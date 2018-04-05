DHA YURT BÜLTENİ-4

Arkadaşını öldüren Suriyeli bedensel engelli, sürünerek kaçmaya çalıştı

ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu bedensel engelli Kasım Seyid, birlikte alkol alıp tartıştığı arkadaşı Salih Seyid'i (61) bıçaklayarak öldürdü. Sokakta sürünerek kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Kasım Seyid ile ona yardım eden Ahmet Elbeyt, tutuklandı.

Olay, dün sabaha karşı Türkmeydanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öğrenilen Suriyeli Salih Seyid, Ahmet Elbeyt ve Kasım Seyid, birlikte kaldıkları evde alkol aldı. Bu sırada arkadaş grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Kasım Seyid, üzerinde bulunan bıçağı çıkarıp, Salih Seyid'e sapladı. Vücuduna ve bacaklarından bıçak darbesi alan Salih Seyid, aşırı kan kaybı sonucu olay yerinde öldü.

Bu sırada evde bulunan Ahmet Elbeyt ise polise ihbarda bulundu. Arkadaşını bıçakla öldüren bedensel engelli Kasım Seyid, polise yakalanmamak için sürünerek evden çıktı. Bu sırada ihbarla olay yerine gelen polis sokakta sürünerek kaçmaya çalışan Kasım Seyid'i ve Ahmet Elbeyt'i yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları incelemede 3 arkadaşın birlikte alkol aldıkları daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucunda Salih Seyid'in öldürüldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen Salih Seyid'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS TEKERLEKLİ SANDALYE TEMİN ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgulamalarının ardından polisin temin ettiği tekerlekli sandalyeyle adliyeye sevk edilen Kasım Seyid ile Ahmet Elbeyt, 'Kesici aletle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gözaltına alınan engelli

- Polisin temin ettiği tekerlekli sandalye

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Van'da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 5 gözaltı

Van'da, polis ekiplerinin uyuşturucu imalathanesine düzenlediği operasyonda, eroin ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat ve narkotik şube müdürlüğü ekipleri, Muradiye ilçesi Doğangün Mahallesi'nde belirledikleri 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, sanayi tipi 3 ocak ve büyük 3 tüp, 1 dijital terazi, çuvallar içinde 113 paket halinde 120 kilo 305 gram eroin, 3 kazan içinde 218 kilo 840 gram likit halde eroin, 7 bidon içinde 192 kilo 040 gram asit anhidrid, 2 torba halinde 22 kilo 640 gram toz soda, 2 filtreli yüz maskesi, 1 A-K 47 marka piyade tüfeği ile 2 şarjörü ve dolu 45 fişek ele geçirildi. Operasyonun yapıldığı evlerin uyuşturucu imalathanesi olduğu belirtilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Özel harekat polislerinin imalathaneye girişi

-İmalathanede yapılan aramalar

-Uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan melzemelerin bulunması

-Uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan melzemelerin dışaya çıkarılması

-Uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan melzemelerin sergilenmesi

-Detaylar

Haber:Orhan AŞAN/VAN, ()

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Burdur'da Avukatlar Günü töreni

BURDUR'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Burdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Burdur Barosu tarafından çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda yapılan törene Baro Başkanı Ramazan Gedik ile baroya kayıtlı avukatlar katıldı.

Çelenk sunumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Ramazan Gedik, "Avukat yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukat her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların hukuka, adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi için çaba gösterir. Yargıya olan güven kaybının önlenebilmesi için avukat yargılama içinde etkin, eşit ve serbest olmalı ve adalet/adliye mekanizmasında savunma önündeki engeller kaldırılmalıdır. Ancak bu yolla avukat yargı organlarına yardımcı olabilir, yargı organlarının adalet ve hakkaniyete uygun davranmasını denetleyebilir ve destekleyebilir" dedi.

Yargıya güvenin, yargının kurucu unsurlarının birbirini denetlemesi ve desteklemesiyle sağlanabileceğine işaret eden Ramazan Gedik, "Ayrıca avukatın ısrarla yargı mekanizmasının dışına çıkarılma çabaları, avukat sayısının kontrolsüz olarak hızla artması, iş alanlarının daraltılması ve yeni iş alanlarının yaratılamaması, haksız rekabet koşullarının artması ve reklam yasağı ihlalleri gibi birçok sorunu her yıl olduğu gibi bu yıl da vurguluyoruz. Bu sorunların çözümü için ne yazık ki geçen yıl da olumlu bir gelişme olmamıştır. Ülkemize gereken, eksiksiz demokrasi, tarafsız ve bağımsız ancak hesap verebilir yargıyla hukukun üstün kılınmasıdır. Ancak bu yollar ülkemizin önü açılacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılımcılar

- Çelenk sunma

- Ramazan Gedik'in açıklamaları

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Çanakkale'de, çam kese böcekleri ormanları tehdit ediyor

ÇANAKKALE'de, beyaz pamuklu tırtıl keseleriyle, çam ağaçlarını saran çam kese böcekleri ormanları tehdit ediyor.

Çam kese böcekleri, Ezine ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Çamlıca köyü ormanları ile çevresini istila etti. Böceklerin istilasına uğrayan çam ağaçları adeta kuruma yüz tutmuş şekilde kaderine terk edildi. Ormanlık alanlarda çam kese böceklerinin, hızla yayıldığını belirten vatandaşlar, konuyla ilgili olarak önlem alınması gerektiğini aksi takdirde çam ağaçlarının zarar göreceğini iddia etti. Bu tip zararlıların yeşili korumada zarar vereceğini vurgulayan vatandaşlar, yetkililerin bir an önce konuyla ilgili olarak mücadele etmelerini söyledi.

Ayvacık Orman İşletme Müdürü Ali Gür ise, bölgedeki çam kese böcekleriyle ilgili olarak mücadeleye başlayacaklarını belirterek, "Çam kese böceği ile ağaçlar kurumaz. Yaz aylarında çam kese böcekleri yavaş yavaş yok olur. Ama biz bu zararlılara karşı mücadele edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kuruyan ağaçların ve ormanların drone ile çekilmiş görüntü.

-Kuruyan çam ağaçlarından detay görüntü.

-Çam kese böceklerinden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()

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Gelinleri ağlatmak için özel kına timi kuruldu

SAMSUN’da 1,5 yıl önce sadece bayanlardan kurulan kına dans ekibi, ilk önce gelin adaylarını ağlatıp, ardından yaptıkları dans şovlarıyla oynatıyorlar.

SAMSUN’da 1,5 yıl önce 3 halk dansları öğretmenleri Melis Koçyiğit (32), Müberra Çelik (24) ve Müzeyyen Kurt’un (29) ortaklaşa kurdukları ve yaklaşık 30 kişilik İlkadım Kına Kız Dans ekibi, düğün öncesi gelin adaylarının bekar olarak geçirecekleri son gece için özel tasarımlı kostümleriyle yaptıkları kına çıkartma, kına yakma, damat baskını gibi dans şovlarıyla geceye damga vuruyorlar. Karadeniz’de ilk ve tek olan İlkadım Kına Kız Dans ekibi, geçen sezon yaklaşık 100’ün üzerinde kına gecesinde şovlarını yaparak gelin ve damat adaylarını hem ağlatıp hem de oynatarak unutulmaz bir gece yaşatıyorlar.

Bu işe yaklaşık 1,5 yıl önce 3 kız arkadaşıyla birlikte yapmaya karar verdiklerini belirten İlkadım Kına Kız Dans Ekibi kurucularından Müberra Çelik, “Bu şekilde bir yola girdik. Biz bu işe 2016 yılının Ekim ayında başladık. Yaklaşık 1,5 yıldır hizmet veriyoruz. Aktif olarak geçen sene bunu kurduk ve güzel işler yapıyoruz. Biz 3 bayan ortak halk oyunları eğitmeniyiz. Üçümüzde ayrı işlerde çalışıyoruz ama çalıştığımız işler geleceğimizi göstermediği için bu kına dans ekibini kurduk. Kına kızlarının Samsun ve Karadeniz’de hiç olmadığını fark ettik. Bununla birlikte sezona bir giriş yaptık. Samsun, Karadeniz ve çevre illerden böyle bir işe insanların aç olduğunu fark ettik. Geçen sene 100’e aşkın kına yaptık. Organizasyon firmalara kına kızlarımızı gönderdik. Biz tek iken sonra 30 olduk. Samsun ve çevre illerden organizasyon firmaları bizimle çalışmaya başladıö dedi.

Kına gecelerini başkan sona kadar kendileri organize ettiğini ifade eden Çelik, “Müşterilere hiçbir şekilde aksi bir durum olmadan en kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Biz plan ve programlarla birlikte kına kızlarımız kapıda misafirlere ikramlarda bulunuyorlar. Gelinlerle birlikte kına girişi yapıyoruz. Gelinlerimize dans koreografilerini öğretip beraber yapıyoruz. Damat baskınlarını yapıyoruz. Gelin adaylarımıza kafaları dolu olmayacak bir şekilde mükemmel bir kına yapıyoruz. Biz kınaya talebe göre hareket ediyoruz. Kınaya genelde 4 kız gönderiyoruz. Ama isteyenlere göre talep artıyor. Karadeniz’de profesyonel olarak tek ekibiz. Fiyatlarımız her kesime uyuyorö diye konuştu.

Samsun’da ve çevre illerden çok fazla kına organizasyonu talebi aldıklarını belirten Red Organizasyon Firma sahibi Merve Değirmenci, “İnsanların bu konuya çok fazla talebi var. Gelinlerimize rezervasyonlarını son haftalara bırakmasınlar. Bu işi önceden halledip rahat bir şekilde düğünlerini beklesinlerö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Kızların normal kıyafetle prova yapmaları

-Kızların kostümlerle prova yapmaları

-Kızların sahnede oynarken drone çekimi (sessiz)

-Kızların sahnede oynamaları

-İlkadım Kına Kız Dans Ekibi Kurucularından Müberra Çelik ile röportaj

-Red Organizasyon Sahibi Merve Değirmenci ile röportaj

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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Yeni aldıkları evin balkonundan su çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 ay önce bir apartmanın zemin katına taşınan emekli Zekeriya Girgin (65) ve ailesinin satın aldığı evin balkonundan su çıktı. Suyun nereden geldiği belirlenemezken, Girgin ailesi balkonun tabanını kırarak her gün çıkan suyu eve dolmaması için kovalarla tahliye ediyor.

Yaklaşık 2 yıl önce ailesiyle birlikte Manavgat'a yerleşen Zekeriya Girgin ve eşi Hatice Girgin (61) çocuklarının da katkısıyla Sarılar Mahallesi'nde inşaatı 4 yıl önce tamamlanan bir apartmanın giriş katından daire satın aldı. Yaklaşık 5 ay önce eve yerleşen aile bir süre sonra duvarlarda rutubet oluştuğunu fark etti. Rutubetin nereden geldiğini çözemeyen aile, önceki gün yerle bitişik olan balkonun tabanından su çıktığını ve odalara girdiğini gördü.

BALKONUN TABANINI KIRDILAR

Durum karşısında şaşıran aile hem evi aldıkları kişi, hem inşaatı yapan müteahhide, hem de Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'ne haber vererek sorunun çözülmesini istedi. Bu sürede balkonun tabanını kırarak temel betonu ile toprak arasında yaklaşık yarım metre derinliğinde kanal oluşturan Girgin ailesi, çıkan suyu kovalarla tahliye ederek sorunu geçici olarak çözmeye çalışıyor.

SUYU GÜNLÜK TAHLİYE EDİYORLAR

Zekeriya Girgin, evin yakınında su deposu olduğunu belirterek, ASAT yetkililerinin geldiklerinde çıkan suyun kendilerinden kaynaklanmadığını ancak araştırma yapacaklarını söylediklerini aktardı. Evi satın aldıkları kişinin yapacak bir şeyi olmadığını söylediğini kaydeden Zekeriya Girgin, herhangi bir çözüme ulaşamadıkları için balkonu kırdığını ve suyu günlük olarak boşalttığını anlattı.

'2 GÜN ÖNCE BAŞLADI'

Evi 110 bin liraya satın aldıklarını vurgulayan Zekeriya Girgin, "Evi aldığımız kişi bize bunu söylemedi. Evde böyle bir sorun olduğunu bilmiyorduk. 2 gün önce başladı. 2 günden beri çalışıyorum ama bu suya önlem alamadım. Bize evi satan kişi sigortadan 'evi onaracağım' diye yaklaşık 6 bin lira almış ama onarmamış. Şu anda evimiz sigortalı, sigorta eksperini getirdik, gelen kişi bize, 'Burada daha önce oturan kişiye buranın ücretini ödedik' diye söyledi" diye konuştu. Çıkan su nedeniyle mağdur olduklarını belirten Girgin, sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Hatice Girgin, su bir anda evin içine girdiği için odalardaki parke döşemelerin kabardığını ve odaları boşalttıklarını anlattı.

'BİLDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDİN'

Zekeriya Girgin'in turizmde çalışan oğlu Gökhan Girgin (33) de apartmanın yeni yapıldığını ve bu nedenle 10 yıl garantisi olduğunu aktararak, "Bu evi aldığımız şahıs bize 'Evin hiçbir sıkıntısı yok' dedi. 1 ay sonra evde sorun çıktı. Rutubet, nem ortaya çıktı. Böyle olunca müteahhitle görüşmemiz gerektiğini söyledi. Müteahhit bize, 'Bildiğiniz yere şikayet edin. Biz yapmayız' dedi. Belediyeyi aradık, ASAT'ı aradık. Ev berbat, hem sağlık hem de maddiyat durumundan sıkıntılıyız. Bunun giderilmesini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Apartmandan genel görünüş

- Detay görüntüler

- Balkonda kazılan kanalda duran su

- Zekeriya Girgin ev Hatice Girgin'in kovayla suyu boşaltması

- RÖP. Zekeriya Girgin

- RÖP. Hatice Girgin

- RÖP. Gökhan Girgin

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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