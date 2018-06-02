DHA YURT BÜLTENİ - 4

İnce : O generalin apoletlerini sökeceğim

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına alkış tutan generali 30 Ağustos’ta emekli edeceğini söyledi. İnce, “Türk ordusunun generali misin AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğimö dedi. CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, kısa süreleğine annesini görmek için geldiği memleketi Yalova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından paylaştığı anketlerin hatırlatılmsı üzerine İnce, “4 Mayıs’ta adaylığım açıklandıktan sonra bir daha Yalova’ya gelemedim. Akşam ilk kez geldim dünkü Bursa mitinginden sonra. Melih yaralı bir kuş. Yaralı kuşa vurmam ben. Düşene vurmam, bizim geleneğimiz öyle. Melih zaten zavallı. Belediye başkanlığından olmuş. Şimdi de hala yaranma peşinde. Benim muhatabım değil oö dedi.

‘DİPLOMANI GÖSTER’

Diploma konusunda da açıklama yapan İnce, “Diplomanın olmaması ayıp bir şey değil. Bu ülkede herkesin üniversite diploması olacak diye bir kural yok. Üniversite diplomasının olmaması ayıp değildir. Şartlar öyledir, okuyamamıştır. Diploma konusunda yalan söylemek ayıptır. Yani diploması var gibi davranmak ayıptır. Yoksa pek çok insanın üniversite diploması yok. Birincisi bu. İkincisi üniversite diplomasını ben istemiyorum, anayasa istiyor. Anayasa diyor ki 4 yıllık üniversite mezunu ve en az 40 yaşında değilsen cumhurbaşkanı olamazsın. Yani siz şimdi 39 yaşında birini cumhurbaşkanı seçebilir misiniz? Seçemezsiniz. Anayasa 40 yaşını geçecek diyor. 4 yıllık üniversite mezunu olmayan birini de cumhurbaşkanı seçemezsiniz. Onun için birincisi ben istemiyorum anayasa istiyor. İkincisi devlet çökmüş devlet. YSK, siz kimsiniz, oradaki hakimler? Anayasa diyor ki, diploma. YSK’nın üyeleri de diplomayı soracak. Sana bir soru sorayım? Doktora gittin ameliyat olacaksın. Sordun doktora nereden mezunsun? Cerrahpaşa dedi. Görebilir miyim diplomanı dedin. Kıvırdı doktor ‘yok’ dedi. Ameliyat olur musun? Ameliyat olmazsın. Cumhurbaşkanına da diploma sormak hakkımızdır. Herkesin hakkıdır. Anayasa soruyorsa bunu, milletin de sorması lazım. Göster diplomanı kurtul kardeşimö dedi.

‘APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına alkış tutan bir generalin olduğunu da söyleyen İnce, şunları kaydetti:“Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında, ki o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor, o konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general de Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onunö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İncenin açıklamaları

-Vatandaşla tokalaşması

Süre:2.52 dk,Boyut:326 mb

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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Manavgat Irmağı'nda bu kez 19 yaşındaki Ramazan aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde ırmakta kaybolan Ramazan Çalı'yı (19) arama çalışmaları sabah erken saatlerde başladı. 18 Mayıs'ta ırmakta kaybolup, aramaların 13'üncü gününde cansız bedenine ulaşılan Samet Durmuş Vurkun (5) dün toprağa verilmişti.

Manavgat ilçesi Küçük Şelale mevkiinde dün Ramazan Çalı ve 4 arkadaşı yüzmek için ırmağa girdi. 5 arkadaştan 4'ü sudan çıkarken karşı kıyıya gidip, tekrar ırmağa atlayan Ramazan Çalı ise akıntıya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Çalı'yı fark eden ve ırmakta balık tutan Halil Yüksel, hemen suya atlayarak yardım etmek istedi. Güçlü akıntı nedeniyle sürüklenen Ramazan Çalı, bir süre sonra gözden kayboldu. Halil Yüksel ise kendi çabası ve vatandaşın yardımıyla kıyıya çıkmayı başardı. Su yutan ve bitkin düşen Yüksel için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yüksel, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Acil çağrı üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Manavgat Irmağı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri botlarla su yüzeyinde arama yaparken, deniz polisi ve AFAD'dan da yardım istendi.

'KABLO UZATARAK KURTARDIK'

Olayın görgü tanıklarından ırmak kenarındaki bir restoranda çalışan Zekeriya Durgun, gençlerden 3'ünün öğleden önce de yüzdüğünü söyledi. Suyun birden bire yükselmesinin ardından bir kayığın kurtarmaya gittiğini anlatarak, "Çocuklardan biri kayığın üstünden atladı. Bu sırada su birini altına aldı. Irmağın kenarından kablo uzatarak şuraya gelince birini kurtardık. Kenara çıkarıp ambulansa götürdük. Diğeri gözden kayboldu" dedi.

ARAMALAR BAŞLADI

Dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılan Ramazan Çalı'yı arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde başladı. Irmak üzerinde bulunan barajların kapaklarının kapanmasıyla birlikte Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından Ramazan Çalı hem ırmak kenarında hem de su altında aranıyor.

Haber:Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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Antalya'da LGS heyecanı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı Antalya'da da yaşandı. Öğrenciler tek tek sınıflara alınırken, yanlarına su, silgi, kalem ve kimlik almasına izin verildi. Aileler ise dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği LGS, Antalya'da da saat 09.30'da başladı. Adaylar saat 09.00'dan itibaren sınav salonlarına alındı. Bu saatten itibaren veliler de bahçe dışına çıkarıldı. Tek tek sınıflara alınan öğrencilerin yanına su, silgi, kalem ve kimlik almasına izin verildi. Sınav yasaklarını unutan bazı öğrenciler sınav salonlarına cep telefonlarıyla girdi. Gözetmen öğretmenlerin uyarısıyla öğrenciler salondan çıkarak telefonlarını okul dışında bekleyen velilerine verdi.

VELİLER DUA EDİP, KUR'AN OKUDU

Hava sıcaklığının 28 derece kaydedildiği Antalya'da veliler okul önlerindeki kaldırımlardan oturarak çocukları için dua etti. Bazı veliler yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim okudu.

İLK BÖLÜM 10.45'TE SONA ERECEK

Öğrencilerin isteğe bağlı girdiği ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda, adaylar ilk oturumda sözel bölümden 50 soruya 75 dakikada cevap verecek. Sözel bölüm sınavı 10.45'te sona erecek. Sınavın birinci bölümünün tamamlanmasının ardından, ikinci bölümü saat 11.30'da başlayacak. Sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ikinci bölüm ise 60 dakika sürecek. Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer soru yöneltilecek.

45 DAKİKA ARA

İki bölüm arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakikalık süre verilecek. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak. Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Görevlinin öğrenci ve velileri uyarması

Öğrencilerin sınav için koşarak gelmeleri

Bir öğrenci cep telefonunu annesine vermesi

Anne ve babanın çocuğunu sınava göndenmesi

RÖP 1; Türkan Oğul

RÖP 2: İzzet Oğul

Sınıf içinden görüntü

Velilerin okul kapısında beklerken görüntüsü

Dua okuyan velilerin görüntüsü

Bekleyenlerden görüntü

Detaylar

341 MB /// 03.47 // HD

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Okul önünde korna çalana 108 TL ceza

İzmit'te, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılan okulların önünde polis önlemler aldı. Sınav saati öncesi okulların önünde trafik tıkanırken, sınav saatlerinde okul önlerinde korna çalan sürücülere trafik ekipleri 108 TL ceza kesti.

İzmit'te, Liselere Geçiş Sınavı'nın yapıldığı okullarda sabahın erken saatlerinden itibaren önlemler alındı. Çocuklarını okullara getiren veliler okulların önünde trafiği kilitledi. D-100 Karayolu üzerine bulunan okulların önünde trafik güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri sürücüleri yönlendirerek, ulaşımı açtı. Okul önlerine gelen veliler araçlarını gelişigüzel park edince yine polisler devreye girdi. Polisler, okulların önündeki caddede korna çalan sürücüleri uyararak 108 TL ceza kesti. Sınav öncesi okulların bahçesi veli ve öğrenciler ile dolarken, sınav saati öncesi okul bahçesinde kimsenin durmasına izin verilmedi. Veliler, okulların etrafında bulunan kafe ve binaların gölgelerinde oturarak çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Bazı veliler ise dua edip, Kur'an okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okul ıcınde ve dısında aılelerın heyecanlı bekleyısı

-Okul dısında tel orguler dısında bekleyen aıleler

-Aılerle rop

-Kuran'ı Kerım okuyan dua eden aıleler ve rop

Haber:Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), ()

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Emanet oksijen makinesi ile hayata tutunmaya çalışıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası Zeynep Sayat (67), akrabasından aldığını belirttiği oksijen makinesi ile hayatta kalmaya çalışıyor.

İshak Paşa Mahallesi, Demokrasi Sokak'taki bir gecekonduda, psikyatri hastası oğlu Celal Sayat (29) ile birlikte yaşayan KOAH hastası Zeynep Sayat, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. 2002 yılında kronik astım hastalığı nedeniyle hayatını eşi Yusuf Sayat'ı kaybeden Zeynep Sayat, üç ayda bir aldığı 500 lira maaş ile geçinmeye çalışıyor. Kalp ve yüksek tansiyon rahatsızlığı da olan Zeynep Sayat, geçen yıl hayatını kaybeden bir akrabasından aldığı oksijen makinesini kullanıyor. Ekonomi durumunun iyi olmadığını söyleyen Zeynep Sayat, "Diğer 5 çocuğum evli. Biz oğlum ile birlikte yaşıyoruz. Hastalığım nedeniyle nefes almakta güçlük çekiyorum. Oksijen makinesi almak için maddi gücüm yok. Başka şehirde yaşayan bir akrabamız, geçen yıl hayatını kaybedince bu cihazı bana gönderdi. Bu cihaz da devlet destekli alınmış, bu yüzden aileden geri alınacak. Emanet verilen cihaz giderse, her an nefessiz kalabilirim. Yetkililerden rahatça nefes alabilmem için yeni oksijen cihazı istiyorum. Eşim ölünce dul maaşı bağlandı. Oğlum da benim gibi hasta. Evimiz kira ve geçen yağmurda tavanlarında çökme meydana geldi. Korku içerisinde yaşıyoruz. Uzanacak yardım eli bekliyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zeynep Sayat’ın emanet oksijen makinesi

-Zeynep Sayat genel

-Zeynep Sayat detaylı

-Celal Sayat’ın görüntüsü

-Evin çöken tavanı

-Kızı Sevim Baş röp.

(3.05 dk)

Haber-Kamera: Sedat BUDAK / DOĞUBAYAZIT, (Ağrı) )

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(Özel) - Sulama kanalında tehlikeli serinlik

Şanlıurfa'da sıcak ve bunaltıcı havadan etkilenen bir grup Suriyeli, her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği DSİ'ye ait sulama kanalında tehlikeye rağmen yüzdü. Boğulma tehlikesine aldırmadan sulama kanalında serinlemeye çalışan Suriyeliler, akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmedi.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan Atatürk Barajı'ndan alınan suyu, Harran Ovası'na taşıyan sulama kanallarında, sıcaklarının gelmesiyle birlikte yüzme sezonu açıldı. Her yıl serinlemek için onlarca kişiye mezar olan sulama kanalları, bu yıl da en çok tercih edilen serinleme yöntemi oldu. Şanlıurfa'da Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğü'ne ait sulama kanallarına 'Kanalla girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarı yazısına rağmen yaşları 7 ile 25 arasında değişen bir grup Suriyeli, akıntılı kanala girerek serinlemeye çalışıyor. Etrafı demir korkuluklarla çevrili kanala giren Suriyeliler, kanal üzerine kurulmuş köprünün en üst tepesine çıkıp balıklama atlaması yürekleri ağızlara getiriyor. Kimi şortla, kimi iç çamaşırıyla, kimi de günlük elbisesiyle sulama kanalının serin suyuna giren Suriyeliler, "Evet burada yüzmek gerçekten tehlikeli ama ne yapalım, imkanımız olsa biz de denizde, havuzda serinlemek isteriz. Mecburiyetten sulama kanalına giriyoruz" dedi. Kanala atladıktan sonra suyun akıntısıyla bir süre yüzen Suriyeliler, demir korkuluklara bağlı halatlara tutunarak dışarı çıkıp, tekrar suya atlayarak hem tehlikeli eğlencelerini sürdürüyor hem de serinliyor.



ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- DSİ kanalında yüzen Suriyeliler

- Kanal üzerindeki köprüden atlayanlar

- Akıntılı suda yüzenler

- Halat yardımıyla sudan çıkanlar

- Etrafı demir korkuluklara çevrili alan

- Uyarı levhaları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 412 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,()

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Kalbinde üç odacık olan minik Eray, ameliyatla sağlığına kavuştu

Batman'da doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan ve ambulans uçakla Konya'ya getirilen 6 aylık Eray Şahin'e, 'Cor Triatriatum Sinistra'(üç odacıklı kulakçık) hastası teşhisi kondu. 100 binde bir kişide görülen hastalığa yakalanan ve yaşaması riskli olan minik Eray, yapılan ameliyatla eski sağlığına kavuştu.

Batman'da Şahin ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Eray bebek, doğuştan bulunan kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 ay önce ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi. Burada bir hastanede tedavi altına alınan Eray bebeğin, kalbinin üzerinde 'Cor Triatriatum Sinistra' (üç odacıklı kulakçık) olduğu, bu nedenle de kalbin sol üst odacığına gelmesi gereken kanın sağ üst odacığa yönlendirildiği tespit edildi. Bunun üzerine ameliyat yapılmasına karar verildi. Bir gün sonra ameliyata alınan Eray bebek, kalbi durdurularak ameliyat edildi. Başarılı ameliyatın ardından sağlıklı kalbe sahip olan Eray, tedavisinin ardından geçen salı günü taburcu oldu. Babası Şuayip Şahin " Eray'ın doğuştan bir rahatsızlığı vardı. Konya'ya geldik. Burada ameliyat ettiler. Şimdi çok şükür durumu gayet iyi." dedi.

ÜÇ ODACIK VARDI

Ameliyatın gerçekleştirildiği Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Uzmanı Dr. Mehmet Çelik, Eray bebeğinin sağlığına kavuştuğunu belirterek şunları söyledi: "Eray bebek, hastanemize Batman'dan geldi. Doğuştan bir kalp rahatsızlığı bulunuyordu. Normalde kalbin iki tane ocağı olur, Eray bebekte bir odacık daha vardı. Bu ciddi olarak kalp fonksiyonları bozuyordu. Geldiği günün ertesine hemen ameliyata aldık. Kalbi durdurarak bu ameliyatı yaptık. Ameliyatla kalbin o fazladan olan bölmesini ortadan kaldırdık. Fizyolojik olarak iki kulakçık haline getirdik. Sonrasında yoğun bakım sürecinde kalp fonksiyonları toparlandı. Şu an da herhangi bir problemi yok." Çocuk Kardiyolojisi Dr. Mahmut Gökmedir ise, "Eray bebeği muayene ettiğimizde kalbin sol üst odacığına gelmesi gereken kanın bir zar aracılığıyla sağ üst odacığa yönlendirildiğini tespit ettik. Yaptığımız cerrahi müdahaleyle sağlıklı çocuk kalbi haline getirildi. Hastamız geç kalması durumunda işimiz çok zor olacaktı." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Eray bebekten detay

- Babası ve doktorun ilgilenmesi

- Röportajlar

- Genel ve detay

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA,()

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Kangallar, veteriner milletvekili adayını korkutmadı

AK Parti Kars Milletvekili adayı Prof. Dr. Yunus Kılıç, seçim çalışmaları için gittiği Selim ilçesine bağlı Başköy'de kangal köpekleriyle karşılaştı. Herkes sağa sola kaçışırken, asıl mesleği veteriner hekim olan Prof. Dr. Kılıç, köpekleri severek uysallaştırdı.

Kars'ta seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti milletvekili adayı Yunus Kılıç, Selim ilçesine bağlı Başköy'ü ziyaret etti. Bu sırada yayladan sürü ile birlikte inen iki kangal köpeği, kafilenin yanına geldi. Bu sırada herkes sağa sola kaçıştı. Asıl mesleği veteriner hekim olan Prof. Dr. Kılıç, ise köpekleri sevmeye başladı. Bir anda uysallaşan köpekler, Prof. Dr. Kılıç'ın çevresinde dolaşmaya başladı. Köpeklerin, sevgiyle yaklaşıldığında saldırmayacağını ifade eden Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Köpekler senin aklından geçeni değil, vücudunda olan hormonal, enzimal değişimleri bile anlarlar. Onların hisleri belki bizden 10 kat daha kuvvetlidir. Millet onların bizi anlamadığını zanneder, ama öyle değil. Hayvanlar çok daha hassas ve duyarlıdırlar. Siz ona iyi yaklaştığınızda sorun olmaz. Bunlar safkan kangallar. Bunların kuyruğunu keserler ve zannederler ki hayvanlar daha duyarlı olur. Oysa hiç öyle değil. O kuyrukta bir sürü kıl var ve onlar her türlü duyularla donatılmış. O kıllar kalsa daha iyi olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vekilin köye gitmesi

Çobanlarla tokalaşması

Kangalların gelişi

Kangalları sevmesi ve konuşması

(387 MB - 3 DK 57 SN)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

