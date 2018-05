DHA YURT BÜLTENİ-4

1)CONO AŞİRETİ ÜYELERİNİN KAVGASINDA POLİS YARALANDI



ADANA'da Cono aşireti üyesi iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada bir polis memuru hafif yaralanırken, kavga edenlerden biri de kalp krizi geçirdi. Olay, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan iki aile arasında kavga çıktı. Taşlı ve sopalarla birbirlerine saldıran taraflara polis müdahale etmek istedi. Bu sırada elinde sopa olan kişiler polise de saldırdı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, sokağa girerek kavga eden kişileri ayırdı. Çıkan olayda 1 polis memuru elinden hafif şekilde yaralandı. Kavga eden grup içerisinde ismi öğrenilemeyen 58 yaşındaki bir kişi, kalp krizi geçirdi. Polise saldırmak isteyen kişiler de gözaltına alındı. Kalp krizi geçiren vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga eden taraflar daha sonra ayrıldı.

2)BU OKULDAKİ TÜM ÖĞRENCİLER ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLİYOR

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki Sebahattin Solakoğlu Ortaokulu'nda başlatılan, 'Sergile güzel davranış, güzellikler ile tanış' projesi ile 280 öğrenci okulda ve günlük hayatta örnek davranışlarda bulunuyor. Projeden sonra okulda en küçük bir disiplin olayı bile yaşanmadı. Derslerinde başarılı olan, okul içinde ve dışında örnek davranışlarda bulunan 5 öğrenci, her salı günü okul yönetimi ve öğretmenler tarafından tespit edilrek, yemeğe götürülüyor, atlama kuleleri, Palandöken gezisi düzenlenip çeşitli hediyeler veriliyor. Bazı haftalar ise sponsorların desteği ile uçakla İstanbul'a götürülen öğrenciler, boğaz gezisine veya tuttukları takımların statlarındaki maçlarına götürülüyor. Okul Müdürü Osman Nuri Eryiğit, proje sayesinde okuldaki öğrencilerde büyük bir değişim yaşandığını söyledi. Tüm öğrencilerinin okul içinde, evinde ve sokakta örnek davranışlar sergilediğini ifade eden Eryiğit şöyle konuştu:

"Proje, öğrencilerin daha güzel davranışlar sergilemesi, onları iyiye, güzele, değerler eğitimine yönlerdirme açısından öğretmenimiz Hasan Çağıl'ın teklifi üzerine 'Sergile güzel davranışı, Erzurum'un güzelliklerini paylaş' projesini başlattık. Prof, öğrencilerimiz arasında büyük bir yankı oluşturdu. Öğretmenlerimizin gözüne giremebilmek için olduğundan daha fazla güzellikler sergilemeye başladılar. Bu konuda birbirleriyle yarışır oldular. kısa sürede büyük bir farkındalık oluştu. Okulumuzda disiplin yönünden olumlu etkisi oldu. En küçük bir saygısızlık bile yaşanmıyor. Her salı günü seçilen 5 öğrenci, öğretmenler tarafından götürüldüğü lokantada yemek yedikten sonra şehrin tarihi ve turistik yerlerine götürülüyor. Böyle öğrencilerimiz şehrimizi de yakından tanımış oluyor. Bazı zamanlar yine sponsorlar eşliğinde öğrencileri uçakla il dışına götürüyoruz. Birinci dönemin ortalarında başlattığımız ve sene sonuna kadar devam edecek olan projede bugüne kadar 67 öğrenci ödül kazandı. Proje sayesinde velilerde çocukların evdeki davranışlarında büyük bir değişim yaşandığını söylüyor."

Eğitime gösterdiği başarı ile projeden yararlandığını söyleyen Esanur Yakut ise, "Hayatımda ilk kez uçağa bindim ve ilk kez İstanbul'u gördüm. 23 Nisan'da gittiğimde İstanbul'da çok eğlendim. Okulda arkadaşlarımızla adeta iyilik yapmak, örnek davrınış sergilemek ve iyi bir not almak için çok ders çalışıyoruz. Bu da bizi başarıya taşıyor" diye konuştu.

3)ORTACA 23. TARIM ÇEVRE VE TURİZM FESTİVALİ BAŞLADI

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, yağmur altında yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından ünlü şarkıcı Manuş Baba, konserinde seslendirdiği sevilen parçalarıyla halka keyifli bir gece yaşattı.

Ortaca 23. Tarım Çevre ve Turizm Festivali için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan halk, Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı. Ortaca Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karaçelik, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Evren Ekmekçi, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, belediye meclis üyeleri, kurum müdürlerinin de katıldığı kortej yürüyüşü, Tuhafiye Pazar yeri Panayır Alanı'nda sona erdi. Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar ve yöresel kıyafetleriyle halk oyunları ekipleri, renkli görüntüler oluşturdu. Konuşma yapan Başkan Karaçelik, "Festival bundan 26 yıl önce dönemin belediye başkanı merhum Kemal Şahin önderliğinde başladı. O dönemde yörenin tarımsal ve turistlik değerlerini öne çıkartmak, çevre değerlerine dikkati çekmek için başlatılan festivalin bu yıl 23'üncüsünü kutluyoruz. 'Bir festival başlatalım' diyerek çıktığımız bu yolculuk, çeyrek asır olmuş. Uzun yıllardır bu festivalin amacına ulaştığını ve bizden sonra da uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum" dedi

CHP'li Milletvekili Demir ise, "İlçenin 30 yılda gösterdiği gelişim, hedefleri, amaçları ve festivalleriyle sadece Muğla'da değil, Türkiye'de hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Bu kapsamda bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmalar sonra, Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi Folklor ekibi ve Safranbolu Belediyesi Artvin Halk Oyunu ekibi gösteri sundu. Sonrasında protokol üyeleri, kurulan stantları gezdi.

Ardından ünlü şarkıcı Manuş Baba, konserinde seslendirdiği sevilen parçalarıyla halka keyifli bir gece yaşattı.

4)ANNELERİ ÖLEN SİNCAPLARA ÖZEL BAKIM

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde bir ağacın yıkılması sonucu anneleri ölen 3 sincap yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.Korkuteli'nde DKMP ekiplerince yapılan arazi denetimleri sırasında yıkılan bir ağacın altında anneleri ölen 5 sincap yavrusu bulundu. Ekipler, sahip çıktıkları yavruları DKMP hayvan bakım merkezine götürdü. Veteriner kontrolünden geçirilen yavrulardan 2'si burada öldü. 2 şer saat arayla süt verilerek beslenen diğer 3 yavrunun ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Belli bir süre gözetim altında tutulacak yavrular tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

