark eden Sepet, Türkiye'ye geldiğinde soluğu atölyesinde aldı. Daha önceleri camdan büyük boyutlarda fil objesi yapan Sepet, bu kez boyutu küçülterek üretim yaptı. Renkli camlardan 2 milimetrelik filler imal etmeyi başaran cam ustası Sepet, ürettiklerini ABD'de yaşayan bir arkadaşı aracılığıyla ABD'li iş insanlarına tanıttı. İş insanlarının 2 milimlik fillere hayran kaldığını ve bir anda sipariş patlaması olduğunu kaydeden Sepet, "Ayda sadece 100, yılda 4-5 bin adet ancak yapabiliyorum. Tamamen göze dayalı ve mikronlarla çalıştığım için zor oluyor. Bu filleri iş insanları cüzdanlarında ve çantalarında taşıyor" dedi. Türkiye'den 5 dolara ihraç ettiklerini, ABD'de ne kadara satıldığını bilmediğini de anlatan Tuluğ Sepet, taleplerin birçoğunu geri çevirdiğini, işlere yetişemediğini söyledi. En basit bibloyu 5 dakikada yaptıklarını da belirten Sepet, bazı objelerin yapımının günlerce sürdüğünü belirtti. Sepet, Antalya'da bir AVM'de açtığı sergide el sanatını tanıtıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Cam sanatçısı Tuluğ Sepet'in cam işlemesi

-Biblo ve cam eşyalardan detay

-2 milimlik fillerden detay (madeni para 5 kuruş ile ölçeklendirildi)

-Camın eritilmesi

-Röp: Tuluğ Sepet

-Genel detaylar

03.08"

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

==============================================

Tunceli'de tekstil alanında ilk kez ihracat gerçekleşti

Tunceli'de, geçen yıl kurulan kentin tekstil fabrikası, bu yıl ürettikleri ürünlerini Polonya'ya gönderdi. Vali Tuncay Sonel, fabrikada yılda 85 milyon Euro ihracatın yapılacağını söyledi.

Kentte geçen yıl Vali Tuncay Sonel'in girişimiyle Tuncelili iş adamı tarafından kurulan tekstil fabrikası ilk ihracatını gerçekleştirdi. 225 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında, kesim ve dikimi yapılan ürülerinin ilk partisi tamamlanarak TIR ile Polonya'ya gönderildi. Önümüzdeki süreçlerde 8 Avrupa ülkesine de ihracatın yapılması hedefleniyor. Vali Sonel, tekstil fabrikasının yaptığı ihracatın kentin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:"11 ay önce Tunceli'de Valilik ve Belediye Başkan Vekilliği görevine başladığımızda istihdam en önemli sorunlarımızdan biriydi. 100 vatandaşımızın aynı anda çalışacağı bir fabrika açacağız dediğimizde hayal geliyordu. Çok şükür şu an açtığımız üç tekstil fabrikası ve özel çağrı merkezinde 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve aş verecek duruma geldik. İstihdamda 81 il arasında sonuncuyken yapılan bu fabrikalarla ve iş alanlarıyla ilk 10'a girdik. Tekstil fabrikalarından birini açan Selçuk Bozkurt kardeşimiz aslen Tuncelili olup, Adana'da işadamımız. Sağ olsun şu an 225 vatandaşımıza iş verdi ve burada kapasiteyi 500'e çıkaracak. İşte ilk etapta burada çalışan ve çoğunluğunu hanım kardeşlerimizin oluşturduğu Peri Tekstil Fabrikası'ndan ilk ihracatını yapıyor. Yılda 85 milyon Euro sadece bu fabrikadan ihracat yapılacak.Tuncelili kadınlarımızın yapmış oldukları ürünler şu an Avrupa'nın 8 ülkesinde satışa sunulacak. Tunceli ve memleketimize hayırlı olsun.Tunceli'mizde ilkleri gerçekleştirmek bizim için çok önemli. En önemlisi de Tuncelili vatandaşlarımız iş sahibi oldu.Tunceli'de istihdam başta olmak üzere yapmış olduğumuz çalışmalarda her türlü desteği veren sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz."

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Fabrikadan görüntü

-Vali Sonel'in fabrikada incemeleri

-Ürünlerden görüntü

-Ürünlerin TIR'a yüklenişi

-Vali Sonel'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

==============================================

Edirne'ye Ramazan'da ziyaretçi akını

Edirne Ramazan ayı nedeniyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçi akınına uğruyor. Kenti ziyaret eden binlerce yerli turist öncelikle, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii ile tarihi mekanları ziyaretlerinin ardından,iftarlarını çalışan müzikler eşliğinde meşhur tava ciğeri ile açıyor.

Ramazan ayı nedeniyle Edirne, yerli turistlerin akınına uğruyor. Kentteki otellerin doluluk oranları özellikle hafta sonlarında yüzde 100 kapasiteye ulaşıyor. Ziyaretçiler öncelikle UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasları Listesi'nde bulunan Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii olmak üzere tarihi ve turistik yerleri geziyor. Ramazan turizminde kente gelenlerin çoğunluğunu İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve diğer illerden otobüsler ile gelen binlerce kişi oluşturuyor.

HAFTA SONU 50 BİN ZİYARETÇİ

Edirne İl Turizm Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Ramazan boyunca Selimiye Camii'ne 300 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. Ramazan ayının bereketiyle birlikte geldiğini söyleyen Hacıoğlu, " UNESCO Dünya Kültür Mirasları arasında bulunan Selimiye Camii'ne 300 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Ziyaretçiler özelikle hafta sonları daha yoğun geliyor. Bu hafta sonu Edirne'ye 50 binden fazla ziyaretçi geldi. Bunlardan 40 bini Selimiye'yi ziyaret etti. Ramazan ayının ortalarındayız, şu ana kadar Selimiye Camii 160 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Ramazan bayramına kadar bu sayı 300 bini geçer diye düşünüyorum" dedi.

MÜZİK EŞLİĞİNDE İFTAR

Selimiye Cami, Eski Cami, Üç Şerefeli Camii'nde ibadetlerini yapan ziyaretçiler, iftarlarını da Edirne'nin meşhur tarihi yaprak tava ciğeri ile açmayı tercih ediyor. Edirneli ciğerciler, misafirlerinin iftarlarını müzik eşliğinde yapmalarını sağlıyor. Edirne Tanıtma Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Selimiye Camii yakındaki işyelerine gelen müşterilere yerel müzisyenlerin çaldığı müzik eşliğinde iftar programı hazırladıklarını söyledi. Kentte gelen ziyaretçilerin sayısının fazla olduğundan kentteki tüm ciğercilerde boş yer olmadığını anlatan Dinar, "Edirne'nin geneline baktığımızda bugün bütün ciğercilerde yer yok. Yer olmadığından dolayı Selimiye'de namazını kılıp daha sonra iftar açacaklar var. Böyle bir paylaşım yaptık. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin olduğu kentte oruç bozmak bir ayrıcalık. Bu yoğunluğu biz normal karşılıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından buraya oruç açmaya gelenler var. Çoğu ziyaretçi orucunu meşhur tava ciğeri ile açıyor. Bu yüzden işlerimiz çok iyi. Selimiye iftar ve ciğer bir birini bütünledi. Ramazan eğlencesi olarak yerel müzisyenlerimiz önce ilahi eşliğinde çaldığı müzikle iftarımızı açıp ardından bir Trakyalı olarak, Edirne'de ziyaretçilerimizle birlikte 9-8 çalınan müzik eşliğinde iftarımızı açıyoruz. Bunu geleneksel hale getirdik. Bu sayede gelen misafirlerimize Edirne'de olduklarını hatırlatıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Selimiye Camii yukarıdan

-Kalabalıktan genel detay

-Ziyaretçiler ile röp

-Esnaf ile röp

-Müzik eşliğinde ciğer pişirilmesi

Tava detayı

-Ciğer detay

-Ciğerin servis edilmesi

-Ciğer yiyenlerle röp.

-Selimiye Cami ezan okunması ciğer yiyenlere tilt geçiş

-Bahri Dinar ile röp.

-Müzisyenlerden genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

==============================================

İzmir pedalladı

Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanan 3 Haziran, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katılan İzmirliler, pedal çevirdi.

Sürdürülebilir bir kent için pedallayan İzmirliler, Bostanlı İskele ile İnciraltı Kent Ormanı arasındaki keyifli bisiklet turuna, samba ve perküsyon grubu Bloco Entrudo’nun dans gösterileri ile başladı. 7'den 70'e her yaştan bisiklet tutkunlarını buluşturan renkli etkinliğin finalinde ise İzmir Big Band’in konser verdi. Etkinlikte çocuklar için şişme tırmanma duvarı, oyun alanı, palyaço, yüz boyama ve mini disco dansı etkinlikleri ile ücretsiz popcorn ve pamuk şeker dağıtımı da yapıldı. 12 Nisan 2018’de Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla belirlenen "Dünya Bisiklet Günü", bireylerin fiziksel hareketliliğe özendirilmesi ve bisikletli ulaşım konusundaki farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ''Dünya Bisiklet Günü'' etkinliğinden görüntü

-Drone görüntüleri

Haber:İZMİR,()

===============================================

Hemoroitte utanmanın bedeli, ciddi sağlık sorunları

Hemoroit hastalarının utandığı için hekime geç başvurmasının tedaviyi geciktirdiği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı kaydedildi.

OFM Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, 50 yaşına kadar her iki insandan birinin hemoroit sorunu yaşadığını belirtti. Hastalığın anüs çevresindeki damar yastıkçıklarının sarkmasıyla oluştuğunu kaydeden Dr. Şenköylü, hastalığın iç ve dış olmak üzere iki şekilde incelendiğini ifade etti. İç hemoroitlerin karın basıncına bağlı oluştuğunu vurgulayan Dr. Şenköylü, kronik kabızlık, tuvalette uzun süreli oturma, hareketsiz yaşam, hamilelik ve kanser gibi etkenlerin iç hemoroidi tetiklediğini kaydetti. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, hemoroidin 4'üncü evresinde ameliyatın kaçınılmaz olduğunu aktardı.

KANI GÖREN DOKTORA KOŞUYOR

İç hemoroidin dışkılama sırasında kanamayla ilk belirtisini gösterdiğini anlatan Dr. Şenköylü, kanamayı gören hastaların panik halinde hekime başvurduğunu söyledi. Uzun süreli oturmalara bağlı olarak oluşan dış hemoroidin ise ağrılı seyrettiğini belirten Opr. Dr. Şenköylü, "Memelere kan oturursa hasta yürüyemez, oturamaz, uyuyamaz ve acil müdahale gerekir" dedi. Hemoroit ile kolon kanseri arasında direkt bir ilişki olmadığını vurgulayan Dr. Şenköylü, kalın bağırsak kanserinin yol açtığı kabızlığın hemoroide neden olduğunu söyledi.

'AĞRISIZ, ACISIZ 1 GÜNDE HEMOROİDDEN KURTULMAK MÜMKÜN'

Beslenmenin önemli olduğu, özellikle posalı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Dr. Şenköylü, evre 1 ve 2 hemoroitlerin ameliyat olmadan sıcak su tamponu gibi yöntemlerle tedavi edildiğini söyledi. 3 ve 4'üncü evrede ise cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olduğunu anlatan Dr. Şenköylü, cerrahi operasyonlar arasında da konforuna göre farklı yöntemler olduğunu söyledi. Tedavi amaçlı kullanılan ve cerrahi operasyon kabul edilmeyen lazerin konfor açısından çok tercih edildiğini belirten Dr. Şenköylü, "Lazer şutlamaları yaparak hemoroit pakesini büzüştürüyoruz. Hasta birkaç saat dinlenip aynı gün içinde hiçbir şey olmamış gibi evine ya da işine gidebilir. Bir hafta içerisinde kendiliğinden sönüyor. Hastalar bir daha da bu konuda bir sorun yaşamıyor. Hemoroitte yüzde 100 çözüm olmaz ama çok ender nüksederse tekrardan bir lazer şutlaması ile söndürülebilir" dedi.

'UTANMA DUYGUSU HEMOROİD TEDAVİSİNİ GECİKTİRİYOR'

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, hastalığın geç teşhisi ve tedaviye geç başlamanın olumsuz yönlerini de sıraladı. Sıralama içerisinde en başta yer alanın utanma duygusu olduğunu aktaran Dr. Şenköylü, "Hastalar utandığı için gelmiyor. O bölgeye cerrahi müdahale uygulandığında hasta tuvalete her gittiğinde acı çekiyor. Bu nedenle tedavide geç kalınıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Dr. Şenköylü'nün masasında çalışırken görüntüsü

-RÖP : Op. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü

-Ameliyattan kısa görüntü

331 MB /// 03.01- HD

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()