DHA YURT BÜLTENİ-4

1)AFRİN'DEN KAÇAN TERÖRİSTLER, SİVİLLERİN ARAÇLARINI YAKIYOR

ZEYTİN Dalı Harekâtı'yla kuşatılan Suriye'nin Afrin merkezinden kaçan teröristler, sivillerin araçlarını ateşe veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile 56 gündür sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kuşatılan Afrin merkezinde sıkışan teröristler, geride el yapımı bombalı tuzaklar bırakırken, sivillere ait araçları da benzin döküp yakıyor. Genelkurmay Başkanlığı, insansız hava aracının çektiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, teröristlerin park halindeki araçları benzin döküp ateşe verdikleri, ardından kaçtıkları ve araçların yandığı görülüyor.

2)İZMİR'İN 4 İLÇESİNDE SOSYAL MEDYADA PKK PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI

İZMİR'in 4 ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 7 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Öte yandan Tire'de de DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalalanan Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, sosyal medyadan PKK terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için 9 Mart Cuma günü saat 07.00'de, Menemen, Seferihisar. Aliağa ve Selçuk ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli C.G., A.Ö., A.B., H.K., H.S., R.Ç. ve N.A. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan C.G. ve A.Ö. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TİRE'DE DE DEAŞ OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulunduğu, ardından İzmir'in Tire ilçesine gelerek burada işçi olarak çalışmaya başladığı belirlenen Suriye uyruklu T.E.'yi yakalamak için de harekete geçti. Yapılan operasyonla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen T.E. tutuklandı.

3)ÇANAKKALE SAVAŞI DÖNEMİNE AİT BORAZANLA HÜCUM MARŞI ÇALDI

SAMSUN’da Müzik Öğretmeni Seçkin Esen, bir eskiciden aldığı borazanın Çanakkale Savaşı dönemine ait hücum borusu olduğunu iddia ederek, "100 yılı aşkın bir mazisi olan bu borozan ile zaman zaman ben de hücum marşı çalıyorum" dedi. Samsun İlkadım Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Seçkin Esen, eskiciden aldığı borazanın 1915 yılındaki Çanakkale Savaşı dönemine ait olduğunu ileri sürdü. Borozanın metal yorguluğu ve üzerinde bulunan Osmanlıca yazılar dikkate alınarak 1915 yılına ait olduğunu belirten Esen, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü'nden mezun olduğunu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde de yüksek lisans yaptığını ifade etti. Seçkin Esen, “Branşımız gereği halk kültürüne ve tarihe merakımız var. İlerleyen yıllarda gördük ki bazı tarihi objeler kaybolmaya yüz tutuyor. Birilerinin bunlara sahip çıkması gerekiyor. Biz de Samsun’da böyle bir merakla başladık. Yollarda gördüğümüz eskiciler, dedeleri veya babaları ölmüş insanların eskilerini alıp, hurdaya satıyorlardı. 15 sene önce antika toplamaya bir tane radyo ile başladım. Daha sonra da diğer tarihi eşyaları aldım" dedi.

Elinde 1915 yılı Çanakkale Savaşı dönemine ait borazan olduğunu söyleyen Esen, “Bunu da yoldan geçen bir eskiciden aldık. Bunlara kültür insanları olarak sahip çıkmamız gerektiğine inandım. Bu enstrümanlar Fransız kökenlidir. Yani bizim meşrutiyet zamanından yapılan ithal borazanlar ve o zamanki Osmanlı ordusunda kullanılmış. Bu türler yine Osmanlı ordusunda ve Osmanlı öncesindeki Kuvayi Milliye’de savaşlarda kullanılan borazanlardı. Zaman içerisindeki dönüşümüne baktığımızda bunun Çanakkale savaşlarında hücum veya kalk borularının çalındığı borular şeklinde yapılmış. Bunun o döneme ait olduğu metal yorgunluğundan da anlaşılabiliyor. Gerek tarihçi, gerek sosyolog, gerekse arkeologlardan gerekli bilgileri alıyoruz ve buna göre de bu objenin ne zamana, hangi döneme ait olduğunun ifadesini de ortaya çıkartmış oluyoruzö diye konuştu.

4)BU KÖYE GELEN KİMSE AÇ KALMIYOR

BALIKESİR'in Büyük Katrancı Mahallesinde 200 yıldır yaşatılan gelenek nedeniyle, bu köye gelen misafirler, ziyaretçiler ile yolu düşenler aç ve açıkta kalmıyor. Köyde yılın 365 günü misafirler için yemek pişiyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesi Büyük Katrancı Mahallesi sakinleri 200 yıllık yemek hazırlama geleni devam ediyor. Mahalle sakinleri her gün sırayla 3 öğün yemek hazırlıyor. Köye gelen misafirlere, ziyaretçilere, aç ve açıkta kalanlara yemek ikram ediliyor. Köyde kalacak olanlar köy konağında misafir ediliyor. Konak dolu olduğu zaman, köylüler misafileri kendi evlerinde konuk ediyor.

ÇORBADAN ETE, TATLIDAN ÇAYINA KADAR HERŞEY HAZIR

Yılın 365 günü mahalle sakinlerinin sırayla yemek hazırladığını belirten söyleyen köy Muhtarı Zeki Şentürk'ün eşi Mihri Şentürk, "Misafirlerimiz konakta ağırlıyoruz. Hazırlanan yemekleri konakta misafirlerimize ikram ediyoruz. Yemekleri sırayla her gün komşularımız yapıyor. Köye sürekli misafir geliyor. Yemeklerde, çorbasından, etine, tatlısından kuru fasulyesine kadar hepsini yapıyoruz" dedi.

BAŞKAN KAFAOĞLU'DA KÖYLÜLERE KONUK OLDU

Köydeki vatandaşların daveti üzerine köye giden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu da konuklar arasında yer aldı. Köylüler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, hazırlanan yemeklerden de tadarak, yemek duasını okuttu. 200 yıldır devam eden bu geleneğin Türk toplumunun değerlerinden olduğunu belirten Kafaoğlu, şöyle konuştu:

"Bu köye gelen misafirlere günde 3 öğün olmak üzere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği veriliyor. Köye gelen misafirler burada aç ve açıkta kalmıyor. Misafirlere konaklayacaksa da mutlaka yatacak yer temin ediliyor. Biz vatandaşlarımızdan enerji alıyoruz. Onlarla beraber olduğumuz zaman daha da mutlu oluyoruz. Bizim örf adet gelenek ve göreneklerimizde misafirperverlik çok önemli. Hacı Bektaş'ı Veli ne güzel söylemiş, 'Gelene açıktır kapımız, yiyene helaldir lokmamız' diye. İşte kim gelirse helal lokmamızdan yiyebilir diyorlar."

5)KUŞ CENNETİ,260 TÜRDEN 3 MİLYON KUŞA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

HER yıl 260 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti'nde, son yağışlarla su seviyesinin yükselmesi sonucu göçmen kuşların yuva yaptıkları söğüt ağaçlarının bulunduğu 64 hektarlık alan emniyetli hale geldi. Her yıl şubat, mart ve nisan aylarında özellikle Afrika’dan gelip kuluçkaya yatan göçmen kuşları yeni yuvalar yaparken bazı kuşlar da geçen yıldan kalan yuvalarını yenileyerek kuluçkaya yattı. Ramsar Sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği A sınıfı diploma ile ödüllendirilen ve her yıl 260 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti'nde, göçmen kuşları gelmeye başladı. Milli Park görevlileri, tepeli pelikanlar için yapılan 35 yapay yuva sayısının bu yıl 50 yuvaya çıktığını 200'e yakın tepeli pelikanın yapay yuvalarda kuluçkaya yattığı belirtildi. Bugünlerde, beslendikten sonra Ege Bölgesi'ne gidecek olan flamingolar yanında kuluçkaya yatmak için yeni gelen karabatak, beyaz ve gri balıkçı kuşu, yeşilbaşlı ördek, kaşıkçı, çeltikçi, beyaz pelikan gibi göçmen kuşları da söğüt ağaçlarındaki yuvalarında kuluçkaya yatmaya başladılar. Kuşların sayısı önümüzdeki günlerde çok daha da artması bekleniyor.

İlkbaharın ilk günlerinde Afrika’dan gelen 178 tür kuş Manyas Kuş Cenneti'nde kuluçkaya yatıyor. Yumurtadan çıkan yavru kuşlarında uçmaya başlamasıyla Manyas Kuş Cenneti bu görüntüleri izlemek isteyenlerin akınına uğruyor. Göçmen kuşlar sonbahar ile birlikte özellikle Nil nehri kıyılarına göç ediyor.

Kuş Cenneti Milli Parkı’nda ayrıca müzede ve kapalı devre televizyon sisteminden de canlı olarak izlenebildiği gibi kuş gözlem kulesinden de dürbünle ve bu yıl ilk kez konulan teleskopla kuşlar yuvalarında doğal olarak izlenebiliyor.

6)VAN KEDİLERİ PODYUMA HAZIRLANIYOR

FARKLI göz renkleri, pamuk gibi bembeyaz tüyleri ve sevecenlikleri ile insanları kendine hayran bırakan Van kediler, 31 Mart'ta yapılacak olan kedi güzellik yarışmasına hazırlanıyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma Merkezi'nin gösterdiği özen sayesinde saf ırkı elde edilen ve yavru sayısı artırılan Van kedilerine bakıcıları özel mamalar yedirip, özel şampuanlarla yıkıyarak kırmızı halıda yürümeleri için eğitim veriyor.

Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi tüyleri ve suya olan düşkünlüğüyle bilinen Van kedisi, kentin önemli simgeleri arasında yer alıyor. Sevilmekten hoşlanan, kendisine gösterilen sevgiye aynı şekilde karşılık veren bu kediler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi Kedievi Müdürlüğü tarafından koruma altında bulunuyor. Van kedisiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla da 31 Mart tarihinde ödüllü 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlenecek.

KEDİLER YARIŞMAYA HAZIR

Van kedisine olan duyarlılığı ve bilinç düzeyini artırmak için böyle bir yarışma düzenlediklerini anlatan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van’daki ve Türkiye’deki bütün Van kedisi sahiplerini yarışmaya davet ettiklerini söyledi. Ödüllü bir yarışma olduğunu ve kedileri yarışmaya hazınladıklarını belirten Prof. Dr. Kaya, şöyle konuştu:

"Bu ödüllü bir yarışmadır. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye ise çeyrek altın vereceğiz. Dolayısıyla Van kedisi sahiplerinin dayanışması, hem Van kedilerine kimin daha güzel baktığını hem de kimde daha orijinal Van kedisinin olduğu konusunda bizde bir fikir oluşturacaktır. Kedilerimizi yarışmalara büyük titizlikle hazırlıyoruz. Tüm bakımlarını yaptıktan sonra jürinin beğenisine sunacağız. Aslında bizim bütün kedilerimiz birbirinden güzel ancak farkındalık oluşturmak için böyle bir yarışma düzenliyoruz."

7)KIZ ARKADAŞINA DAĞIN ZİRVESİNDE EVLİLİK TEKLİF ETTİ

ARTVİN'de, müteahhit Uğur Yılmaz (29), paletli kar motoru ile çıktıkları Keçi Dağı zirvesinde kar üstüne serdiği kırmızı halı üzerinde kız arkadaşı öğretmen Aleyna Saraç'a (25) akordeon çalgısı eşliğinde evlilik teklif etti. Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran genç kız teklifi kabul etti. Borçka ilçesinde müteahhit Uğur Yılmaz, 1,5 yıl önce tanıştığı arkadaşı öğretmen Aleyna Saraç'a sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Kız arkadaşına Keçi Dağı'na geziye çıkaran Yılmaz, araçla Atabari Kayak Merkezine ulaştı. Buradan paletli kar motoruna binen ikili, 2 bin 300 metre yüksekteki Keçi Dağı zirvesine çıktı. Zirvede kar üzerine serili kırmızı halı ile aşk ilanı yazılı dövizleri gören genç şaşkınlığını gizleyemedi. Uğur Yılmaz, akordeon çalgısı eşliğinde elindeki çiçekle diz çökerek kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Genç kız sürpriz evlilik teklifini kabul etti Yılmaz, cebinden çıkardığı yüzüğü Aleyna Saraç'ın parmağına taktı.

Offroad tutkunu olan Uğur Yılmaz, çok sevdiği kız arkadaşı ile bir ömür birlikte olmak istediğini belirterek "Artvin'in bir birinden güzel zirveleri var. Hayatımı paylaşacağım kişiye evlilik tekfini bu zirvede haykırarak dile getirmek istedimö dedi.

İkilinin evlilik teklifini kayda alarak klip hazırlayan fotoğrafçı Hakan Aydın'da çiftlerin son yıllarda doğada evlilik teklifi ve dış mekan çekimlerine ilgilerinin arttığını söyledi.

8)GAZETECİ ORAL, KADINA YÖNELİK ANLAYIŞI ELEŞTİRDİ

İZMİR'in Foça ilçesinde 'İnsan Olmak, Kadın Olmak' temalı söyleşiye katılan gazeteci- yazar Zeynep Oral, "Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diye başlayıp, 'eşitlik kadının fıtratında yok' diye sürdürülüp, katlanarak çığırından çıkan bir söylem izliyoruz. Bu söylem gelip, kürtaj yasağına uzanıyor. Kadının tecavüzcüsüyle evlendirilmesine yöneliyor. Annelik rolü dışında kadını yok sayıyor. Örnek böyle olunca kravat takan katiller neden iyi halden serbest bırakılmasın ki. Kadına yönelik şiddetin artmasının nedeni bu çağdışı söylemlerdir" dedi.

Foça Barış Kadınları Platformu'nun düzenlediği 'İnsan Olmak, Kadın Olmak' konulu söyleşi ve imza günü, Reha Midilli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düşme sonucu kırılan kolu askıya alınmış halde etkinliğe katılan Zeynep Oral, samimi tavır ve düşünceleriyle büyük çoğunluğu kadın olan katılımcılardan ilgi gördü. Sergi holünde kitap imzalanmasının ardından salonda süren etkinlik, Fatma Başyiğit'in Dünya Emekçi Kadınlar Günü tarihçesi, yaşanan olaylar, devletler ve Birleşmiş Milletlerdeki gelişmeler, kadın hareketlerinin simgelerinin anlamları, dünyada ve Türkiye'de yaşanan kadına şiddet hakkında bilgi ve istatistikleri verdiği açış konuşmasıyla başladı.

Moderatör Feride Aksu Tanık'ın özgeçmişiyle birlikte yazarı takdimi sonrası söyleşinin ilk bölümü 'İnsan olmak' temasıyla açıldı. Bir deha olarak nitelediği Ulu önder Atatürk'ün 1 Aralık 1923 tarihinde İzmir konuşmasında söylediği, "Bir toplum cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerekliliklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı olan ihmal ve kusurdur" sözlerini hatırlatan Oral, son 15 yılda kazanımların büyük bölümünün kaybedildiğini iddia ederek, "Bu bir karşı devrimdir" dedi. Latin harflerine geçilmesini hata olarak niteleyenler olduğunu hatırlatan Oral, askeri darbelere gösterilen tepkilerin sivil darbelere gösterilemediğini söyledi. Cumhuriyet gazetesi davasını da hatırlatan Oral, daha önce tahliye edilen tüm arkadaşları dahil olmak üzere savcının sanıklar için tekrar 15'er yıl hapis cezası istemli yeni iddianame hazırlamasının şokunu yaşadığını belirtti.

AK Parti iktidarında kadın hakları karşıtı söylem, eylem, çıkarılan yasa ve yapılan düzenlemelerden örnekler veren Oral, "Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diye başlayıp 'eşitlik kadının fıtratında yok' diye sürdürüp, katlanarak çığırından çıkan bir söylem izliyoruz. Bu söylem gelip, kürtaj yasağına uzanıyor. Kadının tecavüzcüsüyle evlendirilmesine yöneliyor. Annelik rolü dışında kadını yok sayıyor. Örnek böyle olunca kravat takan katiller neden iyi halden serbest bırakılmasın ki. Kadına yönelik şiddetin artmasının nedeni bu çağdışı söylemlerdir" dedi. Açıklamalarını sürdüren Oral, "Ülkede son 15 yıldır cehaletin zaferine, şiddetin zaferine, onursuzluğun zaferine tanıklık ediyoruz. Hırsızlık yapmanın, yalanın, soygunun, talanın değil hırsız var diyenin suçlandığı bir düzen var. Bu şiddet kültürünü besliyor ve tırnak içinde söylüyorum normalleştiriyor. Biz şimdi bu etaptayız" diye konuştu.

"HERKES GİBİ BEN DE KORKUYORUM"

Katılımcıların sorularına yer verilen son bölümde "Siz de korkuyor musunuz" sorusunu yanıtlayan Zeynep Oral, korkunun insani bir duygu olduğuna ve kesinlikle ayıplanmaması gerektiğine vurgu yaptı. Oral, "Evet korkuyorum. Örneğin hakkımda açılmış ve iki yıldır süren bir soruşturma var. Herkes gibi ben de korkuyorum. Ancak korkuyu gidermenin yolu susmak değil, mücadele etmektir. Mücadele ederseniz korkuyu yenersiniz" dedi.

Tüm baskı ve yaşananlara rağmen kadın hareketinin son yıllarda ivme kazandığını ve daha büyük katılımlarla kendini savunarak hak aradığını, bunun bir örneğinin de bugün Foça'da görüp yaşadıkları olduğunu belirten Zeynep Oral söyleşisi salondakilerin alkışlarıyla tamamlandı. Katılımcılar, yazarla birlikte günün anısına toplu fotoğraf çektirerek kendisine veda etti.

9)ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINA SONRA POLİSE YAKALANDILAR

MERSİN'de 3 farklı iş yerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarının görüntülediği 4 kişi, yakalandı. Merkez ilçelerinde değişik tarihlerde bir fabrika ile 2 markette hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızları bulmak için harekete geçen polisler, güvenlik kameralarını inceleyip kimliklerini saptadı. Marketten sigara, fabrikadan televizyon ile içerisinde 6 çeyrek altın bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar, operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.A., F.K., S.S.Ç. ve M.E.'nin adreslerinde yapılan aramalarda 102 adet farklı markalarda sigara ile hırsızlık olaylarında kullandıkları değerlendirilen, levye, demir kesme makası, eldiven, tornavida, çekiç, maske, pense ve boru anahtarı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

10)'JOKER'LERE 4 YIL HAPİS İSTEMİ

KAHRAMANMARAŞ'ta elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavında (e-sınav) 3 aday ile yerlerine 'joker' olarak giren 3 kişi hakkında,

4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi'nde geçen 18 Nisan'da yapılan e-sınavda, salon görevlileri, adayların giriş belgelerini kontrol etti. Görevliler, Mehmet Emin E.'nin (48) fotoğraftaki kişi olmadığını fark etti. Yapılan araştırmada, Mehmet Emin E. olduğunda ısrar eden kişinin Cemil T. (48) olduğu ortaya çıktı. Görevliler, Mehmet K.'nın (51) yerine Hüseyin A. (41), Salih A.'nın (30) yerine de Ramazan K.'nın (25) girdiğini belirledi. Çağırılan polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, 3 joker ve 3 aday hakkında 'Başka bir adayın yerine sınava girme veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlama' suçundan 4'er yıla kadar Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Mehmet Emin E., Cemil T., Mehmet K., Hüseyin A., Salih A. ve Ramazan K. önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak.

50 'JOKER' YAKALANDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, her e-sınavda gerekli tedbirleri alarak jokerlerin önüne geçmeye çalışıyor. Bu kapsamda adaylarla sınav giriş belgelerindeki fotoğrafları karşılaştıran görevliler, şüphelendikleri durumda sınava giren kişinin gerçek kişi olup olmadığı için çeşitli sorular yöneltiyor. Bazı durumlarda ise polisten yardım istiyor. 2017'de Kahramanmaraş'ta yapılan e-sınavlarda 50 jokerin yakalandığı belirtilirken, hem joker hem de adaylar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

ADAYA BENZEMEK İÇİN KUFÖRE DAHİ GİDİYORLAR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü her ne kadar denetimlerini sıklaştırsa da jokerler de yakalanmamak için her türlü yolu deniyor, yerine gireceği kişiye benzemek için kuaföre giderek saçını kestiriyor, ya da sakal uzatıyor. Jokerler, salon görevlilerin şüphelenip soru sormalarına karşı da adayın kimlik bilgileri, anne ve baba adı gibi bilgilerini de ezberliyor. Bazı jokerler, adayla ilgili bilgileri doğru vermesine rağmen salon görevlisini ikna edemeyince de 'Siz psikolojimi bozuyorsunuz. Sizi CİMER ve BİMER'e şikayet edeceğim' diyerek görevliye baskı kurmaya çalışıyor. Öte yandan bazı jokerlerin sınavı kazanması karşılığında adaydan 10 bin liraya kadar ücret talep ettiği iddia ediliyor.

E-SINAV NEDİR?

E-sınav, aralarında Kahramanmaraş'ın da bulunduğu 39 ilde uygulanıyor ve adaylar soruları tabletten okuyup cevaplıyor. Sadece ehliyet sınavlarında yapılan e-sınavda Milli Eğitim Bakanlığı ile E-Sınav Merkezi arasında kurulan özel VPN sistemi sayesinde adayların bilgileri ve soruları bakanlıktan tabletlere aktarılıyor. İnternet bağlantısı kullanılmadığı için dışarıdan herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığı belirtilen e-sınavda, adaylar soruları cevapladıktan sonra sınıftaki cihaza TC kimlik numarasını girerek doğru ve yanlış sayısı ile kaç puan aldığını anında öğreniyor ve tek bir tuşa basarak sonuç belgesinin çıktısını alabiliyor.

11)MİDYAT'TA AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN 1000 ADET FİDAN DİKİLDİ



MARDİN'in Midyat ilçesinde, Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan güvenlik güçleri için 1000 adet zeytin ve çam fidanı dikildi.

Midyat İMKB Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen, "Ormana Tohum Olmak" etkinliğine, Kaymakam Hüseyin Tekin, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Levent Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, Midyat TEMA Vakfı Temsilcisi Salih Aydın, Midyat Orman İşletme Şefi Süleyman Kızıl, Midyat Ziraat Odası Başkanı Beşir Evsen, Okul Müdürü Abdullah Kurnaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen Mehmetçikler anısına 50 adet zeytin ve 950 adet çam fidanı dikildi. Burada konuşan Kaymakam Hüseyin Tekin, burada dikilen fidanların manevi önemine değinerek, "Bugün burada dikeceğimiz fidanların müstesna bir önemi var. O da Afrin şehitlerimiz anısına dikeceğimiz bu fidanlar. Biz inanıyoruz ki, bizlerden sonra belki yüzyıllar boyunca bu bölgede yaşayacak. Onun için bu etkinliği düzenleyen eğitimcilerimize, okul yönetimimize, siz değerli öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

İMKB Lisesi Coğrafya Öğretmeni ve düzenlenen etkinliği sorumlusu Ferda Kekli de, toprakları çorak olmaktan kurtarmayı hedeflediklerini belirterek, "Çocuklarımız ile birlikte bugün el ele verdik ve bu çorak toprakların bir kader olmadığını ve bizim de yeşile ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu amaçla burada toplandık. Ancak, bundan daha önemlisi bir tarafta yanan bir yüreğimiz var, şehitlerimiz var. Onları unutmak tabii ki olmazdı. Onlar belki bugün bedenen aramızda değil, ama ruhları şad olsun yattıkları yerde rahat uyusunlar onlar gerisinde yüz binlercesi geliyor. Zeytin ağaçları diktik, onların bedenlerinin ruhu için. Zeytin ağaçların dallarına da onların künyelerini astık bu künyeler tabii ki el ayak içine düşmeyecek kesinlikle. Yağan yağmur ile toprağa karışacak ve onlar ebedi yerlerinde rahat ve huzurlu yatsınlar, çünkü etrafta görüyorsunuz onlar gibi binlerce Mehmetçiğimiz var inşallah" diye konuştu.

