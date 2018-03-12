DHA YURT BÜLTENİ-4

Afrin'deki siviller ayrılıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin'deki siviller, evlerinden ayrılmaya başladı.

TSK ve ÖSO, 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin merkezine ilerleyişini sürdürüyor. Harekat kapsamında TSK unsurları ve ÖSO güçleri, 4- 5 kilometre yaklaşılan Afrin'in kent merkezindeki siviller, evlerini terk etmeye başladı. Afrin'de yaşayan sivillerin, yanlarına aldıkları bazı eşyayla, Afrin'in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Münbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Afrindeki sivillerin evlerinden ayrılması

-Genel ve detay

Haber:AFRİN (Suriye), ()

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Boşanmak isteyen karısını tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Yılmaz (53) boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Yılmaz'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Hasan Yılmaz, hastaneye götürüldü.

Alanya'da oturan 2 çocuk annesi Zehra Yılmaz'ın boşanma aşamasında olduğu ve evden uzaklaştırması bulunan ikinci eşi Hasan Yılmaz, konuşmak için Yaylayolu Caddesi üzerindeki çalıştığı eczaneye geldi. Eczanenin yanındaki çay ocağında konuşmaya başlayan ikili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Yılmaz yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Zehra Yılmaz'a 3 el ateş etti. Karın ve göğüs bölgesine isabet eden mermiler nedeniyle Zehra Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Hasan Yılmaz olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklaştıktan sonra aynı tabancayla başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Hasan Yılmaz, olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Özel Yaşam Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Zehra Yılmaz'ın cenazesi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Zehra Yılmaz'ın 2 çocuğunun ilk eşinden olduğu, bir süre önce de Hasan Yılmaz ile evlendikleri belirtilirken, çiftin boşanma aşamasında olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

- Cesedin araca yüklenmesinden görüntü

122 MB /// 01.21"

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Motosiklet ile minibüsün çarpışması kamerada

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Mudurnu ilçe girişinde girişinde meydana geldi. Bir marketten alışveriş yaptıktan sonra yola çıkan Zafer Tosun yönetimindeki 54 YC 991 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Mahmut Selman Özel idaresindeki 14 GJ 967 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü, Özel yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altında bulunan Özel'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde, minibüs ile motosikletin çarpıştığı an yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Motosiklet ile minibüsün çarpışması

Süre: 00:47 Boyut: 48.1 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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İzmir'in en uzun tünelinde kazı başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Buca'yı Otogar'a bağlayacak projede kritik rolü olan 'kentin en uzun karayolu tüneli'ni kazmaya başladı. Viyadük ve karayolu geçitlerinin de yer aldığı 183 milyon liralık 'ekspres yol' projesinin, Konak-Buca-Bornova bağlantısını rahatlatacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca'daki Homeros Bulvarı'nı Bornova'daki Otogar'a bağlayacak 183 milyon liralık ekspres yol projesinin derin çift tüp tünel kazı çalışmalarını başlattı. Başkan Kocaoğlu, İzmir'in en uzun tüneli, viyadük ve karayolu geçitlerinden oluşan toplam 7 kilometrelik güzergahın Konak-Buca-Bornova bağlantısını sağlayacak önemli bir ulaşım yatırımı olduğunu söyledi. Daha önce Homeros Bulvarı kısmı için 75.5 milyon liralık kamulaştırma yapan Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar Buca Tüneli için 26 milyon lira, viyadükler için ise 10 milyon TL'lik kamulaştırma gerçekleştirdi. Bu proje sayesinde 2.5 kilometrelik tünelden geçecek olan araçlar, yoğun trafiğe girmeden Otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek.

TÜNEL, VİYADÜK VE 35 METRELİK YOL

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce hizmete aldığı Homeros Bulvarı'nın (Uçan Yol) devamı niteliğinde olan ve İzmir Otogarı'na kadar uzanarak kesintisiz ulaşımı sağlayacak, derin çift tüp tünel-viyadük-alt/üst geçit ve yol yapımını kapsayan dev yatırım hızlı başladı. Biri Buca'da diğeri ise Altındağ'da olmak üzere iki şantiye kuran Büyükşehir Belediyesi, tünelin çıkış (Altındağ) bölümünde toplam 206 fore kazık çaktı. Tünel üstü 3 katlı şevlendirme çalışması gerçekleştirildi. Tünel giriş (Buca) bölümünde ise Onat Caddesi ile bağlantıyı sağlayacak karayolu köprüsünün ayak imalatları-kiriş montajı tamamlandı, betonlama işlemleri de bitmek üzere. Yine giriş bölümünde çift tünelde kazı çalışmalarının startı verildi. Buca-Bornova arasında kesintisiz ulaşım hedefleyen proje kapsamında 2.5 kilometrelik çift tüp derin tünel, 280 ve 920 metre uzunluğunda iki viyadük, Kemalpaşa Caddesi ve Kamil Tunca Bulvarı kesişiminde ise 2 adet taşıt alt geçidi ile çevre yolu otogar bağlantısı için 1 adet taşıt üst geçidi yapılacak. 35 metre genişliğinde (3 gidiş- 3 geliş), toplam altı şeritli olarak hizmet verecek yeni güzergah ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi'nden otogara bağlantı sağlanacak. 7 kilometrelik güzergah üzerinde yapılacak tünel ile 2 viyadük-2 adet alt geçit-1 adet üst geçit ve yol düzenlemelerinin maliyeti 183 milyon TL'yi aşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında açmaya başladığı 2.5 kilometrelik derin çift tüp tünel, aynı zamanda tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli olma özelliği taşıyor. İzmirlilerin halen kullanmakta olduğu Bayraklı 1 Tüneli 320 metre, Konak Tüneli 1674 metre, Bayraklı 2 Tüneli ise 1865 metre uzunluğunda.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tünel kazma çalışmalarından görüntü

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun alana gelmesi

- Bilgi almasından görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

