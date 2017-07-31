DHA YURT BÜLTENİ-4 

Düğün konvoyunda 'yol verme' kavgası

BOLU'da düğün konvoyunda iki sürücünün 'yol verme' tartışması kavgaya döndü. Ellerinde sopalarla birbirine giren sürücüleri çevredekiler araya girerek ayırdı.

Olay, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otele düğüne gidilirken, iddiaya göre konvoyda gelin arabasına daha yakın olmak isteyen iki sürücü arasında gerginlik çıktı. Kavşakta duran iki sürücü, ellerinde sopalarla araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Öndeki araçtan inen 3 kişi, arkadaki araçtan elinde sopayla inen sürücünün üzerine yürüdü. Öndeki aracın sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen bir yakınını itip yanındaki 2 kişi ile birlikte diğer sürücüye saldırdı. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan kavgayı çevredekiler araya girerek ayırdı. Sürücüler, yakınlarının da araya girmesiyle sakinleştirildikten sonra yollarına devam etti.

Görüntü dökümü:

-Sürücülerin tartışması

-Kavga

-Yakınlarının araya girmeye çalışması

-Sopalarla birbirlerine girmeleri

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Atatürk büstü saldırganı: Pişman değilim, rüyada tebliğ edildi



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, dün öğle saatlerinde Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Malbora'nın emniyetteki ifadesinde, pişman olmadığını ve rüyasında büste zarar verilmesinin tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi.

Dün, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da karşısında bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çıkıp elindeki tahrayla zarar vermek isterken polis tarafından yakalanarak emniyete götürülen evli 2 çocuk babası Mehmet Malbora'nın ifadesi alındı.

Malbora'nın polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve Atatürk büstüne saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Malbora, yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Polisin evine düzenlediği operasyonda cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulan Malbora'nın sabıkasının bulunmadığı anlaşıldı. Ailesi ise, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alınan güvenlik önlemi

- Adliyeye sevk edilen zanlı

- Adliye tabelası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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11 evin yandığı 2 köyde yaralar sarılıyor

BURDUR'un Tefenni ve Gölhisar ilçelerine bağlı iki köyde aynı gün çıkan yangında 11 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi. 10 küçükbaş hayvanın telef olduğu ve yüzlerce balya samanın kül olduğu yangın bölgesinde köylülere AFAD tarafından çadır kurulup, çeşitli yardımlar yapıldı. Köyleri ziyaret eden Vali Şerif Yılmaz, yaraların sarılacağını söyledi.

Tefenni'ye bağlı Başpınar Köyü'nde geçen cumartesi günü, iddiaya göre ekmek yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan başlayan yangın 7 evin kül olmasına yol açtı. Aynı saatlerde Gölhisar'a bağlı Hisarardı Köyü'nde Hüseyin Turgut'a ait samanlıkta elektrik hattındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangında ise 4 ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 10 küçükbaş hayvan telef oldu, yüzlerce balya saman küle döndü. Burdur AFAD Müdürlüğü tarafından köylere çadır kurulurken, evleri zarar görenlere battaniye ve nevresim yardımı yapıldı.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'le birlikte Başpınar ve Hisarardı köylerine giderek vatandaşa geçmiş olsun dileğinde bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da Başpınar'a gelerek vatandaşa geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yanan evlerden birinin Solmaz'ın koruma polisinin ailesine ait olduğu belirtildi. Başpınar Köyü'ndeki enkazdan duman yükselirken, Tefenni Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Vali Şerif Yılmaz, yangınlarda zarar gören vatandaşın yaralarının sarılacağını belirterek, "Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

MİLLİ TAKIM KAMPINI BIRAKIP GELDİ

Yangını duyunca Edirne'deki milli takım kampından köyüne dönen Güreş Milli Takım Antrenörü İlkay Kaya, "Doğup büyüdüğümüz, çocukluğumuzun geçtiği ev enkaza döndü. Kaderin cilvesi. Allah'tan can kaybı olmadan atlattığımıza şükrediyoruz" diye konuştu.

'CENAZEYİ BIRAKTIK, SÖNDÜRMEYE KOŞTUK'

Köyün eski muhtarı Tahsin Arık, vefat eden babası Hasan Arık'ın cenaze namazını kılmak için hazırlandıkları sırada yangın çıktığını gördüklerini anlattı. Arık, "Çok kalabalıktık. Yaşlı teyzemiz başta haber etseydi söndürebilirdik. Cenazeyi bıraktık, söndürmeye koştuk. Evlerde yaşlı ve yatalak insanlar vardı. Onları kurtardık. Daha kötüsü de olabilirdi. Tüm vatandaşımıza geçmiş olsun" dedi.

85 yaşındaki Kamile Özdemir de "Nasıl olduğunu anlayamadım. Cenaze evine gitmiştim. Baktık evimiz yanıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan evlerden detay

- Tüten dumanlar

- Yanmaya devam eden enkaz

- Vali Yılmaz’ın vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunması

- Hisarardı Köyü’ndeki yanan evler

- Detay

- İlkay Kaya ile röportaj

- Kamile Özdemir ile röportaj

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Diyarbakır Barosu'ndan, "Müftülere nikah" yetkisine tepki

DİYARBAKIR Barosu Kadın Hakları Merkezi, hükümetin TBMM'ye sunduğu, "müftülere nikah" yetkisine yaptıkları açıklama ile tekpi gösterdi. Baronun Kadın Hakları Merkezi Başkanı Aslı Pasimli, kadın mücadelesinin tüm kazanımları adına söz konusu düzenlemenin Anayasa ve medeni kanundaki birçok kazanımı berataraf edici nitelikte olduğunu belirterek, bu uygulamanın Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Diyarbakır Barosu Kadın Merkezi üyeleri, hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve müftülerin de nikah kıyabilmesine olanak sağlayan "Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" yapılmasına ilişkin kanun tasarısına tepki gösterdi. Söz konusu tasarının köklü değişiklikleri beraberinde getirdiğini ifade eden Baro Kadın Merkezi Başkan Aslı Pasimli, "Tasarının 5'inci Maddesine göre; 'sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla' yapılacağına ilişkin bir düzenleme getiriyor. Dolayısıyla istismara uğrayan kız çocuklarının sağlık personeli tarafından resmi birimlere bildirilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. Bu zorunluluğun kaldırılarak, sözlü beyana dayandırılması, söz konusu doğumların takibinin zorlaştırılması ve istismarın görünmez kılınmasına yol açıcıdır. İstismarcıların tespiti ve yargı önüne getirilmesini zorlaştırıcı bir düzenlemedir" dedi.

"KAYIT DIŞI EVLİLİKLERE GEBE BİR UYGULAMADIR"

"İl ve İlçe müftülerinin evledirme memurları arasına eklenmesi" değişikliğini de değerlendiren Pasimli, "Müftülerin sosyal yaşamdaki alanını genişletip, etkinliğini artırmayı hedefleyen bu değişiklik, küçük yaşta evlilikleri kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Aynı zamanda evliliklerin bildirilmesi yükümlülüğü de bu tasarı ile kaldırıldığı için kayıt dışı evliliklere gebe bir uygulamadır. Anayasa'nın laiklik ilkesine, Medenin Kanunun ruhuna aykırı bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Tasarının cinsel istismarın takibini zorlaştırıcağını savunan Pasimli, şöyle konuştu:

"Başta kadın mücadelesinin tüm kazanımları adına söz konusu düzenlemenin Anayasa ve Medeni Kanundaki birçok kazanımı berataraf edici nitelikte olması ve Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Antlaşmalar açısından da kabul edilemez olduğu aşikardır. Cinsel istismarların takibini zorlaştırıp "belli bir dine mensup makamları" ön plana çıkaran bu tasarının yasalaşmasına olan tepkimizi dile getiriyoruz. Böyle bir tasarının yasalaşmaması adına Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak tepkimizi basına ve kamuoyuna buradan duyuruyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Üyelerden görüntü

-Pasimli'nin açıklaması

-Genel ve detay

Haber-Kamera:Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, ()-

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Motosiklet, traktörle çarpıştı, baba ve oğlu yaralandı

KAYSERİ'de motosikletle tarlaya giden baba ve oğlu, traktörle çarpıştı. Kazada yaralanan baba ve oğul, aynı ambulansla hastaneye getirildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde 51 yaşındaki Hasan Deniz, oğlu 25 yaşındaki Duran Deniz'le birlikte motosiklete binerek tarlalarına gitmek için yola çıktı. Mahalle yolu ile tarla yolunun kesiştiği noktada, sürücüsü belirlenemeyen 51 BC 946 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, baba Hasan Deniz ile oğlu Duran Deniz yaralandı. Yaralı baba ve oğlu, olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Deniz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Duran Deniz'in ise iyi olduğu öğrenildi. Polisin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı baba ve oğlunun hastaneye getirilişi

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ )

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Otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde otomobilin önünde seyreden meyve yüklü kamyonete arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu-İstanbul karayolunun Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Pragyan Nawaalgra yönetimindeki 34 PS 9117 plakalı otomobil ile kavşakta önünde seyreden meyve yüklü kamyonete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ile otomobil yoldan çıkarken, kazada otomobil sürücüsü Pragyan Nawaalgra ile kamyonette bulunan Barış Tüneden yaralandı. Kamyonette bulunan meyveler çevreye saçılırken, yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilen kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Otomobilden görüntü

-Kamyonetten görüntü

-Çevreye saçılan meyveler

-Kaza yerinde bulunanlar

-Detaylar

Haber-Kamera : Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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Bu yıl kovanlardan bal akıyor

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde, Torosların zirvesinde arı yetiştiriciliği yapan arıcılarda bal hasadı heyecanı yaşanıyor. Rekolde geçen yıla oranla iki kat arttı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr.Davut Keleş, bu yıl kış aylarının karlı, yağmurlu ve serin geçmesinin ardından bin bir renkli çiçeklerden arıların aldığı polen ve balözü sayesinde bu yıl Toroslar'daki arıcılar için hasadın bol olacağını söyledi. 2 bin 200 metre yükseklikteki Toros Dağlarının eteklerinde hasadına başlanan balın rekoltesinin iki kat arttığını belirten Keleş, Musa Bozuldu Yaylası'nda enstitü bünyesindeki arıcılık ve arı araştırmaları faaliyetlerinin Alata Enstitü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü Başkanı Hamza Başaran başkanlığındaki ekiplerin Toroslar'ın zirvesine 250 adet üretim amaçlı, 75 adet de AR-GE çalışması amacıyla arı çıkartıldığını söyledi. Keleş, buradan elde edilen bilginin üretim esnasında oluşan tecrübe, araştırmalar arıcılık faaliyeti yapan kurum kuruluş ve diğer arıcılar ile paylaşıldığını da anlattı. Keleş, "Enstitü olarak amacımız, bölgemiz için daha verimli daha kaliteli bal verimi yüksek, hastalıklara dayanıklı arı tür ve çeşitleri geliştirmektir. Enstitümüz bünyesindeki arıcılık bölümü sadece sağlıklı arı ya da kaliteli bal üretimi yapmıyor aynı zamanda arıcıların kullanabileceği kovan türleri hakkında da araştırmalar yapıyor. Araştırma sonuçlarını da rapor, teknik toplantı, arıcı eğitimleri, yayın şekillerde tüm arıcılarla paylaşıyoruz. Bu yıl çiçek ve flora çok zengindi. Bundan dolayı da bal verimi geçmiş yıllara oranla iki kat yüksek. Bu da üreticiler ve tüketiciler açısından oldukça iyi. Ümit ediyoruz ki burada yapılan çalışmalar, Türk arıcılığına faydalı olur. Çünkü arıcılıkla uğraşan kesim en alt gelir grubudur. Bundan dolayı burada yapacağımız en ufak iyileştirme bizim için çok önemlidir. Arıcılarımız için yeni sezonda bol ürün elde etmelerini diliyoruz" diye konuştu.

REKOLTE 2 KAT ARTTI

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü Başkanı Ziraat Mühendisi Hamza Başaran ise Musa Bozuldu Yaylası Yuva Kuyu mevkiinde 2 bin 200 rakımda 250 bal üretim kolonisinden bal sağımı yapıldığını, dönem itibariyle hasattan dolayı tatlı bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Başaran, geçen 5 yıla oranla bu yıl iki kat daha fazla bal beklediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Normalde bir kovandan 16 kilo bal alınırken bu yıl 30-35 kiloya çıktı. Bir yıl boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını bal sağımını gerçekleştirince alıyoruz. Bu yıl Toroslar'ın zirvesine güneş enerjili solar sistemi kurarak enerji ürettik. Motorlu devirli süzme makinesinde bal sağılıyor. Bu sistem arıcılık için bir devrim ve iyi bir hamle sayılabilecek sistem. Peteklerdeki balları sağımda bize zaman tasarrufu sağlıyor, hız kazandırıyor. Eskiden 10-15 gün süren bal sağımları şimdi 3-4 günde tamamlanıyor. Bu yıl bal tüketicilerine daha sağlıklı ve kaliteli bal üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Türkiye'de sadece Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde 2 yıl sürecek olan ve TAGEM destekli 'Farklı kovanlarda arı yetiştiriciliği' başlığı altında proje çalışması yürüttüklerini ifade eden Başaran, çalışmaları ahşap, strafor ve plastikten oluşan kovanlarda yürüttüklerini kaydetti. Başaran, yürüttükleri çalışmanın 2 yıl süreceğini ve bu çalışmada arı gelişimi, bal hasadı, arıların hastalık ve zararlıya direnci, hırçınlığı ve kışlama kabiliyetlerini araştırdıklarını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Bal kovanındaki arılar

- Kovan görüntüsü

- Bal kovanı açılırken

- Bal peteği görüntüsü

- Peteklerin el abası ile taşınması

- Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Davut Keleş ile röportaj

- Alata Araştırma Enstitüsü Bal bölümü Başkanı Ziraat Mühendisi Hamza Başaran ile röportaj

- Bal peteğinden bal akarken

- Bal sağımı yapılırken

- Bal görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(MERSİN),()

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Plajda sinema keyfi

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde belediye tarafından uygulamaya geçirilen gezici sinema, ilk kez Adrasan Plajı'nda gösterime başladı.

Kumluca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçen yıl "Herkese sinema" sloganıyla yapımına başlanan gezici sinema, bu yıl ilk gösterimine Adrasan Plajı'nda başladı. Gün içinde denizde serinleyen, akşam ise sahilde ailesiyle birlikte piknik yapanlar plajda sinema izlemenin keyfini yaşadı.

Gezici sinema Adrasan'dan sonra sırasıyla Yazır, Yeşilköy, Belen mahalleleri, Göllü Yaylası, Kuzca Mahallesi Söğütcuması Yaylası, Gölcük, Büyükalan, Dereköy mahalleleri, Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası, Altınyaka, Karacaören- İncirağacı, Hacıveliler, Hızırkahya ve Salur mahallelerinde gösterimler yapacak.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Kumluca halkını daha fazla sanatsal ve kültürel etkinlikle buluşturabilmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlattı. Bu çalışmalardan birinin de gezici sinema olduğunu kaydeden Çetinkaya, ilçenin en ücra köşesinde oturanların bile sinema keyfi yaşamalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Başkan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Bizim kuşağımız yazlık sinema keyfini yaşadı ancak bir dönem sinema, tiyatro gibi sosyal etkinlikler azalmıştı. Yeniden canlanan ve günümüzde en son teknolojilerle gösterimlerini sürdüren sinemalarımız var. Buna rağmen hala sinema ile tanışamayan veya imkansızlıklar yüzünden sinema izleyemeyen insanlarımız için böyle bir çalışma başlattık. İnşallah şehir merkezi dışında kırsal mahallelerimizde de insanlarımızın bu çalışmayla sinemayla buluşturmuş olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adrasan Sahilinden kısa gün içinden görüntü

- Sinema izlenmesi

- Vatandaşlarla röportaj

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, ()

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İrem Derici: Koreografım benim gibi bir odundan dans eden kadın yarattı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde sahneye çıkan şarkıcı İrem Derici, "Koreografım Zafer Tunç, benim gibi bir odundan dans eden kadın yarattı" dedi. Ayak bileği döndüğü için sahneye spor ayakkabıyla çıkan Derici, Mustafa Ceceli'nin sahnede uçan tekme attığına atıfta bulunarak, "Aha da bu Mustafa Ceceli'ye" diyerek uçan tekme attı.

Kemer merkezdeki Club Aura'da sahneye çıkacak İrem Derici'yi dinlemek için yerli ve yabancı turistler gece kulübünü doldurdu. Saat 02.00'de sahneye çıkan Derici, hayranlarına hem şovları hem de şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 1 saatlik konserine spor kıyafet ve ayakkabıyla çıkan İrem Derici, "Şimdi soracaksınız bu kızın ayağında neden spor pabuç var diye. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Geçen arabaya binerken, boşluğa adım attım, bileğim döndü. Ne yapayım topuklu giyemedim bu sefer affınıza sığınarak, artık bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Bir dahaki konserde buna inat apartman çıkacağım" dedi.

CECELİ'YE UÇAN TEKME ATTI

Derici, "Mustafa Ceceli sapıtıp uçan tekme falan atıyor ya sahnede arkadaşlar, hazır spor ayakkabıyı giymişim aha da bu da Mustafa Ceceli'ye" diyerek tekme attı. Hayranlarına yeni çıkacak şarkısının adını da açıklayan Derici, "Yok yedi sülale karşıma çıksa tanımam, vallahi tanımam billahi tanımam. O yüzden inşallah bir ay içerisinde bir şarkı çıkartacağım, adı 'Sevmek Bizim İşimiz' olacak" diye konuştu.

"KISKANIYORUM ONU"

Dansçılarını tanıtan İrem Derici, aynı zamanda koreografı olan Zafer Tunç'tan sadece kendisiyle çalışmasını istediğini ve kıskandığını söyledi. Derici, "Zafer Tunç koreografım, benim gibi bir odundan dans eden kadın yarattı. Ayrıca Aleyna Tilki'nin de koreografı. Kıskanıyorum onu. Bir tek benimle çalışacaksın sadece. Bundan sonra Aleyna, Gülşen yok. Varsa yoksa ben" dedi.

"HERKES DON GÖMLEK GELSİN"

İrem Derici konseri boyunca sıcak hava nedeniyle sürekli peçeteyle terini silerken, "Bundan sonraki konserde herkes don gömlek gelsin bu ne sıcak" diye hayranlarına seslendi.

"BÜTÜN CAMLAR PARAMPARÇA OLDU"

İstanbul'daki dolu yağışıyla ilgili de konuşan Derici, "İstanbul'da olanlarınız var mıydı? Böyle böyle buz yağdı. Salonumdaki bütün camlar paramparça oldu. Bildiğin bir gün efil efil yattık ne yapalım. Camcılar bayağı kazandı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Go-go dansçıları ve içeriden detay

- DJ setup detay

- Dans eden turist bayan detay

- İrem Derici Sahnesi

- İrem Derici sahnede açıklama ve Mustafa Ceceli'ye tekme

- İrem Derici şarkı performansı

- Şarkıya eşlik eden bayanlar

- İrem Derici açıklama yeni şarkı ismi

- İrem Derici şarkı performansı

- İrem Derici açıklama (koreograf)

- Sıcak ile ilgili açıklama

- İstanbul’da yağan dolu ile ilgili açıklama

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Anamur'da Tuğba Yurt coşkusu

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde düzenlenen 11'nci Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nde severleri ile buluşan Tuğba Yurt, büyük ilgi gördü.

Anamur Belediyesi 82 Sosyal Tesisleri'nde verilen konsere yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Türe konser öncesi yaptığı konuşmada Anamur'da bu tür törenlerde, düğünlerde ve diğer özel günlerde havai fişek atılmasını yasakladıklarını söyledi. Başkan Türe'nin konuşmasının ardından sahne alan sevilen sanatçı Tuğba Yurt, hareketli parçaları ile Anamurlu severlerini coşturdu. Zaman zaman vokalisti ile oyun havalarına da yer veren Tuğba Yurt, parçalarını ağırlıklı olarak izleyicileri ile seslendirdi.

Belediye Başkanı Türe eşi Meliha Türe ile birlikte Tuğba Yurt'a Yörük Kızı heykeli, Anamur Muzu ve çiçek verdi.

Görüntü Dökümü

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- Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin konuşması

- Tuğba Yurt'un sahne performansı

- Hareketli dans görüntüleri

- Şarkı söylemesi

- Seyircilerden görüntüler

- Bariyerin yıkıldığı an

- Sahne önünden seyircilerle görüntü

- Başkan ile İzmir Marşı söylerken

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(MERSİN),()

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