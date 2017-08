DHA YURT BÜLTENİ-4 

Lice'de PKK'dan bombalı tuzak: 2 asker şehit



DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu 2 asker şehit oldu.

Olay bu sabah Lice İlçesi kırsalında meydana geldi. PKK'lı teröristler yola önceden döşedikleri patlayıcıyı, sabah operasyona giden birliklerin geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. Bölgeye sevk edilen takviye birliklerle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

VALİLİK DOĞRULADI

Lice İlçesi'nde meydana gelen patlamada 2 askerin şehit olmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır İli Lice İlçesi Kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında teröristlerce döşenmiş olan mayın/el yapımı patlayıcı basılması neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Haber-Kamera: DİYARBAKIR

HDP Milletvekili Yıldırım kaza geçirdi



HATAY'ın Hassa İlçesi'nde HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın da içinde olduğu otomobil kontrolden çıkınca refüje ve aynı yönde giden bir başka otomobile çarptı. Milletvekilinin yara almadan kurtulduğu kazada aracı kullanan danışmanı hafif yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Hassa İlçesi'nin Ardınçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Milletvekili Behçet Yıldırım'ın içinde bulunduğu 07 SS 369 plakalı otomobilin sürücüsü Ziya Fırat, iddiaya göre tali yoldan ana yola çıkan Süleyman Koca yönetimindeki 31 U 9632 plakalı otomobili fark edince paniğe kapıldı. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje, ardından da diğer otomobile çarptı.

Kazada Ziya Fırat hafif yaralanırken, HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ve diğer araç sürücüsü yara almadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Fırat, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fırat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

-Kaza yerinden fotoğraflar

- Kazayı gören görgü tanığının görüntüsü

Haber-Kamera: HASSA/HATAY

CHP’li vekiller yanan ormanlık alanları inceledi

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yarın İzmir'de Gümüldür ve Bayındır'daki orman yangınlarının ardından zarar gören alanları helikopterle tespit edecek. Ondan önce CHP'nin İzmir milletvekillerinden dokuzu yaklaşık 800 hektar ormanlık alanın kül olduğu Bayındır'da yetkililerle ve köylülerle görüştü, yanan yerleri inceledi. Üç kuşağın geleceğinin yok olduğunu belirten vekiller, Bakan Eroğlu'nu hedef aldı ve "Veysel Hoca istifa et" dedi.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, milletvekilleri Mustafa Balbay, Musa Çam, Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Atila Sertel, Aytun Çıray, Murat Bakan, Ali Yiğit, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP Bayındır İlçe Başkanı Behzat Aydilek’ten oluşan heyet, Bayındır Belediye Başkanı CHP'li Ufuk Sesli’yi ve Bayındır Kaymakamı Barboros Baran’ı makamlarında ziyaret etti, orman yangını hakkında bilgi aldı. Heyet Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü’ne de gitti.

"DOĞAL AFELERİN RİSK MALİYETİ ÜRETİCİNİN SIRTINA YÜKLENMEMELİ"

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, sadece ormanın değil kirazlıkların ve zeytinliklerin de yandığını, hasarın doğru tespit edilmesi için alana çıktıklarını belirterek, doğal afelerin risk maliyetinin üreticinin sırtına yüklenmemesi gerektiğini söyledi. Sındır, şöyle konuştu:

“Yangın öncesi yeterli önlemlerin alınıp alınmadığının tespiti için buradayız. Hasar tespitlerinin doğru ve sağlıklı yapılması bizlerin gözetimi altında olacak. Burada yanan sadece ağaç değil, yanan sadece orman değil, yanan sadece zeytinlikler, kirazlıklar değil bu bölgede bu coğrafyada bütün yaşam yok olmuş durumda. Ormanlar bir insanlık meselesidir, bir yaşam meselesidir. Orman yoksa oksijen yok, oksijen yoksa yaşam yok. Doğal afetlerin risk maliyeti, üreticilerimizin sırtına yüklenmemelidir. TARSİM kapsamında olmayan üreticinin mağduriyetini görmezden gelinmemeli. Bundan sonra önemli olan bölgeyi rehabilite edip en kısa sürede yaşamı buraya geri getirmek. Bugün Bayındır’a geldik, Orman İşletme Müdürü de alanda olduğu halde ne yazık ki kendilerini görme şansımız olmadı. Kendileri bizim burada olduğumuzu bildiği halde bizlerle bir araya gelme nezaketinde bulunmadılar. Bölge müdürümüzle bir araya gelip üzerimize düşen görevleri yapabilme isteğimiz gerçekleşmedi."

BALBAY: “EN AZ 3 KUŞAĞIN GELECEĞİ YANDI"

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, orman yangını ile en az üç kuşağın geleceğinin yandığını belirterek, “Dağlarında çiçek açan İzmir'in kül olan ormanları insanı kahrediyor. 'Bereket can kaybı yok' diyerek başlayan cümleler duyuyoruz. Burada çok can kaybı var çok. Felakete uğrayan ormanlık alanlarımızdaki tüm canlılar kayboldu. En az 3 kuşağın geleceği yandı, yok oldu. 3 kuşak buraları orman olarak göremeyecek. Yok olan ormanlarımızın bu şekilde kalmasına razı değiliz, buna izin vermeyeceğiz. En kısa sürede yeşillenmesi ve bu felaketin bir daha yaşanmaması, tüm önlemlerin alınması için gerekenleri ısrarla dile getireceğiz" dedi.

"VEYSEL HOCA DERHAL İSTİFA ETMELİ"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Yanan alanda kaybettiğimiz canlıların telafisi mümkün olmasa da alanın yeniden ağaçlandırılması ve vatandaşlarımızın zararlarının bir an önce karşılanması gerekiyor" derken bir diğer vekil Musa Çam, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu şu sözlerle Hedef aldı:

"Bu yangınlar önlenebilir yangınlar. Burada sadece ağaçlar değil yaşayan tüm canlılar yok oldu. Uzun bir süre bunun telafisi güç olacaktır. Özelleştirmelerin orman alanlarına kadar yansıması ve özel orman alanlarının tahsisleriyle birlikte orman köylülerimiz ormana, ormanda köylülerimize küsmüş durumda. Asla unutulmamalı ormanları koruyacak olanların başında orman köylülerimiz gelir. Orman yangınları konusunda Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Hoca sınıfta kalmıştır. Veysel Hoca istifa etmeli, büyük bir metal yorgunluğu söz konusu. Derhal görevi bırakmalı ve ormanlarımızın eski görkemli günlerine döndürmemiz için zaman kaybetmeden çalışmamız gerekiyor."

"ORMANLARIMIZI YETERİNCE KORUYAMIYORSUNUZ"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, en değreli mirasın küle dönüştüğünü belirterek, Bayındır'da 800 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın yok olduğuna dikkat çekti. İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yetkililerin, bakanlığın orman yangınlarıyla ilgili yeterince önlem almadığını düşündüklerini belirterek, "Orman ve Su İşleri Bakanı’mıza sesleniyorum. Bayındır’daki yangına yurdun çeşitli bölgelerinde ekip geliyorsa burada insan ve teçhizat eksikliği var demektir, yangına müdahale edecek makine eksikliği var demektir. Buradan çıkan sonuç şudur; demek ki ormanlarımıza yeterli önemi vermiyorsunuz. Demek ki ormanlarımızı yeterince korumuyorsunuz. Hükümet olarak da bakanlık olarak da bölge müdürlüğü olarak da ormanlarımızın üzerine düşmüyorsunuz" dedi.

"İKTİDARIN DOĞAYA BAKIŞINI SORGULAYALIM"

CHP İzmir milletvekillerinden Ali Yiğit, ihmal ve sabotaj ihtimallerinin mutlaka araştırılması gerektiğini dile getirirken İzmir Milletvekili Murat Bakan da "Doğayı tahrip eden politikaları, ranta açılarak yağmalanan yeşil alanları, yangınların önlenmesinde teknolojinin yeterince kullanılmamasını ve iktidarın doğaya bakışını sorgulayalım. İklim değişikliğinin orman yangınlarına etkisini konuşalım. Doğayı korumak öncelik olmazsa ne insan kaynaklı orman yangınlarında bir azalma olur ne de bunu önlemek için bir bilinç oluşur. Yapmamız gereken ormanları korurken ülkeyi betona, ranta, inşaata teslim etmeyecek sürdürülebilir bir yaşam bilinci oluşturmak" dedi.

- CHP İzmir milletvekillerinin açıklamaları

- Orman yangını sonrası alandan genel ve detay görüntüler

- Ziyaretlerden köylülerle gönüşmelerden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İZMİR

Polis memuru beylik tabancasıyla intihara kalkıştı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 40 yaşındaki Abdullah Özen, henüz belirlenemeyen nedenle beylik tabancasıyla şakağına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Kepez İlçesi Ulus Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 6 katlı Yılmaz Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede oturan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 2 çocuk babası Abdullah Özen, yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle beylik tabancasıyla şakağına bir el ateş etti. Silah sesi üzerine odaya giden eşi, Abdullah Özen'i kan içinde yerde buldu. Kadının çığlıkları ve silah sesi üzerine daireye gelen apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Abdullah Özen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ameliyata alınan Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

İntihar girişiminin öğrenilmesinin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda rütbeli, hastaneye gelerek Özen'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

- Ambulansın binadan çıkışı ve gidişi

- Çevredekilerden ve yaşanan panikten görüntü

- Apartmandan detay

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN- Erol AKKIR/ANTALYA

Ellerine kına yakılarak askere uğurlandılar

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, vatani görevini yapacak 3 genç ellerine kına yakılarak askere uğurlandı.

Hürriyet Mahallesi'nde oturan ve vatani görevlerini yapacak Serhat Korkmaz, Murat Karadaş ve Mehmet Sayıcı için yakınları tarafından uğurlama töreni düzenlendi. Türk bayrağı asılan sokakta 3 asker adayının yakınları davul- zurna eşliğinde halay çekip gönüllerince eğlendi. Düzenlenen eğlencede yakınları vatani görevini yapmaya gidecek olan 3 askerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Askere gidecek gençlerin ellerine gece sonunda yakınları tarafından kına yakıldı. Eline kına yakılan askerler, vatani görevlerini yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Askerlerin anneleri çocuklarının eline kına yakılması sırasında gözyaşı döktü.

- Türk bayrağı asılı sokaktaki kalabalık

- Kalabalığın türkülerle halay çekmesi

- Askerler için yazılan şiirlerin okunması

- Ağlayan asker anneleri

- Askerlerin eline kına yakılması

- Askerler ve aileleri ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

Bayraklı, Kürtçe Asker gecesi

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinden Taner Kalabaş, arkadaşları tarafından vatani görevini yapacağı Bilecik'in Söğüt’e böyle uğurlandı.

Eleşkirt eşrafından MHP ilçe başkanı Mahmut Kalabaş’ın oğlu Taner Kalabaş için ailesi ve arkadaşları asker gecesi düzenledi. Evlerinin bahçesine Türk Bayrağı asan Kalabaş için yerel sanatçılar program yaptı. Kürtçe müzik eşliğinde düzenlenen eğlencede gençler adeta kurtlarını döktü. Meşaleler yakıldı, halaylar çekildi, havai fişek gösterisi geceye ayrı bir renk kattı. Gençler halaylar çekerker 'En büyük asker bizim asker' diye tezahürat ettiler. Asker gecesi, Taner Kalabaş'ın ellerine kına yakılması ise son buldu.

Vatani görevini Söğüt'te yapacak olan Taner Kalabaş "Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Taburuna vatani görevi yapmak için gidiyorum. Bu güzel uğurlama gecisini düzenleyen aileme ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepsi İyi ki var" dedi.

Taner'in babası Mahmut Kalabaş ise yaptığı açıklamada "Bir babanın en büyük 3 şeyi var bu dünyada . Bir çocuğun dünyaya gelmesi, iki askere gitmesi, üç evlenmesidir. Çocuğun askere gönderilmesi en büyük onurumuzdur. Bayrağına, devletine, Türkiye'ye sahip çıkması bizimde burada rahat yatmamız demektir. Ne mutlu bana ki oğlumu askere gönderiyorum. Hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.

- Asker gecesi

- Etkinliğe katılanların Kürtçe müzik eşliğinde eğlencesi

- Halay çekenler

- Meşale yakılması, havai fişek gösterisi

- Taner Kalabaş ile röp

- Baba Mahmut Kabalaş ile röp

Haber- Kamera: Ayhan İSEN / ELEŞKİRT (Ağrı)

Maden işçiliğini bıraktı, tarım aracı imal etti

ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde 7 yıl maden ocaklarında çalıştıktan sonra motosiklet tamir dükkanı açan 29 yaşındaki Gökhan Eroğlu, hurda motosiklet motoru ile otomobil şanzımanını birleştirip 2.5 ton yük taşıyabilen tarım aracı imal etti.

Evli ve 1 çocuk babası Gökhan Eroğlu, düzenli ücret alamaması ve iş kazası korkusu ile maden işçiliğini bıraktı. Çocukluğundan bu yana otomobil ve motosikletlerin motor ve parçalarıyla uğraşan, askerde de kaynakçılık yapan Eroğlu, geçen yıl motosiklet tamir dükkanı açtı. Ortaokul mezunu olan Eroğlu, çevresinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracını kendisi yapmaya karar verdi. Eroğlu, hurdadan alıp tamir ettiği 125 cc motosiklet motoru ve otomobil şanzımanı ile diğer parçaları birleştirip 2.5 ton yük taşıyabilen tarım aracı imal etti. Eroğlu, 2 ayda tamamladığı traktöre kendi adını verdi. Tarım araçları ve traktörlerin çok pahalı olduğunu belirten Eroğlu, şöyle dedi:

"Tarım aracını kendim yapabileceğime inandım. 25 bin liraya alınabilecek bu tarım aracını 5 bin liraya mal ettim. İmkan verilirse daha iyisini de yapabilirim. Pat patlar 1-1.5 ton yük taşıyabiliyor. Benim yaptığım daha güçlü. 2.5 ton yük taşıyabilir. 60 metrekarelik dükkanımda hurdalardan parça toplayarak bunu yaptım. Çöpte bulduğum yangın tüpünü alıp yakıt deposu yaptım. 10 ileri vites gidebiliyor. Patentini alabilirsem daha iyisini yaparım."

Eroğlu, destek verilmesi halinde bu tür tarım araçları yapıp satmak istediğini belirtti.

-Tarım aracı

-Gökhan Eroğlu'nun tarım aracıyla gezmesi

-Gökhan Eroğlu ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/GÖKÇEBEY(Zonguldak)

