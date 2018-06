DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kilis'te Suriyelilerin bayram geçişi yoğunluğu

Ramazan Bayramı kapsamında ülkelerine gitmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli sığınmacılar yoğunluk oluşturdu.

Kilis Valiliği'nce Ramazan Bayramı nedeniyle ülkesine gidecek sığınmacılar için bu yıl ilk kez online randevu sistemi uygulamaya konuldu. Online sistemle randevu alan 74 bin Suriyelinin geçişi sürüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen yüzlerce Suriyeli, yoğunluk oluşturdu. Suriyeli sığınmacılar, Göç İdaresi görevlilerince işlemleri yapıldıktan sonra otobüslerle Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine götürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Bekleyen Suriyeliler

- Kalabalıktan görüntüler

- Yaşlı Suriyelilerin taşınması

- Tekerlekli sandalye ile götürülenler

- Suriyelilerin ülkelerine gidenleri

- Yapılan röportajlar

- Ülkesine gidenler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 328 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,()

===========================================

Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 6 gün önce, deniz patlıcanı toplamak için açıldıkları denizde fırtına nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında 27 Mayıs Pazar günü gece yarısı sıralarında fırtına nedeniyle alabora olan 'Belinay' isimli tekne battı. Faciadan sağ kurtulan 5 kişiden Mert Boysener'in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlatıldı. Bir gün sonra Kerem İncedayı'nın (27) 29 Mayıs'ta ise teknenin sahibi Volkan Çanakçı'nın (28) cesetleri, 28 metre derinlikteki batığın yakınında bulundu. Kerem İncedayı ve Volkan Çanakçı'nın cesetleri toprağa verildi. Kayıp Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'ı arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Ayvalık ve Dikili Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait 2 hücumbot ile 1 helikopter denizde arama yapılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Göral ve Kar'ın yakınları ise kıyıda umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Gün boyu kıyıdan ayrılmayan kayıpların yakınları, ekiplerden gelecek iyi haberi bekliyor.



Haber:Hüsnü EVREN/AYVALIK, ()

===========================================

Kuzey Irak şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı (Görüntü Ekiyle Yeniden)

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 uzman çavuşun cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, sınırın diğer tarafında operasyon yürüten güvenlik güçleri bir grup PKK'lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada Tokat nüfusuna kayıtlı evli ve 1 çocuk babası Seyfettin Aktaş (28), Bilecik nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir (25) ile Amasya nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç (26) şehit oldu. Şehit uzman cavuşlar için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim,Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcıları Bekir Abacı, Mehmet Nurullah Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve şehitlerin yakınları katıldı. Törende şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin ardından dualar edildi. Askerler ve Özel Harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan şehit uzman çavuşlar Seyfettin Aktaş, Ünal Demir ve Servan Koç'un Türk bayrağına sarılı tabutları Van'a, oradan da uçakla toprağa verilmek üzere memleketleri Tokat, Bilecik ve Amasya'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Şehit Cenazelerinin tören alanına getirilişi

-Törene katılanlar

-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

-Törene katılan şehitlerin yakınları

-Şehitlerin gözgeçmişlerinin okunması

-Dualar

-Şehit ceanzelerinin tekbir getirilerek helikoptere konulması

SÜRE:3 DK 31 SN,BOYUT:395 MB

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,()

============================================

Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Ak Parti'nin hem kuruluş aşamasında hem de sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gittiğini, ancak kimlerle görüştüğüne dair bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Şener, Konya'dan aday gösterilmesiyle ilgili de "CHP, karar organları da Konya'ya uygun bulmuşlar. Dolayısıyla karar verici ben değilim" diye konuştu.

Ak Parti'nin kurucularından, başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener, CHP'den milletvekili adayı olduğu Konya'da seçim çalışmalarına başladı. Abdüllatif Şener, 'nın sorularını yanıtladı. Aslen Sivaslı olan Abdüllatif Şener, Konya'dan aday gösterilmesiyle ilgili olarak, ''CHP'ye milletvekili talebimi ilettim. CHP, karar organları da Konya'ya uygun bulmuşlar. Dolayısıyla karar verici ben değilim. Konya, öteden beri siyaseti hayatım boyunca sorunlarıyla yakından ilgilendiğim, milletvekilleriyle iç içe olduğum, Konya ile ilgili konuları sürekli bana getirdikleri bir yapıydı. Milletvekili adayı olmaktan da mutluyum'' diye konuştu.

Konya'da seçmenin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Şener, ''İlgi çok yoğun. Her dönem, her parti mensubunun karşılaşacağı kadar tepki de var'' dedi.

KONYA'DAN 4 MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Şener, CHP olarak Konya'dan 4 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, ''Şu anda yaşadığımız ilgiden hareketle söylüyorum; 4 milletvekili çıkarma hedefiyle çalışıyoruz. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Şu an ilgi, bu verdiğim sayının çok çok üstündedir. Ancak ilgi ve oy vermek birbirinden farklı şeylerdir. Bunu da dikkate alarak bu hedefi koyduk'' şeklinde konuştu. Abdüllatif Şener, 2002 -2007 arasında ekonomiden sorumlu devlet bakanı ile başbakan yardımcısı görevlerini yaptığını hatırlatarak, Konya dahil, hızlı tren ve duble yol projelerini kendisini başlattığını ifade etti.

'ABDULLAH GÜL VE TURAN ÇÖMEZ VARDI'

Şener, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ak Parti'nin kuruluş aşamasında Fethullah Gülen'den icazet aldığı iddiasıyla ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ak Parti'nin kuruluşu aşamasında ve sonrasında ABD'ye gittiğini söyleyen Şener, şu ifadeleri kullandı: ''Sayın Erdoğan, Ak Parti kurulduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Kuruluş safhasında gitmiştir; ama bu gidişi sırasında veya ABD'de bulunduğu sırada kimlerle görüşmüştür bu bilgiye sahip değilim. Çünkü bu programda yanında başta Abdullah Gül olmak üzere, Turan Çömez olmak üzere bazı isimler vardı. Bu isimlerde öyle bir ziyaretle ilgili bilgi vermedi. Ben de merak edip sormadım. Bu konuların bugün tartışılıyor olması, seçim atmosferindendir ve bunu da doğal olarak karşılamak lazım. Biri bir iddiada bulunuyorsa, diğeri de o iddia gerçek değilse, onun öyle olmadığını söylemesi lazım. Sayın Erdoğan'ın sürekli aynı isimlerle gittiğini söyleyemem. Daha sonra iktidar döneminde, belki de Türkiye Cumhuriyet döneminde ABD'ye en fazla giden başbakan ve cumhurbaşkanıdır. 'Bu gidişlerinde aynı isimlerle mi giderdi' derseniz, buna katılmam, her programında farklı isimler olurdu. Ama hiçbirinde ben olmadım.''

'SİYASİ USLÜP SERT OLURSA, TOPLUMDA ŞİDDET ARTAR'

Şener, siyasi adayların üsluplarını da değerlendirdi. Siyaset üslubunun nezih olmasının faydalı olduğunu düşündüğünü kaydeden Şener, "Kırıcı, yaralayıcı üslup, ülkemize bir şey kazandırmaz. Siyaset temiz konuştuğu ve sevecen olduğu takdirde, ülkedeki insanlara kültür aşılar. Siyasetin en doğrudan etkisi konuşarak oluşturduğu kültürdür. Eğer siyaset, sert konuşursa, kin ve düşmanlığı yaygınlaştıracak şekilde konuşursa, toplumda gerginlik ve şiddet artar. Kadına yönelik şiddetin arttığını biliyoruz. Bu nerden kaynaklanıyor? Siyaset sert olduğu için vatandaşlarda onları örnek alıp sert davranıyor'' dedi.

HAPİSTE 700 CİVARINDA BEBEK VAR

FETÖ ile mücadeleyle ilgili mücadelede kantarın topuzunun kaçtığını ifade eden Şener, ''Devletin dini adalettir. Adaletten saptığınız zaman zulmedersiniz. Hapiste 700 civarında bebek var. Neden çocuklarımız hapishane koşullarında büyüsün. Bunların ortadan kaldırılması lazım.'' dedi.

SEÇİMİN KİMİN KAZANACAĞINI KÜRT SEÇMEN BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını savunan Şener, ''İkinci turda seçimin kimin kazanacağını belirleyecek seçmen, Kürt seçmendir. Peki kime oy verecekleri, bu son derece önemli. Bu konuda çok net anlayabileceğimiz açıklama çıkmamıştır. HDP'li bazı isimler söylemiştir, ama HDP'nin karar niteliğinde değildir. Birinci tur bittikten sonra bütün gözler HDP üzerinde yoğunlaşacak ve onların vereceği karar tartışılacaktır'' diye konuştu.

Görüntü Dökümü :

------------------------

- Abdüllatif Şener röp.

- Seçim çalışması detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA,()

============================================

Otomobili ile dereye uçan sürücü kayboldu

Trabzon’un Maçka ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücü Yücel Öztürk (53), akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp sürücü için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kaza, 01:30 sıralarında Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Yücel Öztürk, 61 VL 595 plakalı otomobili ile Maçka deresine uçtu. Kazada, sürücü akıntıya kapılarak derede kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri kayıp sürücüyü aradı. Ancak yapılan aramalara rağmen Yücel Öztürk'e ulaşılamadı. Gece yarısı ara verilen arama çalışmaları, sabah erken saatlerde yeniden başladı. Jandarma ve AFAD ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi arama çalışmalarına katıldı. Ekipler kazanın yaşandığı yerden başlayarak dere boyunca kayıp sürücüyü arıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kaza yeri detayları

-Arama çalışması

Haber-Kamera: Adem AKATİN/TRABZON,()

=============================================

Hırsızı, kapüşonlu tişörtü ele verdi

Adana'da Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nden dizüstü bilgisiyar, çek ve senet çalan Ahmet Paylaşmaş'ı (36) olay sırasında giydiği kapüşonlu tişörtü ele verdi.

Çukurova ilçesi Güney Adana Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'ne camı kırarak giren hırsız, başkanın odasına geçti. Hırsız, buradaki çelik kasayı kırarark içindeki çek ve senetlerle birikte dizüstü bilgisayarı çaldı. Sabah geldiğinde soygunu fark eden görevli, polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kooperatifin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis, olayı, hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olan Ahmet Paylaşmaş'ın gerçekleştirdiğini tespit etti. Paylaşmaş, polisin düzenlediği operasyonla evinde gözaltına alındı. Ahmet Paylaşmaş ilk ifadesinde, "Ben kesinlikle hırsızlık yapmadım, olayla hiçbir alakam yok" dedi. Ancak evde yapılan aramada, Paylaşmaş'ın olay sırasında giydiği kapüşonlu tişört ile 1 murç, 1 boru anahtarı, 1 tornavida, 1 çift eldiven bulundu. Emniyette götürülen Ahmet Paylaşmaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Hırsızın Kooperatife girmeye çalışması

- İçeri giren hırsızın masadan birşiyler alması

- Laptopu çalması

- Tişörtünden görüntü

- Diğer odalardaki masalardan birşeyler çalması

- Hırsızın emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

- Hırsızın tişörtü ve evinde ele geçirilen malzemeler

SÜRE:04'00" BOYUT:243 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

==============================================

Sualtı Dünyası'na ziyaretçi akını

Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesi ile ETİ Gıda şirketinin işbirliğiyle yapılan 'Sualtı Dünyası' adlı dev kent akvaryumu, ziyaretçi akınına uğruyor.

Sazova Mahallesi'ndeki Bilim Kültür ve Sanat Parkı içinde yer alan ETİ Sualtı Dünyası'nda 2 bin 400 metrekare kapalı alanda kurulu dev akvaryumda 84 türden toplam 2 bin 150 balık bulunuyor. Eskişehir'in yanı sıra çeşitli illerden gelen ziyaretçiler, su altındaymış gibi his veren 19 metrelik akvaryum tünelinde köpekbalığı, vatoz gibi derin deniz canlılarını yakından görüyor ve cep telefonlarıyla bunların fotoğraflarını çekiyor. Ziyaretçiler, değişik tropikal balık ve su altı canlılarını da inceleme fırsatı buluyor. 2014 yılında hizmete giren Eti Sualtı Dünyası'nı yılda ortalama 700 bin kişi ziyaret ediyor. Sualtı Dünyası'nda görevli su ürünleri mühendisi Hacer Ünlü, her yaştan ziyaretçinin geldiğini belirterek şunları söyledi: "2 bin 700 metrekare kapalı alana kurulu akvaryumuz 1 milyon 500 bin metreküp su hacmine sahip. Farklı türde köpek balıkları, vatozlarımız bulunuyor. Akvaryum ve balıkların bakımları iki su ürünleri mühendisi, iki dalgıç ve yardımcı personeller tarafından yapılıyor. Düzenli dip çekimleri, su değişimleri yapılmakta. İlerleyen zamanlarda farklı türler, farklı sayılarda akvaryumumuza dahil olacak." Dev akvaryumda, milli bayramlarda ve özel günlerde dalgıçlar tarafından gösteriler de yapılıyor. Dalgıçlar, Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile ziyaretçilere dalış gösterisi sunuyor.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Akvaryumdaki balıkların,

-Ziyaretçilerin,

-İstanbul'dan ve çeşitli illerden geldiklen ziyaretçilerin konuşması,

-Balıkların görüntüsü,

-Balıklara yiyecek verilmesi,

-Su ürünleri mühendisi Hacer Ünlü'nün konuşması,

-Akvaryumdaki balıkların,

-Dalgıçın akvaryumda Türk bayrağı ile Atatürk posteri açması

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()