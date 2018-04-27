DHA YURT BÜLTENİ-4

1)İZMİR MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU: 37 GÖZALTI

İZMİR merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına para toplayıp, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirtilen 37 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. İzmir merkezli Aliağa ilçesi ve Ankara, Kocaeli, İstanbul, Erzurum ile Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında mahalle yapılanması biçiminde örgütlenerek terör örgütüne aidat adı altında para topladıkları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin daha aranmasına devam edildiği belirtilirken, gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yakalanan şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN / Kamera: İZMİR, ()

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2)OTOSTOPLA BİNDİĞİ ARAÇTAN ATLAYAN KADIN YARALANDI

ADANA'da, hareket halindeki otomobilden atlayan Elif B. (24), yaralandı. Sürücü Murat B., kadının alkollü olduğunu, otostop yapınca aracına aldığını söyledi.

Olay, Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı girişinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Elif B., otostop yaptığı Murat B.'nin aracına bindi. Genç kadın, "Beni söyleyeceğim adrese götür" dedi. Hareket eden araç sahibi Murat B., iddiaya göre bir süre sonra alkolün etkisiyle kendisini rahatsız eden Elif B.'yi indireceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen genç kadın, kendisini otomobilden attı. Yerde sürüklenen Elif B., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin çağırdığı sağlık ekibi, Elif B.'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Murat B.'nin kadını araçtan attığını sananlar ise genç adama tepki gösterdi. Murat B. ise yaşananları anlatıp, kadının alkollü olduğunu ve tanımadığını söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ayakta duramayan kadını güçlükle sakinleştirdi. Eline taş alıp, Murat B.'ye saldırmak isteyen kadına çevredekiler tepki gösterdi. Polis ekibi, tedavinin ardından genç kadını ve sürücü Murat B.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü

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- Arabaya zorla binen alkollü kadın kaldırımda oturması

- Olay yeri genel görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Polis araçlarının görüntüsü

SÜRE:01'41" BOYUT:102 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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3)KURU YAPRAKLAR İÇİNE GİZLENEN 19 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA YAKALANDI

ADANA'da, kuru yaprak yüklü TIR'ın dorsesinde 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilid.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sarıçam ilçesindeki dinlenme tesislerinde şüphelendikleri TIR'ı durdudu. Hasas burunlu köpek ile yapılan aramada TIR'ın kuru yaprak yüklü dorsesinde 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler, TIR'da bulunun 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeğinin TIR'da arama yapması

SÜRE: 40" BOYUT:41 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: ADANA,()

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4)UZMAN UYARISI: HALI DOKUMAK HASTA EDİYOR

ERZURUM'da düzenlenen 'Kadın ve Akciğer Sağlığı' sempozyumunda konuşan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Evyapan, halı dokumacılığı yapanların kas ve iskelet sistemi ile solunum yolu hastalıkları ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türk TORAKS Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi tarafından 'Kadın ve Akciğer Sağlığı' konulu sempozyum düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Evyapan, halı dokumacılığı yapanlardaki sağlık sorunlarını ele aldı. Kadınların daha çok halı dokumacılığı yaptığını belirten Evyapan, 8 yaşından itibaren bu mesleğe başlayanların olduğunu hatırlattı. Meslek sahibi olmak için halı dokumacılığının tercih edildiğini aktaran Fatma Evyapan, uzun süreli oturmalar nedeniyle kas ve iskelet sisteminde sağlık sorunları yaşandığına işaret ettii. Halı dokumak için kullanılan yün ipliklerin de birtakım hastalıklara yol açtığını anlatan Evyapan şunları söyledi:

"Halı dokumacılığı geleneksel kadınsı meslek olarak kabul ediliyor. Kolay bir meslek değil. Uzun saatler boyunca çalışmak sürekli tekrarlayan hareketlerin olması, kas iskelet sistemine önemli zararlar veriyor. Kullanılan makas, tarak, bıçak gibi malzemeler ellerde bozulmalara, yaralanmalara, zedelenmelere ve iş kazalarına sebep olabiliyor. Bazen halı tezgahları çok yüksekte oluyor. Bunlar da omuzlarda, kollarda sorunlara yol açabilmekte. Solunumsal sorunlara baktığımızda ortam havasındaki toz kirliliği bizim için çok önemli. Toz maruziyetinin solunum sistemi için ne kadar zararlı olduğu biliniyor. İşlemler sırasında genelde yün tozu havaya saçılıyor. İpliklerin kesilmesi, düğün atma aktiviteleri sırasında yün tozları havayı kirletiyor. Bu yün tozlarında bakteriler gibi çeşitli organik kirleticiler bulunuyor. Ayrıca boyalarda kullanılan inorganik kimyasallar, reaktif boyalar dediğimiz solunum yollarında yine tahrişe yol açıyor. Organik toz burunda, yutakta, üst solunum yollarında tahrişe yol açıyor, öksürük balgama sebep oluyor. Alt ve üst solunum yollarında farenjit, iltihaplanma, akut bronşit, meslek astımı, solunum fonksiyonlarında hızlanmış kayba yol açıyor. Genel olarak baktığımız zaman kas iskelet sorunlarına, cilt hastalıklarına, solunum sistemi hastalıklarına, görme ile ilgili sorunlara yol açtığını görmekteyiz."

Öte yandan günde 10 bin ilmek attığını ifade eden Gamze Ardahanlı 9 yıldır mesleğini severek yaptığını, kalıcı olmayan boyun ağrısı şikâyeti yaşadığını aktardı. 2,5 yıldır halı dokuduğunu söyleyen Nevriye Atilla ise elinde zorlamaya bağlı ağrı olduğunu bildirdi. Günde 7 bin ilmek attığını, emeğinin beğenilmesinin sevindirici olduğunu anlatan Atilla, "Boynumuz ağrıyor ama geçiyor kalıcı bir sorunumuz olmadı. Zorlamaya bağlı elimde ağrı oldu 'alçıya alalım' dediler kabul etmedim. Elime koruyucu takarak ilmekleri atmaya devam ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------ÖZEL

-Halı atölyesi

-Halı dokuyan kızlar

-Halı dokumalardan detay

-Nevriye Atilla ve Gamze Ardahanlı ile röp.

-Prof. Dr. Fatma Evyapan'ın açıklaması

( Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, ()

(392 mb-03.30 dk)

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5)DİYARBAKIR'DAKİ TARİHİ MEKANLARA ZİYARETÇİ AKINI

DİYARBAKIR'ın Merkez Sur ilçesinde 2015 yılının Kasım ayında hendek-barikat operasyonları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen 6 Mahalledeki bölgede çalışmalar nedeniyle yasak devam ederken, başta Hz.Süleyman Cami ve tarihi iç kale yapılan restorasyon çalışmasından sonra ziyaretçi akınına uğradı. Havaların ısınmasıyla birlikte, yerli ve yabancı turist akınına uğrayan iç kale ve Hz. Süleyman cami ve türbesine gelenler hem türbeyi ziyaret ediyor, hem de piknik yapıyor.

Sur ilçesinde Aralık 2015 yılında yaşanan operasyonlar ve çatışmalar nedeniyle 16 ay kapalı kalan Sur ilçesindeki bazı tarihi mekanlarda yapılan restorasyon çalışmasından sonra söz konusu mekanlar yerli ve yabancı turist akınına uğruyor. Sur ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarihi İç kale, Hz. Süleyman cami, Gazi caddesi ve Melik Ahmet caddelerinde yapılan restorasyonlar tamamlanırken, ilçeye ziyaretçi akını da sürüyor. Yerli ve yabancı turistlerinde uğrak yeri haline gelen Sur ilçesine gelen vatandaşlar, Gazi caddesinde çalan müziklerin eşliğinde halaylar çekerken, Hz. Süleyman ve 27 Sahabenin türbelerinin bulunduğu tarihi iç kalede yoğunluk ve izdiham oluşuyor. Ziyaretçiler cami ve türbeleri ziyaret ederken, bazı ziyaretçilerin ise tarihi iç kale çevresinde yeşil alanlarda piknik yaptıkları görüldü. Görüntü Dökümü:

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-Gazi caddesine gelen turistlerin müzik eşliğinde halaylar çekmesi

-Tarihi mekanları gezmeleri

-Hz. Süleyman cami ve çevresindeki insan yoğunluğu

-Ziyaretçilerin piknik yapması

-Türbe çevresinde oturan insanlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,()