DHA YURT BÜLTENİ-4

1)DAVULCULARIN TRAJİKOMİK KURTARMA ÇABASI



ADANA'da alkol alıp uyuşturucu kullandıktan sonra epilepsi krizi geçiren Ferdi Y.'yi (51) birlikte davulculuk yaptığı arkadaşları kurtarmak isterken öldürüyordu. Olay, Seyhan ilçesi Galleria İş Merkezi arkasında meydana geldi. İddiaya göre, davulculuk yaparak geçimini sağlayan Ferdi Y. içki içip uyuşturucu hap kullandıktan sonra fenalaştı. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Ferdi Y. nefes almakta zorlanınca yere düştü. Bu sırada Ferdi Y.'nin arkadaşları 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, Ferdi Y.'ye müdahale etmek istedi. Bu sırada Ferdi Y.'nin arkadaşı nefes almakta zorluk çeken arkadaşının burnunu kapatıp sağlık görevlilerine, "Bir dakika siz karışmayın, ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum. Ferdi kalk, ambulans geldi eve gidecez" dedi. Bu müdahale sonunda daha da fenalaşan Ferdi Y.'ye ise sağlık ekipleri müdahale etti. Seydeye yatırılan Ferdi Y.'nin üzerine bu kez alkollü arkadaşları düştü. Kriz geçiren Ferdi Y.'ye müdahale etmekte zorluk yaşayan 112 ekibine ise, polisler yardım etti. Ambulansa taşınmak isteyen yaralı ise, sedyeden kendini attı.

Bir süre sonra kendine gelen Ferdi Y.'nin tedaviyi kabul etmeyip arkadaşlarıyla olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Sara nöbeti geçiren adamın görüntüsü

- Arkadaşının müdehale etmesi

- Sağlık ekiplerinin müdehame etmesi

- Polisin yardım etmesi

- Sedyeye yatırılması

SÜRE:02'19"BOYUT:141MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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2)2 DOLANDIRICI, HİCRAN TEYZENİN TUZAĞINA DÜŞTÜ

ADANA'da, cezaevinden izinli olarak çıkıp kendisini başkomiser olarak tanıtan Ergin Ş. (32) Hicran Kırkbey'in (55) 35 bin liralık altını dolandırdı. Olaydan 1 ay sonra Hicran Kırkbey'i arayan başka dolandırıcılar, bu kez kadının tuzağına düştü. İkinci dolandırıcıları yakalatan Kırkbey, "İlk olayda beni arayan dolandırıcı 'Sen, 15 Temmuz'u biliyor musun?' Senin için burada 15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak. Diyerek kendilerine inandırdılar" dedi.

Olay, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. 28 Şubat'ta dolandırıcılık suçundan Tarsus Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkan, Ergin Ş. kendisini başkomiser olarak tanıtarak Hicran Kırkbey'i aradı. Kırkbey'e bir soygun olduğunun evde bulunan altınlarla karşılaştırma yapılacağını söyledi. Ergin Ş. ayrıca paniğe kapılan Kırkbey'in kuşkulanmaması için, "Sen altınların üzerine iyice bastır ki, parmak izin belli olsun" dedi. Bunun üzerine iyice korkan Kırkbey, altınları poşete koyup sokak başında bekleyen dolandırıcıya verdi.

SOBAYI KASA DİYE YUTTURDU

Altınları verdikten sonra, çocuklarını arayıp, durumu anlatan Kırkbey dolandırıldığını anlayınca ne yapacağını şaşırdı. Ağlama krizine giren Kırkbey'i eve gelen çocukları sakinleştirdi. Polise giden Kırkbey, zanlının yakalanmasını istedi. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıyı yakalamak için harekete geçti. Ekipler, zanlının olay yerine geldiği taksinin plakasını tespit etti. Bulunan taksinin içindeki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Ergin Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUZAK KURDU

11 Nisan'da evinde temizlik yapan Kırkbey'e tekrar telefon eden başka dolandırıcılar, bu kez ' Kimliğiniz kayıp olmuş, başka bir kişide sizin kimliğinize kendi fotoğrafının yapıştırıp internet ve GSM hattı çıkarmış. Bu konuyla ilgili işlem yapacağız' dedi. Bunun üzerine Kırkbey, arayanların dolandırıcı olduğunu anlayıp, "Allah sizden razı olsun, sizin gibi polisleri başımızdan eksik etmesin. Evime gelin ben size yardımcı olayım" dedi. Bunun üzerine dolandırıcılar verilen adrese geldi. Zanlılarla buluşan Kırkbey, "Evimde 50 bin lira değerinde altın var. Benim hiç bir internet veya GSM hattıyla ilişkim yok" dedi. Evde altınların olduğunu duyan şüpheliler ise, kadından altınların getirmesini söyledi. Kapının önünde bekleyen zanlıları oyalamak isteyen Kırkbey, oturma odasında bulunan odun sobasını para kasası gibi açtı. İçerideki demir seslerini duyan zanlılar, Kırkbey'in altınları getirmesini bekledi. Dolandırıcıları tuzağa düşüren Kırkbey ise, çocuklarını aradı. Kısa sürede eve gelen Kırkbey'in çocukları ise, dolandırıcıları döverek polise teslim etti. Mahkemeye çıkarılan Hakan K. ve İbrahim K. tutuklandı.

15 TEMMUZ İLE KORKUTTU

Olayın ortaya çıkmasının ardından gazetecilere konuşan Kırkbey, "Altınlarını çalan ilk dolandırıcı konuşup beni ikna etmeye çalışırken bana, '15 Temmuz'u biliyor musun?' diye sordu. 'Evet' yanıtı verince de, 'Senin için burada 15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak. Biz sana yardımcı olmak istiyoruz' dedi. Onlara inanmadığımı söyleyince 'Abla, ben bir şehit ağabeyi bir polisim. Dört de çocuğum var. Onların üzerine yemin ederim' diyerek, beni ikna etmeye çalıştılar. Şehitler üzerine yemin edince onlara inandım ve de güvendim. Bunlar benim psikolojimi bozdu. Olaydan sonra hastalandım, günlerce midem bulandı. Altınları elimle teslim ettim. Ben altınlarımı istiyorum, kimseyle konuşamıyorum. Telefonun yanına, 'Dikkatli ol, telefon görüşmesinde bir daha yanılma' diye yazdım" dedi.

Görüntü Dökümü

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**Güvenlik Kamerası**

- Hırsızın ticari taksi içerisinde görüntüsü

- Sokak aralarında gezmesi

- Parayı alacağı Hicran Kırkbey ile buluşması

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- Hicran Kırkbey ile röp

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:06'15"BOYUT:381MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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3)ARA SOKAKTA GİZLENMİŞ SURİYELİLERİ ÇOCUKLARA ÖZEL HAVUZ

ADANA'da polis, Suriyelilere yönelik yaptığı uygulamada kaçak eczane ile saati 4 liraya çocukların girebileceği bilardo salonun arka kısmına aquaparkı hatırlatan havuz ortaya çıkartıldı. Binaların arasına su kaydıraklı ve atlama rampalı havuz polisleri bile şaşkına çevirdi.

Yabancılar Şube ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mirza Çelebi mahallesinde yaşayan Suriyelilere yönelik uygulama yaptı. Güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamaya Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra 110 polis katıldı. Yapılan şok baskında belgesi olmayan 47 kişiye işlem yapıldı.

SAATİ 4 LİRAYA HAVUZ

Ayrıca işyerlerini denetleyen ekipler, dar sokakların arasında bir bilarda salonunun arkasına yapılmış havuzu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Suriyeli çocukların saatine 4 lira verip yüzdükleri havuzdaki su kaydırakları ve atlama rampaları dikkat çekti. Polis, aquaparkı andıran havuzun işletme belgesi olup olmadığını ise araştırmaya aldı. Daha sonra bir markete giren polisler, işyerinde perde ile ayrılan bölümde ise kaçak eczane buldu. Ele geçirilen şurup ve haplara ise el konuldu.

Polis, uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- Polilerin Suriyeli vatandaşlara kimlik sorgulaması

- Dükkanlarda arama yaparken

- Bilardo salonundaki gençlerin üstünü ararken

- Salonda arama yaparken

- Havuzdaki Suriyeli çocuklardan görüntüler

- Bilardo salonunda yapılan aramalardan görüntü

- Kazan dairesinde yapılan aramalar

- Sokakta Suriyeli vatandaşlara arama yapan polis ekipleri

SÜRE:02'04"BOYUT:126MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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4)SU PARKI SEZONU AÇTI

HAVA sıcaklığının 30 dereceye yüksekliği Antalya'da, su parkları sezonu açtı.

Kent merkezindeki Aqualand Su Parkı, sezonun ilk turistlerini ağırladı. Sezon öncesi bakımları yapılan su kaydırakları, tam kapasite çalışmaya başladı. Kapıların açılmasının ardından 50 kişilik turist grubu su parkına giriş yaptı. Turistler su parkının maskotu papağan ve iguana ile objektiflere tatil pozu verdi. Dalga havuzu kenarında kucaklarına aldıkları iguana ve omuzlarındaki papağanla poz veren tatilciler renkli görüntüler oluşturdu.

Sezon açılışını yaptıklarını belirten Aqualand Su Parkı Genel Müdürü Burhan Gümüşoğlu, ilk turist kafilesinde her yaştan misafirin olduğunu söyledi. Resmi açılışı 1 Mayıs günü yaptıklarını söyleyen Gümüşoğlu, "Ağırlıklı yabancı turistlere hitap eden bir işletmeyiz. Tesisteki kaydırakların bakımları tamamlandı, sezona eksiksiz giriyoruz. Aynı zamanda 19 Mayıs günü açılacak iki farklı proje ekledik. Zipline ve Osmanlı Padişahları'nın görsellerinin oluşturduğu balmumu müzesini hayata geçiriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Papağan ve iguana ile resim çektiren turistlerin görüntüsü

Güneşlenen ve su kaydıraklarından kayanların görüntüsü

RÖP: Burhan Gümüşoğlu

Detaylar

236 MB ///02.098HD)

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()



