DHA YURT BÜLTENİ-4

1)AHMET TÜRK: HDP EŞ GENEL BAŞKANLIĞI İÇİN SAĞLIĞIM EL VERMİYOR



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta yapılacak kongrede aday olymayacağını açıklamasından sonra eş başkanlık için adı gündeme gelen görevden alınan Mardin eski Büüyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, sağlığının böyle bir görevi yapmaya el vermediğini ve eş başkanlığı daha genç ve dinamik arkadaşlarının yapması gerektiğini söyledi. Türk, HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın açıklamaları için, "Talihsizliktir. Faşizme karşı ortak mücadele edilmesi gereken bir dönemde, geçmişte Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesim ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kaplan'ın bu mesajları vermesi doğru değildir" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak olan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine tartışmalar alevlenirken adı HDP Eş Genel Başkanlığı için 'Ağabey' formülünde geçen Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, muhabirine konuştu. Türk, adının gündeme geldiğinden haberi olmadığını ve böyle bir görevi sağlık sorunları nedeniyle düşünmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge kongeransları yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır. Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eş başkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."

Türk, HDP eski Miletvekili Hasip Kaplan'ın tartışmalara neden olan açıklamalarını da talihsizlik olarak değerlendirdi. Türk, şöyle konuştu:

"Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hasip bey geçmişte kendisi Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesimlerle ilikisi olduğunu söylemiştir. Şimdi kalkıp böyle bir açıklama yapması talihsizlik olmuştur diye düşünrüyorum."

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,()-

=====================================================

2)TEL ÖRGÜLERİN ÜZERİNDEN ATLAYAN KADIN, 3 ÇUVAL ODUN ÇALDI

KONYA'da bir kadının, tel örgülerin üzerinden atlayarak girdiği kömür ve odun satılan işyerinin bahçesinden 3 çuval odunu çalması güvenlik kameraları ile görüntülendi.Olay, geçen 1 Ocak günü saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kavaklıyazı'ya ait kömür ve odun satan işyerine otomobille gelen 1'i kadın 3 şüpheli, önce etrafı gözetledi. Erkekler dışarıda gözcülük yaparken, kadın yaklaşık 2.5 metre yüksekliğindeki tel örgülerden atlayarak içeri girdi. Bir süre içeriyi kontrol eden kadın şüpheli, bahçedeki odun çuvallarını tek tek alarak tel örgülerinin dışarısında bekleyen erkek şühlelilere verdi. 45 lira değerindeki 3 çuval odunu alan kadın, daha sonra içeri girdiği gibi tel örgülerden atlayıp, otomobille kaçtı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Kadının tel örgülerden atlaması

- Odun çuvallarını arkadaşlarına atması

- Kadının tel örgülerden çıkması

(Haber- amera: Tolga YANIK KONYA ))

===================================================

3)BASKETBOL SEVGİSİ HER HAFTA 750 KİLOMETRE YOL YAPTIRIYOR

BURDUR Gölhisar Belediyesi Gölhisar Cumhuriyet Gençlikspor Kulübü takım kaptanı 18 yaşındaki Kevser Sungur, takımının antrenman ve maçları için her hafta üniversite eğitimi gördüğü Antalya'dan Burdur'a geliyor. Ortaokulda tanıştığı ve bir daha kopamadığı basketbol sevgisi nedeniyle Kevser Sungur her hafta ortalama 750 kilometre yol kat ediyor.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gölhisar Belediyesi Gölhisar Cumhuriyet Gençlikspor Kulübü takım kaptanı Kevser Sungur, Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği birinci sınıfta eğitim görüyor. Ortaokuldaki öğretmeni ve halihazırda oynadığı takımın antrenörü İsmail Davaz sayesinde basketbolla tanışan Kevser Sungur, bir daha kopamadı.

HAFTANIN 3 GÜNÜ GELİP GİDİYOR

Ailesi o üniversitesi kazanınca Tokat'a taşınan Kevser Sungur, her hafta takımının antrenmanı ve maçları için eğitim gördüğü Antalya'dan Burdur'a geliyor. Haftanın iki günü antrenman, hafta sonu da maç için Burdur'a gelen Kevser Sungur, basketbol oynamak için her hafta otobüsle toplamda yaklaşık 750 kilometre yol yapıyor.

'750 KİLOMETRE YOL GİDİP GELİYORUM'

Gölhisar'da ortaokul öğrencisiyken öğretmeni İsmail Davaz sayesinde basketbola başladığını belirten Kevser Sungur, "Basketbola ortaokulda İsmail hoca sayesinde başladım. Daha sonra Burdur Spor Lisesi'ni kazandım. Şu anda Antalya'da üniversite eğitimime devam ediyorum. Basketbola olan sevgim ve İsmail hocama vefa borcumdan dolayı her hafta antrenmanlar ve maçlar için toplam 750 kilometre yol gidip geliyorum" dedi.

Ligde genç bir takımla mücadele ettiklerini aktaran Sungur, "Takımımıza Gölhisarlıların ve Burdurluların sahip çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'ÖRNEK OLAN BİR SPORCUM'

Takım antrenörü İsmail Davaz da Kevser Sungur'un yetenekli bir sporcu olduğunu aktarırken, şöyle dedi:

"Özveriyle çalışan, küçük takımdan başlayıp bölgesel lig takımında kaptanlık yapan önemli bir sporcum. Arkasından gelenlere örnek olan bir sporcum. Fedakarlık yapıp Antalya'dan her hafta hem antrenmanlara, hem de maçlara gelip gidiyor. Özel bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda daha büyük liglerde oynayabilecek kapasitede, gurur duyduğum bir oyuncu."

Görüntü dökümü

--------------------------

- Kevser Sungur antrenmanda

- Kevser Sungur'la röportaj

- İsmail Davaz'la röportaj

- Detay

- Kevser Sungur'un otobüse binmesi

( HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ())

====================================================

4)KADIN KILIĞINA GİRİP İLİŞKİ TEKLİFİNDE BULUNDUKLARI TIR ŞOFÖRLERİNİN PARALARINI GASP ETTİLER

KOCAELİ'de, sarı peruk takıp kadın kılığına girerek, ilişkiye girmeyi teklif ettikleri TIR şoförlerinin paralarını gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı. 28 Aralık günü Gebze'de, 31 Aralık günü ise Körfez'de TEM Otoyolu üzerindeki bir TIR otoparkında meydana gelen olaylarda, iddiaya göre sarı peruk takıp kadın kılığına giren kişiler, dinlenen şoförlerin yanına geldi. Kadın kılığına bürünen 31 yaşındaki L.Ş. ve 25 yaşındaki B.C. şoförlere ilişki teklifinde bulundu. İlişkiye girme bahanesiyle kandırdıkları şoförlerin üzerinde bulunan para ve değerli eşyaları gasp eden 2 kişi kaçtı.

Şoförlerin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası ve Plaka Takip Sistemi'ndeki görüntüleri inceledi. Polis kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Benzer suçlardan 6 adet kaydı bulunan L.Ş. ve 15 adet kaydı bulunan B.C., İstanbul Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Körfez'de TIR şoförünün 2 bin 500 TL'sini, Gebze'de yaşanan olayda ise şoförün bin TL'sini gasp ettiği belirlendi. L.Ş. ve B.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

--------------------------------

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera:Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

=====================================================