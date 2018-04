DHA YURT BÜLTENİ-4

1)MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASININ SANIKLARI YARGILANIYOR

MALATYA'da, darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 5'inci oturumu görülmeye başlandı.Malatya'da, darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ayık'ın bulunduğu; 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasına devam edildi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirilen sanıklar, savunmalarını vermeye devam edecek.

2)PKK'LI CENAZESİNDE GÖSTERİ YAPANLARIN FOTOĞRAFI BİLGİSAYARDAN ÇIKTI

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı terörist Şemdin Eye'nin Adana'daki cenazesine katılıp yasa dışı gösteri düzenleyen 30 kişinin, F.T.'nin evindeki bilgisayarda ele geçirilen fotoğraflardan saptanıp yakalandığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.T.'nin evine baskın yaptı. F.T. gözaltına alınıp, bilgisayarına da el konuldu. Yapılan incelemede, 2015'te Silopi'de öldürülen PKK'lı terörist Şemdin Eye'nin Adana'daki cenaze töreninden fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğraflarda terör örgütü paçavraları ile yürüyüş düzenleyip, yasa dışı slogan atan kişiler saptandı. Bu kişilerin evlerine baskın yapan polis, öldürülen PKK'lı teröristin annesi Şadiye Eye ve babaannesi Gemra Eye'nin de aralarında bulunduğu 30 kişiyi yakaladı. F.T.'nin de aralarında bulunduğu 31 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli tutuklanırken, PKK'lı teröristin annesi Şadiye Eye, babaannesi Gemra Eye ile F.T.'nin de aralarında olduğu 29 kişi ise yurt dışı yasağı konulup serbest bırakıldı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()-

3)RUSYA- ABD GERİLİMİ, ANTALYA'DAKİ RUSLARI TEDİRGİN ETTİ

ANTALYA'da yaşayan yerleşik Ruslar, Rusya ve ABD arasında çıkan gerilimden dolayı diken üstünde. Tedirginlik yaşadıklarını belirten Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Irina Balcı, iki ülkenin dünya barışı sağlaması için zeytin dalı uzattı. Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma'da düzenlendiği söylenen kimyasal saldırıyla ilgili ABD ve Rusya arasındaki gerginlik dünya tarafından an be an izlenirken, gelişmeleri takip edenler arasında Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar da var. Kentte yerleşik yaşayan yabancı vatandaşlar arasında çoğunluğu elinde bulunduran Ruslar, olası savaş nedeniyle sürekli Rusya'daki yakınlarıyla görüşüyor.

'TEDİRGİNİZ'

Zeytin ağaçlarının olduğu bir parkta bir araya gelen bazı yerleşik Ruslar, iki ülkeye zeytin dalı uzatarak barış dileğinde bulundu. Antalya Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Irina Balcı, Ruslarla yaptıkları sohbetlerde, hemen hepsinin bir tedirginlik duyduğunu kaydetti. Balcı, "Burada yaşayan Ruslar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a ilişkin yaptığı açıklama ve tavırlarına katılıyoruz. Başkan Trump'un söylemleri gerçekleri yansıtmıyor. Samimiyetten uzak. Dünya barışı için büyük şanssızlık. Biz her şeyin iyi olacağını umut ediyoruz. Türkiye ve Rusya iyi bir yolda. Barış olsun tüm dünyada" dedi.

Anna Doğan Yılmaz ise iki ülkenin ilişkilerinin geldiği noktada gerginliğin vatandaşlara da yansıdığını anlattı. Türkiye ve Rusya'nın aynı yerde olmasından mutlu olduklarını da aktaran Yılmaz, "Burada yaşayan Ruslar olarak tabiî ki biraz gerginiz. Bu olayda yeni ve daha güçlü dostluk olarak Türkiye ve Rusya devletlerine inanıyoruz. Hiçbir şey kötü olmayacak barış devam edecek. Rusya ve Türkiye teröre karşı savaşıyor" dedi.

2 yaşındaki kızının adını Mira koyduğunu ve barışı temsil ettiğini belirten Maria Kostareva, iki ülke arasındaki gerilimden tedirgin olduklarını söyledi. Barış istediklerini kaydeden Kostareva, "Tedirginiz ama barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Kızımın adı bile barış anlamı taşıyor" dedi.

TURİSTLER DE BARIŞ İSTEDİ

Moskova'dan Kemer'e çocuklarıyla tatile gelen Rus vatandaşı Yelena Vasilenko ve Anna Bondarenko da dünyada barış istedi. Rus turistler "Türkiye ve Rusya arasında bir problem olmamasından dolayı tatildeyken çok mutluyuz. Rusya ve Amerika arasında yaşananlara çok dikkat etmiyoruz. Bizim isteğimiz sadece barış. Rusya, Türkiye ve bütün dünyadaki ülkeler için barış istiyoruz. Çünkü biz her yere rahat bir şekilde gitmek istiyoruz ve tatillerimizi yapmak istiyoruz. Bu nedenle barış bizim ve çocuklarımız için çok önemli" dedi.

4)KONYA'DA FETÖ/PDY'NİN 'GAYBUBET' EVLERİNE OPERASYON: 77 GÖZALTI

KONYA'da polis tarafından, terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 'Gaybubet evleri'ne yönelik yapılan operasyonda 77 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY yönelik yapılan soruşturma kapsamında örgütün 'Gaybubet evleri' olarak nitelendirdiği evlerde barınan örgüt üyelerine yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından bugün aha önce belirlenen 37 adrese yapılan baskında 77 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

6)AYVALIK'TA TUR OTOBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI



BALIKESİR'de, içinde 35 yolcunun bulunduğu tur otobüsü, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde meydana geldi. Bülent Kantekin yönetimindeki 77 BK 599 plakalı, içinde 35 yolcu bulunan tur otobüsünün motor bölümü, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark edip aracı hemen sağa çeken sürücü Kantekin, 35 yolcuyu tahliye eetti. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 3 arazöz ve 1 su tankeriyle otobüsü kısa sürede saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında tur otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Polis, demir yığınına dönen otobüsteki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()-

7)KIRDIKLARI BETONUN TABLA KIRILINCA ALTINDA KALDILAR

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde yenilemek için evlerinin çatısındaki beton tablayı kıran 2 kişinin çöken tablanın altında kalması cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi. Yaralanan hastaneye kaldırılar 2 kişi hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çınar ilçesinde önceki gün evlerinin çatısını yenilemek için beton tablayı kırmak için 1 katlı evin damına çıkan K.K. ve M.S.A., balyozlarla beton tabloyu kırmaya başladı. Bir arkadaşları bu yıkım işini cep telefonu ile kayşıt ettiği sırada 2 arkadaş üzerinde durdukları ve kırmaya çalıştıkları beton tablanın kırılması ile çöken tablanon altında kaldı. Beton tablanın yıkılması ile evin içerisine düşen 2 kişi yaralanırken, hastanele kaldırılan 2 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan ve büyük bir tehlikenin atlatıldığı olay cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.

