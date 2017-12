DHA YURT BÜLTENİ-4

YURT BÜLTENİ-4

Bugüne kadar en yüksek personel katılımı ile 'Türkiye Güven Huzur Uygulamaları-9' gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerinin sağlanması, başta asayiş, narkotik ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla dün 81 il genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur Uygulamaları'nın 9'uncusu gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve birçok birim amiri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip edildi.

Bugüne kadar en yüksek personel katılımı ile gerçekleştirilen uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden toplam; 14 bin 584 ekip, 305 dedektör köpek, 33 hava aracı, 70 deniz aracı, 80 bin 757 personel katıldı.

Vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerinin amaçlandığı uygulama şehir giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 315 nokta ve 14 bin 574 umuma açık yerde gerçekleşti. Uygulama sonucunda; 590 bin 980 kişi kontrol edildi. 1187 aranan şahıs yakalandı, 236 kişi gözaltına alınırken 21 bin 335 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 165 bin 143 araç kontrol edilerek 117 aranan araç yakalandı, 10 bin 101 araca cezai işlem uygulandı ve 1266 araç ise trafikten men edildi.

19 bin 485 iş yeri kontrol edilerek 434 iş yerine cezai işlem uygulandı. 53 iş yerine ise kapatılma işlemi yapıldı.

59 adet tabanca, 54 adet av tüfeği, 1058 adet mermi, 33 adet kesici delici alet, 42 adet kurusıkı tabanca, 67 gr eroin, 4kg 691,70 gr esrar, 11,50 gr sentetik kannabinoid, 5 kök kenevir bitkisi, 6 adet captagon, 15.746 paket kaçak sigara, 1.263 lt kaçak içki, 8 adet kaçak telefon ve 4 adet tarihi eser ele geçirildi.

Polis, Jandarma ve Sahil Güvelik güçlerinin 81 ilde aynı anda büyük bir uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle gerçekleştirdiği 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-9' başarıyla tamamlandı.

Görüntü dökümü

---------------------

(ANKARA)

-Kontrollerden görüntü

-Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden görüntü

-detaylar

(İSTANBUL-ŞİŞLİ)

-Şişli'de denetim noktasından genel görüntü

-Gelen araç araması

-GBT Sorgulaması

-Araç içindekilerin üst araması

-Helikopter görüntüsü

-Genel ve detaylar

(BURSA)

-Uygulamadan görüntüler

-Emniyet Müdürü Osman Ak'ın uygulama hakkında bilgi alması

-Osman Ak'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

-Detaylar

(KAHRAMANMARAŞ)

- Polislerin kafeye girmesi

- Vatandaşların çantalarının aranması

- Sokardaki polisler

- Araçların durdurulması

- Araçlarda arama yapılması

- Bıçak çıkması

- Bıçağın sahibinin polis otosuna bindirilmesi

- Zırhlı polis aracı

- Araçtan yedek plaka çıkması

- Vatandaş ile röp.

- Bagajı mandalina dolu otomobil

Haber: ANKARA - İSTANBUL - BURSA - KAHRAMANMARAŞ ()

=====================================

Karakol yakınına EYP atanlar yakalandı (2)

ADANA'da polis karakolu yakınında infilak eden el yapımı patlayıcıyı (EYP) attığı öne sürülen 3'ü çocuk 5 kişi, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüpheliler, patlayıcısı atma anları güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Perşembe akşamı merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında infilak eden EYP, çevrede büyük korkuya neden oldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, el yapımı patlayıcıyı atanların eşgalleri belirledi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, gece yarısı merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde çok sayıda adrese baskın yaptı. EYP'yi attıkları öne sürülen Nur A. (18), Veysi B. (18), H.K. (14), R.B. (12) ve K.E. (17), operasyonda gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile de bağlantılı olduğu iddia edilen şapheliler, sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ni getirilmesi

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Zanlının bağırması

- Polis aracına bindirilmeleri

- Polis aracının gidişi

Güvenlik Kamerası

- EYP atarken görüntü

- Patlama anından görüntü

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

==========================================

İçki ve sigara çaldılar "Yeni yılı kutlayacaktık" iddiasında bulundular

ADANA'da tekel bayiden içki, sigara ile 500 lira çalan 22 yaşındaki Gökhan A. ve 23 yaşındaki Murat K., yakalandı. Yeni yılı kutlamak için çaldıklarını öne sürdükleri içki ve sigaraları ormanlık alana götüren şüphelilere ev hapsi verildi.

Olay, Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde bulunan tekel bayide meydana geldi. İddiaya göre, yeni yıla kutlama yaparak girmek isteyen Gökhan A. ve Murat K., paraları olmayınca tekel bayi soymak için plan yaptı. İki arkadaş, gece yarısı elektirikli bisiklet ile geldikleri işyerinin arka kapısını kırarak içeri girdi. Yanlarında getirdikleri çuvala çok sayıda içki ve sigara koyan Gökhan A. ve Murat K., ayrıca kasadaki 500 lirayı da aldı.

KUTLAMA YAPACAKLARI YERE SAKLADILAR

Sabah işyerine gelen 57 yaşındaki Mehmet Ardıç, soyulduğunu anlayınca polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, hırsızların ellerindeki çuval ile sokakta koştuğunu tespit etti. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen Gökhan A. ve Murat K., kısa sürede yakalandı. Emniyette sorgulanan Gökhan A., "Yeni yılı kutlamak istedik, ancak paramız yoktu. Bize tekel bayi soygunu planladık. Çaldığımız içki ve sigaraları ise kutlama yapacağımız ormanlık alana götürüp, sakladık. Yanımızda Resul adında bir arkadaşımız daha vardı" dedi. Pişman olduğunu söyleyen Gökhan A.'nın amcası ise tekel bayi sahibinin zararının karşıladı.İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Gökhan A. ve Murat K. ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Resul isimli şüpheliyi yakalamak içir çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Hırsızların tekel bayiine doğru giderken görüntüsü

- Hırsızların sırtlarında çuvallarla aynı yerden koşarak geçmeleri

- Yakalanan zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

=========================================

FETÖ'nun 'Emniyet imamı' yakalandı

ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Adana Emniyet imamı' olan aranan öğretmen 54 yaşındaki Mehmet Yıldız yakalandı.

İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM), ekipleri tespit ettikleri FETÖ'nun Gaybubet evine yönelik operasyon düzenledi. Şafak baskınıyla girilen evde örgütün, emniyet imamı olduğu iddia edilen Mehmet Yıldız gözaltına alındı.

Cep telefonunda 'ByLock' programı yüklü olduğu saptanan eski Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yıldız'ın, Eylül 2016'da tutuklandığı daha sonra mahkeme kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. Tekrar açılan dosyada, Yıldız'ın örgütün üst düzey mahrem imamı olduğu, Emniyet içerisinde müdür ve polis memurları ile sohbetler düzenlediği ortaya çıktı. Dini sohbetler adı altında, yapılan buluşmalarda polisleri terfi ettirilmesini organize eden Yıldız'ın ayrıca bu buluşmalarda kripto şifreler verdiği de saptandı.

KOD ADI: SİNAN

Sohbete katılan polislere kendisini, 'Sinan' adlı ile tanıtan Yıldız'ın serbest kaldıktan sonra tekrar yakalanmamak için kendisini gizlediği belirtildi. Yıldız'ın kaldığı örgüt evinin, baskın anında gelen polisleri gözetlemek için ana yola baktığı, perdelerin ise, sürekli aralıklı olduğu anlaşıldı. Sözde imamın, ayrıca alışverişe bile belli saatlerde gittiği, otomobilini sürekli aynı yere ve aynı şekilde koyduğu, satın aldığı ürünleri koyduğu poşetlerin bile sayısının aynı olduğu belirtildi.

"BYLOCK İLE İLGİM YOK' DEMİŞ"

Sorgulanan Yıldız, Eylül 2016 çıkarıldığı mahkemede cep telefonunda çıkan 'Bylock' programıyla ilgili, "Bu programı bilmiyorum. Benim hiç bir alakam yok" dediği belirtildi. Görüşmelerin büyük bir bölümünde ise örgütün, mahrem imamlarıyla ilgili yaptığı anlaşılan Yıldız, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi arşiv görüntüsü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

============================================

(Özel)- Türkiye'nin ilk Zooloji Müzesi, eğitim merkezi halini aldı

DÜNYANIN 4'üncü, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olarak bilinen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk Zooloji ve Doğa Müzesi, üniversitelerin eğitim merkezi halini aldı. Akademisyenler müzeye getirdikleri öğrencilere uygulamalı eğitim veriyor.

Her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi unvanına sahip olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesinde Türkiye'nin ilk Zooloji ve Doğa Müzesi 23 Nisan'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Müzede doğada ve hayvanat bahçelerinde fizyolojik ömürlerini tamamlamış olan hayvanlar burada uzmanlar tarafından tahnit sanatı yöntemiyle hazırlanarak sergileniyor. Yaşam alanlarındaki duruş ve pozisyonları göz önüne alınarak hazırlanan gerçekçi kompozisyonlar sayesinde birçok hayvanın hayatlarına yakından tanıklık edilen hayvanlar avlanırken, av olurken, beslenirken, uçarken gibi pozisyonlarla müzedeki yerlerine konulmuş durumda. Ötücü ve yırtıcı kuşlar ve perde ayaklılar gibi türlerden oluşan 187 kanatlı hayvanın doğal yaşam alanlarının yeniden canlandırılarak sergilendiği müzede 55 deniz canlısı kurutma işlemiyle vücut bütünlüğü korunarak ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Yılan, timsah, varan ve balıklardan oluşan 60 hayvan örneği bilimsel yöntemler kullanarak koruyucu bir sıvı ile dolu kavanoz içinde müzedeki yerini almış durumda. Hayvanat bahçesi içerisinde 750 metrekarelik alana kurulu olan Zooloji ve Doğa Müzesi'nde ayrıca 50 kişi kapasiteli bir de eğitim salonu bulunuyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜZEDE EĞİTİM

Müzeyi bu yıl yaklaşık olarak 3 milyon kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, başta üniversite öğrencileri olmak üzere çok sayıda öğrencinin buradan faydalandığını anlattı. Özsöyler, şunları söyledi:

"Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak, Türkiye de ilk defa Jeoloji ve doğa müzesi açmış bulunmaktaydık. Bu yıl içerisinde Gaziantep jeoloji ve doğa müzesini yaklaşık 3 milyon kişi ziyarette bulundu. Bunun bir çoğunluğu çevre illerimizden gelip özellikle hayvanat bahçemizi ziyaret etmektedirler. Jeoloji ve Doğa Müzemiz, 23 Nisan 2017 tarihinde açılmış bulunmakta. Buranın en önemli özelliği özellikle üniversitelerin jeoloji ve biyoloji bölümlerinden buraya gelerek öğrencilerine öğrenim vermesidir. Burada yaklaşık olarak 300 türümüz, 700 hayvanımız bulunmakta. Bunları tahnit sanatıyla doldurmuş ve canlı türlerin birebir örneğini sergilemekteyiz. Müzemizde ayrıca 50 kişilik bir eğitim salonumuz bulunmakta. Bu eğitim salonunda üniversitedeki öğrencilerimize ve yine buradaki okul çocuklarımıza buranın kuruluş amacını ve burada hangi hayvanları görebileceklerini belli eğitimden geçirdikten sonra gezdiriyoruz."

Müzede ayrıca isteyen gruplara belgeseller eşliğinde nesli tükenmiş hayvanlar da tanıtılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Müzede sergilenen kalıntılar

- Müzeyi ziyaret edenler

- Müzedeki Mamut fosili

- Müzediki doldurulmuş hayvanlar

- Celal Özsöyler'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

===============================================

Yosun havuzu şifa dağıtıyor

KÜTAHYA'nın Emet ilçesindeki bir termal tesisinde bulunan yosun havuzunun cilt, deri, eklem, bel ağrıları ve romatizma hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor.

Emet Termal Resort & Spa Tesisleri'nin Müdürü Ramazan Sezer, 350 yataklı tesislerinde yer alan yosun havuzunun Türkiye'de başka bir örneğinin olmadığını söyledi. 38 derece sıcaklıktaki yosun havuzunun birçok hastalığa iyi geldiğini, insanları fazla kilolarından kurtardığını anlatan Ramazan Sezer şöyle konuştu:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kaplıca tedavi hizmetlerini desteklemek amacıyla çıkarttığı kanun kapsamında biz de yer almaktayız. Yosun havuzumuz Türkiye'de tek. 38 derece sıcaklığı var. Omuz, eklem ve bel ağrıları gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Buraya koltuk değnekleri ile gelip koltuk değneksiz gidenlerle karşılaştık. Yosun havuzumuzun farklı özellikleri var. Bunlardan en önemlisi cilt, deri, saç ve tırnak hastalıklarına faydalı olması. İçerisinde bulunan sodyum aljinat maddesi ve minerali ile beraber vücuttaki toksinlerin atımını sağlayarak hızlı bir şekilde kilo verilmesini de sağlıyor. Ayrıca yosun havuzumuz sedef, akne ve mantar gibi birçok hastalığa da iyi gelmekte. Yosun havuzumuzu düzenli olarak belirli kürlerde kullanıldığında eklem romatizma ve birçok hastalıkta faydası olduğu düşünülüyor."

Refleksoloji uzmanı Maide Tuğlu da, tesislerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, refleksoloji, Acil Tıp Teknisyeni ve fizyoterapistlerle sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Tuğlu, "tesisimizde çeşitli sularımız mevcuttur. Bunlardan en önemlisi yosun havuzundakidir. Türkiye'de sadece burada olan bir sudur. 24 saatte yosun üretme özelliğine sahiptir. Kaplıca tedavisinin yanısıra kuru iğneleme, akupunktur, ozon tedavisi, refleksoloji uzman ekibimizle uygulanmaktadır. Hastalarımız ortopedi ve fizik tedavi uzmanı tarafından kaplıca tedavisi uygundur sevki ile geldiklerinde burada gerekli tüm tedavi hizmetlerini alabilecekler" diye konuştu.

(Görüntü dökümü:

-Tesislerin dışından çekilen görüntü,

-Tesis içerisinde bir kişiye tedavi amaçlı masaj yapılması,

-Releksoloji uzmanı Maide Tuğlu'nun konuşması,

-Tesis Müdürü Ramazan Sezer'in konuşması,

-Yosun havuzundan çekilen görüntüleri bulunuyor

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

=======================================

(Özel) - Yıl sonu indirimleri, piyasayı canlandırdı

GAZİANTEP'te, yeni yıla sayılı günler kala yıl sonu indirimlerinden yararlanmak isteyenler mağazalara akın etti.

Yaklaşan yeni yıl öncesinde birçok mağaza, yüzde 70'e varan indirim yapmaya başladı. Yapılan indirimlerden yararlanmak isteyenler ise, mağazalara akın ediyor. Kentin açık hava alışveriş merkezi olarak bilinen Gaziler Caddesi'nde vitrinleri kaplayan 'indirim' yazıları ve yılbaşı süslemeleri müşterilerin dikkatini çekiyor. Caddeyi dolduranlar yeni yıl öncesi uygun fiyatlarla istediği ürünleri satın alıyor. Cadde esnafı yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu, yıl sonu öncesi geleneksel hale gelen indirim kampanyalarının piyasayı olumlu yönde etkilediğini ve satışlarda yüzde 50 oranında artış yaşandığını ifade etti.

ÇEREZ VE KURU YEMİŞE RAĞBET

Yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezi çerez ve kuru yemişlere de rağbet büyük. Kuruyemişçiler, satışlardan oldukça memnun olduğunu kaydederek, vatandaşların en çok özel yapılmış karışık çerezlerden almayı tercih ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Vatandaşların alışveriş yapması

- Süslenmiş iş yerleri

- Vatandaşlar Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

============================================

Adana'da piyango biletlerinin yüzde 99'u tükendi

ADANA Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Mustafa Gökay Karakuş, 2008'den bu yana 4 büyük ikramiyenin isabet ettiği kentte yılbaşı biletlerinin yüzde 99'unun satıldığını söyledi.

Yılbaşı özel çekilişi öncesi Adana'da 30 milyon adet biletin satıldığını anlatan Mustafa Gökay Karakuş, "Satışlarımız şu anda gerçekten çok güzel. Biletlerimizin yüzde 99'u satıldı. Yüzde 1'i de zaten bayilerimizin elinde" dedi. Çeyrek biletin 15, yarımın 30 ve tam biletin 60 lira olduğunu anımsatan Karakuş, fiyatların geçen yıl da aynı olduğunu belirtti. Bu seneki büyük ikramiye tutarının 61 milyon lira olduğunu vurgulayan Karakuş, "İçimde bir his var ki Adana'da böyle büyük bir ikramiyeyi vereceğiz. Zaten son 10 yılda Adana'ya 4 tane büyük ikramiye verdik. Nimet Abla'nın pabucunu dama attık. İnsanlar artık İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den Gaziantep'ten Adana bileti istiyorlar" dedi.

"İHTİYAÇ SAHİBİNE ÇIKSIN"

Büyük ikramiyenin ihtiyaç sahibi birisine çıkmasını istediğini anlatan Karakuş, şunları kaydetti:

"Her şeyin hayırlısının olmasını diliyorum. Her şeyin başı sağlık. Ondan sonra da bu paranın ihtiyacı olan insanlara çıkmasını istiyorum. Bilet alanlar üzülmesin. Aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Biliyorsunuz ki Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Sanayi Fonu ile Rehabilitasyon Merkezleri gibi eğitime katkı payı yüksek. Adana'da şu ana kadar Ankara'dan aldığımız 30 milyon biletimiz tükenmek üzere. Yüzde 1'i kaldı. Bilet almayı son güne bırakmayın."

Görüntü Dökümü

------------------------

- Biletlerden genel ne detay görüntüler

- Milli piyango satışı yaparkın

- Vatandaş milli piyngo çekerken

- Milli piyango Adana Şubesi tabelası

- ADANA Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Mustafa Gökay Karakuş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Yusuf BAŞTUĞ -Kamera:EserPAZARBAŞI/ADANA, ()

===================================================