DHA YURT BÜLTENİ-4

1)CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU KOCADERE KÖYÜ'NDE KAHVALTIYA KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı' nın 4. gününde kampın kurulduğu Kocadere Köyünde kahvaltı yaptı. Köy Muhtarının daveti üzerine gerçekleşen kahvaltıda CHP Lideri köyde yaşayan vatandaşlarla tek tek tokalaşıp sohbet etti, hatıra fotoğraf çektirdi.

GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK

Görüntü Dökümü

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-Kahvaltıdan görüntü

-Kılıçdaroğlunun gelişi

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi

ÇANAKKALE/

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2)ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 7 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

İZMİT'te, bir apartmanın arızalanan asansöründe mahsur kalan biri çocuk 7 kişiyi itfaiye ekibi kapıyı açarak kurtardı.Olay, İzmit Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Apartman sakinlerinden biri çocuk 7 kişi asansöre bindi. Asansör zemine bir kat kala arızalanarak durdu. Asansörde mahsur kalan 7 kişi seslerini dışarıdakilere duyurmaya çalıştı. Seslerini duyan olmayınca itfaiyeyi arayarak yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ayırma makinesi ile sürgülü kapıyı açarak yarım saat içeride mahsur kalan 7 kişiyi dışarıya çıkardı. Asansörde mahsur kalanların sıcaktan bunaldıkları, çocuğun kıyafetlerini çıkardıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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İtfaiyenin kapıyı açmaya çalışması

Asansörde bulunanların dışarıya çıkarılması

HABER: Faruk KIYAK İZMİT(Kocaeli), ()

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3)YARALANAN SÜRÜCÜ SİGARA PAKETİNİ BIRAKMADI

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde sürücüsünün uyuduğu minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Sedye ile acil servise götürülen sürücünün göğsünün üzerine sigara paketini koyması dikkat çekti.Kaza saat 08.15 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez Esentepe mevkiinde meydana geldi. Direksiyon başında uyuyan Haşim Turan idaresindeki 34 PNK 29 plakalı inşaat malzemesi yüklü minibüs ile bariyerlere çarptı. Yaralanan Haşim Turan ile Remzi Kızıltan hasar gören araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler kazayı görerek 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi 2 kişiyi araçtan çıkarırken, 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Haşim Turan ile Remzi Kızıltan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedye ile acil servise götürülen Haşim Turan'ın göğsünün üzerine koyduğu sigara paketi dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yaralının ambulanstan idirilişi, göğsündeki sigara paketi

Olay yerinden görüntü

Faruk KIYAK/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

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4)MUDANYA 'OTOSTOP FESTİVALİ' BAŞLADI

TÜRKİYE’nin ilk ücretsiz festivali olan 'Otostop', Bursa’nın Mudanya İlçesi Eşkel sahilinde başladı. Deniz kıyısında çadır kuran gençler, canlı konserler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Mudanya Belediyesi’nin katkısıyla İnterTurkey Fest tarafından düzenlenen ve 8 gün sürecek Otostop Festivali dün gençlerin Eşkel kıyısında çadırlarını kurmasıyla başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden otostop yaparak gelen gençlerin katıldığı festivale katılım ücretsiz. Festivalde gençler kamp yapmanın yanı sıra eğitici atölyeler, söyleşi ve yarışmalara katılma imkânı da bulacak.

Dün gece Yaşar Kurt’un şarkılarıyla eğlenen gençler, festival süresince Kalben, Zülfü Livaneli Korosu, Kurtalan Ekspresi, Deniz Tekin, Bağzıları, Flört ve Pliz’i dinleme fırsatı bulacaklar.

İnter Turkey Fest Kurucusu Rotinda Ezel, Mudanya Otostop Festivali ile gün geçtikçe kaybolan güven ve paylaşma duygularını yeniden canlandırmak, artan ekonomik sıkıntılar içinde parayı hiçe sayarak parasız da seyahat edip eğlenilebileceğini göstermek istediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Festival alanında hazırlıklar

-Çadırların kurulması

-Detay görüntüler

-Yaşar Kurt konseri

-Eğlenen gençler

BOYUT 370 MB

SÜRE 06.04

Faruk KAHRAMAN / MUDANYA, () -

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5)POLİSTEN BAYRAM DENETİMİ

GAZİANTEP'te bayram öncesi denetimlerini arttıran trafik polisleri, sürücüleri trafik kurallara uymaları yönünde uyardı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki denetimlerini arttırdı. Ekipler, kent genelinde oluşturulan birçok kontrol noktasında denetim yapıyor. Sürücüleri hız yapmamaları, yorgun araç kullanmamaları ve emniyet taklmaları yönünde uyaran ekipler, trafik kurallarının önemini anlattı. Otogardaki otobüslere de tek tek giren ekipler, şoförleri bilgilendirip uyarılarda bulundu. Ekipler, ayrıca olası yolcuları da bilgilendirip bayramlarını kutlayıp, güvenli bir seyahat için emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Görüntü Dökümü

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- Yolcu ve şoförlere bilgilendirme yapılması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106 MB