DHA YURT BÜLTENİ-4 

Komşuya akın akın kumara

TÜRKİYE'de kumarhanelerin yasaklanmasından sonra kumar tutkunlarının adresi, komşu ülkeler Kıbrıs, Gürcistan ve Bulgaristan oldu. Milyonlarca doların kumara harcandığı bu ülkeler, Türk vatandaşlarının akınına uğruyor. Son dönemde en çok ilgi gösterilen yerler arasında, Karadeniz'in eğlence merkezi haline gelen ve 'Lazvegas' olarak da adlandırılan Gürcistan'ın Batum kenti geliyor. Kumar ve eğlence hayatına tüm birikimlerini harcayan kimi Karadenizliler ev, arsa, araba, hatta ahırındaki inekleri bile satıyor, kredi için bankalara başvuruyor. Kumar tutkunlarının yaşadıklarına şahit olan yakınları ortaya çıkan dramları anlatarak uyarılarda bulunuyor.

Türkiye'de, 1996 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kumarhaneler kapatıldı, kumara yasak geldi. Türkiye'de kumarhanelerin yasaklanmasından sonra kumar tutkunlarının adresi, komşu ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gürcistan ve Bulgaristan oldu. Uçakla ve feribot seferleri ile seyahat edilen Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa ile araç ve yaya geçilerek ulaşılan Artvin'de, Türkiye sınırına 17 kilometre mesafedeki Gürcistan'ın Batum kenti ve Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'na 10 kilometre uzaklıktaki Bulgaristan'ın Svilengrad kenti Türk vatandaşlarının akınına uğruyor. Milyonlarca doların bu ülkelerde kumara harcandığı öne sürülüyor. Büyük tur organizasyon firmaları ise Karadeniz ülkeleri başta olmak üzere balkanlar ve bazı avrupa ülkelerine cazip turlar düzenliyor. Bazıları Schengen vize işlemleri casino tarafından ücretsiz olarak yapıldığını belirtirken , bazı operatörler konaklamaları ücretsiz olarak sunuyor.

BATUM 'LAZVEGAS' OLDU

Türkiye'ye komşu Gürcistan’ın Batum kenti, ışıl ışıl caddeleri, 7 yıldızlı otelleri ve eğlence merkezleri ile Karadeniz Bölgesi’nde eğlence hayatının merkezi haline geldi. Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yıllık karşılıklı geçiş rakamı bir kaç milyonken bu rakam yakın zamanda 8 milyonu aştı. Kimlikle geçilen Batum kentine gitmek isteyenler sınır kapılarında uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturmaya başladı. Sınırı geçenlerin çoğu eğlence için disko, gece kulüpleri ve sayıları her geçen gün artan kumarhaneleri tercih ediyor. Türkiye'de yasak olan kumarla Gürcistan'ın Batum kentinde tanışanların çoğunun kumarın tutkunu haline geliyor. Karadeniz'den her ay milyonlarca doların, artık 'Lazvegas' olarak da adlandırılan Batum'da kumara harcanması sosyal hayatta bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Müşterilerinin neredeyse tamamına yakını Türk olan kumarhanelerde kazançlarını bırakanlar döndüklerinde kayıplarını telafi için kredi çekiyor, evini, arsasını, arabasını hatta ahırındaki ineğini bile satıyor. Gece hayatına kapılanların ise aile düzenleri bozuluyor, kimileri eşlerinden boşanma noktasına geliyor.

'ADAM SABAH DÖNÜYOR, CEBİNDE BİR ÇORBA PARASI YOK'

Kumar tutkunlarının yaşadıklarına şahit olan esnaflar, vatandaşlar ve yakınları ortaya çıkan dramları anlatarak uyarılarda bulunuyor.Türkiye sınırındaki Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnaf Halit Danışmaz, çay parasını ya da maaşını alanların Batum'a gittiğini belirterek "Orada ne var ne yok eğlence ve kumara harcıyor. Ne var Batum'da? Niye gidiyorlar?Buraya dönünce eşi 10 lira istedi mi vermiyor ama orada cebindekinin tamamını harcıyor" dedi.

Muzaffer Ayaydın ise vatandaşların Batum'da büyük maddi kayıplar yaşadığını belirterek "İnsanlar Batum'a gidiyor, otellerdeki kumarhanelere parayı veriyor. Ondan sonra geliyor 'ben darboğazdayım' diyor. Kim sana oraya git paranı ver dedi. Parayı kaybeden geliyor arazisini, evini, arabasını hatta ahırında ineğini satıyor. Bunları görüyor, duyuyoruz. Bir şekilde elinde ne varsa satarak kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Adam sabah dönüyor, akşam neyi var neyi yok kaybetmiş. Cebinde bir çorba parası kalmamış. Bizim insanımız balık kendini suya atar gibi Batum'a atıyor. Balık gibi orada yüzüyor, suyu yutuyor ve batıyor. Bakmışsın iflas etmiş, cebinde kuruş kalmamış." ifadelerini kullandı.

Yaşar Akçam ise bir yakınının neyi var neyi yoksa Batum'da harcadığını belirterek "Gitti orada her şeyi yedi, döndü, geldi burada borçlandı. Evini, arsasını sattı. Çok zor durumlar yaşadı. Biz Gürcü'yü niye zengin ediyoruz? Kendi çoluk çocuğumuzun ihtiyacını görelim" diyerek kumar için bu ülkeye gidilmemesi tavsiyelerinde bulundu.

HTSO BAŞKANI: KUMAR MAĞDURLARI OLUYOR

Artvin'in Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Karadeniz'deki kumar tehlikesine dikkat çekti. Türkiye'de kumarın yasak olduğunu hatırlatan Akyürek, şunları söyledi: "Ülkemizde kumar yasak olduğu için oynamak isteyenler Kıbrıs’a ya da Batum’a gidiyor. Batum’da kumar ve eğlence sektörü yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii burada mağdurlarda oluyor. Bu sektöre takılıp gidenler, bu işin mağduriyetini aileleriyle birlikte yaşadıkları doğrudur. Bu yaşanan sıkıntıların eğitimle ve oluşan mağduriyetlerden ders alınarak azalacağına inanıyorum"

KIBRIS ÖZEL JET'LE KUMAR TURU

Türkiye'de kumarhaneler kapandıktan sonra, kumar turizminde akla ilk gelen ülke olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oluyor. Kumar turizminin ekonomisine yıllık 2 milyar 500 milyon lira katkı sağladığı ülkeye, Türkiye'den yıllık 600 bin dolayında turist kumar oynamak için gidiyor. 29 kumarhanenin bulunduğu Ada'da sektörde 7 bin 500 dolayında kişi çalışıyor. Ülkedeki kumarhanelere gidenlerin yüzde 60'ı Türk vatandaşları oluştururken Girne ve Gazimağusa bölgelerine yayılan kumarhaneler, özel turlarla oyuncu ağırlıyor. Kumarhaneler, iyi oyunculara başta yol ve konaklama masrafları olmak üzere bir çok jestler yapıyor, özel jet kaldırılarak oyuncular Ada'ya getiriliyor. Kumarhaneler her hafta sonu da, Türkiye'den bir sanatçıyı sahneye çıkarıyor.

BATIDA SVİLENGRAND İLK ADRES,TÜRK SANATÇILAR KONSER VERİYOR

Türkiye'nin batısında yer alan Bulgaristan, Türk vatandaşlarının kumar için tercih ettiği adreslerin arasında yer alıyor. Kumar tutkunu vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısını geçtikten sonra ilk adresleri 10 kilometre mesafedeki Svilengrad kenti oluyor. Kentteteki ünlü kumarhanelerin müşterileri Türk ağırlıklı olunca tanınmış Türk sanatçılar kumarhanelerde konserler veriyor.Burada kumar oynayan vatandaşlar yine Türkiye'ye geri dönüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sarp Sınır Kapısı detayları

Kapıdaki koridordan geçenler

Sınır ötesindeki kumar tabelaları

Batum'dan kumarhane tanıtım görüntüleri

Vatandaşalrla röpler.

Gece hayatı eğlence detayları

Batum sokakları detayları

HTSO Başkanı Osman Akyürek'in açıklaması

Sarp Sınırından geçenler

Muhabir anonsu

Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER-Bayram Ali SARI BATUM-GÜRCİSTAN ()

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Asma köprüden 25 tonluk kamyonla geçti

ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde bir sürücü, üzerinde konteynır ve vinç yüklü bir kamyonla, Çoruh Nehri üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçti.

İlçede, Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprüden küçük araçlarla geçen vatandaşlar ulaşımlarını sağlıyor. Köprüden bu kez üzerinde konteynır ve vinç yüklü yaklaşık 25 ton ağırlığındaki bir kamyon geçti. Yüreklerin ağza geldiği o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kamyonun asma köprüden geçişi

Haber: Adem GÜNGÖR ARTVİN- ()

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Çekici değil itici

ANTALYA'da iki motosikletliden biri ayağını egzozuna dayadığı diğer motosikleti iterek götürmeye çalıştı. Can güvenliklerini tehlikeye atıp, trafik kurallarının hiçe sayan sürücüler kendilerini görüntüleyen vatandaşa da tepki gösterdi.

Atatürk Bulvarı'nda hareket halindeki iki motosikletli görenleri şaşırttı. Arkadaki motosikletlinin sol ayağını egzozuna dayadığı öndeki motosikleti ittiği görüldü. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Biri kasksız iki sürücü kendilerini görüntüleyenlere "Mağdursak çok mu komik" diye tepki gösterdi. Bu şekilde ilerlemeye devam eden motosikletliler daha sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Motosikletlerin ilerlemesi

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Antalya-)

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Myra Antik Kenti'nde 2400 yıllık toplantı yapısı keşfedildi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde 2009'dan bu yana sürdürülen Myra- Andriake kazılarında, 2400 yıllık toplantı yapısı keşfedildi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Öğretim Üyesi ve Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen Myra- Andriake kazılarında, bölgenin en erken toplantı yapısı keşfedildi. Klasik Çağ'a ait ilk örnek olan yapının Myra'nın sarp kayalıklarında yer aldığını belirten Prof.Dr. Çevik, "2009'dan beri küçük bir kısmını gözlemleyip, olasılıkla toplantı yapısı olduğunu düşündüğüm yapı, 2017 sezonunda çok zor bir çalışmayla tamamı bitki ve molozlardan arındırılıp sondajlar yapılarak planı dönemi ve fonksiyonu anlaşılmaya çalışıldı" dedi.

ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR KEŞİF

Keşfin çok heyecan verici olduğunu belirten Prof.Dr. Çevik, Myra-Andriake kazılarında pek çok heyecan verici keşifler olduğunu, ancak son kazı sezonunda keşfedilen bu yapının en kıymetlilerden biri olduğunu vurguladı. Prof.Dr. Çevik, Klasik Çağ'da bir toplantı yapısı olduğunu anladıklarında şaşırdıklarını belirterek, "Myra akropoldeki bu toplanma alanı, 300 metre yükseklikte sarp kayalıklar üzerinde. Bu yapıya 1.5 ay boyunca her gün çıktık" diye konuştu.

SEREMONİK BİR ALAN

Klasik Çağ'da meclis yapısı olmadığını hatırlatan Prof.Dr. Çevik, şunları söyledi:

"Şaşırmamızın nedeni buydu. Bu yapı bir meclis yapısı değildi. Belli ki insanların bir araya geldiği bir festival, tören, seremonik bir alan burası. Oturma alanları dışında yaklaşık 24x6.5 metre ölçüleri olan yapıdaki araştırmalar ve sondajlar sonucunda, 2 ana evre ve ara evreler de olduğu, bunlardan ilkinin Klasik Dönem içinde 4'üncü yy., 2'nci evrenin de Orta Çağ olduğunu gördük. İlk evrede alanın alt kesimlerinin çoğunlukla ana kayaya oyularak yapıldığı, Güney, Batı ve Doğu kesimlerde ana kayada basamaklar ve oyuklar oluşturmak suretiyle oturma işlevli ahşap konstrüksiyon altlığının tamamlandığı ve pek çok kısımda izlerinden görüldüğü üzere ana kayanın bittiği yerde blok taşlarla örülerek yapı duvarlarının kısmen yükseltildiğini anladık. Doğu kesiminde bulunan kaya nişi ve önündeki platform da alana yönelik olarak altar (sunak) görevi gördüğünü belirledik. Konumu, ölçüler ve yukarıda anılan veriler ışığında, Klasik Dönem içerisinde akropoldeki dinsel veya ölü kültü törenlerinde kullanılmış olan açık hava toplanma mekanı olduğu tespit edilmiş oldu."

BÖLGEDE İLK ÖRNEK

Klasik Çağ'da Anadolu'da benzer bazı alanların olduğunu, ancak bölgede ilk örnek olduğunu anlatan Prof.Dr. Çevik, "Myra Klasik Çağ'da bölgenin en önemli metropollerinden biri. Myra'nın 110 kaya mezarı, inanılmaz yazıtlarıyla beraber zaten Klasik Çağ'da önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Likya'nın en nitelikli klasik kaya mezarlarını barındıran bir yer. Myra'da sosyal ve dinsel hayatın anıtsal mimariyle belgelenmiş olması, önemli bir bilimsel karanlığı aydınlatmıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Prof.Dr. Nevzat Çevik ile röportaj

- Myra antik kentindeki toplanma alanın 3 klip olarak drone görüntüleri

Haber: Selma KUNAR- Kemara: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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Datça sahilinde Meclis çalışması

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Belediye meclis toplantısının devamı Kumluk Plajındaki bir çay bahçesinde yapıldı.

Datça Belediye Meclisi'nin CHP'li, AK Parti ve MHP'li üyeleri dün (cuma), Belediye Meclis Salonu'nda normal oturumu gerçekleştirdi. Toplantı sonunda salondan ayrılan üyeler, ilçe merkezindeki Kumluk plajında bir çay bahçesinde bir araya geldi. CHP'li Gökhan Sağır, Halit Çıplak, Esat Akkın ve Volkan Karacaoğlu ile AK Partili üyeler Ümit Temel ve Serbülent Demirelli, çay bahçesinde 2017 Datça Belediyesi Faaliyet raporunu inceleyip imzaladı. Birlikte çay içip sohbet ederek birlik ve beraberlik örneği sergileyen üyeler, takdir topladı. MHP'li üyenin ise özel işi nedeniyle çay bahçesindeki toplantıya katılamadığı öğrenildi.

Belediye meclis üyeleri adına konuşan AK Partili Ümit Temel, Datça Belediyesi 2017 yılı faaliyet raporunu imzalamak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Belediye meclis üyeleri olarak sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz. Datça'nın iyi bir noktaya ulaşabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Datçalılara layık olmaya çalışıyoruz. Bu güzel havada, Datça'nın değerini biliyoruz. Böyle bir yerde oturup çalışmakta bize ayrı bir zevk veriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Datça Belediye Meclisi'nin CHP ve AK Partili üyeleri, sahilde birlikte çalışırlarken…

- AK Partili Ümit Temel ile röp.

- Sahilden genel görüntü

Haber- Kamera: Mehmet Çil / DATÇA (Muğla), ()

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ATSO'da seçim heyecanı

ANTALYA iş dünyasının en büyük kuruluşu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim saat 09.30'da başladı. Oy kullanma hakkı bulunan yaklaşık 22 bin üyenin, 49 meslek komitesinde sandığa gideceği seçimde başkan adayları Davut Çetin, Ali Bahar, Güray Parlak ve Deniz Karataş oylarını kullandı.

ATSO'nun hizmet binasında Kepez İlçe Seçim Kurulu nezaretinde gerçekleştirilen seçim için 49 meslek komitesi için sandıklar kuruldu. ATSO binasına iki giriş oluşturuldu. Yoğun güvenlik önleminin alındığı seçim için tüm katılıcılar tek tek üst aramasından geçtikten sonra içeriye alınıyor. Oy kullanma işlemi saat 09.30'da başladı.

Dört adayın 'kırmızı', 'turkuaz, 'beyaz' ve 'turuncu' listelerle yarıştığı seçimde, başkan adayları haricinde meslek komitesi ve meclis üyeliği için seçime tarafsız giren birçok grupta da 'yeşil', 'mavi' ve 'beyaz' gibi renkleri kullanıyor. ATSO binası önünde ve içeride başkan adaylarının rengiyle meslek komiteleri için görevlendirilen kişiler tarafından liste renkleriyle yönlendirmeler yapılıyor.

Oy kullanma işleminin saat 17.30'da sona ereceği seçimde, başkan adayları Davut Çetin, Ali Bahar, Güray Parlak ve Deniz Karataş da oylarını kullandı. Toplam 49 meslek komitesinde, 271 komite üyesi ile 111 meclis üyesi seçilecek.

34'üncü Grup Meslek Komitesi'nde oyunu kullanan ATSO Başkanı Davut Çetin, gayet güzel bir katılım olduğunu belirterek, "Bizim Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri her zaman demokratik bir ortamda gayet güzel bir katılımla gerçekleşir. Bütün aday arkadaşlarıma başarıla diliyorum. 49 komitede yaklaşık 80 liste var. Günlerdir zaten konuşuluyor 'renkler yarışıyor' diye, herkesin bir rengi var ve akşamüstü saat 18.00 gibi aşağı yukarı sonuçlar belli olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ATSO dış plan görüntüsü

-İçerdeki hareketlilikten görüntü

-Davut ÇETİNden detay görüntü

-seçim sandıklarından oy kullananlardan görüntü

-seçim memurlarından görüntü

-Davut ÇETİN in seçimle ilğili açıklaması

-seçin salonundan detay görüntü

-Aday Ali bahardan detay görüntü

-Dışardaki seçim yogunlugundan görüntü

Haber:Mehmet ÇINAR Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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Burdur'da mısır ekimi erken başladı

BURDUR'da iklim değişiklikleri nedeniyle halk arasında 'patlak mısır' diye bilinen 'cin mısır' ekimi 20 gün önce yapıldı.

Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, değişiklikler nedeniyle 'cin mısır' ekiminin 20 gün önce başladığını söyledi. Demir, "Mısır ekim sezonu başladı. İlk mısırımızı 5 dönümlük tarlada ekiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman çiftçimizin yanındayız. Burdur yöresine has halk arasında patlak mısır olarak bilinen cin mısırı ekimi iklimdeki mevsimsel değişikliklerden dolayı 20 gün önce yapıldı. Tüm çiftçilerimize sağlıklı, bereketli, kazasız, verimli üretim sezonu dilerim" dedi.

Burdur Ziraat Odası'nın çiftçiye ekipman desteği verdiğini anlatan Demir, Burdur'da 100 dekarlık bir alanda cin mısırı ekimi olduğunu belirtti.

Çiftçi Mustafa Pulcu, "Normalde nisanın sonlarında ekim yapıyorduk ama bu yıl havanın sıcak gitmesiyle 20- 25 gün önce sezon başladı. İnşallah verimli bir sezon olur" diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır mısır üretimi yaptıklarını belirten Nihal Pulcu da "Organik üretim yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mısır ekimi

- Tarladan detay

- İbrahim Demir'le röp.

- Mustafa Pulcu ile röp.

- Nihal Pulcu ile röp

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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