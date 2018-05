DHA YURT BÜLTENİ-4

(YENİDEN)

1)DİYARBAKIR'DA ÇATIŞMA: 1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesi kırsalında, yol kontrolü ve arama faaliyeti yapan güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan güvenlik korucusu Emrah Tezgel, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Dün saat 19.20'de, Hani ilçesi Topçular ve Yukarıturalı köylerinin yol ayrımında kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan güvenlik korucusu Emrah Tezgel, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı çatışma sonucunda, yaralanan 1 kahraman güvenlik korucumuz, helikopterle sevk edildiği Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Mayıs 2018 Perşembe günü kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edilmektedir" denildi.

DİYARBAKIR, () -

2)BAKAN EROĞLU, SAHURDA TEMEL ATTI, AÇILIŞ YAPTI

İZMİR'e gelen Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bergama ilçesinde sahur yaptı. İzmir'in ilçelerindeki 12 tesisin temel atma ve açılış törenine katıldı. Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri tarafından İzmir'in ilçelerinde bazıları yapılacak olan ve bazıları da tamamlanan 12 tesisin temel atma ve açılış töreni için Bergama'ya geldi. Bakan Eroğlu, program kapsamında, saat 01.00'de, törenin yapılacağı, Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi'nin bahçesine geldi. Bakan Eroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Törende konuşan Bakan Eroğlu, Bakanlığı tarafından bugüne kadar İzmir'e yapılan yatırımları anlattı, şimdi de 206 milyon TL'lik yeni yatırımlar için buluştuklarını söyledi. Bakan Eroğlu, İzmir'e DSİ tarafından yapılan barajlar ve sulama göletlerinden bahsederek, "İzmir'de sulama olmazsa ürün fazla alamazsınız ama su gelince en az 4 katla 14 misli arasında gelir artışı oluyor. Bunu hesap ettik. 301 milyon TL, sulamalardan dolayı çiftçimizin cebine giriyor. Çiftçi dostu biziz" dedi. Temeli atılan 'Selçuk Efes Antik Kanalı ve Denize Çıkış Yapısı' projesine önem verdiğine değinen Bakan Eroğlu, projeyle eski Küçükmenderes Nehri yatağının düzenlenmesi yapılarak, Efes Antik Kenti'ne denizden ulaşımın sağlanacağını ifade etti.

BÜYÜKŞEHRİN KUŞ CENNETİNE YATIRIM YAPMADIĞINI SÖYLEDİ

İzmir Kuş Cenneti'ne su temin edildiğini ve açılışını bugün yaptıklarını da belirten Bakan Eroğlu, "İzmir Kuş Cenneti, daha önce polemik mevzusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne vermiştik ama bakımını yapmadı. Burada açık söylüyorum, yatırım yapmadı. Süresi bitince zaten bizimdi, bize geçti. Bu zihniyet neredeyse burayı kurutacaktı. Biz buraya yıldırım hızıyla ilave su getiriyoruz. Burayı çok daha güzel hale getirdik, flamingolar o kadar çoğaldı ki saymakla bitmiyor. Kuş Cenneti İzmir'de muhteşem oldu. Onu da koruyan, muhafaza eden biziz. Birileri diyor ki orayı Orman Su İşleri Bakanlığı aldı. Zaten bize aitti, neyi alıyoruz. Buraya güya bina yapacakmışız, rant için kullanacakmışız. Öyle bir şey yok kardeşlerim. Biz burayı muhteşem şekilde Kuş Cenneti olarak kullanıyoruz ve dünyadaki en muhteşem Kuş Cenneti olarak tanıtmak için de hazırlık yaptık" dedi.

"BU BATI'NIN OYUNU BİTMİYOR, YENİ BİR TEZGAH PEŞİNDELER"

Türkiye'nin yapılan yatırımlarla dünyadaki en büyük büyümeyi yakaladığını, dünyadaki 10 mega projenin 6'sının Türkiye'de olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, "Türkiye bu şekilde kalkındıkça bazı ülkeler, Türkiye'nin önünü kesmek için bir takım planlar, bir takım oyunlar peşinde. Hatırlayın daha önce partiyi kapatma olayı, Gezi hadisleri, Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan hareketlerdi. Daha sonra 15 Temmuz'da biliyorsunuz, tarihimizin en kanlı terör örgütü FETÖ, bir darbe teşebbüsünde bulundu. Bunu yaptıran kim? Bu hain nerede? Amerika'da. Biz istiyoruz vermiyorlar. Ayrıca PKK'yı kuran kim? Batı, PYD'yi kuran kim Batı, DAEŞ'i kuran kim Batı. Biz paramızla silah istiyoruz, bize vermiyor ama onlara binlerce TIR silah ve bir takım mühimmat gönderiyor. Niçin, çünkü Türkiye'nin önünü kesmek! Hatta bu FETÖ terör örgütünün alçak darbe teşebbüsü dışında, güney sınırlarımızda bir terör devleti kurmak istediler. Ama Allah'a şükürler olsun kahraman ordumuz, polisimiz, özel harekat, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Fırat Kalkanı Harekatıyla bu oyunu bozdu. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı ile bu ikinci oyunu bozdu. Ama bu Batı'nın oyunu bitmiyor, yeni bir tezgah peşindeler, 'Acaba Türkiye'yi ekonomik olarak nasıl çökertiriz? Dolar ile oynayalım. Allah'ın izniyle bu kahraman millet onların oyunlarını tekrar bozacak. Bunun için seçimler 24 Haziran'a alındı. Bu hizmetlerin devamı açısından diyoruz ki yola devam. Çünkü Türkiye'nin büyük hedefleri var. 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için 24 Haziran seçimleri fevkalade önemli. Tarihimizdeki en önemli seçimi. İnşallah hepiniz sandığa gidip, gümbür gümbür oyu vuracaksınız" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de İzmir'in yüzde 40 ormanlarla kaplı olduğunu, bunların yüzde 51'inin ise verimli ormanların oluşturduğunu belirterek, geri kalan alanların rehabilite çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. İnsanın yaşadığı her noktada ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyleyen Karacabey, Bergama ilçesinde bal ormanı oluşturduklarını, buraya şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in ismini vereceklerini dile getirdi.

Bakan Eroğlu, konuşmaların ardından Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları dağıtımını gerçekleştirdi. Daha sonra Eroğlu, Vali Ayyıldız, Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu ile tesislerin açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törenin ardından Bakan Eroğlu, alanda etkinliğe katılanlarla sahur yaptı.

3)BURSA UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDIĞI EVE ÇATIDAN GİRMEK İSTERKEN DÜŞTÜ

Uzaklaştırma cezası aldığı eve çatıdan girmek isterken düştü

BURSA?nın İnegöl ilçesinde mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilen Samet Ç. çocuklarını görmek için 5'nci kattaki evine çatı katından uzattığı iple sarkarak girmek isterken düştü. Ağır yaralanan Samet Ç. hastanede tedavi altına alındı.

İnegöl'de yaşayan 39 yaşındaki Samet Ç. 2 çocuğunun annesi olan Rus asıllı Tatyana Ç.'ye şiddet uyguladığı gerekcesiyle kendisine mahkeme tarafından bir ay süreyle evden uzaklaştırma cezası verildi. İddiya göre bugün çocukları olan 2 yaşındaki Ömer ile 3 yaşındaki Elif'i görmek için TOKİ Konutları'nın bulunduğu binaya gelen Samet Ç.,5'nci kattaki evlerine gitti. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenenSamet Ç. 7 katlı binanın çatısına çıktı. Bulduğu halatın bir ucunu çatıya bağlayıp diğer ucunu beline bağlayıp binadan sarkarak evine girmek isteyen Samet Ç., halatın kopması sonucu 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Haber verilmesi sonucu gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan SAmet Ç.,ağır yaralı olarak kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis tarafından ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğü'ne götürülen Tatyana Ç., kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında boşanma davası açtığını mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası ver ilmesine rağmen eve gelmek istediğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

4)BİN YILLIK ÇINAR İÇİN KORUMA VE TESCİL İŞLEMİ BAŞLATILDI

SAMSUN'da bulunan yaşının 970-1170 olduğu belirtilen çınar ağacının tescillenip koruma altına alınması için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi ekipleri ağaçla ilgili inceleme yaptı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde bulunan dev çınar ağacının yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık yaşının 970-1170 olduğu belirtildi. Hamit Akbaş'a ait bahçede yer alan çınar ağacı, büyüklüğü ve heybeti ile görenleri şaşırtırken Tekkeköy Belediyesi'nin girişimleri sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi ekipleri ağaçla ilgili inceleme yaptı. Ekipler ağacın bulunduğu yerde çeşitli ölçümleme ve incelemeler yaparak ağacın tescillenip koruma altına alınması için çalışma başlattı. Ekipler ağacın konum bilgileri, durumu, gövde çevresi gibi bilgileri kaydetti. 11 metre gövde çevresi olan çınarın yaşının en az bin yıllık olduğu ifade edildi. Ağaçla ilgili bilgilerin komisyonda değerlendirilmesi sonrasında dev çınarın tescillenip koruma altına alınacağı, sonrasında izin alınmadan ağaca hiçbir işlem yapılamayacağı, bakım çalışması gerçekleştirileceği belirtildi. Tescil işlemi sonrasında ağaçla ilgili bilgi içeren bir tabela yerleştirilip çevresinin de koruma altına alınacağı ifade edildi.

5)KRALLAR GİBİ TATİLİN GECELİĞİ 19 BİN DOLAR

ANTALYA'da, yaz aylarında geceliği 20-25 liraya tatil imkanı kadar, geceliği binlerce euro ve dolara tatil de mümkün. Dünya liderlerinden Hollywood yıldızlarına birçok ünlü ismin ağırlandığı kral daireleri ve süperlüks villaların gecelik fiyatları, 650 euro'dan başlayıp 19 bin dolara kadar çıkıyor.

Dünyada 'Her şey Dahil Turizm' şekliyle öne çıkan ve yılda 10-15 milyon yabancı turistin ağırlandığı Antalya'da her bütçeye göre tatil imkanı var. Çadırda tatilden ultralüks villalara kadar geniş bir konsepte sahip kentte, bu yıl 14 milyonu yabancı 18 milyona yakın ziyaretçi hedefleniyor. 2 milyonun üzerindeki nüfusuyla 20 milyon kişilik hareketin beklendiği kent, G20 Liderler Zirvesi, Expo 2016, NATO Zirvesi gibi uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliğinin yanı sıra, her yıl binlerce kongre, futbol takımlarının hazırlık kampları gibi alternatifler de sunuyor.

DÜNYA LİDERLERİ KALDI

Antalya; Obama, Putin, Merkel gibi dünya liderlerinin yanı sıra, Rus milyarder Roman Abramoviç, Hollywood yıldızları Monica Belluci, Sharon Stone, Mariah Carey, Richard Gere ve Tom Jones, Paris Hilton, birçok ülkeden siyaset, iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerin konakladığı ultralüks kral daireleri ve villalarıyla da öne çıkıyor. Kundu, Kemerağzı, Belek, Kemer ve Side gibi tatil yörelerindeki 5 yıldızlı otellerin villa ve kral dairelerindeki tatillerin gecelik fiyatı ise 650 euro'dan başlayıp 19 bin dolar, 16 bin euro gibi fiyatlara ulaşıyor.

HELİKOPTERLE TRANSFER

VIP villalarda müşteriye 24 saat hizmet veren özel kahya tahsis ediliyor. Ayrıca özel oda servisi, sauna, Türk Hamamı, SPA, sinema salonu, özel açık havuz, özel yatak odaları bulunuyor. Bu tip villaların banyo duvarlarının bir kısmı ve armatürleri de altın kaplama ve camları kurşun geçirmez. Tesisin her yerinde ayrıcalık tanınan villa müşterisi, plajda da kendisine ayrılan özel iskeleden denize giriyor. Arap şeyhleri, Hollywood yıldızları, ünlü sporcular, iş adamları ve devlet başkanlarına hizmet veren bu villa ve kral dairelerinin müşterileri havalimanından lüks otomobiller veya helikopterle otele transfer ediliyor.

OTELLER VE VİLLALARIN ÖZELLİKLERİ

THE LAND OF LEGENDS: Belek'te 4 milyar TL yatırımla dünyanın en büyük eğlence merkezlerinden biri olan ve sadece bir otel değil, yaşam ve eğlence merkezi olan The Land Of Legends'in çocuk konseptli en lüks odası Kingdom Suite, 283 metrekarelik geniş alanında 2 yatak odası, özel jakuzi, bir oturma odası ve geniş salona sahip. Sofistike, elegan ve lüks yaşam tarzıyla bütünleşen Kingdom Suite'in gecelik fiyatı ise 5 bin Euro. Otelde benzer özelliklere sahip Terrace Suite 130, Grand Suite 108, Family Suite 83 metrekare.

CALİSTA LUXURY RESORT: Belek'teki Calista Luxury Resort, G20 Liderler Zirvesi'nde dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yı konuk etmişti. Villa Leo, 2 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Swarovski taşlı duvar kağıtları, 24 ayar altından muslukları bulunan villa, Rus milyarder Roman Abramoviç, dünyaca ünlü caz sanatçısı Monica Molina, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç gibi isimleri ağırladı. Geceliği 16 bin Euro. Bu villaya yakın özellikte Superrior ve Twin villalarının da bulunduğu otelde Obama ise King Suit'i tercih etmişti. 240 metrekarelik King Suit'in gecelik fiyatı 5 bin Euro'dan başlıyor.

MAXX ROYAL BELEK

Rusya lideri Vladimir Putin'in de konakladığı Maxx Royal Hotel'in 630 m2'lik en büyük villası olan 'Ovner' golf sahasının içinde, ağaçlarla yarı izole edilmiş, özel tasarımlı 495 m2 iç mekân, özel açık havuz ve teras, jakuzili pavilyon, 4 yatak odası, 1 oturma odası, 1 yemek odası, mutfak, Türk hamamı, fitness ile 3 adet balkondan oluşuyor. Otelin Albatross, Presidential villalarla King Suit, Royal Suit, Laguna Dubleks ve Teras Suite gibi kral daireleri de bulunuyor. Ovner villanın mayıs sonuna kadarki gecelik fiyatı 15 bin 588 TL.

TİTANİC DE LUXE GOLF BELEK

Villaları ve suitleriyle öne çıkan otelde Presidential, Superrior, Exclusive Pool ve Desing Pool olmak üzere dört villa çeşidi var. 2700 m2'lik golf sahası ve nehir manzaralı Presidental villa 100 metrekare özel açık havuz, 2 bin metrekare bahçe, nilüfer havuzlu sohbet alanı, teras, Türk hamamı, sauna, buhar, fitness, masaj odası, 5 yatak odası 1 salon, donanımlı geniş mutfak, yemek salonu, özel güneşlenme alanı, barbekü alanı, cabana, king size yatak, tüm odalarda banyo ve jakuziden oluşuyor. Suit ve villa fiyatları gecelik 3 bin 500 TL'den başlayıp 35 bin TL'ye kadar çıkıyor.

REGNUM CARYA GOLF &SPA RESORT

G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği otel olarak adını duyuran Regnum Carya, süper lüks villalara sahip. En lüksü ise Crown Villa. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı, golf sahasının yanında bulunan havuz manzaralı 3 bin 500 m2'lik Crown Villada teras, oturma odası, yemek alanı, şömine, özel SPA merkezi, İtalyan tasarımlı mutfak, açık hava jakuzi, yerden ısıtma sistemi, ana odada jakuzi ve sauna, teras, bar, toplantı odası, tam teşekküllü mutfak, kurşun geçirmez camlar, özel araç park yeri ve açık hava jakuzisi bulunuyor. Otelde King Villa, Carya Villa ve Baron Villa da bulunuyor. Kurşun geçirmez camlara sahip süper lüks villaların gecelik ücretleri Crown Villa 15 bin dolar, King 8 bin Dolar, Baron ise 5 bin dolar.

GLORIA SERENITY

Bahçe içinde 2 bin m2'lik villa geniş salon, çalışma odası, 2 hizmetli yatak odası ve modern mutfak, 290 m2'lik yüzme havuzu, masaj ve bakım odası, fitness, bilardo ve sinema salonları, bar ve bahçede tamamı tik ağacıyla kaplı teras mevcut. Ebeveyn yatak odası, 2 özel banyolu konuk odası, 3 özel banyolu çocuk odası, 150 metrekare alana sahip içinde özel hidroterapi jakuzisi bulunan özel terası var. Geceliği 15 bin dolar.

CONCORDE DE LUXE HOTEL

Kundu'da otelin 6 ve 7'nci katlarında bulunan Royal suitler oldukça lüks ve konforlu. İki adet Royal Suit, deniz manzaralı yatak odaları, jakuzi gibi birçok lüksü içinde barındırıyor. 82 metrekare olan bu kral dairelerinin gecelik fiyatı ise 13 Haziran'a kadar 9 bin TL.

RIXOS SUNGATE

Beldibi'ndeki otelin villasında 5 yatak odası, 6 banyo, 2 hizmetli odası, bekleme odası, toplantı salonu, yemek odası, şömineli büyük salon, özel bar, mutfak, TV odası, 13 plazma TV, sauna, fitness salonu, açık- kapalı yüzme havuzları, jakuzi, teras ve kendisine ait kameriyeli geniş bir bahçe bulunuyor. Özel hizmetlilerin görev yaptığı villanın geceliği 19 bin dolar.

AMARA DOLCE VITA

Kemer'de bulunan Amara Dolce Vita'nın iki katlı kral dairesi özel ısıtmalı yüzme havuzu, 4 yatak odası, alt katında Amerikan mutfak, yemek odası, salon, fitness, sauna, küçük bir hizmetli odası ve terastan oluşuyor. Geceliği 10 bin dolar.

CORNELIA DIAMOND

Belek'teki Cornelia Diamond'ın 700 metrekare büyüklüğündeki kral dairesi 3 yatak odası, 4 banyo, 1 salon, tam donanımlı mutfak, 10'lu yemek grubu, oturma odası, çalışma odası, koşu bandı ve koşu bisikletinin bulunduğu spor köşesi, kokteyl ve lounge alanı, 40 metrekarelik jakuzi, masaj yatağı ve sauna ile 2 güneşlenme terasından oluşuyor. Dairede 24 saat aşçı ve sekreterya hizmeti sunuluyor. Geceliği 12 bin TL.

ELA QUALITY

Osmanlı mimarisi ile modern mimarinin harmanlandığı ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tercih ettiği Belek'teki Ela Quality Resort'ın 1230 metrekarelik alana kurulu villasında 3 yatak odası, bir oturma odası, yemek odası, mutfak, hamam, sauna ve jakuzi bulunuyor. Geceliği 7 bin 600 dolar.

SUSESİ

Belek'te bulunan Susesi de Luxe Hotel'in VIP villası, otel içerisinde müstakil bahçe ve havuzuyla yer alıyor. 750 metrekare ve 2 kattan oluşan villanın müşterileri için çiçekle karşılama, VIP transfer hizmeti veriliyor. Geceliği 7 bin 800 euro.

RIXOS PREMIUM BELEK

Muhteşem Akdeniz manzaralı 315 m2'lik Royal Premium Suite, 264 m2'lik Villa Prive, jakuzi, 4 yatak odası, şömineli geniş salon, tam ekipmanlı mutfak, yemek odası, dışarıda barbekü alanı, nilüfer çiçekleri ile dolu göletin çevrelediği üstü kapalı oturma alanı, Türk hamamı, sauna, özel yat iskelesi gibi özelliklere sahip. Gecelik fiyatlar Royal Premium Suite 2 bin 400 euro, Villa Prive 2 bin euro, Club Villa 1500 euro.

KAYA PALAZZO

Belek'te G20 Liderler Zirvesi'nin yedek oteli olarak hizmet veren Kaya Palazzo Hotel'de doğrudan denize konumlandırılmış Villa Ducale 175 metrekare. 3 yatak odası, salon, teras, 200 metrekare özel açık havuz, özel içkiler ve yöresel lezzetler ve özel hizmetlerin sunulduğu villanın gecelik fiyatı 3 bin 500 euro.

IC HOTELS RESIDENCE

65 metrekareden başlayan Lake, Lake Deluxe, Bali Junior, Bali, Bali Deluxe ve Superior Deluxe Villa olmak üzere 44 villanın bulunduğu otelde en lüks villa 396 metrekareyle Superrior Deluxe Villa. Üç yatak odasına sahip, özel havuzlu bu villada gecelik fiyat 9 bin TL. IC Green Palace Hotel'in kral dairesi ise gecelik 2 bin 500 TL.

AKRA HOTEL

Kent merkezi Lara bölgesindeki Akra Hotel'de bir kral dairesi bulunuyor. En üst katta 210 metrekare iki oda, bir salon, kendi mutfağı, havuzu ve şezlongu, kütüphanesi bulunan Panorama Suite, Beydağları ve Akdeniz manzarası sunuyor. Geceliği ise 950 Euro. Otelde 135 metrekarelik Ocean Suite, 98 metrekarelik İnfinity Suite ve 65 metrekarelik Mediterranean Suite de lüks sekmente hitap ediyor.

RIXOS DOWNTOWN

Rixos'un kent merkezi Konyaaltı sahilinde bulunan şehir oteli Downtown'un en üst katında bulunan 128 metrekarelik King Suite, Akdeniz ve Beydağları manzarası sunuyor. 2 yatak odası ve bir salondan oluşan kral dairesinde gecelik konaklama fiyatı ise 650 euro'dan başlıyor.

MAXX ROYAL KEMER

Özel havuz ayrıcalığı, akıllı oda sistemi ve konforlu tasarıma sahip 450 metrekarelik Presidential Villa, 5 yatak odası, çalışma/misafir odası, jakuzi, salon, ayrı mutfak, 3 soyunma odası, 7 WC, sauna, buhar odası, geleneksel Türk hamamı, kapalı havuz ve spor alanı barındırıyor. Geniş aileler ve özel organizasyon konaklamaları için tercih edilen villanın ortalama fiyatı gecelik 8 bin Euro.

