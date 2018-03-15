DHA YURT BÜLTENİ-4

Artvin Havalimanı'nda, 10 milyon ton taş dolguya ulaşıldı

RİZE’nin Pazar ilçesi Yeşilköy köyünde, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nda, çalışmalar sürüyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan ikinci hafriyat gemisinin de aralıksız malzeme taşıdığı denizdeki dolguda yaklaşık 10 milyon ton taş kullanıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize- Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş kullanılacak. Kamyonların aralıksız malzeme taşıdığı alanda 500 metre uzunluğunda bağlantı yolu yapıldı. Bu yol üzerinden kamyonların taşıdığı malzeme ile deniz dolgusu sürüyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan ikinci hafriyat gemisi de deniz dolgusuna başladı. Proje sahasına 3-7 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarından kamyonların taşıdığı taşlar bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine kamyonlarla doldurulan taşlar açıkta 27 metre derinlikte denize dökülüyor. Mendirek içi alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak olan ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesi alt yapı inşaatı yaklaşık 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Aralıksız malzeme taşınan havalimanı dolgusunda yaklaşık 10 milyon ton taş kullanılırken yüzde 11’lik bölümü de tamamlandı.

RİZE- ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88.5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı, denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 3 milyon yolcunun kullanması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın inşaatı alt yapı işleri 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Havalimanı inşaat detayları

-Dolgu çalışması yapan gemiler

-Gemilerin taş doldurulması

-Kıyıdan izleyen vatandaşlar

Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Bayram Ali SARI/RİZE,()

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Köy muhtarını öldüren sanığa verilen cezayı yargıtay bozdu

ZONGULDAK'ın Keller Köyü'nde, caminin yanına yapılan minarenin kendi arazilerinden geçmesine tepki gösteren annesinin darp edildiği iddiasıyla av tüfeğiyle ateş ederek muhtar Saffet Öztürk'ün(48) ölümüne neden olan Ecevit Aktaş'a(42) verilen 10 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimini en üst sınırdan uygulanmasına karar vererek Aktaş'ı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 23 Ocak 2014'de Keller Köyü'nde meydana geldi. Caminin yanına yapılan minarenin kendi arazisine geçtiği iddia eden Ecevit Aktaş'ın annesi Meliha Aktaş, inşaat çalışmaları sırasında köylülere tepki gösterdi. Meliha Aktaş, iddiaya göre başına odunla vurularak darp edildi. Annesinin darp edildiğini öğrenen Ecevit Aktaş, evden aldığı av tüfeğiyle cami önünde gelerek ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Keller Köyü Muhtarı Saffet Öztürk, hayatını kaybetti. Tutuklanan Ecevit Aktaş, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı Zonguldak 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Şubat 2015'de görülen karar duruşmasında cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesi ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY: HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ EN ÜST SINIRDAN UYGULANSIN

Saffet Öztürk'ün avukatı kararı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, haksız tahrik indirimlerinin en üst sınırdan uygulanması gerekirken en alt sınırdan uygulandığı gerekçesiyle kararı bozdu. Ecevit Aktaş, tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, muhtar Saffet Öztürk'ün yakınları ve iki tarafın avukatları da katıldı. Mahkemede savunma yapan Ecevit Aktaş, "Ben annemi kan içinde görmeseydim bunlar olmazdı. Ben böyle hareket etmiş olmasaydım annem öldürülebilirdi. Ancak üzgünüm ve pişmanım." dedi. Mahkeme heyeti Yargıtay kararına uyarak Aktaş'ı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik indirimini en üst sınırdan uygulayan mahkeme, cezasını 18 yıla düşürdü. Duruşmalardaki iyi halide indirim sebebi sayılan Aktaş, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayetin işlendiği cami önü(arşiv)

-Adliye görüntüsü

-Sanığın fotoğrafı

-Ölen muhtarın fotoğrafı

Süre: (3.42) Boyut: (226 MB)

Haber-Kamera:Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),()

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Yangın tüpünün pimi çıktı, minibüsten atlayan 3 öğrenci yaralandı

Karaman'da bir okul servisinin bagajında bulunan yangın tüpünün pimi çıkıp, içindeki maddenin etrafa saçılması üzerine panikle minibüsten atlayan 3 öğrenci yere düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, dün Karaman merkeze bağlı Bucakışla köyü girişinde meydana geldi. İddiaya göre Ülfet Eroğlu, yönetimindeki 70 AB 667 plakalı okul servisiyle taşımalı eğitim sistemindeki Aşağı Akın ve İhsaniye köylerinden aldığı yaklaşık 10 öğrenciyi, Bucakışla İlkokulu'na götürdüğü sırada, bagaj kısmında bulunan yangın tüfünün pimi yerinden çıktı. Yüksek sesle açılan yangın tüpünün içerisindeki madde, servisin içine yayıldı. Bunun üzerine sürücü Eroğlu aracı durdurup kapıyı açtı. Öğrencilerde panikle minibüsten atladı. Bu sırada dengesini kaybedip düşen öğrenciler Mehmet Ali C., Muzaffer Y. ve Fadime Nur Y., hafif şekilde vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. 3 öğrenci çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Görüntü Dökümü :

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- Ambulansın gelişi

- Öğrencilerin acil servise alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,()

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Muhtarlar, destek için Afrin'e gitti

Kars’ın Selim ilçesindeki 53 köy muhtarı Afrin’deki güvenlik güçlerine destek için Kars kaşarıyla Hatay’a gitti. Ana sınıfı öğrencilerinin mektup ve termal çoraplarını da yanlarına alan muhtarlar, alkış ve dualarla uğurlandı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törene Kaymakam Zafer Yiğit, Belediye Başkanı Coşkun Altun, Selim İlçesi Köy Muhtarları Derneği Başkanı Nizamettin Eksen ve yüzlerce vatandaş katıldı. Muhtarlar adına konuşma yapan Oluklu Köyü Muhtarı Yaşar Çiftçi, "Burada bütün köylülerimiz ve muhtarlarımızın hepimizin kalbi Afrin’le atmaktadır. İnşallah Afrin’e, çocuklarımızın yanına gidiyoruz. Onlarla bir olacağız, iri olacağız diri olacağız. Allah devletimize, milletimize zeval ziyan vermesin. Afrin’deki asker ve polisimize moral olması adına 2 tona yakın Kars kaşarı götürüyoruz" dedi. Belediye Başkanı Coşkun Altun da, yapılanın manevi olarak çok büyük destek olduğunu söyledi. Dernek Başkanı Nizamettin Eksen'in organizesi, Kaymakam Zafer Yiğit ve Belediye Başkanı Coşkun Altun'un destekleriyle ilçeye bağlı 53 köyün muhtarı yanlarındaki 2 ton Kars kaşarı ve anaokulu öğrencilerinin mektup ve termal çorap hediyelerini güvenlik güçlerine teslim etmek için Hatay'a doğru yola çıktılar. İlçe Müftü Vekil yardımcısı Günay Yediel’in duasının ardından protokol mensupları ve vatandaşlarla vedalaşan muhtarlar alkışlar eşliğinde Hatay’a uğurlandılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ana sınıfı öğrencilerinin görüntüleri ve ellerindeki dövizler

-Muhtarlar adına Oluklu Köyü Muhtarı Yaşar Çiftçi’nin konuşması

-Dua edilmesi

-Öğrencilerin konuşmaları

-Uğurlama

(471 MB - 4 DK 48 SN)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Üniversiteliler, 'Pi' işaretli 'Afrin' yazdı

Erzincan Üniversitesi'nde Dünya Pi Günü nedeniyle 700 öğrenci tarafından Zeytin Dalı Harekatı’ndaki asker ve polislere destek için dev boyutlu Afrin yazılı 'Pi' işareti oluşturuldu.

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacı ve Dünya Pi Günü dolayısıyla Erzincan Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Fakültesinin Matematik - Fen Eğitimi Bölümü öğrencileri, Yalnızbağ yerleşkesinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Doç. Dr. Abdullah Aslan yönetiminde toplumsal uygulamalar dersi kapsamında yaklaşık 700 öğrenciden oluşan dev boyutta 'Pi' sayısının işareti bu defa Afrin yazısı içerisinde oluşturuldu. Bir saat süren çalışmanın ardından oluşturuen 'Afrin' yazısı drone yardımı ile gökyüzünden görüntülendi.

YURT ÖĞRENCİLERİNDEN ODA IŞIKLARIYLA AFRİN MESAJI

Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü bünyesindeki Terzibaba Kız Yurdu öğrencileri de dün akşam yurt odalarının ışıkları ile Afrin yazdı. 280 kız öğrencinin barındığı yurt binasında saat 21.00 sıralarında oda ışıklarını güvenlik güçleri için yaktı. Diğer yurtlarda kalan öğrenciler de elerinde Türk Bayrakları ile destek verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerin toplanması

-Öğrencilerin Afrin yazısı oluşturması

-Afrin yazısından genel detay görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ()

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530 rakımlı Boztepe'ye 12 bin 500 basamaklı merdiven

Ordu'da sahilden, kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe'ye 8 kilometre uzunluğunda, 12 bin 500 basamaklı yürüyüş merdiveni yapılması için proje hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kentte yapılacak yürüyüş merdivenin, yürüyüş merdiveni açısından dünyanın en uzun ve en çok basamaklı merdiveni olacağını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sahilden kentin seyir terası 530 rakımlı Boztepe'ye yürüyüş merdiveniyle ulaşılması için 8 kilometre uzunluğunda, 12 bin 500 basamaklı yürüyüş merdiveni projesi hazırladı. Projenin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, yürüyüş merdiveninin dünyanın en uzun ve çok basamaklı yürüyüş merdiveni olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, projenin gerçekleşmesiyle kentin turist akınına uğrayacağını kaydetti.

DÜNYANIN EN UZUN VE EN ÇOK BASAMAKLI MERDİVENİ OLACAK

Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşaa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı ile Ordu'nun yılda 1 milyon turist hedefine yaklaştığını, dünyanın en uzun ve en çok basamaklı merdiveni olacak olan merdiven projesiyle, bu hedefin dahada artacağını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Boztepe'ye geliştirdiğimiz merdiven projesiyle birlikte hem ilimiz, hemde bölgemiz yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Yapmış olduğumuz araştırmada dünyada bir emsali olmayan yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda, sıfır rakımdan 530 rakıma yükselebilen, 12 bin 500 basamaklı merdiven projesinin fizibilite çalışmalarını yaptık. Güzergahı itibariyle 9 noktada birleşme noktaları olan ve her bir seyir terasının birleştiği o alanlar, ilimizin gerek turizm açısından gerekse Ordu'ya bakışın farklı değerlendirileceği bir güzelliği ortaya sergilemiş olacak. Bu alan özellikle havalimanıyla birlikte yılda 1 milyon turist hedefini kısa zaman içerisinde yakalamış olması ve bu hedefi yükseltmesi sebebiyle Karadeniz'de, Türkiye'de örnek projelerden bir tanesi" dedi.

MACERA PARKI YAZA HAZIR

Merdiven projesi güzergahında Boztepe yamaçlarında, 9 alanda yeni seyir terasları oluşturulacağını, Boztepe'ye ayrıca macera parkı kuracaklarını da anlatan Yılmaz, "Seyir terasımız sadece Boztepe merkezinde vardı. Yapmış olduğumuz bu projeyle birlikte Boztepe'nin muhtelif yerlerinde 9 alanda, ilimizi, denizimizi, Karadenizimizi gösterecek ayrı seyir terasları oluşmuş oldu. Ayrıca Boztepe'de ki yaklaşık 60 dönümlük orman alanını, mülkiyetini Büyükşehir Belediyesi'ne kazandırdığımız alanda Macera Parkı Projesi ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah bu yaz dönemine yetiştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Başkan Enver Yılmaz ile röportaj

-Merdiven projesi görsel fotoğrafları

-Ordu Boztepe'den drone görüntüsü

(SÜRE: 4.32 Dk ) (BOYUT: 266 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,()

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Ortaokullu Şevval, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün maketini yaptı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 7’nci sınıf öğrencisi Şevval Karatay (13) teknoloji tasarım dersinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün maketini hazırladı. Karatay, çalışmasını açık arttırmayla satıp elde edilecek geliri şehit ailelerine bağışlayacak.

Mevlana Ortaokulunda okuyan, Murat ve Ayşe Karatay çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Şevval Karatay, teknoloji tasarım dersinde mimari yapılar konusunu işlerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün maketini yapmaya karar verdi. Şevval Karatay, 25 günlük çalışmanın ardından ahşap malzemeler kullanarak yaptığı maketi tamamladı. Karatay, maketini sosyal medya aracılığıyla açık arttırmayla satıp, elde edilecek geliri şehit ailelerine bağışlamaya karar verdi. Karatay "Bu köprüyü 15 Temmuz gecesi yaşanan olaydan etkilenip yaptım. Bu köprüyü satıp, gelirini şehit ailelerine bağışlayacağım" dedi.

Öğrencinin çok güzel bir ürün ortaya çıkardığını ifade eden Mevlana Ortaokulu Müdürü Ömer Çetin "15 Temmuz, hem milletimiz açısından hem de bizim açımızdan çok önemli bir mesele. Tarihimiz açısından da dönüm noktası. Bununla ilgili teknoloji tasarım derslerinde öğretmen arkadaşlarımız çeşitli etkinlikler yapıyor. Bu etkinlikler kapsamında öğrencimiz de 15 Temmuz gecesi olan olaylardan etkilendiğinden dolayı böyle bir eser ortaya çıkarmayı düşünmüş. Bu düşüncesini bizimle paylaştı. Biz de bunu her türlü desteklediğimizi kendisine ifade ettik. Çalışmasını yapıp bitirdiğinde çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Çıkan ürünü tekrar değerlendirdik. Bununla ilgili de açık arttırma usulüyle ürünü satıp elde edilen geliri de Mehmetçik Vakfı veya herhangi bir şehit ailemize katkı sunmak amacıyla değerlendirmeyi düşündük. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Köprü maketinin görüntüsü

-Öğrencinin eserle görüntüsü ve konuşması

-Okul müdürünün açıklaması

(117 mb)

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

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Görme engellinin Kuran-ı Kerim okuma sevinci

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Nalan Çağlıkalp (40), parmak hissiyle kabartmalı Kuran-ı Kerim okumaya başladığını belirterek, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Annesi Hasibe Çağlıkalp ile birlikte yaşayan Nalan Çağlıkalp, görme engelli olması nedeniyle isteği halde Kuranı Kerim okuyamadı. Çağlıkalp'in bunu çevresine söylemesi üzerine komşusu Songül Seyrek, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan parmak hissiyle okunabilen kabartmalı Kuran-ı Kerim temin etti. Kuran-ı Kerim'i okumaya başlayan Çağlıkalp, "Ben 7 yaşından beri Kuran-ı Kerim okumayı öğrenmek istiyordum ama görme engelliler için kabartmalı kitap yoktu. Komşumuz Songül Seyrek, Diyanet İşleri Başkanlığımıza yazı yazarak kabartmalı Kuran-ı Kerim talep etti. Sağ olsunlar gönderdiler. Kuran-ı Kerim'i okumaya başladım, hayalim gerçek oldu" dedi. Çağlıkalp'e ders veren Songül Seyrek ise "Nalan kardeşimizle bir gün konuşurken bana Kuran-ı Kerim okumayı öğrenmek istediğini söyledi ama kitabı yoktu. Biz de birlikte Diyanet İşleri Başkanlığımıza yazı yazdık ve kabartmalı Kuran-ı Kerim istedik. Kitaplarımız gelince derslere başladık. Çok istekli ve gayretli olduğu için bir hafta içerisinde Kuran-ı Kerim'i okumaya başladı. İnşallah ilçemizde görme engelliler için kurs açılır ve diğer görme engelli arkadaşlarımız da Kuran okumayı öğrenebilirler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Görme engelli Nalan Çağlıkalp evde yürürken

-Mutfakta iş yaparken

-Kitaplıktan Kuran-ı Kerim alırken

-Kuran-ı Kerim okurken

-Eğitim alırken

-Çağlıkalp'in konuşması

-Eğitmen Songül Seyrek'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 06:12 BOYUT: 378.97 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ, (MERSİN), ()

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Çocukların ve annelerinin masal dünyasındaki hayallerini gerçekleştiriyorlar

SAMSUN'da iki kadın girişimci açtıkları atölyede masal kahramanlarının kıyafetlerini tasarlayıp anne ve çocukları için dikiyorlar. Özellikle son dönemde doğum günü kutlamaları veya diğer organizasyonlarda anne ve çocukların sevdikleri masal kahramanını kıyafetinin aynı giymeyi tercih ettikleri belirtildi.

Samsun'da yaşayan ikisi de 36 yaşında olan Süheyla Şen ile Ayşe Osman geçen yıl nisan ayında ortak kadın ve çocuk giyim tasarım atölyesi açtı. İki arkadaş atölyede masal ve çizgi film kahramanlarının kıyafetlerini tasarlayıp dikip anne-kız ve anne-oğul konseptleriyle satmaya başladı. Özellikle son dönemde doğum günü kutlamalarında anne ve çocukların aynı kostümleri giymesinin yaygınlaşması üzerine Şen ve Osman'ın yaptığı kostümlere de ilgi arttı. İki kadın girişimci bir atölye açmanın hayalleri olduğunu belirterek şimdide çocukların ve annelerinin masal dünyasıyla ilgili hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Ayşe Osman, özellikle son dönemde anne-çocuk kostüm tasarımlarının çok popüler olduğunu söyleyerek "Anneler genelde çocuklarının isterleri üzerine masal kahramanlarının kostümlerini çocukları ile birlikte giyiyorlar. Çocuklarla beraber anneleri de bir masal kahramanı gibi giyiyorlar. Ayrıca tiyatro ve dans gruplarına da kıyafetler hazırlıyoruz. Biz iki arkadaş özel sektörde çalışırken beraber bir cesaretle kendi atölyemizi açtık. Bir başarı elde ettik. Çevremizdeki bir çok insana da 'Onlar başardı bizde yapabiliriz' diye örnek olduğumuzu düşünüyorum" dedi. Süheyla Şen ise anne bize geldiğinde çocuk ne istiyorsa hangi masal kahramanı olmak istiyorsa hayali neyse bize anlatıyor. Bizde ona göre bir kıyafet tasarlıyoruz. Çocuklar kendilerine kostüm isterken annelerde aynı kıyafeti giriyor. Pamuk prenses, kül kedisi, kırmızı başlıklı kız gibi masal kahramanların kıyafetleri çokça tercih ediliyor. çocuk hayallerini böyle gerçekleştirmek beni de çok heyecanlandırıyor. O çocuğun yüzündeki mutluluğu görmek bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Atölyeden detay

-Kostümlerden detay

-Detaylar

-Röportaj

(SÜRE:3.49 Dk) (BOYUT:430 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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'Ailecek Şaşkınız' oyuncuları Mersin'de

Vizyona giren 'Ailecek Şaşkınız' adlı filmin başrol oyuncuları, Mersin'de hayranlarıyla bir araya geldi.

Forum Alışveriş Merkezi'ndeki Sanatçılar Meydanı'na kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural ve Murat Cemcir, esprileri ile sevenlerini kahkahaya boğdu. Oyuncuları görmek isteyen hayranları, alışveriş merkezinin merdivenleri ve teras katlarını doldurdu. Ellerindeki telefonlarla fotoğraf çekip anı ölümsüzleştirmek isteyen gençler, ikiliyi alkış yağmuruna tuttu. Sinema katında basınla buluşan oyuncu Ahmet Kural, "Filme çok güzel bir ilgi var. Bu film için bu kadar beklemiyorduk. Çünkü yeni bir şey denedik ve beğenilip beğenilmeyeceğini bilmiyorduk. Şu anda Selçuk Aydemir tarafından yeni dizi yazılıyor. İkinci bölüm bitmek üzere, ama biz de okumadık. Eylül gibi yayında olmayı planlıyoruz. Yine bir komedi dizisi olacak. Dram çeksek kimse bizi ciddiye alıp ağlamaz. Albüm soruları geliyor, ama en fazla film müziği yaparız" dedi. Murat Cemcir ise "Çukurova bizi çok seviyor. Geçen sene Ayhan Taş var diye ilgi gösterdiler sandık ama bizi de çok seviyorlar. Bugün çok güzel bir ilgi var. 'Dram dizisi olacak mı?' diyorlar, ama hayatımız dram zaten. 'Ne kadar güldürürsek o kadar kardır' diye düşünüyoruz. Komediyi seviyoruz. Film, umduğumuzdan iyi gidiyor. 'Yeni bir şey deneyelim, seyirci teveccüh gösterir' diyorduk. Bayağı teveccüh gösterdiler, mutlu ettiler bizi" diye konuştu. Oyuncular, daha sonra hayranları ile birlikte filmi izledi.

Görüntü Dökümü

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-İzleyicilerden görüntüler

-Murat Cemcir ve Ahmet Kural sahnede

-İkili hayranları ile sohbet ederken

-Fotoğraf çektirirken

-Sinema salonunda hayranlarıyla sohbet ederken

-Kural ve Cemcir'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05:29 BOYUT: 614.70 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()



