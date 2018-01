DHA YURT BÜLTENİ-4

(ÖZEL)

1)KAHRAMANLAR, YENİ YILA ERMENİSTAN SINIRINDA NÖBET BAŞINDA GİRDİ



KARS Subatan 4'üncü Hudut Taburu Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Koçak Hudut Takım Karakolu'nda Türkiye- Ermenistan sınırını bekleyen askerler, yeni yıla pür dikkat nöbet başında girdi. Kars Subatan 4'üncü Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Tolga Üzüm, 3'üncü Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Erkan Zorlu ve Tabur Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Onur Özbilgi, karakolu ziyaret ederek, er ve erbaşların yeni yılını kutladı. Takım komutanı, hudut tekmili ve manga ile karşılandıktan sonra Piyade Üsteğmen Onur Özbilgi, "Kahraman silah arkadaşlarım, öncelikle belirtmek isterim ki bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 2018 yılının hepimize sağlık, başarı getirmesini temenni ederim. Bu güzel günlerde ailenizi, sevdiklerinizi arayın. Bizden çok çok selam iletin" dedi.

Buradan merkez kulesine geçen komutanlar, nöbet tutan askerleri ziyaret etti. 'Hudut; bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir', 'Vatan sana canım feda' tekmilleriyle yeni yıla nöbet başında giren askerler, aileleriyle de telefonla görüşüp, kendilerini merak etmemelerini istedi. Piyade Onbaşı Ramazan Yurttaş, Sivas'taki ailesini arayarak, yeni yılını kutladı. Ailesiyle görüntülü konuşan Yuttaş, "Komutanlarımız, kulede nöbet tutarken yanımıza geldiler ve yeni yılımızı kutladılar. Ailemle de görüntülü konuştum. Bunun için çok mutluyum. Hudutta görev yapıyorum. Çok şanslıyım; çünkü hudut, vatan, namustur. Namusu koruyorum burada. Bunun için çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. 11 aydır askerim. Ailemi ve vatanımı çok seviyorum" diye konuştu.

'HUDUDUN, DEVLETİN NAMUSU OLUĞU BİLİNCİYLE NÖBET TUTUYORUZ'

Hudutta görev yapmanın her askere nasip olmadığını dile getiren Hakkarili Sebahattin Korkmaz ise şunları söyledi:

"Burada görev yaptığım için çok mutluyum. Hudutta görev yapmak, her askere nasip olmaz. Hudut, bin namustur. Her insanın yapması gereken şeyi şu an ben, burada yapıyorum. Komutanlarımız, çok iyi. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Komutanlarımız, geldiler, bizi ziyaret ettiler; yeni yılımızı kutladılar. Teşekkür ediyorum. Hududun, bir devletin namusu oluğu bilinciyle hepimiz burada nöbet tutuyoruz. Buradan anneme, babama selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum ve yeni yıllarını en içten dileklerimle kutluyorum."

Öte yandan karakola ismini veren Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Koçak'ın kardeşi, Mardin'de görevli Jandarma Başçavuş Hasan Koçak ile telefon bağlantısı kuruldu. Tüm karakol adına Başçavuş Koçak'ın yeni yılı kutlandı.

Kahraman Türk askeri, 24 saat, pür dikkat sınır bekçiliği yapıyor. Silah ve teçhizat ile askeri araç ve kobralarla güvenli hale getirilen sınır bölgelerinden Kars'ta da en iyi imkanlar sunuluyor. Görüntü İzleme Merkezi'nde gözlerini kırpmadan her hareketi izleyen askerler, kulübelerdeki termal kameralar ve gece görüş cihazlarıyla en ufak hareketleri bile kaçırmıyor. Aynı donanımların bulunduğu 'Cobra II' aracıyla da devriye görevleri yapılıyor.

Yılbaşı kutlamalarının ardından da son sistemle donatılmış, modern cihazların bulunduğu Görüntü İzleme Merkezi'nde sınır ve çevresi, kontrol edildikten sonra devriye timi, hudut hattında gözetleme yapmak için 'Cobra II' aracıyla devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

(ÖZEL)

2)NARENCİYE BU YIL DA PARA ETMEDİ

TÜRKİYE'nin narenciye deposu olan Mersin'de narenciye üreticilerinin yüzü bu yıl da gülmedi.

İlaç, bakım, gübre, yakıt ve işçi maliyetlerinin altında ezilen çiftçi, portakalı en yüksek 60 kuruş, mandalinayı ise en yüksek 80 kuruştan satabildi. Dalındaki narenciye satış fiyatlarının 10 yıl önceki fiyatlarla aynı olmasına rağmen girdi maliyetlerinin bel büken duruma geldiğini kaydeden üreticiler, çözüm arayışı içerisinde. Narenciye bahçelerindeki hasadı yerinde inceleyen Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, üreticinin bu yıl da para kazanamadığını söyledi. Yıllardır süre gelen bir sıkıntının narenciyenin yakasını bırakmadığını ifade eden Gökçel, "Mandalina hasat sezonuna 50-60 kuruş ortalamayla başlamıştı. Bu fiyatlar geçtiğimiz 5-6 yıl önce 60-70 kuruşken, bu sene ortalama 80 kuruş. Portakal 40 kuruşla başladı şu an 60 kuruş. Bu fiyatlara bakınca, narenciyenin üreticisine para kazandırdığını söylememiz mümkün değil. Narenciyeyi 10 yıl önceki fiyatlara satıyoruz. 1 çuval gübreyi 10 yıl önce 6-7 liraya alırken, su an bunun fiyatı 10-15 katı daha fazla durumda. Diğer girdileri de düşününce maliyet artıyor. Getirisi ise, 10 yıl önceki fiyatlarla aynı. narenciye üreticisi gerçekten çok mağdur" dedi.

ÜRETİM BİLGİLERİNİ TOPLAMAK ŞART

Türkiye'deki narenciye üretimine ilişkin verilerin toplanıp üreticiye bilinçli üretim yaptırılmasının önemine değinen Gökçel, "Biz 60-70 kuruşa satıyoruz, vatandaş iç piyasada bunu 2 liraya alamıyor. Aşırı fiyatlar bizi üzüyor. Üretici çocuğunun geleceğinden, kendi hayatından feragat edip üretimde kalmaya çalışıyor. Çiftçiyi, üretim maliyetlerinin üzerinde ürün satar hale getirmek lazım. Ülkemizde hangi çeşit ürünün ne kadarlık alanda ürettiğimizi ortaya koymak zorundayız. İç piyasanın ihtiyacını bilmeliyiz. Ürün fazlasını ihracat yoluyla yurtdışına satılmasını sağlamalıyız. Bunu bilerek üretim yaptırmalıyız çiftçilere. Tarımımızı planlamak zorundayız" diye konuştu.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞÜM ŞART

Narenciyenin kanayan bir yara olduğunu ve katma değerli alternatif ürünlerine dönüşüm yapılması gerektiğini kaydeden Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen ise şunları söyledi: "Yıllardır bir tarım politikasının olmamasından dolayı bilinçsiz bir uygulamada bulunuyor üreticilerimiz. Katma değerli ürünlerine dönüşüm sağlanmadıkça, narenciyede 10 sene önceki sorun ve fiyatlar neyse bugün de öyle olacaktır. 10 yıl mazot 1 liraysa bugün 5 lira ama narenciye 50 kuruştu hala 50 kuruş. Bu yüzden hızlı bir şekilde dönüşüm sağlamak zorundayız. Tarım politikası şart. Çiftçilerimizi bilimsel değil geleneksel tarım politikası yapıyor. Alternatif ürünler sunmamız lazım. katma değeri yüksek muz, avokado gibi ürünlere kısmi olarak yönelmek lazım. 30 dönümlük arazisi olan çiftçide 10 dönümlük değişim sağlarsak, üretici de mutlu olacaktır, narenciye de hak ettiği yere gelecektir. Bilimsel tarıma, katma değerli ürüne yönelmeliyiz. 50 kuruşa satılan bir ürün kimseyi mutlu etmez."

3)ÇORBALAR HER CUMA İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KAYNIYOR

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde restoran sahibi 58 yaşındaki Kadriye Bahadır, geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere 'Çorbada tuzunuz olsun' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Bahadır'ın restoranında her cuma kasesi 5 liraya satılan çorbalardan elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerine bağışlanıyor. Kemer merkezindeki bir restoranın sahibi Kadriye Bahadır, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla harekete geçti. 'Çorbada tuzunuz olsun' adıyla kampanya başlatan Kadriye Bahadır, her cuma restoranında satılan çorbalardan sağlanan geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor. Bu güne özel kasesini 5 liraya sattığı çorbaların gelirine dokunmadan ihtiyaç sahiplerine veren Kadriye Bahadır'ın kampanyası ilgi de gördü.

O GÜN ÇORBA 5 LİRA

2 çocuk annesi Kadriye Bahadır, ihtiyaç sahiplerini kendileri ya da restorana gelenlerin söylemleriyle tespit ettiklerini belirterek, kampanyayı geçen hafta başlattıklarını aktardı. Kadriye Bahadır, "Her cuma kazanımız kaynıyor ve bir kampanya yapıyoruz 'Çorbada tuzunuz olsun' kampanyası. Çorbalar o gün 5 lira ve örneğin 100 çorba satıldıysa tamamının geliri ihtiyacı olan bir aileye bağış yapılıyor" dedi.

'KÜÇÜKTEN BAŞLIYAYIM DEDİM'

Çocukluğundan beri bir hayali olduğundan bahseden Kadriye Bahadır, "İstiyorum ki bir çiftlik ya da küçük bir köy gibi bir alan içerisinde bir tesis kurmak; ihtiyacı olanlar, hapisten çıkanlar, mağdurlar oraya gelsin, duşlarını alsın, yıkansın, tıraş olsun. Gönüllü berberlerimiz olsun, gönüllü yemek pişirenlerimiz olsun, çorbaları kaynasın, karınları doysun, barınakları olsun, uyusunlar ama amaç sadece onları doyurmak değil. Onları hayata hazırlamak, onlara bir şeyler katacak eğitimler vererek, hayatlarına bir pencere açabilmek. Böyle bir hayalim var ama gerçekleştirilmesi biraz maddi olanaklara bağlı. Ben de kendi çapımda hazır tencerem kaynıyorken, küçükten başlıyayım dedim. Naçizane çorbada tuzumuz olsun" diye konuştu.

'EŞİMİ KANSERDEN KAYBETTİM'

Eşi Ahmet Bahadır ile 2004 yılında evlendiklerini kaydeden Kadriye Bahadır, "Kendisi restoran işletmecisiydi. Profesyonel olarak bu işi yapıyordu. 2004 yılında restoran işletmeciliğine başladık onunla beraber. Bize gelen, ihtiyacı olan hiçbir insan kapıdan boş çevrilmez. Para yardımı değil ama mutlaka yemek yedirilirdi. A'dan Z'ye tüm ihtiyaçları karşılanır ve yollardık. Bu konuda eşim çok veren bir insandı. Keza babam da öyle. Onlardan gelen bir alışkanlık diyelim. Eşimi 2015 yılı nisan ayında kanserden kaybettim. Ben onların yaptıklarını devam ettiriyorum ve devam ettirmek istiyorum. İnşallah hayallerim gerçek olur bir gün. Kim bilir?" diye konuştu.

İlçe esnafından Nuri Embiyaoğlu da kampanyaya destek için restorana gelirken, Kadriye Bahadır'a düşüncesi için teşekkür etti.

==================================================

4)GANYAN BAYİSİNDE YANGIN

MERSİN'de, ganyan bayisinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ganyan bayisi kullanılamaz hale geldi. Yangın, gece saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi Uray Caddesi üzerindeki ganyan bayisinde çıktı. Mehmet Estit'e ait bayiden belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede tüm dükkanı saran alevler, mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce demir kapının arkasından alevlere müdahale etti. Daha sonra demir kapıyı kırıp, dükkanın içini saran alevlere müdahale eden ekipler, saatler sonra yangını söndürebildi. Ganyan bayisi, kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce istinat duvarına ardından da bariyerlere çarparak takla attı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza saat 03.00 sıralarında, D-100 Karayolu Derince Geçit mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 41 HB 600 plakalı otomobil önce istinat duvarına ardından da bariyerlere çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil takla atarak ters durdu. Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza yapan araçtan yola dökülen yağ ve benzin nedeniyle D-100 Karayolu İzmit istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma ve aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)AYDINLILAR YENİ YILA KAR YAĞIŞI ALTINDA GİRDİ



AYDIN'da yeni yıl Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte makineden püskürtülen yapay kar, altında kutlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıların 2018'i coşkuyla karşılayabilmeleri çeşitli etkinlikler düzenledi. Atatürk Kent Meydanı'nda 22.00 ile 00.30 arasında düzenlenen etkinliklerde Aydın'a mevsimin ilk karı düştü. Suni kar makinesinden fışkıran kar Atatürk Kent Meydanı beyaza bürüdü. Havuz ve gökyüzü lazer gösterisinin de yapıldığı gecede, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası vatandaşlara doyumsuz bir gece yaşattı.

Saatler 23.59' gösterdiğinde Aydınlılar'ın, 2018'i hepbirlikte geri sayarak, 'Merhaba' dediği yeni yıl eğlencesi birbirinden güzel görüntülerin oluştuğu havai fişek gösterisiyle son buldu.

