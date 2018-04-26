DHA YURT BÜLTENİ-4

Hakkari'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü/EK



HAKKARİ'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 3'E YEKSELDİ

Hakkari'nin Kaymaklı ve Ördekli bölgelerinde sürdürülen hava destekli operasyonlar devam ediyor.Operasyonda, 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. 1 teröristin yaralı olarak yakalandığı bölgede öldürülen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Haber:HAKKARİ,()

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RTÜK Başkanı: Siyasiler bu seçimde TV ve radyolara reklam verebilir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, erken seçimle ilgili, "Demokrasi tecrübemiz çok. Seçim öncesi ve sırasında gerginlikler elbette olur. Bunlar seçimin tadı tuzu. Önemli olan kavga olmamasıdır. Erken seçim, medya için harman üstü dönemdir. Siyasiler bildiğiniz gibi bu seçimde genel, bölgesel, yerel TV ve radyolara reklam verebilecek" dedi.

Erciyes Üniversitesine (ERÜ) düzenlenen bir programa katılmak için Kayseri'ye gelen RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, seçimlerle ilgili medyaya sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti. Yerlikaya, "Türkiye'nin demokrasi tecrübesi büyüktür. Yıllardır seçimleri yapıyoruz. İnşallah çok güzel centilmenlik yarışı içinde bir demokrasi şöleni şeklinde geçecek diye ümit ediyorum. Gerginlik bu seçimin tadı tuzu. Gerginlik olmadan olmaz. Dolayısıyla onlar çok normal şeyler. Burada medya tabii ki görevini yapacak. Bu aslında harman üstü bir dönem. Biliyorsunuz Radyo Televizyon Üst Kurulu yasasına göre artık siyasi reklam da alınabiliyor" dedi.

'MEDYAMIZ ÇOĞULCU BİR YAPIDA'

Medyanın objektif bir şekilde olanları aktarması gerektiğini belirten Yerlikaya, şöye devam etti:"Çünkü halkın bilgi edinme hakkı var. Liderlerin ne söylediğini bilme ve ona göre de karar verme hakkı var. Türkiye'de Allah'a şükür medyamız çoğulcu bir yapıdadır. Avrupa'da bile bu kadar çoğulcu yapı yoktur. Avrupa Türkiye'yi eleştirir ama ülkemizde bin 700 tane yayın yapan radyo, televizyon vardır. Bunlar değişik mecralarda yayın yapmaktadırlar. Yani çok az oy oranı olan partinin bile neredeyse kendisini anlatabileceği organlar var. Dolayısıyla liderler kendisini çok rahat ifade edebileceklerdir. Bizde bunun önünü açacağız."

Görüntü Dökümü:

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-RTÜK Başkanı Yerlikaya'nın konuşması

-Genel detay

51 Saniye / 320 MB

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,()

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Kan alınırken iğne batırılan çocuk, hem güldü hem de güldürdü

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, sosyal proje dersi kapsamında merkeze bağlı Alaca köyü Eczacılar İlkokulu'ndaki öğrencilerin kan gruplarını belirledi. Kan alınırken iğne batırılan çocuklardan Hatip Şervan Vargün'ün (7) sürekli gülmesi, sınıftaki diğer öğrencileri, üniversitelileri ve görevlileri de güldürdü.

KAÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop öncülüğünde merkeze bağlı Alaca köyünde öğrencilere yönelik bir çalışma yaptı. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin de desteği ile Alaca köyüne giden üniversiteli gençler, Alaca Eczacılar İlkokulu’ndaki öğrencilerin kan gruplarını belirledi. Öğrencilere ilk önce yapılan proje ve kan grubunun önemi anlatıldı ardından da kan grupları belirlendi.İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Hatip Şervan Vargün, kan alınırken iğne batırıldığında gülüncü dikkatleri üzerine çekti. Vargün, "İğne vurulurken ağlanılmaz gülünür" derken, hareketleri ve söylediği şarkı ile ortamı renklendirdi. Kan grupları belirlenen öğrencilere, üniversiteli öğrenciler çikolata ikram etti. KAÜ'lü öğrenciler bu anlamlı projeyi hayata geçirdikleri için çok sevinçli olduklarını dile getirdiler. Öğrencileriyle gurur duyduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop, "Böylesine önemli, toplumsal duyarlılığı öne çıkaran bir proje yapmaları ve bunu hayata geçirmeleri beni çok mutlu etti. Hem öğrencilerime, hem köy muhtarlığına ve okul idaresine hem de köy okulundaki minik öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kan grubu çalışmasından genel ve detaylar

-Hatip Şervan Vargün’ün iğne vurulması, konuşması ve şarkı söylemesi

-Genel ve detaylar

-Yaşar Kop’un konuşması

-Bir öğrencinin konuşması

405 MB - 4 DK 08 SN

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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İŞKUR'a çıkık omzu ile müracaat etti

Erzurum'da köyde çalışırken düşme sonucu sağ omzu çıkan Yakup Algan (32), geldiği kent merkezinde hastaneye gitmeden önce İŞKUR'a iş başvurusunda bulundu. Yaklaşık 3 saat çıkık omzu ile sıra bekleyen Algan, başvurunun ardından hastaneye giderek tedavi oldu. Algan, işsizliğin, can acısının önüne geçtiğini söyledi.

Çat ilçesine bağlı Değirmenli köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası Yakup Algan, tarlada çalışırken ayağının takılması sonucu düştü, sağ omzu çıktı. Algan, hastaneye gitmek için köy minibüsüne binerek Erzurum'a geldi. Algan, merkez Yakutiye ilçesindeki Gürcükapı semtinden geçerken İŞKUR önünde toplanan kalabalığı gördü. Merak edip ne olduğunu soran Algan, asgari ücret karşılığı iş başvurusu yapıldığını duyunca hastaneye gitmekten vazgeçip, başvuru yapmak için sıraya girdi. Yoğunluk nedeniyle yaklaşık 3 saat sonra başvuru yapabilen Yakup Algan, daha sonra Palandöken Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Algan'ın çıkan omuzu yerine yerleştirilip sarılarak evine gönderildi. Bugüne kadar hiç sigortasının olmadığını belirten Algan, "Köydeki tarlada çalışırken ayağım takıldı ve taşın üzerine düştüm. Omuzum çıktı. Erzurum'a geldim. İŞKUR'un önünde kalabalığı görünce ne olduğunu sordum. 3 bin kişinin işe alınacağını öğrenince hastaneye gitmekten vazgeçip ilk olarak iş müracaatı için sıraya girdim. Yaklaşık 3 saat sonra sıra geldi. İş müracaatımı yaptıktan sonra hastaneye gittim. Benim önce hastaneye gitmem gerekliydi ama ne yapalım, köyde yapacak hiçbir şey kalmadı. Buradaki kalabalığa bakılırsa işe girme ihtimalim çok az. Bir umut içinde yaşayacağız. Benim bugüne kadar hiç sigortam olmadı" dedi. İŞKUR yetkilileri yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, çeşitli kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere 3 bin kişinin işe alınacağını ve başvuru için cuma gününün son gül olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İş için müracaat edenler

-Polis ve özel güvenlik görevlileri halkı sırayla içeri alırken

-İş için müracaat edenlerle röp

-Yakup Algağan ile röp görüntünün (01.16'ncı dakikasında başlıyor)

-Kalabalıkdan genelv e detay

(Süre: 03.05 Dk / 340 MB)

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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Sakarya'da FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması operasyon: 8 gözaltı

Sakarya'da, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda, ardışık arama yöntemlerini kullanarak telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenlendiğini tespit ederek operasyon başlattı. Operasyonda aralarında KHK ile ihraç edilen 4 askeri öğrenci, açığa alınan 1 üsteğmen, görevde bulunan 1 uzman çavuş, 1 emekli uzman çavuş ile görevde bulunan 1 teknisyenin bulunduğu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Görevde bulunan 1 uzman çavuş adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. KHK ile ihraç edilen askeri öğrencilerden birinin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-6 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detay

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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Spor salonu sahibini, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla öldürmüş

Konya'da emlakçılık yapan Uğur Kart (34), eşini rahatsız ettiği iddiasıyla spor salonu sahibi Reşit Aydın'ı (46) yemek yediği sırada, bıçaklayarak öldürdü. Kart, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçen salı günü saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak'ta meydana geldi. 4 çocuk babası Uğur Kart, eşi M.K'yi 8 yıldır rahatsız ettiğini ileri sürdüğü spor salonu sahibi evli Reşit Aydın'ın iş yerine gitti. Elinde bıçakla salona giren Kart, yemek yiyen Aydın'ı göğüs kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayda salonda çalışan ve Kart'ın elinden bıçağı almaya çalışan Şefik İyierdem (38) ise elinden yaralandı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Reşit Aydın, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AĞLARKEN YAKALANDI

Uğur Kart, Reşit Aydın'ı bıçakladıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kart'ı olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tren yolu üzerinde ağlarken yakaladı.

EŞİMİ RAHATSIZ EDİYORDU

Gözaltına alının Uğur Kart, Reşit Aydın'ı, eşini rahatsız ettiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Kart, ifadesinde, "Ben askerdeyken eşime telefon kartı vermiş. Geldiğimde bunu annemden duydum. Eşimi rahatsız ediyordu.8 yıldır sabrediyordum. Bunun yüzünden psikiyatri ilaçlarını kullanmaya başladım. Olay günü Reşit'i aradım ve eşimi rahatsız etmemesini söyledi. Oda bana 'Sen bana bir şey yapamazsın' dedi. Bunun üzerine çok sinirlendim ve evden bıçağı alarak çıktım. Onun işyerine giderek bıçakladım" dediği öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Yaşanan olay sonrası polis, işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde Uğur Kart'ın spor salonuna elinde bıçakla girip, yemek yiyen Reşit Aydın'ı bıçakladığı ve daha sonra ikisi bir merdivenlerden yuvarlandığı görüldü. O sırada Şefik İyierdem, Kart'ın elindeki bıçağı almak için müdahale etti. Bıçağı elinden bırakmayan Kart'ın, kanlar içinde salonun diğer bölümlerine kaçan Aydın'ı, araması dikkat çekti.Uğur Kart, yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelinin Emniyet getirilmesi

- Güvenlik kamera görüntüsü

- Ölen Aydın'ın vesikalığı

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,()

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Yeniçerilerin restore edilen mezar taşları sergileniyor

Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapan Edirne'de 70 yeniçerinin mezar taşları restore edildikten sonra Selimiye Camii arkasındaki Selimiye İslam Eserleri Müzesi bahçesinde oluşturulan Osmanlı Mezar Taşları Alanı'nda sergilenmeye başlandı.

Edirne'de Osmanlı döneminden kalan yeniçerilere ait mezar taşları, bugüne kadar tahrip edildiği, kırıldığı iddiaları ile gündeme geldi. Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapan Edirne'de Valilik, Selimiye Camii bahçesi ile kentin değişik yerlerinde bulunan yeniçerilerin mezar taşlarını bir araya topladı. Mezar taşları, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi tarafından restorasyona alındı. Dönemin sanatçıları tarafından büyük bir itina ile yapılan mezar taşları, günümüzde uzmanlar tarafından titiz bir çalışma ile aslına uygun olarak restore edildi. Yaklaşık 70 yeniçeri mezar taşı Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Camii arkasındaki Selimiye İslam Eserleri Müzesi bahçesinde oluşturulan Osmanlı Mezar Taşları Alanı'nda sergilenmeye başlandı. Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'nin Osmanlı'nın kuruluşundan yıkılışına kadar geçen süre içerisinde bütün Osmanlı'yı, dar bir alanda görebileceği önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi. Vali Özdemir, "Çünkü İstanbul'un fethinden önce de Osmanlı Devleti, Edirne'de kurulmuştu. İstanbul'u fetheden medeniyet, Edirne'de kurulan medeniyettir. Onun için Edirne'de tarih ve kültür anlamında çok değerli eserler mevcut. Mezar taşları da aslında bir ulusun, bir milletin tarihini kültürünü en iyi yansıtan ve o bölgenin tapusu diyebileceğimiz önemli eserlerdendir. Edirne'nin fethinden itibaren gerçekten çok önemli mezarlıklar varmış. Daha sonra bu mezarlıklar tahrip edilmiş ama mezar taşları da bir şekilde korunmuş. Ve bunun korunması sonucunda biz bunları özelikle son dönemde 'Yeniçeri Mezarlıkları' olarak böyle bir sergi açtık" dedi. Türkiye'de ilk kez bu kadar çok yeniçeri mezar taşının Edirne'de sergilendiğini belirten Özdemir, "Osmanlı tarihinin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen süre içerisinde bütün Osmanlı'yı görebileceğiniz yerdir. Buradaki mezar taşlarımız özellikle tüm Anadolu'da, tüm yeniçeriler, yeniçerilerin kaldırıldığı dönemde, yeniçeri mezarlarının tahrip edildiği yönünde bir çok işaretler vardı. Ama Edirne, bu anlamda en az tahribatın olduğu ve mezar taşlarının korunduğu şehirlerimizden biri olduğu için burada Fatih Sultan Mehmet Han'dan itibaren bütün mezar taşlarımızı, yeniçeriler dahil mezar taşlarımızı biz burada sergiliyoruz. Halkımızın da şu anda ziyaretlerine açtık" dedi. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne'nin Osmanlı Devleti'ne 92 yıl başkentlik yaptığını belirterek, "Bu payitaht aynı zamanda Osmanlı medeniyetinin şekillendiği yerdir. Osmanlı medeniyeti mezarlıkları ve mezar taşlarını birer manevi istirahat bahçesine çevirmiştir. Müzemizdeki mezar taşları ecdada vefadır, medeniyetimize bekadır, sanatkarlarımıza saygıdır ve gelecek nesillere karşı yerine getirilen sorumluluktur. İşte tam da biz bu sorumluluk çerçevesinde mezar taşlarımızı, Osmanlı Mezar Taşları Alanı'nda teşhir ve tanzimini yaparak sergilemeye başladık. Ve halkımızın bilgisine sunar hale getirdik" dedi. Hacıoğlu, mezar taşlarının hepsinin özel bir şekilde heykeltraşların elinden çıktığını ifade ederek, "Osmanlı sanatının inceliklerini mezar taşlarında görebiliriz. Dikkat ederseniz hiçbir mezar taşının üzerinde bu kişiler öldü diye yazmaz. Müteveffa, ahirete intikali ya da bu dünyadan göçtü gibi sözler kullanılır. Yani ölüm bile bir saygı ifadesidir mezar taşlarında. Bir sanat ifadesidir. Ve her mezar taşının kendisine göre bir hikayesi vardır. Bunlar ayrıntılı olarak incelendiğinde ortaya çıkacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Selimiye Camii ve mezar taşları

Mezar taşlarından genel detay

Müze alnında sergilenen mezar taşları

Selimiye Camii İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenenmMezar taşları

Vali Günay Özdemir ile röp.

Detay görüntü

Ahmet Hacıoğlu ile röp.

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

