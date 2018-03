DHA YURT BÜLTENİ-4

Kümesten çaldığı 7 tavukla yakalandı

Konya'da bir müstakil evin kümesinden 7 adet tavuk çalan Erkan C. (33), çaldığı tavuklarla birlikte polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Erkan C.'nin ilk ifadesinde çaldığı tavukları tanesini 30 lira karşılığında satıp , uyuşturucu alacağını ileri sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Şehit Gönül Sokak'ta meydana geldi. Erkan C., Safiye D.'nin oturduğu müstakil evin bahçesindeki kümesten 7 adet tavuğu çuvala doldurup uzaklaştı. Gürültü üzerine kümesi kontrol eden Safiye D. de, tavuklarının çalındığı fark edince polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mahallede aramada yaptığı sırada Erkan C.'yi çuvaldaki tavuklarla birlikte yakaladı. Gözaltına alına Erkan C.'nin polise verdiği ilk ifadesinde tavukları tanesini 30 lira karşılığında satıp , uyuşturucu alacağını ileri sürdüğü öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Safiye D., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tavuklarda sahibine teslim edildi.

'Cahilsin' denilmesini istemeyince 70 yaşında okumaya karar verdi

Antalya'da en küçüğü 50, en büyüğü 70 yaşında 6 kadın, dolandırılmamak, telefonda kimin aradığını bilmek, toplu ulaşımda doğru otobüse binmek, gazete okumak ve 'cahilsin' kelimesini duymamak için okuma yazma öğreniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Okuma Yazma Seferberliği' kapsamında Türkiye genelinde renkli sınıflar oluştu. Antalya'nın Kepez ilçesindeki Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'ne de aynı mahallede oturan 6 kadın, okuma yazma öğrenmek için başvurdu. Yaşları 50 ile 70 arasında değişen kadınlar, torunlarının sınıflarının adı olduğunu belirterek, kendi sınıflarının adının da 'Zambak' olmasını istedi. “Zambak gibi açıp okuyacağız" diyen kadınlar, torunlarının rengarenk kalemleri ve defterlerini de alarak her gün eğitim merkezinin yolunu aşındırıyor.

HERKESİN AMACI FARKLI

Kurs öğretmenleri Fatma Özalp ve kurum yöneticilerinin kalplerini kazandığını belirten kadınların hepsi farklı amaçlarla merkeze geliyor. Kimisi resmi kurumlarda sıkıntı yaşadığı için, kimisi toplu ulaşım araçlarına yanlış bindiği için, kimisi hastanede beklerken okuyamadığı sırası için, kimisi de telefonda arayan kişini kim olduğunu bilmek için kursa geldiğini kaydetti.

'CAHİLSİN' DENİLİNCE

Bisküvilerini çaylarına batırarak ders işleyen kadınlardan 70 yaşındaki Melahat Kaya, kendisine 'Cahilsin' denmesinden duyduğu rahatsızlık sonrası okuma yazma öğrenmeye karar verdi. Melahat Kaya, “Sen cahilsin sus, aklın ermez diyorlar. Devlet kapısına gidiyorum beni notere gönderip cahilsin kağıdı çıkarttırıyorlar. Evde bir konu geçiyor ben de bir şeyler söylemek istiyorum, 'Sen sonra konuş, aklın ermez cahilsin' diyorlar. Çok istiyorum ama kafam almıyor. Kızlarım, torunlarım bana okumazsan benimle konuşma diyor, bu kez öğreneceğim" diye konuştu.

'OKUMADAN GİTMEYECEĞİM'

58 yaşındaki Fatmana Simav ise “Küçükken babam beni dövdü ben de okula gitmedim. Kursa gideceğim zaman da eşimi kaybettim. Her şey başıma kaldı, mecbur okumam lazım. Şimdi az çok okuyabiliyorum, okumadan gitmeyeceğim" dedi. 70 yaşındaki Fatma Simav da okumanın her yerde şart olduğunu söyledi. Simav, “Dolmuşa geldiğinde okuyamadığım için nereye gittiğini bilmiyorum. Bir yere gitmek istesek adresi bulamıyorum" dedi.

GAZETE OKUMAK İSTİYOR

64 yaşındaki Şerife Kaya da “Hastanede sıramızı beklerken numaralar yanıyor, okumayı bilmediğim için sıra bizim mi bilemiyoruz. Biriyle gitmemiz gerekiyor ama o da her zaman olmuyor. Yandakine sorsan 'Görmüyor musun, numara yanıyor diyorlar. En çok istediğim şey ise gazete okumak, öğrenince çok gazete okuyacağım" dedi. 57 yaşındaki Gülten Sarı, cep telefonunda arayan kişinin kim olduğunu bilmek, 50 yaşındaki Zarife Güven ise dolandırılmaktan korktuğu için okumayı öğrenmek istiyor.

ANTALYA'DA 25 BİN KİŞİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR

Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı, önceki yıllarda gerçekleştirilen okuma yazma kurslarında Antalya'nın yüzde 99 başarı ile Türkiye birincisi olduğunu söyledi. Bu kampanya ile kalan yüzde 1'lik kısma da okuma yazmayı öğretmek istediklerini belirten Çarkçı, “Ülkemizde 2.5 milyon kişi, Antalya'da da 25 bin kişi okuma yazma bilmiyor. Kentimizde bu 25 bin kişiye de eğitim vererek herkesin kendi ihtiyacını karşılayacak kadar okuma yazma öğrenmesini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

ÖZEL-Engelli eşine destek olmak için evini terzi atölyesine çevirdi

Niğde'de dikiş nakış öğrenen 2 çocuk annesi Refiye Tokmak (45), hem evinin geçimini sağlıyor hem de 9 yıldır engelli olan eşi Zafer Tokmak'a bakıyor.

Şahinali Mahallesi'nde yaşayan Refiye Tokmak, 3 ay boyunca dikiş nakış kursuna giderek meslek sahibi oldu. Aldığı dikiş nakış makinesi ile evini adeta terzi atölyesine çeviren Refiye Tokmak, yastık örtüsünden yatak kılıfına dek çeşitli tekstil ürünleri üretmeye başladı. Bu ürünleri de komşu kadınlara satarak geçimini sağlamaya başladı.

'KADINLAR YAPAR'

Zorlu bir yaşam sürdüğünü anlatan Refiye Tokmak, şunları söyledi: "Eşim Zafer Tokmak, 9 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı. Eşim sakatlanınca sıkıntılar yaşadık. Ben de komşularımın da yardımıyla devletimizin açtığı dikiş nakış kurslarına gittim. Gittiğim 3 aylık kurstan günlük 10 lira eğitim ücreti veriliyordu. Hem dikiş nakış öğrendim hem de üstüne para aldım. Aldığım günlük ücreti biriktirdim. Kurs bittikten sonra sertifikamı aldım. Aldığım sertifika ile ne yapabilirim diye düşündüm ve aklıma evimin bir odasını terzi atölyesine çevirmek geldi. Kurstan alarak biriktirdiğim para ile bir nakış makinesi aldım. Ayrıca kendimin de bir dikiş makinesi vardı. Şu anda evde kadınların verdikleri siparişleri yapıyorum. Yani evin hem erkeği hem de kadını oldum. Kadınlar yaptırmak istedikleri şeyleri, yastık yüzü, pike, yatak örtüsü gibi siparişler veriyor ve belirli bir ücret karşılığında dikip hazırlayıp kadınlara veriyorum. Bu şekilde ailemin giderlerini karşılamak için bir gelir sağlıyorum. Eşimin ve çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılıyorum. Hem engelli eşimle ilgileniyorum, hem de ailemi geçindiriyorum. Kadınlar her şeyi yapar. yeter ki istesinler." İş kazası sonrası 9 yıldır tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Zafer Tokmak ise "Engelli olmam sonrası eşim terzilik öğrenerek evimize kurduğu terzi atölyesiyle geçimimizi sağlıyor. Eşimden Allah razı olsun" dedi.

ÖZEL-Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hedef 4,5 milyon ziyaretçi

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi havaların erken ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesi ziyaretçi sayısını geçen yıla oranla 1 milyon arttırarak 4,5 milyon kişiye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1.5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Her yıl 3,5 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesi havaların erken ısınmasıyla beraber ziyaretçi akınına uğruyor. Celal Özsöyler, bu yıl ki ziyaretçi sayısında artış yaşanmasını beklediklerini belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde büyük bir patlamaya neden oldu. 2017 yılında hayvanat bahçemizde 3,5 milyon ziyaretçi ağırlamış bulunmaktayız. 2018 yılında ise 4,5 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Tabi bu bir milyon kişi de artış beklenmesinde özellikle Cumhurbaşkanımızın aslanlarını Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne göndermesinde büyük bir ziyaretçi artışına neden oldu. Yine 2017 yılında açmış olduğumuz Safari Park'ımız Zooloji ve Doğa Müzesi, Fok Evi'miz büyük ilgi görmekte yakın zamanda da tropik kelebek merkezini açacağız. Bu da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekecek ve ziyaretçilerin daha yoğun bir şekilde Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gelmesine sebep olacak. Ocak ayına göre yüzde 80 ziyaretçi sayısında artış yaşandı. 2017 yılının Ocak ayında ziyaretçi sayımız 275 bindi, 2018 yılının Ocak ayında ise 525 bin kişi hayvanat bahçesini ziyaret etmiş bulunmaktadır" dedi.

Çorum'da eşek alarmı

Çorum ‘da başıboş gezen eşekler polisi ve zabıtayı harekete geçirdi.

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesinde yol ortasında başıboş eşekleri gören ürücüler uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak eşekleri bir türlü uzaklaştıramayınca, polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri dolaşan başıboş iki eşeği bir ağaca bağlayıp belediye görevlilerinin gelmesi bekledi. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen Belediye ekipleri eşekleri alıp götürdü.

İzmit lalelerle renklendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçelere diktiği yaklaşık 2 milyon lale rengarenk açarak çevreyi güzelleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin başta İzmit Seka Park olmak üzere park ve bahçelere ektiği 2 milyon civarındaki lale soğanları açarak kenti renk cümbüşüne çevirdi. Özellikle Seka Park'ta rengarenk açan laleleri gören vatandaşlar lalelerin önlerinde fotoğraflar çekildi. Sekapark'ta lalelerden 'Seka Park' yazılarak, çeşitli figürler oluşturuldu. Farklı renklere sahip lalelerin kenti süslediğini söyleyen Hatice Ulutaş, "Sürekli torunlarımı getiriyorum. Konya ve Bursa'dan misafirlerimiz geldi. Laleler açınca onları da buraya gezmeye getirdik. Seka Parkı çok beğendiler. Bizler de sık sık buraya gelerek bu güzel ortamda nefes alıyoruz" dedi. Laleler açınca parkın renklendiğini belirten Kadir Akçay, "Laleler açınca Seka Park renklendi. Laleler açınca herkes buraya gelmeye başladı. Biz de hafta içi ve hafta sonu buraya gelip paten kayıp zaman geçiyoruz. Renkli ve keyifli bir ortamda bulunuyoruz" diye konuştu. Tunahan Yıldırım ise Seka Park'ta vakit geçirmekten keyif aldıklarını ifade ederek, "Her boş zamanımda buraya gelip vakit geçiyorum. Buralar laleler açınca çok güzelleşti. Bizde bu rengarenk anın tadını çıkartıyoruz" dedi.

