DHA YURT BÜLTENİ- 4

1)MARDİN'DE AŞIRI YAĞIŞ SELE DÖNÜŞTÜ

MARDİN'de dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Birçok cadde, sokak ev ve işyeri su altında kalırken, bazı araçlar sel sularında sürüklendi.Mardin merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağmur, kısa sürede sele dönüştü. Birçok cadde ve sokak göle dönerken, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı, Kızıltepe ilçe Otogarı Caddesi yaklaşık bir boyunca su altında kaldı. İlçe sakinleri ve esnafa korkulu anlar yaşatan sel nedeniyle onlarca ev ve işyeri sular altında kalırken, park halindeki iki araç da sel suları ile sürüklendi. İtfaiye ekipleri suların tahliyesi için çalışırken, selde can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Mardin şehir merkezinde yağışlı havadan kaynaklı 3 ayrı noktada trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 5 kişi yaralanırken aralarında yabancı plakalı bir aracın da olduğu çok sayıda araç zarar gördü.Mardin'de sel suları altında kalan işyerlerinden Semercioğlu Tekstil'in yetkilisi Abdurrezak Acu, aniden bastıran sel sularına mesaiye kalan 60'a yakın işçi ile müdahale etiklerini, ancak yetersiz kaldıklarını belirterek, "Zararımız büyük. İtfaiye ve işçilerin müdahalesine rağmen işyerimiz yarım metre sular altında kaldı. Teslim etmek üzere hazırladığımız on binlerce lira değerindeki ürünler ve depolarındaki kumaşların büyük kısmı zarar gördü. Yetkililere zamanında müdahale ettikleri için teşekkür ederiç. 200 kişiye ekmek kapısı olan işyerlerimizdeki zararlarının karşılanması için de yardım istiyoruz."dedi

Sele altyapı eksikliğinin neden olduğunu ifade eden vatandaşlardan Mehmet Ay, soruna çözüm bulunmasını istedi. Ay,"İlçe merkezinin bu halde olması içler acısıdır. Millet, çocuklar perişan oldu. Yaklaşık yarım saat veya 45 dakika yağmur yağdı, sonrası gördüğünüz gibi. Karşıda esnaf arkadaşlarımızın işyerleri sular altında kaldı. Suyu tahliye ediyorlar, perişan haldeler."dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Taşan rögarlar

- Sularla kaplı yollar

- Sel suları altındaki araçlar

- Sel basan işyerleri

- Temizlik yapan işçiler

- İşyeri sahibinin açıklaması

Haber - Kamera:Nezir GÜNEŞ/MARDİN,() -

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2)TUĞLA FABRİKASINDA İŞÇİLER KAVGA ETTİ: 13 YARALI



ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, tuğla fabrikasında işçiler arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 13 kişi yaralandı.Olay, Osmancık ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki tuğla fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada daha önce tartışma yaşayan birbirine akraba işçiler arasında sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Fabrikada yatılı olarak kalan diğer işçilerin de karışmasıyla kavga büyüdü. Kavgada 13 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin arada kalan çocuk olduğu öğrenildi. Olay, polis ekiplerinin araya girip grupları sakinleştirmesiyle daha fazla büyümeden önlendi. Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), ()-

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3)KÖY ÇOCUKLARI MASAL KİTABI YAZDI, GELİRİ MEHMETÇİK VAKFI'NA AKTARILACAK

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 7 ilkokul öğrencisi, öğretmenlerinin desteği ile masal kitabı hazırladı. İlk etapta 250 adet basılan kitabın geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. İlçeye bağlı Yeşilyayla Köyü İlkokulunun öğretmeni Nisa Gezici(26), birleştirilmiş sınıftaki öğrencilerinden Türkçe dersinde öğrencilerinden kendi masallarını yazmasını istedi. Birleştirilmiş sınıfın 11 öğrencisinden, üst sınıflarda olan 7 öğrencisi masallarını yazdı. Yazılan masalları beğenen öğretmen Nisa Gezici, bunları bir kitapta toplamayı kararlaştırdı. Bunun üzerine yaşları 7-10 arasında değişen 7 çocuğun yazdığı masallardan hareketle toplam 226 sayfalık, 'Yeşilyayla Çocuklarından Uzayda Hayvan Masalları' adlı kitap derlendi. Hazırlanan kitaptan ilk etapta 250 adet bastırıldı. Kitapta çocukların isimleri yer aldı. Öğrenciler, kitabın satılması halinde gelirini Mehmetçik Vakfı'na aktarma isteklerini öğretmenlerine iletti.

Okulun müdür öğretmeni Nisa Gezici, 4 yıldır Yeşilyayla köyünde birleştirilmiş sınıfta görev yaptığını belirterek, "Ben bu projeye öğrencilerimin yeteneklerinden yola çıkarak başladım. Tamamen onlara güvenerek başladım. Bu proje onların başarısı. Benim yaptığım sadece onların önünü açmaktı. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Ayrıca kitabın gelirlerini Mehmetçik Vakfına bağışlamayı da onlar teklif etti. Bu da onların fikriydi. Bunun için de onlarla ayrıca gurur duyuyorum" dedi.

'KENDİMİZİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUZ'

Kitabın yazarlarından okulun 4'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Duran(10), "Öğretmenimizin önerisiyle masal kitabı yazmaya karar verdik. Bu masal kitabını uzay ve hayvanlar hakkında yazdık. Uzay hakkında yazmamızın sebebi uzayı merak ediyor ve seviyor olmamız. Hayvanlar hakkında yazmamızın sebebi ise hayvanları seviyor olmamız. Sonra yazdığımız masalları öğretmenimiz bilgisayarına geçirdi ve matbaaya verdi. Matbaa kitabımızı bastı, çok sevindik, çok mutlu olduk. Şimdi kitabımızı satıp Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. Çünkü onlar biz rahat nefes alalım, rahat uyuyalım diye canlarını feda ediyorlar. Onlara çok teşekkür ederiz ve küçük yaşta yazar olduğumuz için çok mutluyuz. Kendimizi çok iyi hissediyoruz ve çok şanslıyız" dedi. Kitabın yazarlarından Resul Erdem, Ahsen Çalışkan, Kevser Yıldız, Damla Duran, Yusuf Kesler ve Talha Kesler de kitap yazdıkları için çok kutlu olduklarını, buna imkan sağlayan öğretmenlerine teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı için fiyat belirlenmeyen kitabın satış değeri alıcısına bırakılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Köy okulundan görüntüler

-Öğrenci ve öğretmenlerinin görüntüsü

-Kitabın görüntüleri

-Öğrenciler ve öğretmenin konuşması

-Köy içinden görüntüler

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), ()

(392 mb)

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4)AMASYA'DA 3 GENÇ, HUZUR TEPESİ'NE TÜRK BAYRAĞI DİKTİ

AMASYA'da halk arasında Huzur Tepesi olarak adlandırılan bölgeye 3 arkadaş kendi imkanlarıyla Türk bayrağı dikti. Amasyalı üç arkadaş Levent Hırçın, Ferdi Aylak ve Emre Köse kendi imkanlarıyla 6ı metre uzunluğunda Türk bayrağını Huzur Tepesi'ne dikti. Sırtlarında kum, çimento ve diğer malzemeleri taşıyarak tepeye çıkan 3 kişi, şehir merkezinden görülebilecek şekilde ayarlayarak, Türk bayrağını göndere çekti.

Levent Hırçın, "Şehrin gürültüsünden uzak kalmak için dinlenmeye çıktığımız, Huzur Tepesi'ne arkadaşlarımızla birlikte kendi imkanlarımızla çimento, kum ve malzemeler taşıyarak, belirlediğimiz bölgeye 6 metre uzunluğunda direk diktik. Daha sonra da şanlı Türk bayrağımızı göndere çekerek dalgalanmasını sağladık. Şehir merkezinden de görülen bu tablo gördüğümüzde bizleri gururlandırıyor. Türk bayrağımız için canımız fedaö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

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