DHA YURT BÜLTENİ-4

Nevruz Bayramı'nda eyleme hazırlanırken yakalanan PKK'lılar adliyeye sevk edildi

Adana'da, 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi yapılan operasyonda yakalanan 10'u çocuk 7 'si kadın 42 kişi adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücaele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik 16 Mart'ta operasyon düzenledi. Adana'da polis merkezlerine saldırı yapacağı bilgisini alan ekipler, şüphelilerin evlerinde ve terör eylemlerinin yoğun olduğu mahallelerde arama yaptı. 50 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapan polislere, özel harekat ve helikopterde destek verdi.

OTLUK ALANDA CEPHANE BULUNDU

Yapılan aralarda ise PKK/YPG tarafından Adana'ya getirilen mühimmatların otluk bir alana saklanıp, Nevruz Bayramı'nda polis merkezlerine saldırı yapılacağını bilgisine ulaşıldı. Polis ise otluk araziye girip, 5 kalaşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ile polis telsizi buldu. Sorguları tamamlanan 10'u çocuk 7 'si kadın 42 kişi yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların adli tıp birimine girişi

- Zanlıların adli tıp birimiden çıkışı

- Polis aracının gidişi

- Adli tıp kurumu tabelası

- Polislerin düzenlediği operasyonda ele geçirilen mühimmatların görüntüsü

SÜRE: 03'52" BOYUT: 236 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

Kaza yapan otomobile tanker çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce'de, bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen tankerin çarpması sonucu yaşanan kazada yaralanan Emine Durukan kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aydın Durukan ve Eyüphan Durukan'ın ise tedavileri devam ediyor.

Haber:DÜZCE,()

ÖZEL- 500 konutun ihtiyacı kadar elektrik üreten stat

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde maçların yapılması planlanan Antalya Stadyumu'nda, çatıdaki güneş panelleriyle yaklaşık 500 konutun günlük ihtiyacı kadar elektrik üretiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri için açıklanan 9 kentteki 10 stat arasında yer alan Antalya Stadyumu, güneş enerjisinden elektrik üretim özelliğiyle dikkati çekiyor. 16 bin metrekarelik stat çatısının 12 bin metrekarelik bölümündeki 1.4 megawatt enerji gücüne sahip güneş panelleriyle 2,5 yıldır şehir şebekesine elektrik veriliyor. Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik üretilen tek stat olma özelliğinin yanı sıra üretim kapasitesiyle dünyada en fazla enerji üretilen spor tesisi unvanı alan Antalya Stadyumu'nun çatısında 2 santral yer alıyor. Tam daire şekliyle 96 dönümlük arazide yer alan stadyum, 32 bin 537 kişilik kapasitesiyle Antalyaspor'un maçlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin aday olduğu 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde maçların yapılması planlanan Antalya Stadyumu'nda güneşten üretilen enerjinin elektrik şebekesine satılmasıyla hem ülke ekonomisine hem de yenilenebilir enerji kaynağı özelliğiyle çevre temizliğine katkı sağlanıyor.

YILDA 1.4 MİLYON KWH ELEKTRİK ÜRETİLDİ

Antalya Stadyumu'nun çatısındaki güneş panellerinden yılda yaklaşık 1.4 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretimi yapıldı. Üretilen elektriğin şehir şebekesine satılmasıyla da ülke ekonomisine yaklaşık 900 bin lira katkı sağlandı. Antalya Stadyumu, yaklaşık 500 konutun günlük elektrik ihtiyacının karşılandığı üretim kapasitesiyle örnek oldu. Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor tesislerinde güneş enerjisinden elektrik üretimi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için çalışma başlattığını anlattı. Hacıcaferoğlu, UEFA tarafından aday şehirlerde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının dikkate alındığına ve bu özelliğin belirleyici, en önemli kriterden biri olduğuna dikkati çekti. Adaylar arasında Antalya Stadyumu'nun güneş enerjisinden elektrik üretim özelliğiyle öne çıktığını aktaran Hacıcaferoğlu, "Stattaki güneş panelleriyle yılda yaklaşık 1.4 milyon kWh elektrik üretildi. Bu da UEFA'nın istediği en önemli kriterlerden biri. Bakanlığımız tüm spor tesislerinde güneş enerji sistemi kurulması için çalışma başlatıyor. 2.5 yıllık enerji üretimimizle panellerin maliyetinin yüzde 40'ı karşılandı. Güneş enerjisinden elektrik üretim sisteminin maliyetini, 5 yılda karşılayabiliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stat havadan genel panellerin görüntüsü ( Drone görüntü )

-Stat içinden görüntü

-RÖP: Burhanettin Hacıcaferoğlu ( Gençlik spor müdürü )

-Detaylar

234 mb -- 02.08

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

7 asırlık Beyce Pazarı’nda her şey organik

Bursa’nın Orhaneli İlçesinde 7 asırdır kurulan Beyce Pazarı, tamamen organik ürünleriyle, Türkiye’nin her yerinden vatandaşları ağırlıyor. Köy kadınları da pazarda, kendi bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri satıyor. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Pazarımız, kurulduğu dönemden bugüne çok az bir değişim gösterdi. Ürünlerin tamamı organik olan pazarımıza herkesi bekliyoruzö dedi.

Adı türkülere konu olan ve Orhaneli İlçesinde 7 asırdır her salı günü kurulan tarihi Beyce Pazarı, ülkenin her yerinden vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Yüzyıllardır devam eden bir gelenekle, sebze ve meyvelerini yetiştiren pazar esnafı, ağırlıklı olarak köylü kadınlardan oluşuyor. Ürünleri tamamen organik olan Beyce Pazarı’na ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Bu pazarda satılan ürünleri, annelerimiz, ablalarımız, bacılarımız, kendi köyünde, bahçesinde, tarlasında yetiştiriyorlar. Esnafımız hem para kazanıyor, hem de vatandaşların sağlıklı beslenmelerine yardımcı oluyorlar. Pazarımızın bir özelliği de adının türkülere konu olması. ‘A Fadimem hadi senle kaçalım. Beyce pazarına dükkan açalımö türküsü herkes tarafından biliniyor. Pazarımız kurulduğu dönemden bugüne, çok az bir değişim gösterdi. Ürünlerin tamamı organik olan pazarımıza herkesi bekliyoruzö diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

-Orhaneli Belediye Başkanı İfran Tatlıoğlu pazarı gezerken

-Pazardaki esnaftan detaylar

-Pazar görüntüleri

-Detaylar

süre: 4 dakika Boyut: 448 MB

Haber:Mehmet İNAN/BURSA,()

Meyve bahçelerinde çiçek şöleni

Antalya'da, 'Toros Dağları'nın ardı' olarak adlandırılan, Türkiye'nin meyve üretiminin yapıldığı önemli yayla bölgelerinde 'çiçek şöleni' yaşanıyor. Doğa yürüyüşçüleri, çiçeklenen badem, kayısı, şeftali, armut, kiraz ve elma bahçelerine rotayı çevirdi.

Antalya, turizmin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor. Toroslar'ın dik kayalıkları, yerli- yabancı dağcıların odağı haline dönüşürken, antik Likya ve St. Paul yolları ile yüzlerce yıllık Yörüklerin göç yolları başta olmak üzere kentin birçok dağlık ve ormanlık alanı, doğa yürüyüşlerine ilgiyi artırdı. Yerli ve yabancı turistin yanı sıra kentte yaşayanlar, hafta sonlarını bu parkurlarda 10- 20 kilometrelik yürüyüşler yaparak, geçiriyor. 'Patika Doğa' adlı yürüyüş grubu, bu yıl doğa meraklılarına alternatif sundu. Korkuteli bölgesine yürüyüş gerçekleştiren grup üyeleri, rengarenk çiçekli meyve bahçelerinde yürüdü. Fotoğraf tutkunları için de güzel manzaralar sunulan parkurda 'Patika Doğa' üyeleri, badem, erik, şeftali ve armut bahçelerinde 13 kilometre yürüdü.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL MEYVE ÜRETİM BÖLGESİ'

Grubun bu haftaki doğa yürüyüşü, Türkiye'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden Korkuteli ilçesindeki çiçeklenen meyve bahçelerinde gerçekleştirildi. 'Patika Doğa' grubunun kurucusu Nusret Yakışıklı, Türkiye'de meyve üretimi açısından 'Toros ardı' olarak adlandırılan ve Fethiye'den başlayıp, Elmalı, Korkuteli, Burdur, Isparta, Eğirdir ve Beyşehir göllerinin etrafı ile Ereğli, Karaman, Niğde'ye kadar olan bölgenin en güzel yerler olduğunu söyledi.

'JAPONYA'DAKİ SAKURA ÖRNEĞİ GİBİ'

Bu bölgelerdeki meyve bahçelerinde çiçeklenme dönemlerinin yükseklik, tür ve iklim farklılıklarına göre, mart ayında başlayıp, mayıs sonuna kadar sürdüğünü anlatan Yakışıklı, "İlk önce bademler çiçek açar. Ardından sırasıyla erik, kayısı, şeftali, armut, kiraz ve en son da elmalar çiçek açar. Bu coğrafyada uçsuz bucaksız meyve bahçeleri de var. Japonya'da sakura denilen kiraz bahçelerinin çiçek açma dönemi vardır ve bu dönem turizm açısından da çok önemlidir. Bizde de bu çiçek dönemleri turizm sektörü açısından değerlendirilebilir" dedi.

'BUDANAN TOMURCUKLAR PAZARLANABİLİR'

Patika olarak gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşlerinin sportif ve sağlıklı yaşam amaçlı olduğunu dile getiren Nusret Yakışıklı, Antalya'nın alternatif turizm çeşitlerini geliştirmeye çalıştığına da dikkat çekerek, mart ile mayıs ayları arasındaki 3 aylık sürecin alternatif turizm çeşidi olarak ele alınması gerektiğini, özellikle bu konuda Uzakdoğulu turistlerin ilgisinin çekilebileceğini vurguladı. Bu tür etkinliklere müsait görsel şölen sunan meyve bahçeleri olduğunu da belirten Yakışıklı, bahçelerin budama döneminde tomurcuklu kısımların çiçekçilik sektöründe de pazarlanabileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bahçe genel görüntü

-Çiçek açan ağaçlardan görüntü

-Çiçeklerden yakın plan görüntüler

-Detaylar

311 MB /// 02.50

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN-Mesut MADAN/ANTALYA,()

Göcek'te ot yemekleri festivali

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından 2'inci kez düzenlenen ot festivalinde, yöresel otlar ve otlardan yapılan yemekler tanıtıldı.

Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen festivalde, yörede yetişen otlar tanıtılıp, bu otlardan yapılan yemekler beğeniye sunuldu. CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Akif Arıcan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yüzlerce kişi festivale katıldı. Festivalde 3 kategoride, yöresel otlarla hazırlanan yiyecek yarışması da düzenlendi. Tatlı, önceden hazırlanan ve stantlarda sunulan yemekler ile festival alanda yapılan yemekler olmak üzere, 3 kategoride lezzetler yarıştı. Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği üyeleri yarışmada jüri üyesi oldu. Tatlılar dalında 'Ispanaklı şerbetli tatlı' ile Suna Adak birinci, 'maydanozlu naneli tatlı' ile Göcek Hayvan Dostları ikinci, 'irmikli haşhaşlı tatlı' ile Hasibe Parça üçüncü seçildi. Stantlarda satılan yöresel ot yemekleri dalında 'hardal otu ekşilemesi' ile Ender Mutlu birinci, 'sıkma patlıcan yemeği' ile Habibe Kök ikinci, 'karışık ot kavurması' ile de Vijdan Yüksek üçüncü oldu. Festival alanında yapılan yemekler kategorisinde ise 'patlıcanlı kiriş' ile Doğukan Yavuz birinci, 'meneviş kavurması' ile Çiğdem Tombak ikinci, 'yöresel otlu içli köfte' ile de Yeşim Öztekin üçüncü oldu. Dereceye girenlere madalya verildi. Kurulan stantlarda kadınlar hem yaptıkları yemekleri sergiledi hem de sergilerde satışa sunulan yemeklerden elde edilen gelir ile Göcek Temiz Deniz İlkokul ve Ortaokulu ile sokak hayvanlarına bağış yapıldı. Etkinlikte şef aşçı Cumali Kızılaslan ve arkadaşları tarafından yapılan ebegümeci çorbası ve diğer ot yemekleri, konuklara ikram edildi. Yöresel yemekleri ilk kez yiyen vatandaşlar, aromalarını çok farklı ve lezzetli bulduklarını dile getirdi. Yöresel ot yemeklerinin yanı sıra yöresel oyunlar da etkinliğe renk kattı. Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Onur Ugan, her yıl mart ayının son haftası festivali düzenleyeceklerini belirterek, "Bizim buradaki birinci amacımız çocuklarımıza bu geleneği aşılamak. Yöremizde atalarımızdan gelen bu güzel geleneği yaşamayı ve yaşatmayı amaçlıyoruz. Geçen yıla oranla, bu yıl katılım çok fazla. Önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine inanıyorum. Yurdumuz çeşitli yerlerinden bugün buraya gelenler var. Yöresel yiyeceklerimizin tadına ilk kez bakan var. Birçok kişiden olumlu dönüşler aldık. Bu yıl ilk gün otları toplanmasını, ikinci gün ise yemeklerin yapımı ve sergilenmesini gerçekleştirdik. Genç neslin yörelerinde yetişen otları tanımasını istiyoruz. Evinde kaşık yapan, patik ören ve bir zanaat ile uğraşan kişilerin de emeklerini pazarlayabilecekleri bir ortam sağlamak istiyoruz. Katılım umduğumuzdan çok daha iyi oldu. Önümüzdeki yıllarda bu katlanarak devam edecek" ded



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Festival alanından görüntü

- İkram edilen yiyeceklerden görüntü

- Yarışmacılardan görüntü

- Ödül töreninden görüntü

- Standlardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla), ()

Kaçan develer korkuttu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde sahiplerinden kaçan iki deve, heyecan yarattı. Sahipleri, develeri güreşleri izlemeye gelen vatandaşların arasına girmek üzereyken güçlükle durdurabildi.

Saruhanlı Belediyesi'nin destekleriyle Koldere Deve Güreşleri Tertip Komitesi tarafından ilçeye bağlı Koldere Mahallesi'nde deve güreşleri düzenlendi. Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki çeşitli illerden 100 devenin yer aldığı güreşlere; AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Saruhanlı Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Yaralı ve yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Deve güreşleri öncesi konuşma yapan Başkan Yaralı, Koldere'deki deve güreşlerini artık her yıl geleneksel hale getireceklerini dile getirerek, "Bu etkinlik sayesinde ilçemizin de tanıtımını yapmış oluyoruz. Artık deve güreşlerimizin Koldere Mahallemizde geleneksel hale gelecek" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Yaralı, Milletvekili Berber ile AK Parti İl Başkanı Mersinli, törene katılan vatandaşları selamladı. Sonrasında çeşitli illerden gelen 100 deve, tek tek katılanlara tanıtıldı, güreş başladı. Çeşitli geleneksel aksesuarlarla süslenen develerin meydandaki güreşleri, heyecanlı dakikalar yaşattı. Güreşler sırasında sahiplerinin ellerinden kurtulan iki devenin güreş meydanında gezmesi, katılanlara korkulu anlar yaşattı. Sahiplerinden kaçan iki devenin son anda vatandaşların bulunduğu alana girmesi engellendi. Sakinleştirilen develer, daha sonra güreş meydanından dışarı çıkarıldı. Saruhanlı Belediye Başkanlığı ile Saruhanlı Kaymakamlığı kupası olmak üzere iki kategoride dereceye giren deve sahiplerine, kupa ve çeşitli ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Deve güreşlerinden detay görüntü

- İki Deve kaçarken ve sahipleri güçlükle durdururken görüntüsü



Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()