DHA YURT BÜLTENİ-4

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)ORDU'DA BÜYÜK İKRAMİYENİN BAYİSİ BELLİ, TALİHLİ SIR

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Ordu'da bir bayiden satıldığı belirlendi. Talihli henüz ortaya çıkmazken, aynı bayiden seri biletten satın alan 4 kişi de teselli ikramiyesi kazandı.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden birinin, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ankara Şans Market tarafından satıldığı belirlendi. Büyük ikramiyenin talihlisi henüz ortaya çıkmazken, Ordu'da da büyük heyecan yarattı. Ankara Şans Market işletmecisi İnci Çıplak, Milli Piyango İdaresi Samsun Şube Müdürlüğü'nden satın aldıkları seri biletlere ikramiye isabet ettiğini, talihlinin de henüz ortaya çıkmadığını ifade etti. Çıplak, "Aylık biletlerde ikramiye veriyorduk. Samsun'dan bilet almıştık. İkramiye kazanan kişi henüz gelmedi, umarım gelir bizi de ziyaret ederse seviniriz. Teselli ikramiyesi almaya gelenler oldu. Yılbaşına özel ilk defa büyük ikramiye çıktı. Bu da bizi sevindiriyor" dedi. Ankara Şans Market çalışanlarından Ali Dizge ise, büyük ikramiyenin isabet ettiği seriden 4 kişinin de teselli ikramiyesi kazandığını, biletine ikramiye isabet eden çok sayıda vatandaşın da bayiye başvurduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsu

-İnci Çıplak ile röportaj

-Şans marketten görüntü

-Biletin satıldığı şans markette vatandaşlardan görüntü

(SÜRE: 2.40 Dk ) (BOYUT: 159 MB)

Haber: Nedim KOVAN/ORDU-

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2)LADİK GÖLÜ'NÜN MEŞHUR YÜZEN ADALARI TEHLİKEYE GİRDİ

SAMSUN'un Ladik ilçesinde bulunan Ladik Gölü'ndeki su seviyesinin yaklaşık 1 metreye kadar düşmesi gölün meşhur yüzen adalarını da tehlikeye soktu. Su seviyesi azalanca yüzen adaların hareketi de durdu. Ladik ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta olan 870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü'nde su seviyesi 1 metreye kadar düştü. Tura balığı, tatlı su levreği, sazan ve kızılkanat balıklarının bulunduğu, bir çok göçmen kuşun konakladığı, gölün meşhur yüzen adaları bu durumdan olumsuz etkilendi. Bitkilerin köklerinin su yüzeyinde toplanmasıyla oluşan yüzen adalar su seviyesinin düşmesiyle hareketsiz kaldı. Bu durum yüzen adaların varlığını da tehlikeye soktu. Göldeki su seviyesinin düşmesi ile ilgili uyarıda bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nazmi Polat, "Göller normalde doğal süreci yok olmaya doğrudur. Bütün göller bir müddet sonra gölete sonra bataklığa son olarak ta tarım alanına dönüşebilir. Ancak bunun süresi bir kaç insan neslinin yetmeyeceği kadar uzundur. Gel görün ki Ladik Gölü'nde durum farklı. Ladik Gölü 1960'lı yıllarda baraj gölü haline getirilmeden önce yaklaşık 5 metre derinliğindeki bir doğal göl alanıydı. 861 kotu ile minimum derinlik 5 metre civarındaydı. Ama baraj gölü oluşturulduktan sonra gerek çevredeki erozyon faaliyetleri gerek göl içerisindeki bitkilerin tortuları gölün derinliğinin göl olmaktan çıkarıp gölet seviyesine düşürür bir noktaya geldi. Buna bir de tarım için aşırı su çekilmesi mevcut su rezervinin daha da azalmasına dolayısıyla gölün gölet çizgisini aşıp birden bire bataklık noktasına gelmesine sebep oldu. Yakın bir zamana kadar yüzer ada halinde Türkiye'de ender olan bir doğal cenneti üzerinde barındıran Ladik Gölü'nde bu günkü tespitlerimizde yüzen adaların artık yürüyemeyen, gezemeyen adalar haline dönüştüğünü görüyoruz. En son Eylül ayındaki derinlik tespitimiz 70-80 santimetre civarındaydı. Şunda yaklaşık 1 metre civarında" diyerek sözlerine şöyle devam etti:"Eğer su rejimiyle oynarsak, Ladik Gölü'nü besleyen kaynakları bir şekilde başka yerlere dönüştürürsek barajlara akıtırsak ve şehrin atığının arıtımsız olarak deşarj etmeye devam edersek, çevresindeki köylerin fosseptik çukurlarının ucu gölü ulaşırsa bütün bunları bir araya getirdiğimizde Ladik Gölü'nü ornitolojik olarak dünyada sayılı kuş cennetlerinden biri haline getiren bu alan şiddetle süratle yok olmaya doğru gitmektedir. Bunun için çok acil olarak su rejimi ile ilgili çalışmaları yapan kuruluşların Vilayet önderliğinde, üniversitelerin de katılımıyla ciddi bir neticesinde su rejiminin düzenlenmesi, gölün yok olmaması için çok acil yapılması gereken bir eylem planıdır. Devlet Su İşleri haklı olarak diyor ki 'Biz bu gölü baraj gölü haline getirmeden önce 861 kotu maksimum kottu. 861 kotunun üstündeki suyu biz topluyoruz. Topladığımız fazla suyu biz çekiyoruz gölün havzasına dokunmuyoruz' diyorlar. Onlar bu açıdan baktıklarında haklılar ama şu gerçeği görmek lazım o günkü kotla şimdiki kot aynı ancak o gün 5-5.5 metre derinlik varken bu 70 santim 1 metre derinliğe düştü. O gün yüzen adalarımız bu gün sabit adalar haline dönüştü dönüşmek üzere. Sucul hayatı yok olmadan sürdürülebilir hale getirmek zorundayız. Yoksa 'Bir vakitler burada Ladik Gölü vardı' demeye çok yakınız."

Görüntü Dökümü:

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-Gölden detay

-Yüzen adalardan detay

-Ladik İlçe tabelası

-Röportaj

-Muhabir anonsu

-Detaylar

(SÜRE:3.46 Dk) (BOYUT:423 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/LADİK(Samsun), ()

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3)İTFAİYE, PARMAĞINDA SIKIŞAN YÜZÜKTEN KURTARDI

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 16 yaşındaki Fatma İrem Köleme'nin parmağında sıkışan yüzüğü, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. Çivril ilçesinde özel bir lisede öğrenim gören Fatma İrem Köleme'nin kaldığı yurtta taktığı yüzük, parmağında sıkıştı. Yüzüğü zorla çıkarmaya çalışınca parmağı şişen Köleme, itfaiyeden yardım istedi. Köleme'nin kaldığı yurda giden itfaiye ekipleri, yüzüğü çıkartamadı. Bunun üzerine Köleme, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Kayalık Şubesi'ne getirildi. İtfaiye ekipleri, Köleme'nin parmağındaki yüzüğü çıkarmak için adeta seferber oldu. İtfaiye erleri, Köleme'nin parmağındaki yüzüğü, cerrahları aratmayan hassaslıktaki müdahaleyle keserek çıkarmayı başardı.

Yüzükten kurtulan Köleme, daha sonra kaldığı yurda döndü.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin yüzüğü kesmeye çalışması

- Yüzüğün kesilmesi

-Liseli kızın yüzükten kurtulması

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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4)KADIN YOLCUNUN VÜCUDUNA SARARAK GİZLEDİĞİ 2.8 KİLO ESRAR BULUNDU

Kayseri -Malatya karayolunda yol kontrolü yapan polis, otobüste bulunan kadın yolcu F.Z.'nin (21) vücuduna sararak gizlediği 2 kilo 800 gram toz esrarı ele geçirdi. Malatya yolundaki denetleme noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki hareketlerinden şüphelenilen F.Z.'nin üzerinde arama yapıldı. Aramada kadının vücuduna streçle sarılı 2 kilo 800 gram toz esrar bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen genç kadın sorgulandıktan sonra adliyeye çıkarılacak.

Görüntü Dökümü

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-Genç kadının vücuduna sarılı esrar polis tarafından çıkarılması

- Diğer detaylar

Haber: KAYSERİ- - Kamera: Polis Kamerası

Polis Kamerası

DV 1 DOSYA, 26 saniye /16 MB

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5)BODRUM'DA SÜPER AY GÜZELLİĞİ

BODRUM'da, dün akşam saatlerinde izlenen süper ay, görenleri hayran bıraktı.

Yeni yılın ilk gününde, dolunayın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu anda görülen süper ay, Bodrum semalarında dün akşam saatlerinde izlendi. Güneşin batmasının ardından saat 18.00'den itibaren yarım saat boyunca özellikle Yalıkavak tepelerinden görülen ve normalden yüzde 14 oranında daha büyük olan süper ayı izlemek isteyenler, tepelere ve yüksek yerlere akın etti. Bodrum'un yüksek yerlerinden süper ayın fotoğraflarını çekenler, manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Evli, 2 çocuk ve 1 torun sahibi Ayşe Kandırmış (54), "Bugün ay, her zamankinden çok daha güzel parlak ve net görülebiliyor. Ayrıca 3 gündür yağışlı ve bulutlu olan Bodrum'da hava, birden açınca ortaya bu güzel manzaralar çıktı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Fotoğraflar

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () -

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