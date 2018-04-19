DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ERZURUM'DA KAÇAKLARI TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 30 YARALI (EK)

DAHA ÇOK TEDBİR ALMALIYIZ

Erzurum'un Horasan ilçesinde 1 mültecinin ölümü, 30'a yakın mültecinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili açıklama yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, şunları söyledi: "Saat 6.30 sıralarında Ağrı'nın Doğubayazıt istikametinden Erzurum'un Horasan ilçesine gelen kamyon yolda devrilmiş. Bir mülteci ölmüş, 4 yaralı var diğer yaralılar ise çok önemli değil, ayakta tedavi görüyorlar. Hepsi misafirimiz bu işi yapan şoför yakalandı. Trafik normal akıyor ama bu 3-4 aydır önemli bir problem. İçişleri Bakanlığı olarak önemli çalışmalar yapıldı. Afganistan hükümetiyle yapılan görüşmelerle gelen mültecilerin hepsi Erzurum'dan uçaklarla Afganistan a gönderiliyor. Son olay bizi üzdü. Bu daha çok tedbir almamız gerektiğini de bize gösterdi."

Görüntü Dökümü

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-Vali Azizoğlu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM, ()

Süre: 1.3 Dk / 118 MB)

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2)82 YAŞINDAKİ KADIN, ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

ADANA'da araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Döne Duman, çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Döne Duman, araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı. Trafik ışığında bekleyen çöp kamyonu hareket aniden edince, yaşlı kadın aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından götüntülendi. Kazanın ardından kamyon şoförü, aracını bırakıp polis merkezine sığındı. Olay yerine gelen polis, trafiğin kilitlenmesine neden olan cenazeyi kaldırıma taşıdı. Döne Duman'ın cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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*Güvenlik Kamerası*

- Kadının kaldırımda yürürken görüntüsü

- Karşıya geçerken

- Kamyonun altında kalması

- Yakın görüntü

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- Kamyonun görüntüsü

- Ceset torbasından görüntü

- Olay yerindeki kalabalık ve polis aracı

- Tabuttan görüntü

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Cenaze aracından görüntü

SÜRE:01'44" BOYUT:106 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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3)ÖLMEDEN MEZAR TAŞINI YAPTIRANA YÜZDE 50 İNDİRİM

MUŞ'un Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, mezar taşı için ilginç bir kampanyaya imza attı. Ölmeden önce mezar taşını yaptıranlara yüzde 50 indirim uygulayan Çetinkaya, fiyatların 800 liradan başlayıp, 18 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Varto'nun Kültür Mahallesi'nde baba mesleği olan mermerciliği sürdüren Bayram Çetinkaya (33), mezar taşı için kampanya başlattı. 2017'de ölenler için yaptırılacak mermer için yüzde 20 indirim yapan Çetinkaya, ölmeden önce mezar taşı yaptıranlara ise yüzde 50 indirim uyguluyor. İşyerinin önüne kampanyayla ilgili yazı koyan Çetinkaya, mezar taşı fiyatlarının 800 liradan başlayıp, 18 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Çetinkaya, önümüzdeki günlerde, kaynanası ölmeden kaynanasına mezar yaptırana da yüzde 50 indirim kampanyası başlatacağını söyledi. Kampanyayı başlatmasına yaşlı ve kimsesiz bir kadının vesile olduğunu söyleyen Çetinkaya şunları söyledi: "Bir gün işyerime yaşlı bir teyze geldi. Dedi ki, 'Kocama mezar yaptıracağım ama 3 ayda 600 lira maaş alıyorum. Bu parayla geçineyim mi, yoksa mezar taşı mı yaptırayım?' dedi. Ben de 'Olmaz öyle, çocuğun yok mu?' dedim. O da 'Yok kimsem. Bir kocam vardı, o da öldü. Kendisine mezar taşı yaptıramadığım için geceleri rüyama geliyor ve ağlıyorum' dedi.

Kendisine, biz de ucuz taşın olmadığını söyleyerek gönderdim. Aradan. üç, dört gün geçtikten sonra bu kadını rüyamda gördüm. Çok kötü oldum. Teyzeyi 20 gün sonra çarşıda gördüm ve ne yaptığını sordum. O da hala mezar taşı yaptıramadığını söyleyince kendisine yardımcı olacağımı belirttim. Kocasına güzel bir mezar taşı yaptım ve teyzede bunun karşılığında üç ayda bir 100 lira ödüyor. Bu olaydan sonra işlerim çok iyi gitmeye başladı. Afyon merkezde bir mermer fabrikası var. Bu olayı işyeri sahibi Yüksel beye anlattım. Bana böyle bir kampanya başlatabileceğimi ve kendisinin de indirim yaparak destekleyeceğini söyledi. Ben de hiç düşünmeden kampanyayı başlattım. Ölmeden mezar taşı yaptırmak isteyenlerle notere gidip sözleşme imzalıyoruz. Geçen yıl bir kişiyle böyle bir imza attık." Çetinkaya, meslektaşları veya başka meslek gruplarının da çeşitli kampanyalar başlatarak halka destek olmaya çağırdı.

Görüntü Dökümü

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-İlçe merkezi

-Mezar

-Kampanya yazısı

-Muhabir Fatih Çelik'in konuşması

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO, ()

(Süre. 113 MB / 03.33 Dk)

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4)ANNE VE KIZLARI KÖFTE YARIŞMASI

MUŞ'ta Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 11 kız öğrenci, anneleri ile birlikte okulda düzenlenen Muş köftesi yapma yarışmasına katıldı. Anne ve kızlarının tüm hünerlerini sergilediği yarışmada, dereceye girenler, çeşitli ev aletleriyle ödüllendirildi. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yöresel Muş köftesi yapma yarışmasında kız öğrenciler, anneleriyle birlikte mutfağa girdi. Muş Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Halit Uygur, yardımcısı İmam Yavuz, öğretmenlerden Burak Akagündüz ve Hacer Özpınar, yapılan köftelerin tadına bakıp puan verdi ve dereceye girenleri açıkladı. Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Fatma Ayraç, Turizm Haftası kapsamında verimli bir etkinlik düzenlediklerini, yarışmada birinci olan Esra Tekin ve annesine tost makinesi, ikinci olan Esra Gültürk ve annesine narenciye sıkacağı, üçüncülüğü elde eden Mehtap Ak ve annesine de kaşık çatal seti hediye edildiğini söyledi.

Muş Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Halit Uygur, dernek ve okul işbirliği ile bu yarışmayı düzenlediklerini belirterek, "Bu yarışma ile anne ve kızlarını birlikte mutfağa soktuk. Muş köftesi sadece Muş'a özgüdür. Amacımız Muş köftesini bir anlamda tescillemektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Anne ve kızların Muş köftesi yapması

-Yarışmacıların köfteleri tepsiye dizmeleri

-Köftelerin pişirilmesi

Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN 0 MUŞ, ()

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5)TURİZM HAFTASI'NDA ÜNİVERSİTELİLERE ETLİ PİLAV DAĞITILDI

TURİZM Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Üniversitesi kampüsünde yaklaşık bin öğrenciye etli pilav, ayran ve kente özgü yöresel demir tatlısı ikram edildi.

Atatürk Üniversitesi Gençlik ve Bilim Anıtı'nın arkasındaki alanda düzenlenen etkinliğe, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Çalınan davul- zurna sesini duyup etkinliğin yapıldığı alana gelen öğrenciler, Erzurum kadın ve erkek bar ekiplerinin gösterisini izledi, ardından piste çıkıp halay çekerek stres attı. Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler, etli pilav ve demir tatlısının bulunduğu tencerelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yemeklerden alan öğrenciler, kendilerini yeşilliklerin üzerine atıp yedi. Öğrenciler, piknik havasında karınlarını doyurduktan sonra derslerine girdi. Üniversite öğrencilerine kenti tanıtmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz şöyle konuştu: "Cumartesi günü bisiklet turuyla başlayan turizm haftası, her gün yeni bir etkinlikle devam ediyor. Tarihi çifte minareli medresede yemek yarışması da düzenledik. Bugün de şehrimize çeşitli illerden gelen misafirlerimizin en yoğun olduğu Atatürk Üniversitesi'ndeyiz. Burada tarihi kentimizi misafir öğrencilere tanıtıyoruz. Burada bar ekiplerimiz eşliğinde Erzurum'u tanıtan slayt gösterileri sunuyor, etli pilav ile demir tatlısı ikram ediyoruz. Cumartesi gününe kadar sürecek olan etkinliklerimize herkesi davet ediyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Demir tatlısı

-Etli pilav

-Fomklör gösterisi

-Pilav ve tatlı almak için sıraya giren öğrenciler

-Yerlerde oturup yemek yiyenler

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

(Süre: 2.10 Dk / 236 MB)

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