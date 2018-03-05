DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BAŞBAKAN: AFRİN, ZULME SON VERME HAREKATI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın sadece Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve vatandaşların can güvenliğini sağlama harekatı olmadığını belirterek, "Aynı zamanda yıllardan beri o bölgede zulüm gören Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin zulmüne son verme harekatıdır" dedi. Başbakan Yıldırım'ın AK Parti Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi sonrası İzmir'de dün (Pazar) gece katıldığı, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı için düzenlenen ve basına kapalı gerçekleşen mevlit programıyla ilgili görüntüler basınla paylaşıldı. Gaziemir ilçesinde şehit ailesinin evinin bulunduğu site içinde kurulan taziye çadırında düzenlenen programda Palancı'nın ailesiyle görüşerek taziye dileklerini ileten Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bütün şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dileyerek şehitliğin bir ölüm olmadığını, mertebelerin en yükseği olduğunu ifade etti. "İhsan Bey ve Yasemin Hanım şehit anne ve babası olarak ne kadar gurur duysanız azdır" diyen Yıldırım, Şehit Uğur Palancı'nın ülkesi ve milleti için canını seve seve verdiğini belirtti. Yıldırım, "Onlar o tepeyi ele geçirmek için mücadele verirken kahpece bir saldırıya uğradılar. Ama içiniz rahat olsun 48 saat geçmeden o tepe o alçaklara mezar oldu." dedi. Terör örgütlerinin bu coğrafyada kimseye faydasının olmadığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti: "Bölücü terör örgütü mensuplarıyla, PKK'yla, PYD'yle, DEAŞ'la, aziz milletimizin vatandaşlarını karıştırmayalım. Bu alçak örgütün esasında Kürtlerle ilgili hiçbir meselesi, derdi yok. Kürtlere de bir faydası yok Araplara da Türklere de. Bunlar kiralık katiller, bunların işi gücü öldürmek. Onun için bu harekat, Afrin operasyonu, sadece kendi toprak bütünlüğümüzü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama harekatı değildir. Aynı zamanda yıllardan beri o bölgede zulüm gören Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin bu zulmüne son verme harekatıdır. Bölgeye huzur ve barışın getirilmesi operasyonudur."

Türkiye'nin Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Türkmen'i, Roman'ı, Boşnak'ı ile bir, beraber ve kardeş olduğunu aktaran Yıldırım, "Birbirimize daha çok kenetlenelim, bu ülkenin düşmanlarının istediğini yapmayalım, onları sevindirmeyelim" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, konuşması sonrası şehit babası İhsan Palancı'ya Türk Bayrağı, anne Yasemin Palancı'ya ise Kuran-ı Kerim hediye etti.

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yıldırım ın şehit evini ziyaretinden görüntü

İZMİR/

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2)YUNAN ASKERLERİN TUTUKLUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ.

EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29), avuktaları Yunan askerlerinin tutukluluğununkaldırılması için 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdi.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, perşembe günü birinci derece askeri yasak bölgeden Türk tarafına geçti.54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerleri tarafından gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki soruşturmalarını ardından sevk edildikleri mehkemece tututklandı. Yunan askerleri, ifadelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yanlışlıkla Türkiye tarafına geçtiklerini söyledi.Yunan askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, bugün Edirne Adliyesi'ne gelerek tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis tahliye edilmesini içeren itiraz dilekçelerini Edirne 1'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne verdi. Hakimliğin itiraz dilekçesini incelemeye aldığı belirtildi.

AYNI KOĞUŞTA KALIYORLAR

Tutuklandıktan sonra Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konulan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in aynı koğuşta kaldıkları ve sağlık durumlarının olduğu öğrenildi. Üzerlerinde Yunan üniforması bulunan askerklere Edirne Başkonsolosluğu aracılığıyla sivil kıyafetler gönderildi. Bu sabah Edirne Adliyesi'ne gelen Yunan medyası da askerlerin durumlarını ve gelişmelerini yakından takip ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Avukatların adliyeye gelişleri

-Edirne Adliyesi

-Yunan medyası

-Pazarkule Sınır Kapısı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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3)TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ VURULDU

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü hedefleri, insansız hava araçları (İHA) tarafından koordinatları belirlenerek sınırdaki topçu birliklerine bildiriliyor. Topçu bataryaları, çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA), belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Roketlerin ateşlenmesinin görüntülendiği bombardımanda, mevzi ve barınakları imha edilen bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri araç

- Atış komutunun verilmesi

- ÇNRA'nın atış yapması

Haber: Mehmet YİRUN, Yılmaz BEZGİN-Kamera: HATAY-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

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3)BAŞKALE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA BÜYÜK DARBE

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK'ya yönelik 'Şehit Uzman Çavuş Kemal Zeren 'operasyonu düzenlendi. Operasyonda, tespit edilen sığınaklarda PKK terör örgütüne ait silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Başkale ilçesinde PKK/KCK'nın şehir yapılanması ve teröristlerin barınma alanları ile ilgili düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin evleri ile teröristlerin kullandığı sığınaklarda silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:"Operasyon sonucunda, 6 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilerin evleri ile teröristlerin kullandığı sığınaklarda; 50 kilogram amonyum nitratlı gübre ile hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 AK-47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 4 şarjör ile 109 fişek, 3 el bombası, 1 muşta, 1 güneş enerjisi paneli, 1 takım terörist kıyafeti, 2 AK-47 piyade tüfeği hücum yeleği, 1 uyku tulumu, yazlık ve kışlık olmak üzere 1’er askeri gömlek, 2 çift çorap, 3 tablet bilgisayar, propaganda içerikli; 8 fotoğraf, 2 kitap ve 2 duvar saati, 9 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 3 taşınabilir bellek, 8 sim-kart, 7 CD, 16 video kaseti, 1 teyp kaseti, 4 bin 149 paket sigara, 1 kürek, 1 kazma, 1 keser, 1 testere, 15 kalas, 700 gram çivi, 1 şerit metre, 2 makas, 1 çakmak, 1 plastik süpürge, 1 akü, 1 şarjlı ampul, 10 pil, 25 metre kablo, 7 elektrik bandı, 3 piknik tüpü, 2 tabak, 2 kaşık, 2 su bardağı, 1 tencere, 1 tava, 2 çaydanlık, 20 gram çay, 1 kavanoz granül kahve, 5 kilo kesme şeker, 5 kilo zeytin, 5 kilo peynir, 2 lavaş, 600 gram makarna, 10 gram tuz, 15 gram pul biber ve 1 gargara ilacı ele geçirilmiştir." Operasyonda ayrıca, 12 kilogramlık 6 büyük tüp ile hazırlanarak yola tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek uzman ekipler tarafından konrollü bir şekilde ihma edildiği belirtildi.

Görünüt Dökümü

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JANDARMA KAMERASI

-Operasyon bölgesi

-Mühimmatların imha edilmesi

-Sığınaklar

-Sığınaklarla ele geçirilen silah, mühimmat ve el bombaları

-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN, ()-