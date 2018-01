DHA YURT BÜLTENİ-4

Kuzey Irak'a hava harekatı : 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Kuzey Irak'ta bulunan Kani Rash bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile sınır hattındaki karakol-üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik bugün düzenlenen hava harekatı sonucunda, 6 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türkiye, Sarıkamış şehitleri için yürüdü



ENVER Paşa komutasında, 103 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen binlerce Mehmetçik, 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyken yapılan yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la birlikte Türkiye'nin birçok kentinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine akın eden her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarına göre, 60 bin asker, şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü. Erzurum'daki 9'uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış'taki askeri birliklerde görevli subayların Allahuekber Dağları'ndaki sessiz anma törenleri, Alaattin Karaca başkanlığındaki dönemin Dağcılık Federasyonu ile 2003 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı olan Necati Bölükbaşı ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in çabalarıyla kamuoyunca sahiplenildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi, şehitleri anmak için Sarıkamış'ın Kızılçubuk köyünde buluştu. 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Spor Bakanı Bak ile Ulaştırma Bakanı Arslan, bölge valileri, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, izciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılara kamyonlarla erzak ve Türk bayrağı dağıtıldı. Anma programı kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Yürüyüş, saat 10.30'da başladı. Katılımcılar, dev bayrak ve Atatürk posterleri taşıyarak, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyken yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar, 6.5 kilometrelik 'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu'nu izleyerek, Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki tören alanında yürüyüşü sonlandıracak.

GECE SAYGI NÖBETİ TUTULDU

Öte yandan Serhat Boyları Derneği Genel Başkanı Muharrem Yıldız'ın da aralarında bulunduğu Karslılardan oluşan bir grup, Sarıkamış şehitleri için gece saatlerinde kardan heykellerin önünde saygı nöbeti tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü gecede saygı nöbeti tutanlar, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra şehitlerin o dönemde yaşadığı zorluklar ve sıkıntılar hakkında tarihi bilgiler paylaştı. Burada konuşma yapan Başkan Yıldız, "Karadeniz'de 2 gemimizin batırılmasının ardından yardım gelmeyeceğini anlayan Enver Paşa, bu hareketi başlatmıştır. Yemen'den yazlık kıyafetlerle gelen askeri birlikleri Sarıkamış'ın zorlu kış şartlarına yenik düşmesiyle sonuçlanan Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümünde biz de kendimizi onların yerine koyarak unutmamak adına geleneksel hale getirdiğimiz temsili saygı nöbetinde Serhat boyları olarak bir araya geldik. Allah, bir kez daha ecdadımıza rahmet eylesin" dedi.

BAKAN BAK: GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNİ İNŞA EDEMEZ

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, yürüyüş öncesi açıklamalarda bulundu. Gençlere vatan bilinci işlemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şunları söyledi: "Sarıkamış'ta 103 yıl önce vatanı için şehit olan askerlerimizi anmak üzere buradayız. Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar, buraya akın akın geliyor. Sarıkamış üstü kar altında Mehmedim yatar. Şu anda bulunduğumuz noktalarda binlerce şehidimiz var. Bu ülkenin toprakları bu şehitler sayesinde bugünlere gelmiştir. Gözünü kırpmadan vatanı için canını feda eden binlerce şehidimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatanı vatan yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Gençlerimize vatan bilincini işlemek çok önemli. Gençlerimiz vatanın ne kadar önemli olduğunu millet olmanın bayrağın devletin ne kadar önemli olduğunu bilincinde olması gerekir. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Sarıkamış'ı Çanakkale'yi anlamak gerekiyor. Gençlerimizin bu bilinçle yetişmesi için çalışıyoruz. Hakikaten burada bir destan var. Bir özveri var. Bir mücadele var. Doğa ile bir mücadele var. Vatanı korumak için hem düşmanla hem de doğa ile mücadele var. Bugün yaklaşık 6,5 kilometrelik bir mesafe yürüyeceğiz. Gençlerimizin buraya gelirken gözlerinde gördüğümüz o heyecan ve pırıltı müthiş. Gerçekten bir motivasyon bir heyecan o karların altında yatan şehitlerimiz anımsıyorlar. Bizim ülkemizin en büyük gücü bu. Biz bir olacağız. Birlikte olacağız. Bu coğrafyada ayakta kalmaya devam edeceğiz. Bunun yanında gençlerimize tavsiyelerimiz bu bilinçle beraber ülkenin büyümesi için gelişmesi için çalışmalı."

BAKAN ARSLAN: ÇANAKKALE, SARIKAMIŞ O GÜN DE OMUZ OMUZA BUGÜN DE

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ise şöyle konuştu: "103 sene önce düşman Çanakkale'den girmeye çalışınca aynı zamanda kuzeyden ve Karadeniz'den İstanbul'a girmeyi, İstanbul'u böylece fethetmeyi Osmanlı'yı düşürmeyi Türkiye'yi işgal etmeyi hedefliyorlardı. İşte tam da bulunduğumuz noktada Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları’nda Ruslar bloke edilince sadece Güney cephesinde Çanakkale'de savaşmak zorunda kaldık ve o savaşı kazandık. Dolayısıyla Çanakkale, Sarıkamış o gün de omuz omuza bugün de omuz omuza. Türkiye’nin her yerinden 81 ilden bugün misafirlerimiz var. Gençlerimiz var, genç kalan yaşlılarımız var. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Hepsinin mekanları cennet olsun. İşte gençler şühedanın izinden yürüyerek diyorlar ki 'Biz ecdadın hangi şartlarda bize bu toprakları vatan olarak bıraktığını biliyoruz. Aynı şekilde bizde gelecek nesillere vatan olarak bırakacağız'. Allah herkesten razı olsun Bu etkinliklere katılanlardan razı olsun. Bu bilinci geleceğe taşıyan herkesten razı olsun. Bu anlamda Cumhurbaşkanı'mız yıllardır Sarıkamış şehitlerinin doğru anılması onların hangi ruhla mücadele ettiğinin doğru anlatılması adına hep destek verdi. Hep yanımızda oldu müteşekkiriz. 81 ilde 80 milyon bugün ister yürüyerek ister ekranı başında ister kalpten hep yanımızda. Şühedanın izinde, şühedayı minnetle şükranla anıyoruz."

Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler

KOCAELİ Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın katılımıyla gerçekleşti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde bulunan yürüyüş parkurunda 'Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gençlik ve Spor il Müdürü Muzaffer Çintimar ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Ben inanıyorum ki tüm şehitlerimizi ruhu şu anda bizi izliyor. Şu anda bizim yanımızda. Şehitlerimiz bizden ne bekliyor? Bizden şu andaki gençlerden, şu anda bu vatan üzerinde yaşayan vatandaşlardan bir olun, beraber olun, kardeş olun, güçlü olun, zalime fırsat vermeyin, daima hakkın yanında olun ve asla onurunuzu, namusunuzu çiğnetmeyin bizden bunu bekliyorlar" dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Ülkemizin kuruluşu ve bu günlere gelişi süreci içerisinde çok önemli mücadeleler gerçekleştirildi. Bu gün bayrak altında, hür ve bağımsız olarak yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise şöyle konuştu: "Bizim tarihimizde, pek çok ibret sayfası var. Allah'a hamdolsun, tarihimizin hiçbir sayfası bizim utanacağımız sayfa değil. Her bir sayfasında ayrı bir kahramanlık var. Her bir sayfasında ayrı bir ders var, her bir sayfasında insanlığa bir ibret var. Sarıkamış'ta bizim bu ibret sayfalarımızdan bir tanesi. Sarıkmış Enver Paşa'nın talimatlıyla Kars'ın, Sarıkamış'ın, Ardahan'ın, Artvin'in, Batum'un Rus işgalinden kurtarılması için planlanan ve icra edilen bir harekat. Bu harekatta kaybettiğimiz 60 bin kahraman şehidimiz var. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Zaten Çanakkale Savaşında, Sarıkamış Harekatında, İstiklal Harbinde herhalde ailesinden şehit olmayan içimizde kimse yoktur. O dönemin büyük acıları, aslında yüreklerimizde hala taze"

Sarıkamış Şehitlerini anmak için etkinliğe katılanlar 4,5 kilometrelik parkurda yürüdü.

Sarıkamış şehitleri Edirne'de anıldı

KARS Sarıkamış Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 90 bin asker, Edirne'de Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan kortejin yaklaşık 5 kilometre yürüyüşü sonrasında Atatürk Anıtı’nda andı.

Kars Sarıkamış İlçesi’nde Allahuekber Dağları’nda 1915 yılında şehit olan 90 bin asker için Edirne’de anma programı düzenlendi. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü önünde Edirne Valisi Günay Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran ve daire müdürleriyle öğrencilerden oluşan kalabalık, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Atatürk anıtına geldi. Atatürk Bulvarına ay yıldızlı atkı ve berelerle çıkan grup, ellerinde 'Gençlik şühedanın izinde, Sarıkamış' yazılı pankart taşıdı.

Atatürk Anıtı’nda Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Edirne Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür vekili Zekeriya Bayrak, Sarıkamış'ın şanlı tarihin hüzünlü bir yaprağı olduğunu ifade ederek, "Tarihimizde nice zaferlerle gururlandığımız gibi hüzünle yad ettiğimiz zamanlarda olmuştur. Sarıkamış hüzünlü bir yanımızdır. Yüreğimizin derinliklerinde hissettiğimiz acımızdır. bu hüzünlerin bir daha yaşanmaması için alınacak dersler, yapılacak işler vardır. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kurutuluş Savaşında, 15 Temmuz'da olduğu gibi ülke dara düştüğünde 'biz buradayız, bu ülkenin teminatıyız' diyen gençlerimiz var" şeklinde konuştu.

Edirne Müftülüğü duahanı tarafından Sarıkamış şehitleri için dua okurken, kapanış programında Edirne Kızılay Şubesince katılanlara sıcak çorba dağıtıldı.

Okul yolunda köprü çilesi (2) (Yeniden)

ANTALYA'da ilkokul öğrencisi 3 kız çocuğu, okula gidebilmek için köprüsü olmayan dereden günde 2 kez ulaşım sınavı veriyor. Anne Havva Ören (27), kızı, yeğeni ve onların sınıf arkadaşını sırtına alarak dereden karşıya geçiriyor. Dereyi geçen çocuklar 500 metre daha yürüyüp okul servisine biniyor.

Antalya'nın merkez ilçelerden Aksu'da, Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle'yi (Toparlar) birbirinden ayıran dere yatağı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yeni Mahalle'de dere yatağına yakın bir konumda olan 138'inci Sokak'ta oturan 10 aile, derenin diğer tarafındaki 500 metre uzaklıktaki cami, sağlık ocağı ve okul hizmetlerinden yararlanmak için ciddi sorun ile karşılaşıyor. Dereyi geçenler bu hizmetlerden yararlanırken, geçemeyenler 2 kilometrelik asfalt yoldan yürüyüp karşı mahalleye ulaşabiliyor. Mahalleden ilçe merkezine toplu ulaşım olmaması, sıkıntıyı katlıyor. Kış aylarında yoğun yağış nedeniyle derenin debisi artınca mahalle sakinlerinden hiç kimse karşıya geçmeye cesaret edemiyor.

EĞİTİM İÇİN GÜNDE 2 DEFA DEREDEN GEÇMEK ZORUNDALAR

Köprü olmaması nedeniyle en büyük sıkıntıyı Yeni Mahalle'de oturan Aksu İlkokulu öğrencileri çekiyor. 4'üncü sınıf öğrencileri Saliha Ören ile akranları Hatice Demir ve Kardelen Uzunkaya, her gün okula gitmek için bu dereden sabah ve akşam geçmek zorunda. Tek başına dereden geçemeyen öğrencileri, Kardelen Uzunkaya'nın annesi Havva Ören sırtında taşıyarak karşıya geçiriyor. Derenin başında paçalarını sıvayan anne Ören, ikinci evliliğinden olan kızı Kardelen Uzunkaya'nın yanı sıra yeğeni Saliha Ören ve Hatice Demir'i tek tek sırtına alıp karşıya geçiriyor. Havva Ören, derenin karşısına geçtikten sonra kızını ve arkadaşlarını yaklaşık 500 metre ilerideki durağa götürüp servise bindiriyor.

SERVİS ŞOFÖRÜNÜN 'ARACIM ÇİZİLİR' DEDİĞİ İDDİASI

Servis şoförünün yolun bozuk olması ve yol kenarındaki sazlıkların aracını çizmesini gerekçe göstererek dere kenarına hem de mahalleye gelmediğini öne süren Havva Ören, yağmurlu havalarda dereyi geçtikten sonra 500 metre yürümekte zorlandıklarını ifade etti. Köprü olmadığı için her şeyden mahrum yaşadıklarını anlatan Ören, "Her gün buradan geçmek zorunda kalıyorum. Köprü yapılmasını istiyoruz. Su yükselince geçemiyoruz" dedi.

"KORKUYORUZ, ISLANIYORUZ, ÜZÜYORUZ"

Okula gitmek için dereden geçme zorluğuna katlanan öğrencilerden Saliha Ören ise suyun çok soğuk olduğunu ve akıntı nedeniyle karşıya geçemediklerini söyledi. Amcasının eşi Havva Ören sayesinde karşıya geçtiğini belirten Saliha, derenin karşısına geçtikten sonra da bir süre yürümek zorunda kaldığını kaydetti. Öğrencilerden Hatice Demir ise suya giremediğini hem üşüdüğünü hem de korktuğunu anlattı.

Kardelen Uzunkaya da annesinin dereyi geçerken sürekli ıslandığını ve hasta olduğunu söyledi. Köprü yapılmasının kendileri için büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Kardelen Uzunkaya, "Annem bizi karşıya geçirirken bazen hastalanıyor. Kendimiz geçemiyoruz. Köprü istiyoruz. Servis şoförü 'Arabam çiziliyor' diyerek getirmiyor" diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİ DE İSYANDA

Mahallede uzun süreden bu yana oturan Ayşe Zeybek (67) de derenin karşı tarafındaki mahallede olan her türlü etkinlikten mahrum kaldıklarını belirtti. Hastane, cami gibi hizmetleri almak için kilometrelerce yürümek zorunda kaldıklarını, yaşlı olduğu için gidemediklerini de ifade eden Zeybek, şunları söyledi: "Mahallede Kuran kursu var. Ama dereden geçemediğim için gidemiyorum. Köprü olsa giderim. Sudan geçsem hasta oluyorum. Karşı tarafla bağlantımız yok. Ne hastaya ne ölüye gidebiliyoruz. Belediye her seçimde söz veriyor köprü için ama sonrası yok."

"AKSU BELEDİYESİ KÖPRÜYÜ YAPMIYOR" İDDİASI

Ayşe Zeybek'in eşi Durmuş Zeybek (74) ise yağmur yağınca su düzeyinin insan boyunu aştığını söyledi. 3 seçimden bu yana sürekli köprü sözü vermelerine rağmen Aksu Belediyesi'nin köprüyü yapmadığını iddia eden Durmuş Zeybek şöyle konuştu: "Şu anda bu su normalin altında. Buradan geçmek hiç kolay değil. Belediyeye sürekli müracaat ediyoruz. 3 seçim geçti. Her seçimde köprü sözü veriliyor ama yapılmıyor. Sudan geçip 500 metre ötedeki camiye gidiyorum. Sudan geçmesem 2 kilometre dolaşıp diğer köprüden karşı geçiyorum. Toplu ulaşım yok. Özel aracınız yoksa yürümek zorundasınız. Yağmur yağınca derenin derinliği insan boyunu geçiyor."

Hilmi Akbulut (80) ise Barbaros Mahallesi ile aralarındaki tek bağlantı yolunun dere olduğunu kaydetti. Köprünün yapılması için söz verenlerin sözünü tutması gerektiğini vurgulayan Akbulut, dereyi geçemediği için camiye gidemediğini aktardı.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: KÖPRÜ EN KISA ZAMANDA YAPILACAK

Aksu Belediye Başkanı Ak Partili Halil Şahin ise bölgedeki sorunu bildiklerini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi. İki mahalle arasındaki derenin genişliğinin 25- 30 metre olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, şöyle konuştu: "Burada bir köprü çalışması yaptık. Köprünün ayaklarını koyacağımız yerin karşısında bir yol yok. Özel mülkiyet, yani tarla. Mülkiyet sorunu var. Ancak köprü için başka bir yer arıyoruz. Çok büyük olmasa dahi sıkıntıyı giderecek kadar bir köprü yapacağız. Zaman veremiyorum ancak en kısa zamanda çalışma başlatacağız."

'Türkiye'de iş bulalım' vaadiyle dolandırdılar

GÜRCİSTAN ve Azerbaycan'da yaşayanlara internetten ulaşarak 'Size Türkiye'de iş bulalım' vaadiyle kandırarak her kişiden bin dolar aldıkları iddia edilen 2 kişi, Sakarya polisinin operasyonu ile yakalandı. 4 yılda yaklaşık 250 kişiyi dolandırdıkları belirtilen 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da oturan C.M. ve B.A., 4 yıl önce internetten Azerbaycan ve Gürcistan'da yaşayan kişilerle irtibat kurmaya başladı. İnternette tanıştıkları kişilere 'Size Türkiye'de iş bulalım' teklifinde bulunan 2 kişi, havale yoluyla her kişiden bin dolar civarında para aldı. 2 kişi, 4 yılda yaklaşık 250 kişiden toplam 250 bin dolar toplayarak dolandırdı.

Gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri 2 kişinin yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda C.M. Adapazarı'nda, B.A ise Serdivan ilçesinde bir evde gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan C.M.'nin 4 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı, 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, B.A.'nın ise 3 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Nacakla 79 yaşındaki eşini öldürdü



BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde Mehmet Fedekar (81), eşi Zeynep'i (79) başına nacakla vurarak öldürdü.

Çarşı Mahallesi'nde geceleyin meydana gelen olayda iddialara göre, Mehmet Fedekar, tartıştığı eşi Zeynep'in başına nacağın arka kısmı ile vurdu. Mehmet Fedekar, eşinin öldüğünü anlayınca Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Eve giden polis ve 112 sağlık ekipleri, Zeynep Fedekar'ın cesediyle karşılaştı. Zeynep Fedekar'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Mehmet Fedekar'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi.

