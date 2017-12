1)AZERBAYCAN'A GİDEN YOLCU OTOBÜSÜ KARS'TA DEVRİLDİ: 30 YARALI

KARS’ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 30 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 Karakurt-Kağızman karayolunda meydana geldi. İstanbul'dan Azerbaycan'a giden 34 DY 9422 plakalı Murat Sepek yönetimindeki 'Iğdırlı Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, çoğu Nahçıvanlı 30 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sarıkamış ve Kars'taki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

2)EL VE AYAKLARINI BAĞLADIĞI ÇOCUĞUNU HORTUM İLE DÖVEN BABA VİDEOSU BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

MARDİN'de, gazetecilere gönderilen bir cep telefonu kaydında bir babanın ellerini ve ayaklarını bağladığı yaklaşık 6 yaşındaki çocuğunu hortum ile dövmesi ve dayaktan kaçan çoğun çığlıklarının yer aldığı görüntüler büyük tepki çekti. Adını açıklamak istemeyen bir kişinin gazetecilere gönderdiği video kaydında, bir babanın evin içerisinde ellerini ve ayaklarını bağladığı yaklaşık 6 yaşındaki çocuğunu hortum ile dövmesi ve çocuğun çığlık atarak dayaktan kaçması görüntüleri yer aldı. Nerede çekildiği ve kim olduğu belirlenemeyen baba görüntülerde, ellerini ve ayaklarını bağladığı çocuğunu dövmesi ve çocuğun çığlık atıp zıplayarak kendisinden kaçması yer alıyor. Görüntülerde, çocuğun dövülmesi sırasında evde başka bir küçük çocuğun daha bulunduğunu ve yaşananları şaşkınlık ile izlediği görülürken, saklamaya çalışan çocuğun çığlıkları ve babanın attığı dayak büyük tepki çekti. Görüntüleri gazetecilere gönderen kişi, söz konusu baba şiddetini gözler önüne seren görüntüleri polis ve jandarmaya da gönderdiğini söyledi.

3) TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK SAFARİ PARKINA ZİYARETÇİ AKINI

TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, 350 dönüm alanda yer alan Türkiye'nin ilk ve tek safari parkı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gezenlerin kendisini Afrika'daymış gibi hissettiğini söylediği safari park, 25 türden 257 hayvan ile 50 türden 500 kanatlıya ev sahipliği yapıyor. Gaziantep'te 16 yıl önce açılan hayvanat bahçesinde 325 türden 7 bin 100 hayvan barındırılıyor. Zürafadan jaguara, filden yılana, ceylandan lamalara, aslandan keçiye, zebradan leyleğe, kangurudan deve kuşuna kadar birçok hayvan türü, yurt dışından ve yurt içinden milyonlarca ziyaretçi tarafından görülüyor. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olma özelliği taşıyan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, yine Türkiye'nin ilk ve tek safari parkı 2 yıl önce ziyarete açıldı. Atlardan bizonlara, geyiklerden lamalara kadar onlarca farklı türden yüzlerce hayvan, safari parkta serbestçe dolaşıyor. Safari parkı ziyaret edenler ise çevrelerini saran hayvanları görünce kendilerini Afrika'da gibi hissettiklerini söylüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, ziyaretçilerin safari parka yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. 350 dönümlük araziye kurulu parkta 45 dakikalık safari turuna ilgi gösterildiğini anlatan Özsöyler, "Türkiye'nin ilk ve tek safari parkı, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunuyor. Yaklaşık 350 dönüm arazi üzerine kurmuş olduğumuz safari pakta, bütün pens tellerini ve çitleri kaldırmış bulunmaktayız. Birbirileriyle geçinebilen türler, orada, bir arada serbest olarak dolaşabilmektedir. Geyikler, bizonlar, deve, lama, karacalar ve kanatlı hayvanlar ziyaretçilerin ilgisini çekmekte. Ziyaretçilerimizi kapıda 40 kişilik safari otobüsümüz alıyor ve 45 dakikalık tur şeklinde gezdiriyor" diye konuştu.

YENİ YILDA 'YIRTICI SAFARİSİ'

Yeni yılda safari parkı büyüterek, yırtıcıları da getirip, safari düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Özsöyler, "İnşallah, 2018 yılında yırtıcıların safari parkını yapacağız. Burada da özellikle aslanların ve kaplanların olduğu ve birbirileriyle ayrı barınaklarda olduğu yeni bir yırtıcı safari park planımız var. Burada daha korunaklı araçlar içerisinde ziyaretçilerimizi gezdireceğiz" dedi.

4)RİZELİ REFİK, HUN SAVAŞÇISI 'TARKAN' OLDU

RİZELİ 50 yaşındaki Muhammet Refik Köse, Türk karikatürist, çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak tarafından yaratılan kurgusal Hun savaşçısı ve çizgi roman serisi karakteri 'Tarkan' sevgisi ile yaşıyor. Evini, Tarkan'ın kostümleri ve savaş aletleri ile donatan, çizgi romanlarını biriktiren ve yörede 'Rizeli Tarkan' olarak da tanınan Köse, köyünde ilgi odağı haline geldi. Giydiği savaşçı kostümleriyle yörede dolaşan Köse'yi görenler de kendisine 'Tarkan' diye hitap ediyor. Camidağı Köyü'nde oturan işçi emeklisi Muhammet Refik Köse, çocukluk yıllarında, Türk karikatürist Sezgin Burak tarafından yaratılan kurgusal Hun savaşçısı çizgi roman serisi karakteri 'Tarkan' hayranı oldu. Tarkan'ın çizgi romanlarını okuyan ve kendini karakterin yerine koyan Köse, ailesine ait marangoz atölyesinde tahtadan kılıçlar yaptı, arkadaşları ile savaş oyunlar oynadı.Tahta kılıcını yanından ayırmayan Muhammet Refik, kendisine 'Tarkan', arkadaşlarına da çizgi roman serisinde Tarkan'ın arkadaşları olan 'Hortis, Kostok, Tan' gibi lakaplar taktı. Tarkan'la kendisi özleştiren ve sevgisini yıllardır yaşatan Muhammet Refik Köse, evindeki odasını da Tarkan'ın kostümleri ve savaş aletleri ile donattı. Köse'nin odasında kılıçlardan, kolyelere, çizgi roman serilerinden Tarkan posterlerine kadar çok sayıda figür yer alıyor. Köse, odasındaki figürleri 'Bunlar benim ilacım' diye yorumluyor.

KÖYDE İLGİ ODAĞI

Köyü'nde gerçek adını kimse bilmeyen ve Tarkan diye hitap edilen Muhammet Refik Köse,ilgi odağı haline geldi. Savaşçı kostümünü giyen, kılıç kuşanan Köse, okla atış talimi yapıyor, kostümüyle ormanda yürüyüşe çıkıyor. Komşuları da savaşçı kostümüyle gördüğü Muhammet Refik Köse'ye alıştı. Kendisini gören ve 'Tarkan' diye hitap edenler çizgi roman karakteri Tarkan sevgisini bildikleri Muhammet Refik Köse'ye 'Kurdun nerede?' diye takılıyor.

SEZGİN BURAK'IN AİLESİ İLE GÖRÜŞÜYOR

Hun savaşçısı çizgi roman karakteri Tarkan'ı çizen Türk karikatürist, çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak'ın eşi Türkay ve oğlu Tan ile kızı Mine Burak'la görüşen Muhammet Refik Köse, aile ile yıllardır iletişimi kesmedi. Telefonla ve sosyal medya aracılığı ile tanıştığı aile bireyleri, Muhammet Refik Köse'ye hediye Tarkan posterleri ve dergileri gönderdi.

'TARKAN'I HALEN YAŞIYORUM'

Muhammet Refik Köse, Tarkan karakterinin çocukluktan kalma bir merak olduğunu belirterek okuduğu Tarkan çizgi romanlarının kendisinde bu merakı oluşturduğunu söyledi. Çocukluk yıllarından bugüne kadar Tarkan sevgisini yaşadığını anlatan Köse, "Bulduğum kılıç, ok, yay onları evimde sergiliyorum. Onlar benim hayatım. Çocukluk çağlarımızda teknoloji yoktu. Çizgi roman okuma hayranlığı vardı. Herkes Tarkan, Kara Murat, Teksas, Tommiks gibi çizgi romanları okurken ben Tarkan çizgi ormanlarını okurdum. Zamanla yaşantısına özendim. Kurdu ve kılıcıyla düşmanların üzerine giderek onları darmadağın ediyordu. Marangoz atölyemizde çocukluk çağlarımızda kılıç yapıp arkadaşlarımla beraber kılıçları yanımızda taşırdık. O yaşlarda Tarkan'ı birebir yaşardık. Benim ismim o zamanlarda Tarkan olarak kaldı. Arkadaşlarımın da Tarkan çizgi romanından isimleri vardı. Kardeşimin adı 'Tan' arkadaşlarımın ise 'Hortis', 'Kostok' isimleriyle çizgi romanı çocukluğumuzda yaşadık. Ben 50 yaşına geldim halen Tarkan'ı yaşıyorumö dedi.

'DERGİLERİ AYNI HEYECANLA OKUYORUM'

Tarkan dergilerini çocukluk dönemlerinde gizli gizli okuduklarını belirten Muhammet Refik Köse, şunları dedi:

"Büyükler bu dergileri okumamıza kızardı. Ninem bize kızardı 'Okumayın' derdi. Bir dönem ablamın yanına il dışına gitmiştim. Annem arkamdan sobayı tutuşturmak için benim Tarkan dergilerimi yaktı. Ben dönünce birkaç tane dergim kalmıştı. Sonradan yine biriktirmeye başladım ve yaklaşık 150 tane daha çizgi roman biriktirdim. Rahmetli Sezgin Burak o zamanki imkanlarla savaş sahnelerini ve Tarkan'ı öyle bir çizmiş ki, şu an o sahneleri Diriliş dizisinde görebiliyoruz. En son geçen hafta yine 'Tarkan Kurt Kanı', 'Tarkan Korkunç Takım' ve 'Tarkan Dehşet Kulesi' maceralarını yine çocukluğumda olduğu gibi aynı heyecanla okudumö

'ANNEM BANA 'SEN KİME ÇEKTİN' DİYE KIZARDI'

Kardeşi, yengesi ve yeğenleri ile birlikte aynı evde yaşadığını anlatan Köse, "Onlarda tarihe bir merakım olduğunu biliyorlar. Bu tarihi aletleri, silahları evime taşıdığım için bunların temizliği biraz zor. Kardeşimin eşi sağ olsun bu konuda bana yardımcı oluyor. Dizdiğim eserler yerinden oynadı mı ben sinirleniyor, kızıyorum. Rahmetli annem bana 'Evlen o zaman eşin temizlesin' derdi. Birde annem giyimim için bana kızardı, 'Sen kime çektin, biraz babana benze, bir tuhaf giyiniyorsun. Her gün kılıçlar silahlar eve getiriyorsun. Parmağında yüzükler takıyorsun' derdi. Boynumdaki madalyona 500 TL verdim. Rahmetli annem bana 'O teneke parçasını neden boynuna takıyorsun' diye kızardı. Bende anneme 'Orta Asya'dan geliyorum. Gelirken oranın kültürünü de getirdim. Size uğradım gidene kadar beni idare edin' diye takılırdımö diyerek Tarkan sevgisinin kendisinden hiç gitmeyeceğini söyledi.

Köydeki komşuları da Muhammet Refik Köse'nin Tarkan sevgisinin çocukluk yıllarına dayandığını ve halen bu sevgiyi yaşattığını söyledil.

5)ORTA ASYA EKMEĞİ NAN'A İLGİ

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 60 ilin lezzetlerinin sunulduğu gıda, hediyelik eşya, mobilya ürünleri ve giyim tekstil ürünlerin yer aldığı Yöresel Ürün Fuarının en dikkat çeken lezzetlerinden birisi Uygur Türklerinin özel olarak yaptırdığı seyyar fırınlarda pişirdiği "Nan" ismini verdikleri ekmek oldu. Geçtiğimiz günlerde kapılarını ziyaretçilere açan 8'nci Yöresel Ürünler Fuarında Şanlıurfa, Trabzon, Erzurum, Malatya başta olmak üzere 60 şehirden gelen ürünlerin yanı sıra Orta Asya'dan gelen yiyeceklerde sergileniyor .Fuarda ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ve alışveriş yaptığı stantlardan birisi Uygur Türkleri tarafından "Nan" ekmeğinin yapıldığı stant oldu. Doğal una taşlarının oluşturduğu 1,5 metre derinliğinde seyyar tandır fırında Nan ekmeği, sütlü ve soğanlı olarak pişiriliyor. İç inde tereyağı, süt, bitkisel yağ, şeker ve tuzun bulunduğu hamur, Çıkamen adı verilen özel kalıpla genişletiliyor ve üzerine sasım ile çörekotu serpilerek pişiriliyor. Vatandaşların tanesi 2 TL'den satılan , Doğu Türkistan, Afanistan ve Türk Cumhuriyetlerindeki vatandaşların Nan'a ilgi gösterdiğini söyleyen Uygur Türkü Abdulsamed Kaşgar " Pişirdiğimiz ekmek Orta Asya'nın en eski geçmişine sahip ekmeğidir. Sütlü ya da soğanlı olarak yapılır. Nan hamurunun içinde süt, un ve yağ vardır. Uzun süre bayatlamayan bu ekmek fuarda ilgi çok fazla görüyor. Gerek yapılması gerekse de pişirilmesi aşamasında vatandaşlar ilgi ile izliyor ve satın alıyor. Fuarda günlük 300 adet Nan satıyoruz. Fuara özel fiyatımız tanesi 2 liradır "dedi.

