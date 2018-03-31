DHA YURT BÜLTENİ-4 

Tunceli'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü, 1 asker yaralı



TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı; 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

Güvenlik güçlerinin Pülümür ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensuplarına yönelik başlattığı operasyonda bugün sabah saatlerinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralanırken, 3 terörist öldürüldü. Çatışmada yaralanan uzman çavuş helikopter ile Elazığ'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı. Bölgede çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber: TUNCELİ, ()-

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Bakan Özlü: Türkiye dış ticaret açığını daha çok Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma ile kapatacak potansiyele sahip

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ar-Ge ve inovasyonun sanayinin beyni olduğunu belirterek, "Türkiye, dış ticaret açığını daha çok Ar-Ge, daha çok inovasyon, daha çok tasarım ve daha çok markalaşma ile kapatacak potansiyele sahiptir. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı artıracak, bunları dünya standartlarına çıkaracağız" dedi.

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Yerleşkesi'nde yapılan '2023'e Doğru TÜBİTAK ile Geleceğe Bakış' konulu toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, üniversitelerin rektörleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yöneticileri, Ar-Ge Merkez direktörleri ve öğretim görevlileri katıldı. Yeni sanayi devrimi karşısında, mazeret üretme lüksü olunmadığını belirten Bakan Özlü, "İşte bu süreçte ülke ve millet olarak TÜBİTAK'tan çok şey bekliyoruz. Elbette sadece TÜBİTAK'tan değil, üniversitelerden, teknoloji geliştirme bölgelerinden ve özel sektörden, büyük beklentilerimiz vardır. Çünkü bizi geleceğe taşıyacak olan en önemli enstrümanın, bilim ve teknoloji olduğunu biliyoruz. Ülkemize bilim ve teknoloji alanında sıçrama yaptıracak olan bütün kurumlarımızın, uyum içinde hareket etmesini istiyoruz. Bilimden kopuk bir teknoloji, teknolojiden kopuk bir sanayi düşünülemez. Bizim bütün gayretimiz tüm bu kavramların birbirini anlaması, desteklemesi ve aynı hedef etrafında buluşmasını sağlamaktır. Üniversitede üretilen bilginin teknolojiye dönüşmesi, üretilen teknolojinin ticarileşmesi şarttır. Dolayısıyla ürüne dönüşmeyen bilgi, çöpe atılmış demektir" dedi.

Bakan Özlü, TÜBİTAK'ın yeniden yapılandırılmasını gündeme alındığını belirterek, "Bugünkü toplantımızda ülkemizin bilim, teknoloji ve bunlarla bağlantılı olarak sanayi politikalarını ele alacağız.Toplantılar boyunca ele alınacak konuların, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sunmasını diliyorum. TÜBİTAK hepimizin üzerine titremesi, el üstünde tutmamız gereken kurumlarımızın başında geliyor. Güçlü bilim ve teknoloji politikası üretmek, ürettiğimiz politikaları sürdürülebilir kılmak, ortaya çıkardığımız bilimsel bilgiyi ticarileştirmek zorundayız. Türkiye'nin gücüne güç katan, kapılarını bilim insanlarına ve araştırmacılara ardına kadar açan, verdiği burslarla ve teşviklerle sayısız gencimize umut olan TÜBİTAK'ı daha da işlevsel bir kuruma dönüştürmek durumundayız. Değişen koşullara, değişen taleplere, değişen ihtiyaçlara göre TÜBİTAK'ın yeniden yapılandırılmasını gündemimize almış bulunuyoruz" diye konuştu.

'TÜBİTAK'IN ÖZERK YAPISINI KORUYACAĞIZ'

TÜBİTAK'ın özerk yapısını koruyacaklarını ifade eden Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

"Araştırma geliştirme yaptıran, araştırma geliştirmeye odaklanmış, proje yürüten, esnek, çözüm ortağı bir yapılanma için gayret göstereceğiz. Bilim ve teknoloji politikaları ile sanayi politikalarını aynı düzlemde ele alan, bunlar arasında stratejik hedef birlikteliği oluşturan bir bakış açısıyla hareket edeceğiz. TÜBİTAK'ın bütün birikimini 2023 hedeflerimize bizi ulaştıracak olan 'Teknoloji atılımı' için seferber edeceğiz. Tüm bunları yaparken, TÜBİTAK'ın özerk yapısını koruyacağız. TÜBİTAK'ı kamu kurumlarının tüm Ar-Ge projelerinin, en temel paydaşı olarak tasarlayacağız. TÜBİTAK Ar-Ge'nin, araştırmacıların ve bilim insanlarının ilk adresi olacak"

'DAHA AZ BÜROKRASİ DAHA ÇOK BİLİM ANLAYIŞINA SARILACAĞIZ'

Bakan Özlü, büyük hedefleri ve büyük idealleri olan bir ülke olduğumu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla, her türlü gücün temelini oluşturan bilgiyi çöpe atamayız. Böyle bir tercihimiz, böyle bir lüksümüz yoktur. Bizim tembellik yapmak, ağırdan almak, zamana yaymak gibi bir lüksümüz yoktur, olamaz. Özellikle bilimde ve teknolojide, elimizi çabuk tutmak, hızlı davranmak ve sonuç odaklı hamleler yapmak zorundayız. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, bilim, tembelliği affetmez. Bilimsel üretimin ve teknolojik gelişimin, hafta sonu tatili olmaz. Bu nedenle, mesai saatleriyle sınırlı bir bilimsel çalışma anlayışını, elimizin tersiyle iteceğiz. Parolamız; 7 / 24 bilim, 7 / 24 teknoloji olacak. 'Daha az bürokrasi, daha çok bilim' anlayışına, dört elle sarılacağız. Başından beri savunduğumuz bilim, teknoloji ve sanayi politikamızın meyvelerini almaya başladık. Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri için belirlediğimiz hedeflere ulaşmış bulunuyoruz. Bugün ülkemizde bin 37 adet Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 76 adet teknoloji geliştirme bölgesi vardır. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimize, teknoloji geliştirme bölgelerimize ve bilim merkezlerimize; son derece cömert teşvikler vermeye devam edeceğiz"

'AR-GE YATIRIMLARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARTACAĞIZ'

Ar-Ge yatırımlarının dünya standartlarına çıkartacaklarını açıklayan Bakan Özlü, şöyle konuştu:

"Ar-Ge ve inovasyon, sanayinin beynidir. Bugün uluslararası piyasalarda rekabet edebilme gücünün en önemli göstergesi, Ar-Ge yatırımlarıdır. Dünyada söz sahibi olan birçok firma, satış gelirlerinin yüzde 5 ile 15'i arasındaki kısmını, Ar-Ge harcamalarına ayırmaktadır. Dolayısıyla, Ar-Ge'den, tasarımdan ve inovasyondan kaçamayız. Aksine, tüm bu kavramları kucaklamak zorundayız. Samimiyetle ifade etmek isterim ki; Türkiye, dış ticaret açığını daha çok Ar-Ge, daha çok inovasyon, daha çok tasarım ve daha çok markalaşma ile kapatacak potansiyele sahiptir. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı artıracak, bunları dünya standartlarına çıkaracağız. Hiçbir surette, teknolojiye, bilişime, yazılıma, Ar-Ge'ye, inovasyona, tasarıma yatırım yapmaktan geri durmayacağız. Ekonomi aktörlerinin Ar-Ge yapmalarını sağlayan 'bilimsel altyapı', bu altyapıyı kuvvetlendiren 'yetkin bilim insanları', sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiren 'eğitim sistemi', girişimciliği destekleyen 'mali yapı', yatırımcıyı kollayan bir 'ticari mevzuat' tüm bunlar; birbirini tamamlayan, birbirini güçlendiren unsurlardır. TÜBİTAK, üniversiteler, devlet ve özel sektör; tüm bu unsurların, ortak paydaşlarıdır. Bilim, devlet ve özel sektör stratejik ortak mantığıyla hareket etmek durumundadır"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Özlü konşması

-Salondan detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR-GEBZE-

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Sokak kedisi, mahsur kaldığı 7 metrelik elektrik direğinden aşağı atladı

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyündeki 7 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan sokak kedisi, kendisini kurtarmaya gelen DEDAŞ ekiplerini görünce paniğe kapılarak aşağı atlayarak kurtuldu.

Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyünde göreve giden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, bir kedinin tırmandığı elektrik direğinde mahsur kaldığını fark etti. Kediyi kurtarmak için çalışma başlatan DEDAŞ ekiplerini gören kedi, panik ve korkuyla elektrik direğinin en üst tepe noktasına çıktı. Kediyi kurtarmak isteyen görevliler, uygun giysileri giyerek elektrik direğine tırmandı. Elinde torba, yüzünde kaskla direğe tırmanan görevliden korktuğu her halinden anlaşılan kedi ne yapacağını bilmeden, aşğı ve yukarı hareket etmeye başladı. Görevlinin kendisine doğru geldiği sırada kedi de aşağıya doğru bir kaç metre indikten sonra 7 metrelik yükseklikten aşağı atlayarak, sokakta koşmaya başladı.

Kedinin direğinde başanda olması, aşağı atlaması ve sokakta koşması anı aşağıda bekleyen bir DEDAŞ görevlisi tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü

-Direğin başındaki kedi

-DEDAŞ görevlisinin direğe tırmanması

-Kedinin direkten aşağı doğru inmesi ve aşağı atlaması

-Kedinin sokakta koşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN, ()-

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Kediyi kurtarmak için canını tehlikeye attı

DİYARBAKIR Merkez Yenişehir ilçesinde bir sitenin bahçesindeki 10 metre yüksekliğindeki ağacın dallarında mahsur kalan bir kediyi, bina görevlisi kendi hayatını tahlikeye atarak kurtardı. Bina görevlisi kediye kurtarmak için ağaca tırmanırken, aşağıda ise kedi için battaniye gerildi ve ağaçtan düşürülen kedi daha sonra karnı doyuruldu. Kedi için hayatını tahlikeye atan bina görevlisini vatandaşlar alkışlayarak tebrik etti.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir sitenin bahçesinde bulunan 10 metre yüksekliğindeki bir ağacın dallarında bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, İtfaiyeye haber verdi. Kedinin kurtarılması için site sakinleri adeta seferber olurken, bir bina görevlisi 10 metre yüksekliğindeki ağaca tırmanmaya başladı. Bina sakinlerinin, "Çıkma ağaç sağlam değil, korkuyorum bir şey olur, o dal karılır sağlam değil, kendini dikkat et" uyarılarına rağmen bina görevlisi ağaca tırmandı. Bina görevlisi ağaca tırmanınken kedinin zemine düşmemesi için diğer site sakinleri ise ağaç dallarının altına bir battaniye gerdi. Ağaç dallarının silkelenmesi ile kedi önce gerilen battaniyeye ardından yere düşerek kaçıp gözden kayboldu.

Site sakinleri tarafından bahçede bulunan kedinin daha sonra karnı kedi maması ile doydurulurken, kediyi canı pahasına kurtaran bina görevlisi alkışlandı. Bir site sakininin, "Kendi canını tehlikeye attın" sözleri üzerine keni için ağac tırmanın bina görevlisi, "Kedi için yaptım, yazıktı"demesi dikkat çekti. Site sakinlerinin ağaçtaki kediyi kurtarmak için verdiği mücadele cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.

Görüntü Dökümü:

-Bina görevlisinin ağaca tırmanması

-Ağaca tırmanan bina görevlisine yapılan uyarılar

-Aşağıda bsattaniye gerilmesi

-Kedinin düşmesi ve kaçması

-Kadının karnının doyurulması

-Bina görevlisinin alkışlanması

-Bina görevlisinin kısa konuşması

Haber-Kamera: Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()-

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Öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kliple okullarına davet etti

HATAY'ın Antakya ilçesinde Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri çektikleri video kliple yarın kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı okullarına davet etti.

Antakya'da Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okullarının bahçesinden kantinine kadar çeşitli noktalarında çekilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı okula davet eden video hazırladı. Öğrenciler, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için yarın Hatay’a gelecek olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı okullarında çay içmeye davet etti.

Tamamı kız öğrencilerden oluşan ekibin çektiği video klipte öğrenciler Erdoğan’ı şu sözler davet yolladı: "Mazlumların koruyucusu, zalimlerin korkulu rüyası, yeni Türkiye’nin başkomutanı, ümmetin umudu, ilk imam hatipli Cumhurbaşkanı, reisi cumhurumuz, duyduk ki 1 Nisan’da Hatay’a gelecekmişsiniz, bir yokuş daha aşıp okulumuza teşrif etmeye ne dersiniz? Biz Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesiyiz. Asım’ın nesli, Hz. Ayşe’nin gülleriyiz, bir kahvenin kırk yıl hatrı vardır, sizinle içilen ise bir ömür. Peki, bizimle bir kahve içimlik vaktiniz yok mu? Yetiştiğiniz kurumların yetiştirdiği genç nesil olarak sizleri okulumuzda hasbıhal etmeye davet ediyoruz. Davete icabet etmek sünnettir, Sayın Cumhurbaşkanımız çayımızı koyduk bekliyoruz. Çay soğutmaya gelmez reis.ö

Görüntü Dökümü

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- Kız öğrencilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı okullarına davet etmeleri

- Okuldan detaylar

Haber: Ramazan ÇELİK/Kamera: Hatay, ()

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Aydın'da mide bulandıran olayda baba tutuklandı



AYDIN'ın Efeler ilçesinde öz kızı 10 yaşındaki N.K.'ye cinsel istismarda bulunup, eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada izlemeye zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan G.K. (33) tutuklandı. Anne M.K. ise serbest bırakıldı.

Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde oturan G.K. ile M.K. çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan N.K., normalin dışında tavırlar sergilemeye başladı. Durumdan şüphelenen N.K.'nin ilkokul 4'üncü sınıftaki öğretmeni, küçük çocukla diyalog kurdu. Bu diyalog sırasında N.K., ailesinden cinsel şiddet gördüğünü anlattı. N.K.'nin iddiasına göre, babası G.K., küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Ayrıca G.K. ve eşi, ilişkiye girerken küçük çocuğu odaya alarak izlettirdi. Bu durum 1.5 yıl sürdü. N.K.'nin doktor raporunda da cinsel istismar bulgusuna rastlandı. Alınan savcılık ifadesinin ardından gözaltı kararı çıkarıldı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K. ve eşi M.K.'yi gözaltına aldı.

G.K. iddiaları reddederken, cinsel ilişkiyi izlettiklerini kabul eden eşi M.K., "Kocam çocuklarıma şiddet uygular diye korktum, kimseye söyleyemedim" dedi.

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çiften G.K. tutuklandı, eşi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, ()-

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