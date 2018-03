DHA YURT BÜLTENİ-4

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 53'üncü gün; 3 bin 393 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 393 oldu.

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 53'üncü güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 46'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 393 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

(Özel) - Teröristler, tünelleri yarım bırakıp kaçmış

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile Afrin kırsalındaki teröristlerin denetimindeki yerleşim alanları ve stratejik noktalar özgürleştiriliyor. Neredeyse her yüksek noktaya kule inşa edip, bölgeyi yer altı şehrine çeviren teröristlerin, Afrin’e yakın noktadaki köylerde ise TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerlemesiyle kilometrelerce uzunluğunda inşa ettiği tünelleri yarım bırakıp, kaçtığı ortaya çıktı.

'Fırat Kalkanı Harekatı' ile Azez- Cerablus hattını terör örgütlerinden arındıran TSK, 20 Ocak'ta bu kez Afrin’i teröristlerden temizleyerek, hem Türkiye sınırının güvenli hale getirilmesi hem de evlerinden zorla göç ettirilmiş Suriyelilerin topraklarına geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla 'Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında Hatay ve Kilis sınırından Suriye topraklarına giren TSK birlikleri, ÖSO unsurları ile birlikte terör örgütlerinin kontrolündeki köyleri tek tek özgürleştirdi. Havadan ve karadan ateş desteğiyle ilerleyen TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, teröristlerin kaleye çevirdiği dağ ve tepeler ile stratejik öneme sahip belde ve köyleri güvenli hale getirdi. TSK ve ÖSO tarafından özgürleştirilen bölgelerde yapılan incelemede ise teröristlerin neredeyse her yüksek noktaya Türkiye’yi ve ÖSO denetimindeki bölgeleri görecek şekilde kuleler inşa ederek, sürekli gözetleme yaptığı, buralardan havan ve roketli saldırıları düzenlediği belirlendi. Kulelerin altına betonarme tüneller inşa edildiği ortaya çıkarılırken, kimi kilometrelerce uzayan ve labirent tarzı yapılan tünellerin ucunun da olası harekat durumlarına karşı kaçış için köylere kadar uzandırıldığı belirlendi. Teröristlerin, betonarme yapıların mümkün olmadığı bazı mağara ve dağlık alanların altını da insan gücüyle oyarak, tünellere dönüştürdüğü saptandı. Yer altı şehrini andıran Afrin kırsalındaki teröristlerin tünel ve kule inşası, TSK’nın özgürleştirdiği her yerleşim alanında ortaya çıkarıldı.

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTAKİ TÜNELİ YARIM BIRAKIP, KAÇTILAR

TSK’nın hızlı ve kararlı ilerleyişi karşısında, bazı noktalarda PYD/PKK'lı teröristler, kaçtı. Bulundukları alanları terk ederek, kaçan teröristler, geride yine TSK birlikleri ve ÖSO güçlerine zarar verebilmek için araziye mayın döşeyip, birçok noktaya patlayıcı tuzakladı. Güvenlik güçlerinin titiz incelemesi ile bulunan onlarca tuzaklanmış patlayıcı, kontrollü imha edilerek, teröristlerin girişimi engellendi. Son olarak TSK ve ÖSO tarafından kontrolün sağlandığı Afrin’in yanı başındaki Halidiye köyünde de kilometrelerce uzunlukta tünel bulundu. Halidiye ile Meryemeyn köyleri arasında bulunan, kilometrelerce uzunluktaki tünelde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığı ÖSO güçleri tarafından incelendi. Yapılan incelemede patlayıcıya rastlanılmazken, 1 metre genişliğinde ve kilometrelerce uzunluğundaki tünelin bazı noktalarının yapım aşamasında olduğu ve yarım bırakıldığı görüldü. Teröristlerin, harekatın başlaması ve TSK’nın tüm noktaları tek tek özgürleştirerek, kendilerinin bulunduğu bölgeye yaklaşması üzerine tünel inşaatını yarım bırakarak, Afrin’e kaçtığı belirlendi. Güvenlik güçleri ise ele geçirilen köy ve yerleşim alanlarının tamamında kule ve tünel bulunduğunu, bunun da terör örgütünün olası operasyonlara karşı hem askere saldırı hem de ucu köylere çıkan tünelleri kullanarak, kaçmayı planladığını ortaya koyduğuna dikkat çekti.

(Özel) - Terörden kurtulan Suriyelilere ekmek ve gıda yardımı

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütünden arındırılan Afrin’e bağlı köylerde yaşamını sürdürenlere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından ekmek ve gıda yardımı yapılıyor.

Afrin’deki terör örgütlerinin tehdidinin sonlandırılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çok sayıda köy teröristlerden arındırılarak özgürleştirildi. TSK tarafından özgürleştirilen ve kontrolü Özgür Suriye Ordusu’na geçen köylerde yaşayanlar harekattan dolayı Türkiye’ye teşekkür ederken; terör örgütünün baskısından kaçan çok sayıda aile geri döndü. Teröristlerin baskısının son bulmasıyla yeni yaşamlarına adapte olmaya çalışan ancak hem harekatın devam etmesi hem de bazı bölgelerde halen operasyonların sürmesi nedeniyle sıkıntı içerisinde olan sivillerin yardımına da Türkiye’den gelen İnsani Yardım Vakfı yetişti. Kilis’ten gelen İnsani Yardım Vakfı ekibi terörden arındırılan Mezra, Meryemeyn, İnab ve Maareste köylerinde bulunan ailelere ekmek ve gıda yaptı. ÖSO üyeleriyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ekmek ve gıda yardımı yapan İHH görevlisi Yakup Alaca, Afrin kırsalındaki tüm köylere yardım ulaştırdıklarını ifade etti. Terör baskısından kurtulan sivillere yardımların süreceğini belirten Alaca, acil ihtiyaç olduğu için günlük olarak tüm köylere ekmek ulaştırdıklarını ifade etti.İHH’nın kendilerine ulaştırdığı sıcak ekmek ve gıda ile mutlu olan Suriyeliler ise hem yardıma hem de harekat ile köylerinde terör tehdidini sonlandıran Türkiye’ye teşekkür etti.

Adli memur, uyuşturucu kaçakçılığı yaparken yakalandı

Adana'da, yol kontrolü yapan polislerin, şüphe üzerine durdurduğu tahta masa yüklü kamyonette 217 kilo esrar ele geçirildi. Adli memur olduğu anlaşılan kamyonet sürücüsü V.O. (49) tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphelendikleri tahta masa yüklü kamyoneti durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, masaların arasına gizlenmiş 217 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü V.O. gözaltına alındı. Uyuşturucuları Diyarbakır'dan getirdiğini söyleyen V.O.'nün adli memur olduğu öğrenildi. Nerede görev yaptığı açıklanmayan V.O. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık iddiasına 'Uyumak için girdik' savunması

Adana'da, eskiden çalıştığı kuaförü soyduğu iddiasıyla aranan Murat Ç. (26) ve 3 arkadaşı yakalandı. "Biz hırsızlık yapmadık, eski işyerimize uyumaya girdik" diyen 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan kadın kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, bir süre kuaförde çalışan Murat Ç. Ramazan M. ile kardeşi Halil İbrahim M. ve arkadaşı Berat Ş., içki içtikten sonra kalacak yerleri olmadığı için duvardan atlayarak, kuaförün kapısını açıp içeri girdi. Bir süre burada kalan şüpheliler işyerinden ayrıldıktan 15 dakika sonra yüzü maskeli bir kişi gelerek işyerindeki elektrikli bisiklet aküsü, 2 bin 500 lira değerindeki ses sistemi, 5 saç kurutma makinesi, 4 saç kesme makası, 5 cep telefonunu çuvalların içine koyup çaldı. Sabah işyerine gelen Osman Ulusoy, soyulduğunu fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler görüntülerdeki şüphelilerin daha önce aynı kuaförde çalışan Murat Ç., Ramazan M., Halil İbrahim M. ve Berat Ş.'yi olduğunu tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki sorgularında, "Olay günü alkol almıştık. Kalacak yerimiz olmadığı için daha öncede çalıştığımız kuaförde kalmaya karar verdik. İçeri girip uyuduk, hırsızlık yapmadık" dedi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kanaat önderlerinden okuma- yazma seferberliğine destek

Muş'ta kanaat önderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma- yazma seferberliğine destek verdi.

Muş Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya, kanaat önderlerinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, İl Müftü Vekili Abdulhak Akpolat, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vedat Beyazduman, muhtarlar, din ve öğretim görevlileri katıldı. Toplantıyı organize eden kanaat önderi Kıyasettin Seçkin, okuma yazma seferberliğine destek olmak için buluştuklarını söyledi. Seferberlik konusunda ne yapabileceği konusunda tartışıp ona göre çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Seçkin, "Bu toplantımızın temel amacı; kanaat önderleri olarak toplumda bu konuda bilgilendirme, yönlendirme yapmak ve halkımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı bu manada teşvik etmek manasında muhtarlarımıza, STK'lara önerilerde bulunarak, onları teşvik etmek. Burada kanaat önderi olarak STK'lara diyoruz ki; bu taşın altına elinizi koyun ve bu manada halkı bilinçlendirelim. Okuma-yazması olmayan insanlarımızı teşvik edip, milli eğitimimize yardımcı olalım. Biz kanaat önderleri olarak, toplum olarak okuma-yazma seferberliğini destekliyoruz" diye konuştu. Okuma-yazma projesinin hedefine ulaşması için komisyon kurulduğunu belirten Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik ise "Başkanlığını Vali Aziz Yıldırım'ın yaptığı, belediye başkanları, kanaat önderleri, muhtarlar, okul müdürleri ile komisyon oluşturduk. Yapılan çalışmalarla okuma-yazma seferberliği kapsamında 1500 kursiyere ulaşıldı, 39 kurs açıldı" dedi.

