DHA YURT BÜLTENİ - 4

Edirne'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü

Edirne'de, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü nedeniyle, 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlü, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte, '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' düzenledi. Selimiye Camisi'nde sabah namazının ardından düzenlenen etkinliğe, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afşin, İl Jandarma Komutanı Albay Alparslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırit, Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekiriya Bayrak, gaziler ve 400'e yakın öğrenci katıldı. Selimiye Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından etkinliğe katılanlara çorba ve simit dağıtıldı. Selimiye Camisi önünde oluşturulan kortej, öğrencilerin açtıkları dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle protokol üyeleri , 2 kilometre uzaklıktaki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı, Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'ne kadar yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Selimiye Cami imamı Yusuf Serenli, şehitlerin ruhuna Kur'an'ı Kerim okudu.Ardından Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Bayrak, "Yeniden diriliş ruhuyla, Çanakkale sloganıyla düzenlenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'nü gerçekleştirmemizin amacı, tarihimize minnetle borçlu olduğumuz şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak, kahraman şehit ve gazilerimizi anmak, onların yürüdüğü şerefli yolda bir ömür hak ve adalet üzere yılmadan, usanmadan yürüyeceğimize dosta, düşmana göstermektir"dedi.Konuşmanın ardından şehitler için dualar okundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Selimiye Camii genel

-Kalabalıktan detay

-Çorba, simit dağıtımı

-Kortej oluşması

-Dev Türt Bayrağının açılması

-Kortejden genel, detay

-Dev bayrağı taşıyan öğrencilerden genel detay

-Protokol üyelerinin yürümesinden, genel detay

-Kortej yukarıdan

-Kortej Tarihi Kanuni ve Fatih Köprülerinden geçmesi

-Sarayiçi Balkan Şehitliği'ne gelmesi

-Balkan şehitliğinden genel detay

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

-Selimiye Camii imamı Yusuf Serenli Kuran-ı Kerim okuması

-Nuri Böcekbakan'ın dua ettirmesi

-Dua edenlerden genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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41 yıldır aralıksız muhtarlık yapıyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Umurca köyü Muhtarı Osman Çiçek(70), 41 yıldır aralıksız muhtarlık yapıyor. 1977 yılından bu yana görevini sürdüren Muhtar Osman Çiçek, muhtarlık dönemi boyunca 7 Cumhurbaşkanı ve 16 Başbakan gördü.

Reşadiye ilçesine bağlı 230 nüfuslu Umurca köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk sahibi Osman Çiçek, 1977 yılı Ekim ayında yapılan seçimlerde köy muhtarlığı için aday oldu. İki muhtar adayının yarıştığı seçimlerde Osman Çiçek oy çoğunluğu ile muhtar seçildi. Sonraki dönemlerde yapılan seçimlerde de Osman Çiçek'in karşısına aday çıktı ancak muhtarlık mührünü elinden kimse alamadı. Altıncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk zamanında görevine başlayan Çiçek, ardından Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde muhtarlık görevini sürdürdü. Görev süresi boyunca ise 16 başbakan gördü. Daha önce Ergenekon Davasında yargılanan şimdiki CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in amca oğlu olan muhtar Osman Çiçek'in, en küçük kardeşi Amir Çiçek ise merkez valisi olarak görev yapıyor.

'BİR ÇOK HİZMET YAPILDI'

Osman Çiçek, 1977'de muhtar seçildikten sonraki üç seçimde karşısında aday çıktığını, daha sonrakilerde ise aday çıkmadığını belirterek, "Komşularım 'yap dedi' yapıyoruz. Bu işin sırrı devlet büyükleri ile mühendisiyle, kaymakamı ile encümeniyle iş birliği yapacaksın. Köyün derdini bildireceksin. Derdini bildirdikten sonra halka soracaksın. Halk da isterse beraber bu hizmete başlarsın. Köyümüze şimdiye kadar birçok hizmet yapıldı" dedi.

'MUHTAR ALÇAK GÖNÜLLÜ OLACAK'

Köy sakinleri istemesi durumunda bir dönem daha muhtarlık yapmak istediği belirten Çiçek, "Muhtar alçak gönüllü olacak. Karnı geniş olacak. Her şeyi işitmeyecek. Kulağı sağır olacak. Kulağı sağır olmaza ise bu iş yürümez. Muhtarlık işi böyle, muhtarlık çok ince bir iş göründüğü gibi değil. Sükseli bir iş değil yani" diye konuştu.

'BİZ BÖYLE BİR MUHTARI NASIL BULURUZ'

Köy sakinlerinden Ekrem Özdemir, muhtarın çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Şu anda 65-70 yaşında ama kazma kürek elinde kimseyi arayıp sormadan hizmet yapar. Devlet büyükleri ile de iş yapmayı yakıştırıyor. Köylü de arkasında duruyor. Muhtarımız köyde bir arıza olduğu zaman önce kendi gider. Eğer beceremeyecek durumda ise ondan sonra halktan yardım ister. Biz böyle bir muhtarı nasıl buluruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Köyden görüntüler

-Muhtarın köyde gezinirken görüntüleri

-Köylülerle birlikte görüntüsü

-Konuşması

-Köylülerin konuşmaları

(466 mb-HD)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/REŞADİYE,(Tokat),()

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Mutlu Kaya'ya İtalya'dan plaket

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşarken, bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan, bir süre sonra eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'ya, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen törende plaket verildi. Tekerlekli sandalyeyle katıldığı törende Kazım Koyuncu'nun 'İşte Gidiyorum' şarkısını seslendiren Kaya, "Kadınlara artık ellerin kalkmasını istemiyorum. Benim umutlarım ve hayallerim yıkıldı. Başka genç kızların hayalleri ve umutları ellerinden alınmasın" dedi.

Ergani ilçesinde yaşarken katıldığı bir televizyon programındaki ses yarışmasında tanınan Mutlu Kaya, 18 Mayıs 2015'te eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralandı. Uzun bir tedavi süreci geçiren Mutlu Kaya'ya, Mart ayında İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen törende, plaket verildi.Direnç Kültürünün Yayılması ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği, 'Şiddete maruz kalmış kadınlar' gecesine tekerlekli sandalye ile katılan Kaya'nın ismi anons edilmeden, bir televizyon programında şarkı söylediği görüntüleri izlettirildi. Duygusal anların yaşandığı gecede, Kaya, giydiği beyaz kıyafetle sahneye tercümanların yardımıyla tekerlekli sandalyeyle çıktı. Sahnede merhum sanatçı Kazım Koyuncu'nun 'İşte Gidiyorum' parçasını seslendiren Mutlu Kaya, uzun süre alkışlandı.

'“BİLEREK BEYAZ GİYDİM, ÇÜNKÜ KADINLAR BİR MELEKTİR'

Kendisine plaket verilen Kaya, daha sonra yaptığı konuşmada, "Doktorlar iyileşeceğimi söyledi. Ben iyileşeceğim. Kadınlar için mücadele edeceğim. Bugün bilerek beyaz giydim. Çünkü kadınlar bir melektir. Kadınlara artık ellerin kalkmasını istemiyorum. Benim umutlarım ve hayallerim yıkıldı. Başka genç kızların hayalleri ve umutları ellerinden alınmasın. Hiçbir kız böyle olmayı hak etmiyor. Beni bu hale getiren cani, sadece 15 yıl hapis cezası aldı. Benim böyle olmamın karşılığı 15 yıl mı sadece. O 7-8 yıl sonra çıkacak, gezecek. Ben tedavi göremezsem belki de böyle kalacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sunucunun anons etmesi

-Mutlu Kaya'nın TV kanalındaki ses yarışmasında söylediği şarkı

-Mutlu Kaya'nın seslendirdiği parça

-Mutlu Kaya'nın konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,()

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Seramik öğrencilerini işsizlikten biblolar kurtaracak

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Seramik Bölümü'nde eğitim gören öğrencilere, mezun olduklarında 'işsiz kalmasınlar' diye özel biblo eğitimi veriliyor. Öğretim görevlisi Emel Mülayim, “Sadece seramik tasarımcısı olarak piyasada iş bulamayabiliyorlar. Kollarında bir bilezikleri olsun" dedi.

İkinci sınıf öğrencilerinin şimdiden sergi açacak derecede bilgi ve el becerisine sahip olduğunu anlatan Mülayim, öğrencilerinin birçoğunun sergilerde eserlerini satıp harçlık yaptığını söyledi. Üniversiteden mezun olan herkesin akademik kariyer yapmasının mümkün olmadığını ve öğrencilerini hayata direkt hazırladığını belirten Mülayim, sergiye ürün çıkaran öğrencilerin özgüvenlerinin arttığını anlattı. Öğrencilerin üretme yeteneğinin daha ikinci sınıfta gelişmeye başladığını aktaran Mülayim, “Biblo yapıp satabilen bireyler olmaları için ders kapsamına bazı eklemeler yaptık. Hayvan figürleri yapabiliyorlar. Öğrenciler geleneksel anlamda çarkçı tornasında çömlek çekebiliyor. Bu kapsamda piyasaya çıktıklarında biblo tasarımcısı olmaları için bir fırsat sunduk" dedi.

'MEZUN OLUNCA İŞSİZ KALMASINLAR'

Öğrencilerin kendi işlerini yapabilecek hale gelmesi için elinden geleni yaptığını anlatan Mülayim, “Seri üretim sistemi dışında sanatsal ve satılabilir işler yapmaları için ders kapsamına özellikle koydum bunları. Sadece seramik tasarımcısı olarak piyasada iş bulamayabiliyorlar. Mezun olduklarında işsiz kalmasınlar. Seramik olayını evlere girerek tanısınlar. Bunun yolu da biblodan geçiyor. Kollarında bir bilezikleri olsun. Akademisyen olamayabilirler ama en azından kendi evlerinde ufak bir torna ve çamurla sanatsal işler yapabilirler" dedi. GSF özel yetenek sınavıyla kazandığı bölümde eğitim alan emekli öğretmen Nuray Bozkan, bir eğitimci olarak öğrenmeye her zaman açık olduğunu söyledi. Seramiğe özel ilgi duyduğunu anlatan Bozkan, seramik bölümünün sanat dallarının hemen hepsini kapsadığını söyledi. Resim, heykel ve tasarımı bir arada yapmaktan mutlu olduğunu belirten Bozkan, “Ailem 'Emekli oldun, dinlen' dedi ama ben böyle mutluyum. Ürünlerim sergileniyor. İsteyenlere hediye ediyorum. Mezun olunca bir atölye açmak istiyorum" dedi.Ece Maria Aslanbey, ürettiği bibloları maddi kazanca dönüştüren öğrencilerden yalnızca biri. Üç boyutlu tasarımlar yapmaktan mutlu olduğunu belirten Aslanbey, çanta, hayvan figürleri ve mask tasarladıklarını söyledi. Eserlerini sergilediğini de anlatan Aslanbey, “Bu sene yaptığımız bir sergide hem eserlerimi sergiledim hem satabildim. Bu beni mutlu etti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ayakkabı formunda ve hayvan figürlü biblolardan detay

- Sergi genel plan detayı

- Öğrencilerin çömlek ve biblo tasarlamasından detay

- Biblonun çamurdan yapılma halinden detay

- Genel detaylar

- Öğrenci Nuray Bozkan röp

- Öğrenci Ece Maria Aslanbey röp

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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Köy çocukları için atık malzemeden kitap ve sanat evi

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyündeki Çaytepe Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YİBO) öğretmenler ve öğrenciler, köyde kitap ve sanat evi oluşturdu. Paletlerden koltuklar, meyve kasalarından kitaplıklar, balonlardan avizeler, boğaz çubuklarından ayraçlar, birçok atık malzemeden estetik dokunuşlarla kurulun kitap ve sanat evi, öğrencilerin eğitimine önemli katkılar sağlıyor.

Genç İlçesi'ne bağlı Çaytepe köyündeki Çaytepe Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, öğrencilerin zaman geçirebilmeleri ve severek kitap okuyabilmeleri için tamamı atık malzemelerin değerlendirilmesiyle kitap ve sanat evi kurdu. Çaytepe YİBO Müdür Yardımcısı Abdulrezzak Bek, bu çalışmada atık ve kullanılmayan ürünlerden bir proje gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çalışmayı öğretmenler ve öğrencilerle birlikte yaptıklarını ifade eden Bek, "Okulumuz pansiyonlu olduğu için, çocuklarımızın pansiyonda vakitlerini daha doğru geçirmeleri için böyle bir fikir ortaya çıktı. Fikri ilk ortaya attığım zaman öğretmen arkadaşlardan, personellerden ve öğrencilerimizden bu denli bir sahiplenme beklemiyordum. Bu yönüyle beni de çok şaşırttı. Paletlerden koltuklar, meyve kasalarından kitaplıklar, balonlardan avizeler, boğaz çubuklarından ayraçlar, birçok atık malzemeden estetik dokunuşlarla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz çalışmada aktif rol aldı. Kasaların boyanmasında, paletlerin oturaklara dönüştürülmesinde, boyalama ve sprey çalışmalarında, ürünlerin kütüphaneye montajlanmasında öğrencilerimiz aktif rol aldı" dedi.

KİTAP VE SANAT EVİNE ZAZACA İSİM

Okulda kurulan kitap ve sanat evine köyün Zazaca adı olan 'Valyer' adını verdiklerini anlatan Bek, "Burası açıldıktan sonra öğrenciler burada kitap okuma, dinlenme, vakit geçirme gibi çok yönlü aktiviteler gerçekleştiriyorlar. Öğrencinin pansiyona kendisi ait hissetmesi için bu çalışma çok faydalı oldu. Tüm atık ürünler, herhangi bir ekonomik maliyet sarf edilmeden dönüştürülerek bu alanı oluşturduk. Son aşamada bazı ürünleri, öğretmen arkadaşlarla beraber aldık" diye konuştu.Fen Bilgisi Öğretmeni Esin Karakış ise, projeye çok büyük umut ve hedeflerle başladıklarını ifade ederek, "Hedefimize büyük bir oranla ulaştığımızı düşünüyorum. Öğretmen ve öğrencilerimizle birçok aşamada beraber çalıştık. Okulun personelleri de bu projede çok büyük katkılar sundu. Bu, bizim hem öğrencilerimizle kaynaşmamızı, hem de öğrencilerin daha samimi ve sıcak bir ortamda kendilerine aitlik duygusu hissederek yaşamasını sağladı. Buradaki her çalışmada, okuldaki herkesin bir emeği var" şeklinde konuştu.

'OKULDA KİTAP OKUMA ORANI ARTTI'

Türkçe Öğretmeni Mehmet Ali İnanç da projeyle beraber öğrenciler arasında kitap okuma oranının arttığını belirterek, "Öğrencilerimiz burada okuma alışkanlığı da kazanıyor. Bu proje, öğrencilerimize kitap sevgisini de kazandırıyor. Öğrencilerimizin yoğun ilgisi var. Aktif olarak kullanıyorlar. Öğrencilerin bu proje sayesinde kitaba ve okumaya olan ilgisinin arttığını gözlemledik. Aynı zamanda bu projeyle okuldaki öğrenciler arasında kitap okuma oranı da arttı. Bu da projenin amacına ulaştığını gösterdi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Okulun dışından görüntü

-Okul Bahçesinden detaylar

-Atık malzemelerle oluşturulan kütüphane detayları

-Öğrencilerin kitap okuması

-Röportajlar

-Öğrencilerden detaylar

-Okuldaki oyun alanından detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()

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Dünyanın en önemli motokrosçuları Afyon'da buluşacak

Dünyada en fazla izleyici kitlesine sahip motor sporlarından Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir ayağı Afyonkarahisar'da düzenlenecek. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, yarışın eylül ayında gerçekleştirileceğini belirterek, "Dünyada 1,5 milyara yakın insana Afyonkarahisarımızda düzenlenecek yarışlar canlı ulaşacak. Dünya, Afyonkarahisar'da buluşacak" dedi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen ve dünya genelinde en fazla izleyici kitlesine sahip motor sporlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir ayağı Afyonkarahisar'da yapılacak. 4 Mart'ta Arjantin etabıyla başlayan şampiyonanın 18'inci etabını Afyonkarahisar oluşturacak. Sırasıyla Arjantin, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Rusya, Litvanya, Almanya, Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Endonezya (2 etap), Çekya, Belçika, İsviçre, Bulgaristan, Türkiye, Hollanda ve İtalya etaplarının yapılacağı şampiyonanın Afyonkarahisar ayağı 1-2 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Dünyada birçok ülkede canlı yayınlanacak yarış için Afyonkarahisar'a binlerce motor sporları tutkunu ve yarışseverin gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE İLK

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Parti'li Burhanettin Çoban, Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2016 yılında 'Dünya Afyonkarahisar'da buluşuyor' sloganıyla Türkiye'nin en büyük motokros pistini 168 bin metrekare alana yapmıştık. 2016 ve 2017'de birtakım yarışmalar Afyonkarahisar'da yapıldı. Bu yarışmalar Dünya Motosiklet Federasyonu'nun dikkatini çekti. Kendileri teknik bir heyetle ilimize gelerek incelemelerde bulundu. Gerek motokros yarış pistini, gerek otellerin, gerekse hastanelerin ve şehir imkanlarının dünya şampiyonasına uygun olduğunu bizzat görüp, bunu raporladılar ve 2018- 2019 Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir ayağını Afyonkarahisar'a verdiler. İnşallah 1-2 Eylül 2018 tarihinde dünyadan gelecek sporcularımızla Afyonkarahisar'da ve Türkiye'de ilk defa bir motokros dünya şampiyonasını gerçekleştireceğiz" dedi.

'KİMSENİN ÜZGÜN AYRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Dünya Motokros Şampiyonası'na kendisinin ve ekibinin hazır olduğunu kaydeden Çoban, "Allah'ın izniyle gerek tesis olarak, gerek altyapı, gerek diğer tüm ihtiyaç kalemleri olarak gelen yetkilileri, hakemleri, özellikle sporcuları ve basın yayın kuruluşlarının asla ve asla buradan üzgün ayrılmasına izin vermeyeceğiz. Bilakis 'Türkiye ve Afyonkarahisar bu işi en güzel şekilde başardı' mesajını buradan tüm dünyaya vereceğiz" diye konuştu.

'DÜNYA AFYONKARAHİSAR'I KONUŞACAK'

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 140 ülkede canlı yayınlanacağını aktaran Başkan Çoban, şöyle konuştu:"Dünyada 1,5 milyara yakın insana, Afyonkarahisarımızda düzenlenecek yarışlar canlı ulaştırılacak. Dünya, Afyonkarahisar'da buluşacak. Biz de bu vesileyle hem Afyonkarahisarımızı, hem de güzel ülkemiz Türkiye'yi en güzel şekilde dünyada tanıtmış olacağız. Dünya sporuna katkıda bulunmuş olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Motokros pistinin drone ile çekilmiş görüntüsü

- Daha önceki yarışlardan görüntüler

- Başkan Burhanettin Çoban'dan detay

- Burhanettin Çoban’ın konuşması

- Yarışlardan detay

- Burhanettin Çoban’ın konuşması

- Yarıştan detay

329 MB /// 02.58

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Venedik değil, Eskişehir

Eskişehir'in kent merkezini ikiye bölen Porsuk Çayı, baharla birlikte hareketlendi. Gençler, Porsuk Çayı kıyısında oturup sohbet ederken, çeşitli illerden kenti turlarla gelenler ise Porsuk Çayı'nda bot ve gondollarla gezintisi yapıyor.

Porsuk Çayı'nda belirli ücret karşılığında gezi amacıyla bulunan 'Nasrettin Hoca', 'Edebali' ve 'Malhatun' adlı botlar ile 3 ayrı gondola binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. 15 dakika süreli bot gezintisi kişi başı 5 lira, en fazla 4 kişinin bindiği gondolların tur fiyatı ise 30 lira. Porsuk Çayı'ndaki gondol ve botlar Eskişehir'e 'Venedik' görümü kazandırıyor. Çeşitli kentlerden gezi amacıyla gelenler Eskişehir'e hayran kaldıklarını belirtirken Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de son yıllarda kente gelen turist sayısında artışın olduğunu söyledi. Büyükerşen, "Eskişehirli esnaf da, Eskişehirliler de bundan çok memnunlar. Otellerde özellikle hafta sonlarında yer bulmak mümkün değil" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Porsuk Çayı'nda bot ve gondolların görüntüsü,

-Bir botun kıyıya yanaşması,

-Gezi amacıyla gelen vatandaşların konuşması,

-Porsuk Çayı'ndaki bot ve gondolların görüntüsü,

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in konuşması,

-Porsuk Çayı'nın dronla çekilmiş görüntüsü,

-Etkinliğin olduğu bir botun geçişinden çekilen görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()

