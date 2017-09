DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BAYKAL'IN İŞ MERKEZİNDE KEDİ KURTARMA OPERASYONU

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a ait Antalya'daki 3 katlı iş merkezinin altındaki dükkânda mahsur kalan kedi, polis- vatandaş işbirliğiyle kurtarıldı.

Polisi alarma geçiren olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi, Termessos Bulvarı'nda, Deniz Baykal'a ait 3 katlı iş merkezinin altındaki dükkânda meydan geldi. Annesi Songül Gülses, kardeşi, eşi ve 5 yaşındaki oğlu Emir ile yoldan geçen Hüseyin Gülses, dükkan içinde bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Polisi arayarak yardım isteyen Hüseyin Gülses, kedinin aç olduğunu düşünerek mama ve su alıp aynı adrese geldi. Songül Gülses kapı ile cam arasındaki boşluktan su ve mama vererek kediyi bir süre besledi. Kısa süre sonra belirtilen adrese polis ekipleri geldi. Polis, bina üzerinde yazan telefon numaralarından yetkililere ulaşmaya çalışırken, kapı çevredekilerin uğraşları sonunda güçlükle açıldı.

Uzun süredir içerde mahsur kaldığı tahmin edilen kedinin bitkin düştüğü gözlendi. Polis ve vatandaş tarafından karnı doyurulup su içirilen kedi, daha ksonra ayrıldı.Aynı iş merkezine 28 Nisan'da giren kişi ya da kişiler, asansör kapıları da dahil tüm tesisatın bakır kablolarını çalıp kaçmıştı.

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

2)KONYAALTI SAHİLİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı'nın 2'nci günü Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tatilcilerle doldu taştı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da hava sıcaklığı 31 derece, deniz suyu sıcaklığı 26 derece nem oranı ise yüzde 50 ölçüldü. Sıcak havayı ve bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı tatilciler denizde yüzmenin keyfini sürerken bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilcilerin de sahilde kamp çadırı kurdukları görüldü. Sabah erken saatler olmasına rağmen sahilde yoğun bir kalabalık gözlendi. Tatilin ve denizin keyfini ise en çok çocuklar çıkardı.

İstanbul'dan bayram tatili için Antalya'ya gelen Ceren Güven, sıcak havanın keyfini çıkardığını söyledi. Sahilin kalabalık olduğunu da belirten Güven, “Sabah erkenden geldim sahile. Beklemediğim bir kalabalıkla karşılaştım. Sanırım tatil diye herkes gelmiş" dedi.

3)KANSERİ YENEN ABD'Lİ CAZ SANATÇISINDAN DOKTORUNA ŞARKILI TEŞEKKÜR

25 yıldır Antalya'da yaşayan ABD'li caz sanatçısı 60 yaşındaki Ramona Carr, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Bülent Kargı'ın başarılı ameliyatı sayesinde akciğer kanserini yendi. Sanatçı, doktorunu ziyaretinde ona caz söyleyerek teşekkür etti.

Antalya'da yaşayan Sri Lanka asıllı ABD'li caz sanatçı 60 yaşındaki Ramona Carr, grip şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde tümör olduğunu öğrenince Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Bülent Kargı'ya başvurdu. Tetkikler sonucu ameliyat olmasına karar verilen sanatçı, başarılı bir operasyonun ardından hem sağlığına kavuştu, hem profesyonel olarak sürdürdüğü müzik yaşamına yeniden döndü. Akciğerindeki tümörün erken teşhis edilmesi nedeniyle şükrettiğini söyleyen Ramona Carr, "Hem erken teşhis hem de bu kadar iyi doktor ve hastane bulduğum için şükrediyorum. İyi ki grip oldum. Grip olmasaydım belki de bu hastalık teşhis edilmeyecekti. Küçücük bir tümördü ve başarılı şekilde doktorum tarafından alındı. Kemoterapi ihtiyacım olmadı" dedi.

ŞARKILI TEŞEKKÜR

Ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu ve şarkı söylemeye devam ettiğini belirten Carr, "Ameliyata girerken 30 yıllık caz sanatçısı olmama rağmen öncelikle sesimi düşünmedim, sağlığım çok daha önemliydi. Nefes alabilecek miyim diye endişeliydim. Ama içimde bir his vardı. Biliyordum ki bu hastalık geçecek ve iyileşeceğim. Çok olumlu düşünüyordum" diye konuştu.

25 yıl önce Kaliforniya'dan bir otelde 6 ay çalışmak üzere Antalya'ya geldiğini, bu süreçte aşık olduğu insanla evlenerek Antalya'da kaldığını anlatan sanatçı, "Çok fazla evli kalmadık ama ben Antalya'yı çok sevmiştim ve burada yaşama karar verdim" dedi. Carr, hem kontrol hem ziyaret için gittiği hastanede, doktoruna bir caz parçası söyleyerek teşekkür etti.

DİKKATLİ VE SAKİN BİR AMELİYAT YAPTIK

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bülent Kargı, Ramona Carr'in soğuk algınlığı şüphesi sonrasında yapılan çeşitli tetkiklerinde sol akciğerinde küçük bir lezyon fark ediler ek ameliyata karar verildiğini belirtti. Yrd.Doç.Dr. Kargı, "Carr'in 30 yıl boyunca az olmasına rağmen sürekli sigara kullanım hikayesi vardı. Ramona bir caz sanatçısıydı ve ses tellerinin sinirleri de sol taraftan geçiyor. Sesiyle hayatını kazanan bir profesyonel olduğu için çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Dikkatli ve sakin bir ameliyatla ses tellerini koruyarak bir ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyattan sonra da ses tellerinde problem olmadı, nefesi de gayet güzel şekilde devam etti" dedi. Sanatçının ameliyattan 1.5 ay sonra tekrar şarkı söylemeye başladığını kaydeden Yrd.Doç.Dr. Kargı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Caz yüksek performans gerektiriyor. Diyaframın, akciğerin güzel bir şekilde çalışması gerekiyor. Bunu bilerek bir ameliyat gerçekleştirdik. Hiç ameliyat olmamış gibi yeniden o güzel sesiyle caz söylemeye devam ediyor. Sağlığına kavuştu. Küçük bir lezyon olduğu için ek bir tedaviye de gerek olmadı. Şu anda Ramona takibimiz altında."

4)DİYETİSYENDEN KURBAN BAYRAMI ÖNERİLERİ

SİVAS'ta Medicana Hastanesi diyetisyeni Özge Karabağ, kurban bayramında dinlendirilmeden tüketilen etlerin sindirim problemlerine yol açabileceğini, ağır beslenme düzeninden kaçınmak gerektiğini ifade etti.

Diyetisyen Özge Karabağ kurban bayramında tatlı tüketimi ile birlikte et tüketiminin de arttığını ifade ederek kurban etinin kızartma, mangal ve kavurma şeklinde yenmemesi gerektiğini söyledi. Karabağ, "Kurban Bayramında bu güzel günlerin bizim için kabusa dönüşmemesi için tabi ki sağlıklı beslenme kurallarına uymada fayda var. Sağlıklı beslenmede en dikkatli etmemiz gereken şeyler öğün düzeni. Öğün düzeni olarak 3 ana öğün, 2 ara öğün şeklinde tüketilmesini öneriyoruz. Kurban Bayramında etler pişirilirken kızartma, mangal ve kavurma yöntemleri tercih ediliyor ve bunlarda da özellikle kuyruk yağı, iç yağ kullanılarak tüketiliyor. Bu ağır beslenme düzeninden özellikle kaçınmak gerekiyor. Çünkü et dinlendirilmeden tüketildiği için sindirim problemlerine yol açabilmekte. Bu yüzden tüketeceğimiz etlerin daha çok ızgara, fırında veya haşlama olmasına dikkat edilmeli ve bir gün dinlendirilip tüketilmesi çok daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"KRONİK RAHATSIZLIKLARI OLANLAR DİKKAT"

Kronik rahatsızlıklarda fazla et tüketimi ile birlikte değerlerde artış olacağını ve bunun ölüme kadar yol açabilecek problemler oluşturabileceğine dikkat çeken Karabağ şöyle konuştu:

"Bayramların en vazgeçilmezi tabi ki ikramlar, tatlılar, kurulan zengin sofralardır. Gittiğimiz ziyaretlerde mümkün olduğu kadar et ve tatlı tüketimine dikkat etmekte fayda var. Özellikle bu uzun bayram tatillerinde mutlaka ağır tüketimlerden kaçınılmalıdır. Özellikle et tüketiminin yanında gazlı içecekler, meşrubatlar tüketmek yerine ayran, soda, su gibi daha sağlıklı içecekler tüketmemizde fayda vardır. Bayramlarda en önemli şey de kronik hastalıklarda beslenme konusu. Kronik hastalığı olan, kalp, şeker, tansiyon ve böbrek hastalığı olanların et tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü et tüketiminin çok fazla olmasıyla değerlerde çok ciddi yükselmeler ve ölüme kadar yol açabilecek problemlere neden olabilmekte. Bundan dolayı yine çok küçük miktarlarda tüketim yapılarak ve bu da yine hareketlerle, bol su içerek nötralize edilmeye çalışılmalı. Yani bu etin ve fazla tatlı tüketiminin sonuçlarını en aza indirmeye çalışmalıyız. Kurban etleri uygun koşullarda kesildikten sonra 1 gün buzdolabında bekletildikten sonra tüketilmelidir. Yoksa sindirim açısından hoş olmayan problemlere yol açabiliyor. Bu şekilde bekletildikten sonra hem daha kolay pişer hem de daha lezzetli olacaktır. Saklanması konusunda da kurban bayramında kesilen etler günlük porsiyonlar haline getirilerek buzlukta saklanmalıdır. Çünkü çözdürme işlemi sonrasında topluca saklanan etlerde çeşitli bakteriyel problemlere yol açabilmektedir. Bu yüzden kuşbaşı şeklinde veya kıyma halinde küçük porsiyonlar halinde saklanırsa çok daha iyi olacaktır" dedi.

5)DÖVİZCİ YANLIŞLIKLA VERDİĞİ BİN EUROYU GERİ İSTEDİ

ADANA'da döviz bürosu sorumlusu 39 yaşındaki Polat Dinibütün, yanlışlıkla bin euro fazla ödemeye yaptığı müşterisinden parayı geri getirmesini istedi. Polat Dinibütün döviz bürosuna 3 gün önce gelen bir müşteri, 20 bin liralık euro almak istedi. Bunun üzerine işlem yapan Dinibütün, müşteriye yanlışlıkla bin euro fazla verdi. Kısa süre sonra hatasını anlayan Polat Dinibütün, döviz alıp ayrılan müşterisine ulaşamadı. Müşterinin bin euro'yu geri getirmesini isteyen Dinibütün, "Müşterimiz muhtemelen paranın fazla verildiğini anlamadı. Bizim hatamız. O sıra işler çok yoğundu. Kendisinden ricamız parayı bize iade etmesi" dedi.



