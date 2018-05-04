DHA YURT BÜLTENİ - 4

Malatya'daki darbe girişimi davasında karar duruşması başladı

Malatya'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın karar duruşması görülmeye başlandı. Sanıklar, duruşmanın yapıldığı salona geniş güvenlik önlemleri altında alındı.

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti ile 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un bulunduğu 6'sı general 24'ü tutuklu 76 sanıklı davanın karar duruşması bu sabah başladı. Yakınca Spor Salonu'nda, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi. Sanıklar, salonun yan tarafına yanaşan cezaevi araçlarından indirilerek içeri alındı. Orgeneral Adem Huduti ve 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angün ile bazı üst rütbeli subaylar duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Mahkeme heyeti sanıkların son cümlelerini dinlemeye başladı.

SAVCININ MÜTALAASINDA, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı mütalaasında, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2'nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ve 7'nci Ana Jet Üssü'nün Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da bulunduğu 65 sanık için 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını, tahliye edilen dönemin 2'nci Ordu Komutanlığı Harekât Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan cezalandırılmasını talep etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cezaevi araçlarının gelişi

- Askerlerin güvenlik tedbirleri

- Sanıkların cezaevi aracından indirilişleri

- Sanıkların salona girişleri

- Mahkeme salonunun dışından detaylar

- Polislerden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,()

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Davullu zurnalı imza kampanyası

İYİ Parti İzmir il teşkilatı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için davullu zurnalı imza kampanyası başlattı. Kültüpark'ın Basmane kapısında toplanan partililere, Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler de destek verdi.

Kültürpark Basmane kapısında bir araya gelen İYİ Parti İzmir Teşkilatları, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için imza kampanyası başlattı. Davullu zurnalı basın açıklamasına, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti'yi destekleme kararı alan Demokrat Parti (DP) İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler de katıldı. Çok sayıda partilinin katıldığı basın açıklamasında, Genel Başkan Meral Akşener'i milletin Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini açıklayan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, "Millet, adayının yine bu milletin bağrından çıkmasını istiyor. Yüz binler, yüz bin imza için memleketin dört bir yanında seçim kurullarına gidiyor" dedi. İzmir'in, sözlüğünde korku kelimesine yer olmayan vatansever yüreklerin yaşadığı şehir olduğunu belirten Başkan Koray Ükünç, "Eğer mevzubahis olan vatansa İzmirli önce 'ben varım' der. Evet, önce biz varız, buradayız. İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener'in yüz bin imza ile Cumhurbaşkanı aday olması için imza vermeye geldik. Şu ana kadar Akşener için Türkiye genelinde 20 bin imza verildi, İzmir olarak hedefimiz ilk gün 25 bin imza" dedi. DP İzmir İl Başkanı Dökmeciler, Demokrat Parti olarak genel başkanlarının emri ve talimatıyla Meral Akşener'e destek vereceklerini belirterek, "Konak ilçe teşkilatımız olarak saat 12.00'de partili arkadaşlarımız imza atmaya gidecek. 1 milyon broşür yaptırdık, 30 ilçeye dağıttık. Üstünlerin adaleti değil adaletin üstünlüğü için, gerçek demokrasi için bir imza diyoruz" dedi. İmza vermek isteyenler bugünden itibaren 9 Mayıs'a kadar bağlı bulundukları ilçelerdeki seçim kurullarına giderek oy verebilecek. Oy verme işlemi sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar sürecek. Seçim kurulları cumartesi ve pazar günleri de açık olacak. Seçmenlerin dikkat etmesi gereken iki önemli ayrıntı var. Güzelbahçe'de ikamet edenler, imza vermek için Alsancak'a gelmek zorunda. Yine Beydağ'da imza vermek isteyenler ise Ödemiş yeni Adliye binasına gitmek zorunda.

GÖRTÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İYİ Partililerin davullu zurnalı imza kampanyasını başlatması

-İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç'ün açıklaması

-Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler'in açıklaması

-Açıklamadan genel ve detay görüntü

Haber:Umut KARAKOYUN- Kamer: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılamayacağını bildirdi



11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğününe mazeret bildirerek katılamayacağını açıkladı. Düğünde, Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte nikah şahitliği yapması bekleniyordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt, yarın saat 19.00'da yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek. Cumhur ittifakı tarafından cumhurbaşkanlığına yeniden aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 14.30'da Cumhuriyet alanında miting yapacak, saat 16.00'da ise şehir hastanesinin açılışına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam da Bakan Özhaseki'nin kızının düğününe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte nikah şahitliği yapması beklenen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise mazeret bildirerek düğüne katılamayacağını açıkladı.Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı miting öncesi Cumhuriyet alanında, Şehir hastanesi ve düğünün yapılacağı Flamingo düğün salonu çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Haber:Oktay ENSARİ/KAYSERİ, ()

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Amanos Dağları'ndaki yangın kontrol altına alındı



Hatay'da Amanos Dağları'nda 4 gün önce başlayan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Arsuz ilçesi Domuzburnu mevkiinde 4 gün önce nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Hatay, Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfayesi müdahale etti. Alevlere 455 personel, 2 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. 100 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtilen yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdürdüğü açıklandı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), ()

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Yolcu kılığındaki güven timi, duraktaki yankesicileri suç üstü yakaladı

Diyarbakır'da otobüs durağında yolcu kılığına giren güven timleri, 2 şüpheliyi yankesicilik yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Adliyeye Mahkemeye çıkarılan şüphelilerinden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yankesicilik anları MOBESE kameralarına yansıdı. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı Güven Timleri, yankesicilik ve kapkaç olaylarına karşı önlemlerini artırdı. Vatandaşların yoğun olduğu duraklar ve güzergahlarda tedbir alan güven timleri zaman zaman yolcu kılığına girerek yankesicileri yakın takibe aldı. Güven timleri, Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerindeki otobüs durağında yolcu gibi bekledikleri sırada, 3 şüphelinin mağdur K.G.'yi takibe aldığını fark etti. Yankesicileri fiziki takibe alan polis, şüphelilerin K.G.'nin cebindeki cüzdanı almak için etrafını sardıklarını ve cüzdanı aldıklarını gördü. Takibi bırakmayan polis, daha sonra iki şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan R.G. ile Ö.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, şüphelilerin yankesicilik anları da MOBESE kameralarınca kaydedildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin mağdurun etrafını sarması

- Mağdurun cebinden cüzdanını alıp, uzaklaşmaları

- Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,()

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Edirne ve Tekirdağ'daki trafik kazaları Mobese kameralarında

Edirne ve Tekirdağ kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, emniyet müdürlüklerinin Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edirne ve Tekirdağ'da, dikkatsiz sürücülerin kaza anları Mobese kameraları tarafından görüntülendi. Özellikle bazı araç sürücülerinin dikkatsizlik nedeniyle kavşaklarda kazaya sebebiyet verdiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin ağaca çarpması

-Otomobillerin kavşakta çarpışmaları



(SÜRE: 00.49 - BOYUT: 50 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()

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Pankreasındaki kitleden robotik cerrahiyle kurtuldu

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği hekimleri, robotik cerrahi yöntemiyle 3,5 yılda 50 hastayı sağlığına kavuşturdu. Bu yöntemle ameliyat edilen son hasta ise pankreasında 5 santimetrelik kistik kitle bulunan Sevda Karakaş (37) oldu.

Antalya'da oturan Sevda Karakaş, iki ay önce mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Buradaki hekimlerin Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği'ne sevk ettiği Karakaş, pankreasında kansere dönüşebilecek 5 cm'lik kitle olduğunu öğrendi. Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği hekimleri Doç.Dr. İsmail Gömceli ve Doç.Dr. Ümit Koç tarafından robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat olan Karakaş, sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Ümit Koç, 2 aydır karın ağrısı şikayetiyle zaman zaman acile başvuran bir hasta olduğunu belirterek, “Yapılan tetkiklerinde pankreasında kistik bir kitle görüldü. Bunun kansere dönüşebilecek prekanseröz lezyon olduğu anlaşılınca da ameliyata karar verdik. Robotik cihazla kapalı yöntemle dalak korunarak sadece pankreasın bir kısmı alınarak ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda genel durumu iyi. Her şey yolunda görünüyor. Başarılı bir tedavi oldu" dedi.

ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI

Doç.Dr. İsmail Gömceli ise robotik cerrahide artık deneyimli bir ekip olduklarını belirterek, “Uzunca süredir bu ameliyatları yapıyoruz, ancak son 3.5 yıldır mide, yemek borusu ve pankreas ameliyatlarını robotik yöntemle yapmaya başladık. Aslında bir süredir laparoskopi (kapalı) yöntemi uyguluyorduk ama robotik yöntem daha avantajlı" dedi. Robotik cerrahideki en önemli avantajın ameliyat sırasında 3 boyutlu görüntü sağlaması olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gömceli, şunları söyledi: “Robotik yöntemde hem laparoskopi hem de açık teknikte insan eline bağlı birtakım hataların önüne geçmiş oluyoruz. Ameliyat sonrasında hastanın iyileşmesinde çok farklı sonuçlar almamızı sağlayan bir yöntem bu. Kliniğimizde ameliyatların çoğunluğunu kapalı yöntemle yapmaya çalışıyoruz. Açık yöntemi tercih ettiğimiz hastalar ise genellikle daha önce ameliyat geçirmiş, hastalığı ikinci kez nüksetmiş olanlar. Tabii hastanın kendi fiziksel özellikleri, ek hastalıklarının varlığı da robotik cerrahi kararı vermemizde etken. Yaş grubu konusunda kısıtlama yok."

ANTALYA'DA İLKİZ

Robotik cerrahiyi kanser vakalarında uyguladıklarını hatırlatan Doç.Dr. Gömceli, Antalya'da yemek borusu, mide ve pankreas kanserlerinde robotik cerrahiyi uygulayan ilk ekip olduklarını belirterek, “Bu konuda ekip olarak iddialıyız. Robotik ameliyat sayımız 50'yi geçti. Kanser cerrahisinde açık ve lapakoskopi yöntemiyle 7 yılda 1000'in üzerinde hastamız oldu" dedi. Ameliyat risklerinin her operasyon için söz konusu olduğunu belirten Doç.Dr. Gömceli, “Açık yöntemde 25-30 cm'lik kesiler olur. Robotik cerrahide ise sadece 5 delik oluyor. Onun dışında hiçbir kesi olmuyor. Ameliyat eğer sabah yapılmışsa akşama hasta hareket etmeye başlıyor. Ertesi gün genellikle ağızdan beslenmeye başlıyor. Açık ameliyatla kıyaslanamayacak üstünlükleri var" diye konuştu.

'ALLAH DOKTORLARIMDAN RAZI OLSUN'

Evli ve 3 çocuk sahibi Sevda Karakaş ise ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğunu söyledi. İki ay önce karın ağrısı, mide bulantısı şikayetleri ile pek çok kez hastanenin acil servisine başvurduğunu anlatan Karakaş, artık kendini çok iyi hissettiğini belirtti. Karakaş, “Allah doktorlarımdan razı olsun. Şu anda çok iyiyim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sevda Karakaş görüntü

- Doktorlar detay

- Röp: Doç.Dr. İsmail Gömceli

- Röp: Sevda Karakaş



Haber: Selma KUNAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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Mor pedallar, Türk Kadınının Zaferi için çevrilecek

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği, "El ele elden ele 81 ilde" sloganıyla, şehir içi ulaşımı kolaylaştıran bisikletin kadınlar tarafından kullanımını yaygınlaştırmak, sağlıklı yaşam ve mutlu insanlar için sporun gerekliliğine vurgu yapmak ve 19 Mayıs ile 30 Ağustos'u kutlamak için "Türk Kadınının Zaferi" adlı sosyal sorumluluk projesiyle bir araya geldi.

Menteşe ilçesinde bisiklet kullanan kadınlara dikkat çekmeyi hedefleyerek iki yıl önce hayata geçirilen Mor Pedal 48 grubu, kurulduğundan bugüne 130 üyesiyle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen organizasyonlar düzenliyor. 8 Mart'ta kurumsal kimlik alarak Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği adını alan grup, 18- 65 yaş aralığında bulunan gönüllüleriyle her çarşamba ve cumartesi günü bir araya gelerek pedal çeviriyor. Antalya, Muğla, Kars, Ordu ve Rize'de pedal çevirmek isteyen ve kız kardeşlik felsefesini benimseyen kadınların ilgisiyle 'mor pedal' şubeleri açılırken, dernek Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bulunan koordinasyon sorumlularının destekleriyle Türkiye genelinde yaygınlaşmak istiyor. Farklı illerdeki Mor Pedal oluşumları, kadının bisiklete binmesinin, eşleri ve çocukları da etkileyerek onları özendireceğine ve günümüzün yıpratıcı sorunlarından biri olan trafik sıkıntısına "dur" diyeceklerine inanıyor. Kadınları şehir içi ulaşımda bisiklet kullanmaya yönlendirmeyi amaçlayan dernek, topluluklarını yaygınlaştırmak, ülke çapında kadın bisikletçilere dikkat çekmek ve art arda iki milli bayramı kutlamak için 19 Mayıs- 30 Ağustos arasında 81 ilde sosyal sorumluluk organizasyonu düzenleyecek. 19 Mayıs günü ilk kadın bisikletçinin Muğla'da Türk bayrağını alması ve şehrin sınırını geçtikten sonra bayrağı diğer ildeki kadın bisikletçiye devretmesiyle devam edecek olan aktivite, Türk bayrağının son il olan Antalya'daki bisikletçi kadın tarafından başlangıç noktasına getirilmesiyle son bulacak. Türk bayrağı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı onuruna tüm yurdu pedallayacak kadınlar ve onlara destek olacak erkek bisikletçi dostları tarafından taşınacak. Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu, "Bu tura katılan kadın bisikletçiler iki özel bayram arası Türk bayrağını taşıma onuruna sahip olacaklar. Projeye katılan pedalcılarla, kadın dayanışması ile her zorluğun aşılacağı ve istenirse bir araya gelerek el ele güçlenileceği mesajına katkıda bulunacağız. Gönüllü koordinasyon sorumlularına destek verecek kişilerle birlikte 81 ilde ortalama 1000 kadının katılımını bekliyoruz" dedi. Öte yandan henüz dernek değilken Türkiye'nin ilk kadın bisiklet festivalini düzenleyen Mor Pedal Derneği, 11 farklı ilden 110 bisiklet sever kadının katılımıyla bir araya gelmiş, ülkede ilk olan bu festivalin bir simgeyle anılması amacıyla şenlik sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün tarafından bisiklete binen kadın heykeli yapılmıştı. İkinci geleneksel festivalin ise bu yıl 31 Ağustos-2 Eylül arası düzenleneceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kadınların toplanmasından görüntü

- Kadınların bisikletleri başındaki görüntüsü

- Röp. Yasemin Duygulu

- Kadınların bisikletleri ile tur atması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()