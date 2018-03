DHA YURT BÜLTENİ-4 

'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan uzman çavuş, yeni doğan çocuğuna şehit komutanının adını verdi

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alan Komando Uzman Çavuş Hasan Ayaz (24), yeni doğan bebeğine 2017 yılında El Bab'da şehit düşen komutanı Üsteğmen Şehit Tarık Koçoğlu'nun ismini verdi.

El Bab'da ve Şırnak'ta teröristlere karşı verdiği mücadelenin ardından şimdi de Afrin'de görev yapan Komando Uzman Çavuş Hasan Ayaz, eşi Arzu Ayaz'ın doğum yaptığı haberini alınca komutanlarının verdiği izinle memleketi Malatya'ya geldi. Eşinin doğum yaptığı hastaneye giden Ayaz, dünyaya gelen ilk çocuğu olan erkek bebeğe, geçen yıl Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında Suriye'nin El Bab kentinde şehit düşen komutanı Üsteğmen Şehit Tarık Koçoğlu'nun adını verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Afrin'de görev yapan ve ilk bebeklerini kucaklarına alan 5 yıllık evli Arzu ve Hasan Ayaz çiftini hastanede ziyaret etti. Başkan Çakır, Ayaz'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek, Tarık bebeğe altın taktı.

'ORDUMUZUN MUVAFFAK OLMASI İÇİN DUA EDİYORUZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Afrin'de mücadele eden askerlere tüm ülkenin duacı olduğunu belirterek, "Hemşerilerimizden birisi olan Hasan kardeşimiz de Afrin'de terör ve teröristle mücadele ediyor. Afrin'de görev yapan bütün Malatyalı kardeşlerimizin ailelerini ziyaret ediyoruz. Onların yanında olduğumuzu gösterip, birlikte kahraman askerlerimize dua ediyoruz. Hasan kardeşimizin bir evladı oldu ve ziyarete geldi. Kardeşimiz şehit olan komutanının adını evladına vermiş buda gerçekten gurur duyulacak bir olay. Bizlerde ordumuzun muvaffak olması için dua ediyoruz" diye konuştu.

'KOMUTANIMIN İSMİNİ OĞLUMDA YAŞATMAK İSTİYORUM'

Komando Uzman Çavuş Hasan Ayaz, ziyaretinden dolayı Çakır'a teşekkür ederken çocuğuna komutanı olan ve 8 Şubat 2017'de El Bab bölgesinde şehit olan komutanı Tarık Koçoğlu'nun ismini yaşatmak adına oğluna verdiğini ifade etti.

86 yaşında, sınırın sıfır noktasında çobanlık yapıyor

KİLİS'te yaşayan Hatice Özkan (86), Suriye sınırında çobanlık yapıyor. Keçi ve koyunlarını sınır hattında otlatan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine dua eden Hatice Nine, "Yaşananlardan korkmuyoruz. Askerimiz, onları yok edip, gelecek. Eskiden dibimizde terör vardı, şimdi bitti" dedi.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Duruca köyünde, eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan Hatice Özkan, koyun ile keçilerinden elde ettiği süt, yoğurt ve peynirleri satarak, geçimini sağlıyor. İlerleyen yaşına rağmen her gün koyun ve keçilerini 'Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdürüldüğü Afrin sınırının yanı başında otlatan Hatice Nine, bombardıman sesleri arasında yaşamını sürdürüyor. Sınır hattında korkmadığını belirten Hatice Nine, her gün harekata katılan güvenlik güçlerine dua ettiğini söyledi.

'BOMBA SESLERİNİ DUYUYORUZ AMA KORKMUYORUZ'

Eşini kaybettiği, çocukları ve torunlarından da yeterli desteği göremediği için 86 yaşında çobanlık yaptığını anlatan Hatice Özkan, "Çocukluğumdan beri bildiğim tek şey çobanlık. Yıllardır hayvanlarımızı otlatıyorum. Sınırın belli bir bölgesine kadar gidiyorum. Benim için bu yaşta zor oluyor, eziyet çekiyorum; ama kimsem olmadığı için bu işi yapmak zorunda kalıyorum" dedi.

Özel güvenlik bölgesi olan köyde hayatını sürdüren Hatice Nine, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine dua ettiğini belirterek, "Yaşananlardan korkmuyoruz. Günlerdir yanı başımızda bomba seslerini duyuyoruz; ama korkmuyoruz. Askerimiz, onları yok edip, gelecek. Eskiden dibimizde terör vardı, şimdi bitti. İnşallah Afrin'i de temizleyecekler. Askerlerimize Allah, güç kuvvet versin. Dualarımız, sürekli onlarla beraber" diye konuştu.

Hatice Nine gibi sınırın sıfır noktasında yaşamını sürdüren Duruca köyü sakinleri de kara ve hava bombardımanına alıştıklarını ve harekatın, TSK tarafından başarıyla tamamlanması için gece gündüz dua ettiğini söyledi. Bazı köylüler ise istenilmesi durumunda sınırı geçerek, güvenlik güçleriyle beraber teröristlere karşı savaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Uyuşturucu madde bağımlısı evde ölü bulundu

ANTALYA'da uyuşturucu madde bağımlısı Salih Uslu (27), ailesi tarafından evde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Recep Peker Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Uyuşturucudan adli sicil kaydı bulunan ve denetimli serbestlikten yararlanıp Burdur Adliye Sarayı'nda çalışan Salih Uslu, dün Antalya'ya geldi. Ailesine ait evde yalnız başına kalan Uslu'ya telefonla ulaşamayan yakınları, sabah saatlerinde eve geldiklerinde, kendisini yerde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Salih Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis evde çok sayıda uyuşturucu madde kullanımında yararlanılan malzeme buldu. Yapılan incelemenin ardından Salih Uslu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

32 mahallesi kameralarla izlenen ilçede hırsızlık yüzde 30 azaldı

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde 'Daha güvenli Salıpazarı için kamerasız mahalle kalmasın' projesi kapsamında jandarma sorumluluk alanındaki 32 mahalleye güvenlik kamerası yerleştirildi. 3 ay önce faaliyete geçen kamera sistemi sayesinde bölgede yaşanan hırsızlık olaylarında azalma yaşandığı belirtildi.

Salıpazarı ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde geçen yıl 'Daha güvenli Salıpazarı için kamerasız mahalle kalmasın' projesi başlatıldı. Proje kapsamında jandarma sorumluluğunda bulunan mahallerde güvenlik kamerası kurulmasının önemi mahalle muhtarlarına anlatıldı. Yapılan görüşmelerin ardından maliyeti muhtarlar ve mahalle sakinleri tarafından karşılanarak jandarma sorumluluğundaki mahalleleri yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Güvenlik kameralarının nerelere konulacağı konusunda jandarma ekiplerinin mahallelerde yaptıkları incelemeler sonrasında kritik noktalar belirlendi. 32 mahalleye, bazıları gece görüş özellikli, 90 güvenlik kamerası yerleştirildi. Mahallelerde kamera görüntülerin kaydedildiği ve izlenebildiği kayıt merkezleri de oluşturuldu. Ayrıca mahallelerin giriş ve çıkışına güvenlik kameralarının bulunduğunu belirten uyarı levhaları da yerleştirildi. Yapılan çalışma, 3 ay önce tamamlandı.

Mahalle muhtarları herhangi bir şüpheli araç, kayıp kişi veya hayvan, hırsızlık olayı gibi vakalarda durumu jandarmaya haber verip güvenlik kamerası görüntülerini de ulaştırmaya başladı. Caydırıcılık etkisi de bulunan güvenlik kameralarının sayesinde son üç ayda meydana gelen hırsızlık olaylarından bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 azalma yaşandığı belirtildi. Kameralar sayesinde yaşanan olayların çözümünde de kolaylık sağlandığı belirtildi. Kamera sayısının ilerleyen aşamada artırılabileceği ifade edildi. Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluğundaki mahallerde de benzer uygulamanın yapılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

'KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ TAKİP EDİYORUZ'

Fındıklı Mahallesi Muhtarı Hasan Yılmaz, kameraların kaydettiği görüntüleri sürekli takip ettiklerini dile getirerek "Şüpheli bir durum gördüğümde, araç veya şahıs olabilir, hemen jandarmaya bildiriyorum. Daha önce hayvan ve fındık hırsızlıkları oluyordu. Bu kamera caydırıcı oldu. Bütün ilçelere bu kamera sistemini kurmalarını öneriyoruz. Bazen oluyor ki; bir araç geliyor mahalle girişinde kamerayı görünce geri dönüp gidiyor. Mahallenin girişinde ve çıkışındaki bölgelere kamera yerleştirdik, ayrıca mahalle içinde de kritik görülen noktalara kamera yerleştirdik. Bizim mahallemizde 4 tane gece görüşü de olan kamera var. Çok güzel bir uygulama oldu. Mahallemizde kuş uçmuyor adeta" dedi.

'MAHALLELERİ TEK TEK GEZİP ANLATTILAR'

Konakören Mahalle Muhtarı Salim Acar, ilçe kaymakamı ve ilçe jandarma komutanın mahalleleri tek tek gezip kamera sisteminin önemini anlattıklarını söyleyerek "Hırsızlık olayları oluyordu, bunlar önlendi. Kişiler kamerayı görünce caydırıcılık oldu. Başka illerden fındık çalmak için gelenler oluyordu, bu olaylar tamamen önlendi. Buna çok sevindik. İlçemiz, mahallelerimiz daha güvenli oldu" diye konuştu.

'VATANDAŞLAR DAHA GÜVENDE HİSSEDİYOR'

Karacalar Mahalle Muhtarı Erol Gürsoy ise mahalle sakinlerinin bu uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirerek "Kameraların maliyeti ağırlıklı olarak muhtarlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın da katkısıyla sağlandı. Vatandaşlar kamera sistemi ile birlikte kendilerini daha çok güvende hissettiler" şeklinde konuştu.

Otomobil, tatlıcı dükkanına girdi

KONYA'da direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Fuat T. yönetimindeki otomobille yolun kenarındaki tatlıcı dükkanına girdi. Kazadan yara almadan kurtulan ve yapılan testinde 2.50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ali Fuat T., "Kaza nasıl oldu?" diye soran basın mensuplarına "Ne kazası? Kaza olmadı ki." şeklinde cevap verdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Fuat T.(28), yönetimindeki 42 CCA 05 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yolunkenarındaki tatlıcı dükkanına girdi. Duydukları ses üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri, kazadan yara almadan kurtuman sürücü Ali Fuat T.'nin kaçmaya çalıştığını anlayınca anahtarı aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Ali Fuat T.'yi gözaltına aldı. Yapılan testinde 2.50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ali Fuat T., "Kaza nasıl oldu?" diye soran basın mensuplarına "Ne kazası? Kaza olmadı ki." şeklinde cevap verdi. Ali Fuat T., sağlık raporunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. İş yerinde de maddi hasar oluştu.

Ankara'da drift yapan otomobil sürücüsü bir kişiye çarpıp kaçtı

ANKARA'da cadde ortasında drift yapan bir otomobil sürücüsü, çararak bir kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yenimahalle İvedik Sanayi Bölgesi'nde, dün akşam saatlerinde toplanan bir grup, arabalarıyla drift yapmaya başladı. Yol kenarında çok sayıda kişinin izlediği sırada drift yapan bir otomobil, kalabalığın üzerine doğru yöneldi. Otomobil bu sırada bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanana kişi, yere düşerken otomobil sürücüsü ise alandan kaçtı. Çevrede bulunan diğer vatandaşlar ise yaralanarak yere düşen kişinin yardımına koştu. Yaşanan bu olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Antalya, kaçırılan eserler için en az 1 milyon imzayla UNESCO'ya gidecek

ANTALYA Tanıtım Vakfı (ATAV), Antalya'dan yurtdışına kaçılan 8 tarihi eserin iadesi için 'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir' adlı proje başlattı. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne bu eserlerin fotoğraflarından oluşan sergi açılacak, Nereidler Anıtı'nın replikası konulacak. Gelen her turistle anket yapılacak ve eserlerin iadesi için hedeflenen en az 1 milyon imza UNESCO'ya gönderilecek.

Antalya turizminin önemli sivil toplum örgütlerinden ATAV, Türkiye'nin ve Antalya'nın kanayan yarası, geçmiş dönemlerde yurtdışına kaçırılmış tarihi eserlerin iadesi için proje başlatıyor. Projede, Antalya'dan kaçırılmış ve çeşitli ülkelerin müzelerinde sergilenen Nereidler Anıtı, Harpy Anıtı, Payava Lahdi, Ksanthos F-G-H Anıtı, Trysa Antik Kenti'nden Trysa Heroonu ve Sion Definesi, Myra Kaya mezarlarından bir çocuk kabartması, Perge Antik Kenti'nden Tyke Heykeli'nin iadesi isteniyor. ATAV'ın bu yıl çıkartılan 'Memleketim Antalya' takviminde de kullanılan Antalya'nın yurtdışına kaçırılmış arkeolojik eserlerinin iadesi için başlatılan projeye 'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir' adı verildi.

NEREİDLER ANITI'NIN REPLİKASI

Proje hakkında bilgi veren ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Havalimanı işbirliğiyle nisan ayında turizm sezonu açılışında, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminal 1 ve Terminal 2'de Nereidler Anıtı'nın replikasının da sergileneceğini söyledi. Ayrıca gümrükten bagaj alımına kadar oluşturulacak tünelde şu anda yurtdışında sergilenen eserlerin fotoğraflarına yer verileceğini belirten Yeliz Gül Ege, "Misafir gümrük kapısından geçip bagaj alma kısmına ulaşana kadarki alanda yurtdışına kaçırılan bu eserlerimizi görebilecek" dedi.

TURİSTLERE ELMALI SİKKESİ

Sonrasında da her misafire bir anket sunulacağını anlatan Ege, bu ankette 'Eserler ancak ve ancak ait olduğu topraklarda güzeldir, katılıyor musunuz" diye tek soru yöneltileceğini, 'evet' veya 'hayır' diye iki şıktan oluşacağını söyledi. Ege, ankete katılarak 'evet' yanıtı verenlere bir tarafında Antalya logosu bulunan ve Antalya Müzesi'nde sergilenen 'Yüzyılın Hazinesi' olarak kabul edilen Elmalı sikkelerinin bakıra baskılı kopyalarından armağan edileceğini kaydetti.

EN AZ 1 MİLYON İMZA HEDEFLENİYOR

Toplanan bütün imzaların UNESCO ile paylaşılacağını belirten Yeliz Gül Ege, "Bu konuda UNESCO'nun da kamu spotları var. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da kaçırılan eserlerimizin geri getirilmesine yönelik ciddi çalışmaları var ve buna da katkıda bulunmak istiyoruz. Düşünebiliyor musunuz UNESCO'ya 1-2 milyon imza gönderdiğimizi? Antalya'ya gelen turist potansiyeline baktığımızda o kapıdan geçen herkes kaçırılan bu eserlerimizi görecek ve çoğunluğunun da anketimizi imzalayacağını düşünüyorum. Antalya'ya gelen turist sayısıyla kıyasladığımızda en az 1 milyon imza toplayacağımızı düşünüyorum" dedi.

KAÇIRILAN ESERLER NEREDE?

NEREİDLER ANITI: Milattan Önce 400 yıllarına tarihlenen ve İon tapınağı görünümlü anıt mezarların Anadolu'daki ilk ve en önemli örneği olan Nereidler Anıtı, Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki Xanthos Antik Kenti'nden 1840 yılında İngiliz arkeolog Charles Fellows tarafından çalındığı biliniyor ve British Museum'da sergileniyor. 4x6 sütunlu anıtın çevresinde sütunlar arasında durduğu sanılan 12 heykel var. Bunların çoğu, mezara da adını veren deniz perileri Nereidler'den oluşuyor. Bugün yerinde boş tepe bulunuyor.

HARPY ANITI: Xanthos Antik Kenti'nden kaçırılan ve bugün British Museum'da sergilenen Harpy Anıtı, M.Ö. 5'inci yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Yarı insan, yarı kuş yaratık Harpiler'den adını alan anıt mezar, 30 ton ağırlığında, dikdörtgen ve tek kayadan yontulan 5.5 metre yüksekliğinde, dört ayak üzerinde yükselen ve kapısı olan bir gömüt odası. Dört cephesinde mezar sahibinin yaşantısından kabartmalar bulunan anıt mezarın yerinde bugün sadece çıplak kalmış kulesi bulunuyor.

PAYAVA LAHDİ: Yine Xanthos'tan kaçırılan M.Ö. 370-360 yıllarına ait anıtın bir yüzünde huzura kabul sahnesi ile üstte iki satırdan oluşan Pers Satrabı Autophradates'in adını veren Likçe yazıt bulunuyor. Diğer yüzünde ise savaş sahnesi ile kabartmanın üst kısmında bir satır halinde bu anıtı Payava'nın yaptırdığını bildiren Likçe yazıt var. Semerdam biçimli kapağın uzun yüzlerinin her ikisinde de dört atlı araba ile birer sürücü kabartması bulunuyor. Payava Anıtı da 1842 yılında Charles Fellows tarafından British Museum'a götürüldü.

TRYSA HEROONU: M.Ö. 380 yıllarına ait Demre ilçesindeki Trysa Antik Kenti'nden çıkartılan ve 1880'li yıllarda yurtdışına kaçırılan Trysa Heroonu Viyana'daki Sanat ve Tasarım Müzesi'nde sergileniyor.

SİON HAZİNESİ: Kumluca sınırlarındaki Korydalla Antik Kenti'nde 1963 yılında bulunan ve M.S. 6'ncı yüzyıla tarihlenen altın ve gümüşten yapılmış, litürjik kilise eşyaları, levhalar, ayaklı kaplar, küçük sütunlar, sütun kaideleri, başlıklar ve ikonografik kaplamalardan oluşan 15 parçalık define, 1900'lü yıllarda Georges Zagos tarafından kaçırılmış ve ABD'nin Dumbarton Oaks Müzesi'nde sergileniyor.

Konyalı berberden obüs mermili saç modeli

KONYALI berber Ali Yıldız, Malatya'da düzenlenen 'Şehit Aileleri ve Mehmetçik Vakfı'na Destek' programında, yapay saçtan yaptığı 'obüs mermisi' modelini mankenin saçına uyguladı.

Konya'da çalışan 8 berber, 1 Mart günü, Malatya Belediyesi'nce düzenlenen 'Şehit Aileleri ve Mehmetçik Vakfı'na Destek' programına katıldı. Berberler, geliri Mehmetçik Vakfı'na gönderilecek programda hünerlerini sergiledi. Asker üniforması giyip, bordo bere takan berberler, yaptıkları saç modelleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı. Berber Ali Yıldız'ın, mankenin saçına uyguladığı, yapay saçtan 'obüs mermisi' modeli dikkat çekti. Yıldız, "Ordumuz, Afrin'de bizler için mücadele ediyor. Onlara destek amaçlı bu fikri geliştirdim. Üniformalarımızı da giydik. Allah, askerimizin yardımcısı olsun" dedi.

