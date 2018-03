DHA YURT BÜLTENİ - 4

Siirt'te nevruz kutlaması



Siirt'te, yapılan nevruz kutlamasında Vali Ali Fuat Atik, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar ile birlikte halay çekti.

Siirt Valiliği tarafından düzenlenen nevruz kutlaması, 14 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Kutlamalara, Vali Ali Fuat Atik, 3'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Albay Oğuzhan Pehlivan, Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın, Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Nevruz konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardından folklor gösterileri yapıldı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, öğrenciler ve folklor ekibine eşlik ederek halay çekti. Yapılan etkinlikler nevruz ateşinin yakılmasının arından sona erdi.

Evin kilerinde çıkan yangın kokuttu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 katlı evin ikinci katındaki merdiven altındaki kilerde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece yarısı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. 106 sokakta bulunan 2 katlı evin ikinci katında bulunan Kemal Aydoğdular'a ait evin merdiven altındaki kilerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahiplerinin ilçe dışında olmasından dolayı kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangının alevleri gören alt kattaki kiracı, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale edip söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı ve kilerde bulunan eski televizyon, mobilyaların kül olduğu yangının nedeni araştırılıyor.

Peynir bidonlarından eroin çıktı

Sakarya'da, polisin TEM Otoyolu'nda durdurduğu otobüste yapılan aramada peynir bidonlarının içerisindeki 8 kilo 260 gram eroin ele geçirilirken, otobüsteki yolcu gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldığı bir otobüsü TEM Otoyolu Sapanca mevkiinde bir tesise yönlendirerek durdurdu. İstanbul'a gitmekte olan otobüsün bagajında bulunan 2 adet peynir bidonunda yapılan incelemede, bidonların içerisinden 22 paket halinde 8 kilo 260 gram eroin bulundu. Otobüste bulunan yolculardan N.K. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müdür, öğrencilerle empati için okula forma ile geliyor



Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Erenler İlk- Ortaokulu Müdür vekili Bayram Yiğitbaşı, öğrencilerine forma giyme alışkanlığı kazandırmak ve onlarla empati kurabilmek için haftanın bir günü okula forma giyerek geliyor ve gün boyu formalı olarak görev yapıyor. Yiğitbaş, "Tabii ki herkesin imkanları eşit olmuyor. Kılık kıyafet açısından fazla şansı olmayan öğrencilerimiz mevcut. Bu uygulamamdaki bir diğer amaç da forma giyme alışkanlığı kazandırmak ve empati kurmak, çocuklar açısından düşünebilmekti" dedi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinin kırsal Erenler Mahallesi'ndeki Erenler İlk ve Ortaokulu Müdür vekili Bayram Yiğitbaşı, öğrencilerine okul forması giyme alışkanlığı kazandırmak ve onlarla empati kurabilmek için haftanın bir günü okul forması giyerek göreve geliyor. Yaklaşık 7 yıldır öğretmenlik yapan ve 3 yıldır da bu okulda bulunan Yiğitbaşı, güler yüzü ve bu uygulaması sayesinde öğrencileri ile özel bir bağ kurdu.

'ÖĞRENCİLER BAŞTA ŞAŞIRIYORLARDI'

Öğrencilerinin duygularını hissetmek için böyle davrandığını ifade eden Bayram Yiğitbaşı, "Duyguları paylaşmak çok güzel, bunu yaşamak istedim. Öğrenciler ilk günlerde çok şaşırdılar ama sonraları bu durum hoşlarına da gitti. Buradaki amacım çocuklarımızın motivasyonunu, okula severek, mutlu bir şekilde koşarak gelmelerini sağlamak ve aslında aramızda hiçbir ayrım olmadığını, bizlerin de onlar gibi olduğumuzu hissettirmekti" dedi. Haftanın bir günü forma giydiğini söyleyen Yiğitbaşı, törene forma ile çıkarak çocukların gülümsemelerini, onların mutlu olmalarını görüp görevine devam ettiğini belirtti. Kılık kıyafet açısından imkanı olmayan öğrencilerinin de olduğunu ifade eden Bayram Yiğitbaşı, "Okulumuz bir köy okulu. İlkokulda 95, ortaokulda 85 öğrencimiz var. 8 köyden taşımalı sistemle 130 öğrenci geliyor. Tabii ki herkesin imkanları eşit olmuyor. Kılık kıyafet açısından fazla şansı olmayan öğrencilerimiz mevcut. Bu uygulamamdaki bir diğer amaç da forma giyme alışkanlığı kazandırmak ve empati kurmak, çocuklar açısından düşünebilmekti" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

İlk zamanlar müdürlerinin forma giymesine şaşırdıklarını söyleyen öğrenciler ise bu durumdan oldukça memnun. Müdürlerini çok sevdiklerini belirten 7'nci sınıf öğrencisi Eda Altunok, "Müdürümüz bizim sadece müdürümüz değil, diğer öğretmenlerimiz de öyle. Onlar bizim annemiz, babamız, ağabeyimiz, ablamız gibiler. Müdürümüz, bizimle empati kurmak için okula bizim gibi giyinip geliyor ve biz onu kendimize daha yakın buluyoruz. Müdürümüzün bu uygulamasıyla okula severek geliyoruz. Okuldan korkmamamızı sağlıyor. 'Bugün dersler var ne yapacağız?' gibi düşüncelerden ziyade eğlenmek ve eğlenerek öğrenmek için geliyoruz" dedi.

Şehit hakimin ismi İlkokula verildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017 günü kötü hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan Hakim Onur Alan'ın ismi, Ovacık ilçesinde bulunan Gözeler İlkokulu'na verildi. Oğlunun isminin bir okula verilmesi nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapan şehit hakimin babası Mahmut Alan, "Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor"dedi.

Tunceli'den görev yeri olan Ovacık ilçesine dönerken, 18 Nisan 2017 günü kötü hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde 7 polis, bir Astsubay, 3 helikopter mürettebatı ile birlikte şehit olan Hakim Onur Alan'ın ismi bir ilkokula verildi. Ovacık ilçesindeki Gözeler İlkokulu'nun isminin 'Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu' olarak değiştirilmesi nedeniyle bir tören düzenlendi. Törene, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek,Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Ovacık Kaymakamı Selim Çomaklı, Şehit Hâkim Onur Allan’ın babası Mahmut Alan, annesi Fatma Alan, kardeşi Pelin Alan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan şehit hakimin babası Mahmut Alan, oğlunun isminin okula verilmesi nedeniyle teşekkür ettiğini belirterek, "Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor. Bu okula Onurumun adını verdiniz, Onurumuz sizin oldu, okul da bizim oldu. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatan bir bütündür"dedi Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ise konuşmasında, "Helikopter kazasında şehit olan meslektaşımız Onur Alan'ın isminin ilkokula verilmesi acımızı bir nebze azaltmıştır. Şehidimizin ismi burada sonsuza kadar yaşayacaktır"diye konuştu. Şehit hakim Onur Alan'ın yüreği sevgi dolu ve sevilen bir insan olduğunu belirten Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise, "Şehitler her daim bizim başımızın tacıdır. Bu güzel vatan uğruna, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrak uğruna, güzel ülkemiz uğruna nice şehitler verdik. Geçmişte ve son olarak Afrin’de de canlarını hiç düşünmeden feda eden yiğit kahramanlarımız var. Onlardan biri de Ovacık’ta çalışmaktayken şehit olan merhum hâkim Onur Alan kardeşimizdir. Şehit hâkimimiz sevilen, yüreği sevgi dolu bir insandı. Elbet vade dolduğunda hepimiz bir gün öleceğiz. Ama Yüce Rabbim inşallah şahadet mertebesini nasip eder. Biz şehitlerimizin hatırasını yaşatacağız. Bizler sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil, her daim şehit ailelerimizin yanında olacağız. Onlar bizim her zaman baş tacımızdır"dedi. Konuşmaların ardından 'Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu' tabelasının kurdelası kesildi. Tabelanın görünmesiyle birlikte şehidin annesi Fatma Alan uzun süre tabelaya bakarak ağladı. Şehit Alan'ın ailesi daha sonra Vali Tuncay Sonel ile birlikte sınıfları gezdi.

Baklavacılara 'Antep Baklavası' sertifikası

Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) düzenlenen törende, tescil aşamasında, 'Antep Baklavası' kriterlerine uyan 7 baklava imalatçısı firmaya, 'Antep Baklavası' markası ve logosunu kullanım sertifikası verildi

Antep Baklavası üreten firmalardan GSO’da oluşturulan, 'Üretici Kayıt Defterine' kayıt yaptıraram gerekli başvuruyu yapan ve denetimler sonucu 'Antep Baklavası' üretimi ile ilgili imalatında kullanılan malzemelerin özelliklerinden, etiketleme, ambalajlama ve satış aşamalarını yerine getirerek üretim yapan gerekli kriterleri sağlayan, Seç Baklavaları, İmam Çağdaş Kebap ve Baklava, Fıstıkzade Baklava, Elmacı Pazarı Güllüoğlu, Baklavacı Güllüoğlu Ömer Güllü, Güllüoğlu Baklava ve Koçak Baklava sertifikalarını aldı. GSO tarafından, Türk Patent Enstitüsü'ne Coğrafi İşaret başvurusu yapılan 'Antep Baklavası' 2008 yılında Türk Patent Enstitüsü’nce tescil edildi. 2013 yılında Avrupa Birliği‘nce Tescili yayınlandı. Antep Baklavası, Türkiye’den tescil edilen ilk ürün olması açısından büyük önem taşıyor. GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyelerinin katıldı törende konuşan GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, 'Antep Baklavasının' özelliklerini kaybetmeden korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla GSO tarafından sorumluluk bilinci ile hareket edilerek Türkiye’de ve Avrupa Birliği'nde tescil edildiğini söyledi. Bu çalışma kapsamında, gerekli başvuruyu yapan ve denetimler sonucu 'Antep Baklavası' üretimi ile ilgili gerekli kriterleri sağlayan 7 firmaya sertifika takdim edildiğini dile getiren Topçuoğlu, "Kendilerini başarılarından ve Antep mutfağına olan katkılarından dolayı tebrik ediyoruz" diye konuştu. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da sertifika alan Antep Baklavası üreticilerini tebrik ederek, "Antep Baklavasının ülkemizde ve Avrupa Birliği’nde coğrafi tescilini almak için çok uzun zaman alan mücadeleler verdik. Bunu sizlerin de desteğiyle başardık" ifadelerine yer verdi. Gaziantep'in 'Gastronomi' şehri olarak anılmasının birinci ayağının baklava olduğuna dikkat çeken ve Antep Baklavasının tescilinin alınmasından sonra diğer ürünlerin tescilinin de hızlı bir şekilde gerçekleştiğini anlatan Konukoğlu, bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından, Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu tarafından, başvuru yapan ve denetimler sonucu kriterlere uygunluğu belirlenen Seç Baklavaları adına Saip Konukoğlu, İmam Çağdaş Kebap ve Baklava adına Burhan Çağdaş, Fıstıkzade Baklava adına Bedirhan Elçi, Elmacı Pazarı Güllüoğlu adına Murat Güllü, Baklavacı Güllüoğlu Ömer Güllü adına Ömer Güllü, Güllüoğlu Baklava adına Mustafa Kadri Güllü ve Koçak Baklava adına Coşkun Koçak’a sertifikaları takdim edildi.



150 kiloluk 3 un çuvalını kaldıran adam Guınnes'e girmek istiyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde ekmek fırınında çalışan İbrahim Alkan (39), 50 kilogram ağırlığındaki un çuvalını dişi ile tuttu, aynı kilodaki 2 un çuvalını ise kolları ile kaldırarak taşıdı. Alkan, taşıdığı 150 kilo ile Guınnes Rekorlar Kitabı'na girmek istediğini açıkladı.

İlçede bir fırında çalışan İbrahim Alkan, ilginç bir güç denemesi gerçekleştirdi. 50 kilogram ağırlığındaki un çuvalını dişleri ile tutarak, aynı kilodaki 2 un çuvalını ise kolları ile kaldıran Alkan, 150 kiloyu aynı anda taşıdı. İlginç denemesi ile Guınnes Rekorlar Kitabı'na girmek istediğini anlatan Alkan, "Bir Türk'ün dünyaya gücünü göstermek için bu yöntemle 150 kiloyu kaldırdım."dedi.

Sandıklı'da anlamlı proje

Afyonkarahisar Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri değerler eğitimi kapsamında düzenlenen projeyle hem ders işledi hem de yardıma muhtaç ailelerin evlerine bakım yaptı.

Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri değerler eğitimi kapsamında düzenlenen 'Mesleki Lise Öğrencilerimiz Aileleriyle Buluşuyor' projesiyle hem ders işledi hem de yardıma muhtaç ailelerin evlerini düzenledi. Proje Koordinatörü Okul Müdür Yardımcısı Ali Demir önderliğinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı, belediye ve mahalle muhtarları yardımıyla tespit edilen yardıma muhtaç ailelerin evlerinin tadilatı yapıldı.

Çakır Mahallesi'nde 1, İstasyon Mahallesi'nde de 2 yardıma muhtaç ailenin evine giden öğrenciler öğretmenleriyle birlikte evin elektrik, su tesisatını yenilerken, mutfak başta olmak üzere evlerin yıpranan kapı ve duvarlarını bakımdan geçirdi. Çalışmalar kapsamında malzeme gibi harcamalar ise Okul Aile Birliği bütçesi, öğretmenler ve sponsorlar tarafından karşılandı. Bu projenin diğer ayağında ise huzurevi, hastane, şehit ve gazi yakınlarının ziyaretiyle okul bahçesinin ağaçlandırılması planlanıyor. Okul Müdürü Ufuk Taşbaş, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bakanlığımızın ve Mesleki Teknik Eğitimin değerler eğitimi kapsamında 'Mesleki Lise Öğrencilerimiz Aileleriyle Buluşuyor' projesi başlattı. Biz de bu proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan, belediyemiz ve muhtarlar yardımı ile yardıma muhtaç aileleri tespit ettik. Gönüllü öğretmenlerimizle beraber atölyelerimizde yapabileceğimiz tadilat ve tamiratları öğrencilerimiz yardıma muhtaç ailelerin evlerinde uygulayarak düzenledi. Bu projenin bir ayağıydı. Diğer ayağı da yine değerler eğitimi kapsamında öğrencilerimiz yardımlaşma, saygı gibi davranışları da elde edebilmesi için hastane, huzurevi, şehit ve gazi ailelerini ziyaret yapılacak. Yine proje kapsamında ağaç sevgisini aşılamak amaçlı okul bahçesine ağaç dikim çalışmaları yapacağız. Proje kapsamında bu sene mayıs ayı sonuna kadar planladığımız etkinliklerimiz bunlar" dedi.

