DHA YURT BÜLTENİ-4

1)DAĞCILAR ALLAHUEKBER'E ZİRVE YAPTI

Sarıkamış Harekatı'nın 103'ncü yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen 124 dağcı, TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar öncülüğünde 3 bin 180 metre rakımlı Allahuekber Dağı'na tırmanarak zirve yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) organizesinde, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı için Sarıkamış-Kars Karayolu'ndaki Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, saygı duruşunda bulunan dağcılar İstiklal Marşı okuyup şehitler için dua etti.

5 Ocak'ta Selim'in Sarıgün köyünde kamp kuran Dağcılar, burada bir gece konakladı. 6 Ocak günü sabahın erken saatlerinde çıktıkları 2 bin 700 metrede eksi 28 derecede ana kamp kurdular. 7 Ocak günü saat 08.30'da zirve için yola çıkıldı. Ortalama 5 saat süren tırmanışın ardından Dağcılar saat 12.30'da 3 bin 180 rakımlı zirveye ulaştı. Zirvede ilk olarak Sarıkamış şehitleri ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu.

TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar burada bir konuşma yaptı. Başar, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Allahuekber Dağlarına tırmanış yaptıklarını söyledi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun her yıl olduğu gibi bu yıl da Sarıkamış Harekatı'nın 103'ncü yılında Allahuekber Dağı'na çıkarak şehitlerimizi andığını ifade eden Başar, bu topraklar için şehit olan askerlerimizi, vatan evlatlarımızı anmanın önemine değindi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun her yıl düzenlemiş olduğu etkinliğe bu yıl 124 dağcıyla katıldıklarını da kaydeden Başar zirvede İstiklal Marşı'nı okuyup şehitlerimizi andıklarını aktardı. Başar, "Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış özel bölgeler, Sarıkamış her zamanki gibi soğuk, askerlerimizin çektiğini hissettiklerini hissetmeye çalıştık" diyo konuştu.

Dağcılar burada düzenlenen törenin ardından inişe geçtiler. Yaklaşık 2.5 saat sonra ana kapma gelen dağcılar burada çadırların toplandıktan sonra Sarıgün köyüne döndü. Sarıgün köyüne ulşan dağcılara Kars Dağcılar Arama Kurtarma Kulübü (KARSDAG) sporcularından Özfer Koçak'ın eşi Sibel Koçak ve yakınları tarafından sıcak çay ve çorba ikram edildi.

Sarıgün köyünde TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar tarafından tüm dağcılara katılım sertifikası verildi

Görüntü dökümü

-Dağcıların yürüyüşü

-TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başarın konuşması

-Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

2)AĞRI DAĞI’NDA PKK’LILARA AİT GÜNEŞ PANELİ VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

AĞRI Dağı kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örügütü PKK’lılara ait toprağa gömülü çok sayıda yaşam malzemesi ile güneş paneli bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, öAğrı İl Jandarma Komutanlığımızca; Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılabilecek sığınak/barınak ve malzemelerin tespit ve imha edilmesi maksadı ile 08-09 Ocak 2018 tarihlerinde icra edilen operasyon neticesinde toprağa gömülü vaziyette; 1 adet güneş paneli, 1 adet ekmek sacı, 1 takım kamuflaj elbise, örgütsel doküman, çok miktarda mutfak araç gereci, 11 adet 20 litrelik su damacanası içerisine konulmuş mazot ve benzin, 50 kilogram salça, 100 kilogram kesme şeker, 140 kilogram tuz, 50 kilogram pirinç, 120 kilogram nohut, 500 kilogram zeytin, 100 adet 250 gramlık margarin, 50 kilogram pekmez, 100 kilogram un, 100 kilogram bulgur, 70 kilogram. kuru fasulye, 200 paket kuru maya, 108 litre sıvı yağ, 3 adet büyük tüp ve 2 adet küçük tüp ele geçirilmiştir" denildi.

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, ()-

3)DEAŞ’LI TERÖRİST, ATATÜRK HAVALİMANI SALDIRISI SONRASI OF’TA GİZLENMİŞ

TRABZON’un Of ilçesinde teknik takibe alındıktan sonra polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Gürcistan uyruklu Gocha Sagnadze (33), DEAŞ üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Sagnadze ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin 1.5 yıl önce Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne 46 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bombalı intihar saldırısının planlayıcılarından olan Çeçen uyruklu DEAŞ’lı terörist Ahmet Çatayev ile bağlantısı olduğunu belirledi. Sagnadze’nin, havalimanı saldırısı sonrası DEAŞ’lı terörist Çatayev ile öldürülmeden kısa bir süre önce Of ilçesinde bir süre birlikte kaldıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, ilçede çay bahçelerinde gündelikçi olarak çalışan Gürcistan vatandaşı Gocha Sagnadze ile eşi Marlami V.’yi teknik takibe alarak izlemeye başladı. Yapılan incelemeler sonrası ekipler 26 Aralık’ta düzenledikleri operasyonla çifti gözaltına aldı. Evde arama yapan ekiplerce çifte ait bazı dijital cihazlara da el koyarken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SİLDİĞİ FOTOĞRAF ELE VERDİ

Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler sorgularında suçsuz olduklarını belirtti. Bazı dijital cihazlarda incelemelerini sürdüren ekipler, şüphelilerden birine ait cep telefonunda daha önce silindiği anlaşılan bir fotoğrafı fark etti. Cep telefonunda elinde uzun namlulu silahla birlikte çekilmiş fotoğrafı ele geçirilen şüpheli Gocha Sagnadze’nin DEAŞ üyesi olabileceği yönünde ekipler soruşturmalarını genişletti. Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla yeniden ifadesi alınan şüpheli Sagnadze, DEAŞ’a bir süre önce katıldığını itiraf etti. Şüpheli Gocha Sagnadze, ayrıca 28 Haziran 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DAEŞ'in gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı ve bombalı intihar saldırısının planlayıcılarından, Çeçen uyruklu 'tek kol' lakaplı DEAŞ’lı terörist Ahmet Çatayev’in 22 Kasım’da Gürcistan’da düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmeden kısa bir süre önce Of'taki evinde birlikte kaldıklarını da söyledi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen çiften Gocha Sagnadze DEAŞ terör örgütüne üye olması suçlamasıyla tutuklanırken eşi Marlami V., de sınır dışı edildi.

Fatih TURAN/TRABZON, ()-

4)FETÖ'NÜN 'KRİPTO' ASKERLERİNE YÖNELİK OPERASYONDA 24 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ZONGULDAK merkezli 9 il ve KKTC'de FETÖ/PDY'nin 'kripto' askerlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 asker adliyeye sevk edildi. Askerlerden 19'unun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2013- 2016 yılları arasında örgütün 'mahrem imamlar'ının kullandığı ankesörlü telefon aramaları ile maskelenen randevu sistemi ile buluşarak örgütsel faaliyetlerde bulunan FETÖ/PDY'nin kripto' askerlerine yönelik yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen 27 Aralık'ta Zonguldak, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu, Çanakkale ve Mersin'in yanı sıra KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Altındağ Askerlik Şube Başkanı Albay A.K.'nin ve daha önceden meslekten ihraç edilen subaylarında bulunduğu 24 asker gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelilerden 19'unun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini söyledikleri öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelileri taşıyan minibüslerin adliyeye gelmesi

-Şüphelilerin adliyeye sokulması

-Adliyeden detay

Süre: (2.01) Boyut: (123 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

5)EĞİTİME KAR ENGELİ

ARDAHAN'ın Posof İlçesinde gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, okullar 1 gün süreyle tatil edildi. İlçede gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardahan'ı Türkgözü Sınır Kapısına bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi saat 06:00 itibariyle ulaşıma kapandı. Etkili olan fırtına nedeniyle yol açma çalışmaları güçlükle yapılıyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapanmasın nedeniyle Kaymakamlık tarafından ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışı nedeniyle Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Posof'ta yapacağı muhtarlar toplantısı iptal edildi.

Görüntü dökümü

-Gece etkili olan kar yağışı

-İlçe merkezden genel görüntü

-Kar temizliği yapan vatandaşlar ve belediye ekipleri

-Vatandaşların konuşması

Haber-Kamera: Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), ()

6)AHISKALI KARACİĞER HASTASI YAĞMUR'A ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAHİP ÇIKTI

AHISKALI Azerbaycan vatandaşı 6 yaşındaki Yağmur İbrahimova, Uludağ Üniversitesi'nde, Türkiye'de ilk kez bir çocuğa uygulanan Plazmafalez tedavisiyle karaciğer yetmezliğinden nakil gerekmeden kurtuldu. Sosyal güvencesi olmayan minik Yağmur'a Uludağ Üniversitesi sahip çıktı. Bursa'da 15 gün önce rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 6 yaşındaki Yağmur İbrahimova'ya akut karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Yağmur, kısa sürede karaciğer komasına girdi ve beyninde fonksiyon bozukluları yaşadı. Bu sebeple acil olarak karaciğer nakline ihtiyaç duyan ancak sosyal güvencesi olmayan Ahıskalı, Azerbeycan vatandaşı Yağmur'a Uludağ Üniversitesi sahip çıktı. Yağmur, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bu arada bir fabrikada işçi olan baba Eyvaz İbrahimova'dan kızı Yağmur'a nakledilmek için karaciğerinden parça alınması hazırlıklarına başlandı. Minik Yağmur ise, nakil operasyonuna kadar geçen süreçte uygulanan destek tedavilerine cevap verdi. Türkiye'de ilk kez akut karaciğer yetmezliği olan bir çocuğa uygulanan plazmafarez tedavisi ile karaciğeri ve kanı zararlı maddelerden temizlenen Yağmur organ nakline ihtiyaç duymadan hayata tutundu.

Yağmur'un doktorlarından Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tanju Özkan, tedavi sürecini mikrofonlarına anlattı. Özkan, Ahıskalı Yağmur'un geldiğinde binlerle ifade edilebilecek olumsuz değerleri olduğunu, nakil ihtiyacının hayati önem taşıdığını belirtti. Dr. Özkan konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Yağmur'un Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tanısının konulduğu andan itibaren ekip olarak devreye girdik. Ahıska Türkleri ne yazık ki çocuk da olsalar yasal olarak sağlık sigortası kapsamına girmedikleri için büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü nakil çok pahalı bir işlem ve devletin bunu kabul edip karşılayabilir olması gerekiyor. Biz bu süreçte Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Ekibi ile bağlantı kurduk. Ekiplerimiz gerekli temasları kurdular ve nakil için gerekli hazırlıklara başladık. Yağmur'un babası da karaciğer donörü olarak hazırlandı. Operasyonun gerçekleşeceği zamana kadar hastamızın beyin fonksiyonlarının ve karaciğer fonksiyonlarının korunabilmesi için destek tedavilerine başladık. Bu destek tedavilerinin en önemlisi Türkiye'de bizim bölümümüzün ilk kez uygulamaya soktuğu plazmaferez denilen yöntem oldu. Bu yöntem ile karaciğerde zararlı etki oluşturabilecek bütün maddeler vücuttan uzaklaştırıldı. Yağmur ilk geldiğinde solunum desteği vermek zorunda kaldığımız ve karaciğer kaynaklı beyinle ilgili fonksiyon bozukluğu olan bilinci kapalı bir çocuktu. Ancak bütün bu destek tedaviler sonunda 3'üncü günden sonra yavaş yavaş düzelmeler başladı.Hastamız şimdi gayet iyi durumda. Biz ona şefkat, merhamet gösterdik, o da iyileşerek bize karşılık verdi. Karaciğer fonksiyonları nakle ihtiyaç kalmadan normale döndü."

Öte yandan tedavinin bundan sonraki süreci ile ilgili bilgiler veren Dr. Taner Özgür, "Hastamız şu anda gayet iyi durumda. Karaciğer nakline gerek kalmadı. Biz de çok mutluyuz. Şu anda hastalığı oluşturan sebepler üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Hastalığın tekrarlanıp tekrarlanmayacağı bu çalışmaların ardından daha net görülecektir. Yağmur bir süre daha gözetimimiz altında kalacak" dedi.

Görüntü dökümü

-Hasta odasında Yağmur'dan genel detaylar,

-Yağmur'un oyuncaklar ile oynaması,

-Hastane ekibinin yağmur ile ilgilenmesi,

-Günlük muayenelerden görüntüler,

-Doktorlar Tanju Özkan va Taner Özgür ile röportaj

(SÜRE: 4 dk 10 sn BOYUT:254 MB)

Haber-Kamera:Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

7)ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ADANA'da polisin durdurup arama yaptığı kamyonetin tavan bölümündeki gizli bölmede 25 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Kanas' ile yapılan aramada, aracın tavan bölümünde 25 kilo 950 gram esrar yakaladı. Uyuşturucu kaçakçılarının, yakalanmamak için, aracın içerisine salamura asma yaprağı doldurup, köpekle yapılacak olan aramadan kurtulmak istedikleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınan kamyonet sürücü Ö.Ş. (43), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Görüntü Dökümü

- Polisin kamyoneti durdurması

- Polis köpeğinin kamyonette arama yapması

- Polis köpeğinin narkotik maddeyi bulması

- Polis ekiplerinin narkotik maddeyi kutulardan çıkarması

SÜRE:02'37" BOYUT:159 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK / Kamera: ADANA,()

8)KAÇAK SİGARAYI, 'TİRKAYİ' BULDU

Adana'da yol kontrolü yapan polisin durdurduğu kamyonda eğitimli polis köpeği 'Tirkayi' ile yapılan aramada 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM), ekipleri Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphelendikle kamyonu durdurdu. Polis, sigara ve tütüne hassas burunlu 'Tirkayi' ile yaptığı aramalarda, 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü, mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

- Narkotik köpeğinin kamyonda arama yapması

- Narkotik köpeğinin sigaraları bulması

- Polis ekiplerinin kamyonun lastiğinde saklanan sigaraları bulması

- Yakalanan sigaralardan görüntü

(SÜRE: 01'32" BOYUT:93'6"MB)

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera:ADANA,()

9)SUR'DA ELEKTRİKLİ FAYTON DÖNEMİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, özel bir şirketle yapılan anlaşma ile kentin tarihi Sur ilçesini görmeye gelen turistler için 21 adet elektrikli fayton getirtildi. Belirlenecek yerlerde duracak olan faytonlar, 5.5 kilometrelik alanda turistlerin gezdirilmesi için kullanılacak

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen terör olayları ve şiddetli çatışmaların ardından, imar çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Gazi ve Melikahmet Caddeleri'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları sonrası, ilçeye yerli ve yabancı turistler ilgi göstermeye başladı. Sur ilçesine gelen turistlerin tarihi mekanları rahatlıkla gezmeleri amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile özel bir firma arasında imzalanan protokolle Sur ilçesine 21 adet elektrikli fayton getirildi. 4 farklı noktaya kurulan duraklara gelen vatandaşlar, yaklaşık 5.5 kilometre olan Sur ilçesini elektirikli faytonla gezme şansı buldu. Kent tarihinde önemli bir yeri olan faytonları yeniden gören vatandaşlar zaman zaman fayton sürücülerine korna çalarken, bazı kişilerin de el salladığı gözlendi. FAYTON SÜRÜCÜLERİNE YABANCI DİL ŞARTI

Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları anlaşma kapsamında faytonları Diyarbakır'a getiren firmanın temsilcisi Veysi Tan, geçmişte Diyarbakır'da gelinlerin evlerinden faytonlarla alındığını belirterek, "Eski tarihimizi canlandırmak ve kente gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet etmek amacıyla bu faytonları getirdik. Seferlerimiz başladı. Faytonu gören herkesten büyük ilgi gördük. Faytonlarımız elektrikle çalışmaktadır. Şoförlerimizde ise yabancı dil şartımız var. Şoförlerimizi seçerken çeşitli dillerde bilgi sahibi olmaları şartı koyduk. Müşterilerimizi gezdirmek ve onlara kentin tarihi ve turistik yerleri konusunda bilgi vermek istiyoruz"

Diyarbakır'da 1990'lı yıllara kadar ulaşım alanında kullanılan atlı faytonlar, daha sonra yerlerini taksilere bıraktı. Faytonların bir kısmı Sebze halinde at arabası olarak kullanılmaya devam ederken, 90'lı yılların sonlarında bu arabalar da yerini sepetli motosikletlere bıraktı.

Görüntü Dökümü

-Elektirikli faytondan detaylar

-Faytonla ilçede tur

-Muhabir anons

-Faytonla Tarihi on gözlü köprü gezisi

-Firma yetkilisi Veysi Tan'ın konuşması

-Vatandaşların faytonla gezmesi

-Vatandaşların faytona gösterdiği ilgi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

10)MARMARİS'TE POLİSTEN 'GELECEĞİMİZİ KORUYALIM' DENETİMLERİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, orta ve lise okullarının çevresinde 'Geleceğimizi koruyalım' adlı denetim yaptı. Genel asayiş denetimini öğrenci ve veliler memnuniyetle karşıladı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Timleri Grup Amirliği ekipleri, kentteki 4 orta ve lise çevresinde, eş zamanlı olarak 'Geleceğimizi koruyalım' adlı genel asayiş denetimi yaptı. Okulların çevresinden geçen 223 vatandaşın sicil taraması yapıldı, üstleri ile yanlarında bulundurdukları eşya ve çantalar arandı. Aranması bulunan 2 kişi, denetimde gözaltına alındı. Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 2 kişi, daha sonra serbest bırakıldı. Okul çevresindeki 40 işletmenin ruhsatları kontrol edildi. İşletmelerde oturanların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Denetimleri ilgiyle izleyen veli ve öğrenciler, şüphelendikleri kişileri 155 polis hattına ihbar etmeleri konusunda uyarıldı. Denetimlerde suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi. Bazı veli ve öğrenciler, uygulamaları memnuniyetle karşılayarak daha sık aralıklarla yapılmasını istedi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Her gün denetimlerin yapıldığını ve sık aralıklarla devam ettirileceğini söyledi.

Görüntü dökümü

- Lise ve ortaokulların çevresinde üç polis birimi ekiplerinin yaptığı genel asayiş denetimden genel-ayrıntılı görüntü

(Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

( 1' 38"-118 MB)

