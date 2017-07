DHA YURT BÜLTENİ-4 

Sınır kapılarında gurbetçi ve TIR yoğunluğu devam ediyor

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında izinlerini anavatanda tamamlayan gurbetçilerin dönüşleri ve ihracat yükü taşıyan TIR'lar nedeniyle yoğunluğu yaşanıyor. TIR kuyruğu Kapıkule'de 20, Hamzabeyli'de 10 kilometreye ulaştı.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE

Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Semih Akyıldız için tören



HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde nöbet değişimi sırasında yanlışlıkla açılan ateşle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er 26 yaşındaki Semih Akyıldız, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit askeri Akyıldız'ın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya gönderildi.

Olay, Hakkari- Van karayolu emniyetini almak için Çukurca İlçesi Testere Mevkii'nde konuşlanan birliklerde dün akşam personel değişimi sırasında meydana geldi. Nöbeti bitiren askerler mevzileri terk ederken, aynı birlikteki başka asker 'bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma yapıldığını' sanıp yanlışlıkla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği sözleşmeli er Semih Akyıldız ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sözleşmeli er Akyıldız, doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

Şehit sözleşmeli er Semih Akyıldız için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı'nda uğurlama töreni yapıldı. Törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Şehit sözleşmeli er Semih Akıldız'ın cenazesi okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ / HAKKARİ

Esenköy’de otomobil plaja daldı

YALOVA’nın tatil merkezlerinden Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, bir otomobil plaja daldı. 74 yaşındaki sürücü kazayı yara almadan atlatırken, şans eseri plajdaki vatandaşlardan da yaralanan olmadı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, Kanarya Evleri Mahallesi’nde yokuş aşağı inerken 74 yaşındaki Vahit Karabul’un kullandığı ve freninin tutmadığı belirtilen 34 KT 2328 plakalı otomobil, Esenköy Plajı olarak bilinen plaja daldı. Olayı gören vatandaşlar, “Yokuş aşağı inen otomobilin freninin tutmadığını söylediler. Önce bir otomobile çarptı, ardından plajın koruma demirini de yıkarak önündeki çöp konteynırı da devirerek plaja indiö dedi.

Sürücü ve plajdaki vatandaşlardan yaralanan olmadığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA

Burdur’da 6 ev, yangında kullanılmaz hale geldi

BURDUR'un Tefenni İlçesi’ne bağlı Başpınar Köyü’nde çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi.

Tefenni’ye bağlı Başpınar Köyü’nde Osman Özdemir’e ait evde iddiaya göre ekmek yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, yangın çıkardı. Alevler, kısa sürede yayılıp, çevredeki 5 eve daha sıçradı. Bu sırada yaşamını yitiren 90 yaşındaki Halil Arık’ın cenazesini toprağa vermeye hazırlanan köylüler, olayı haber alıp gelerek hortumla su sıktı, kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

İhbar üzerine Burdur, Tefenni ve Karamanlı’dan gelen itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürdüldü.

Yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bazı kişilere 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.

Köy halkı yangının söndürülmesinin ardından Halil Arık'ın cenazesini toprağa verdi.

Nurdağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesi'nde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, buün öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen 45 yaşındaki Mustafa Köşeli yönetimindeki 01 EY 336 plakalı otomobil, iddiaya göre Ökkeş Baba türbesi kavşağına kontrolsüz girince, peşinden gelen 27 R 2327, 19 NB 844, 27 BL 190 ve 63 B 6205 araçlar birbirine çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler Mustafa Köşeli, Ramazan Eren, Yaşar Boyraz, Yaşar Özdemir ve Şıh Mehmet Parlak ile araçlarınrda bulunan Feride Özdemir, Sultan Özdemir, Davut Yalçın, Fatma Boyraz, Hatice Eren, Gülsüm Ela Boyraz, Ayşe Yalçın, Buket Boyraz, Ayşe Çelik ve Zeynep Parlak yaralandı. 15 yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Gaziantep ve Nurdağı'ndaki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ise araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum'da çifte tabancalı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 4 yaralı (2)

BABANIN FERYADI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, komi olarak çalıştığı beach cluba düzenlenen çifte tabancalı saldırıda yaşamını yitiren Sess Beach Club'ta komi olarak çalışan Furkan Say'ın babası Hasan Say, yaşananlara tepki gösterdi. Say, "Evladıma doyamadım. Bir 'Bacağım' bile diyemeden hayatının baharında yaşamını yitirdi. Ciğerim yandı. Keşke çalışmasına izin vermesiydik. Bir motor sevdasına yandı gitti oğlum" dedi.

Öte yandan saldırıda yaşamını yitiren Furkan Say'ın 18 değil 21 yaşında olduğu öğrenildi.

Ayvacık'ta 30 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 30 kaçak, sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Ayvacık'ın Kadırga Burnu Mevkisi'nde, dün (Cumartesi) gece sahil güvenlik radarları tarafından lastik botta denize açılan kaçaklar olduğu tespit edildi. Sahil güvenlik ekipleri, botu kıyıdan açıldıktan bir süre sonra durdurdu. Afganistan, Kongo, Gine ve Kamerun uyruklu oldukları belirlenen 12'si çocuk 7'si kadın toplam 30 kaçak, sahil güvenlik botuna alındı. Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, burada insanı yardım yapılıp, giyecek ve yiyecek dağıtıldı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bakan Demircan: Türkiye'yi dünya üzerinde parmakla gösterilir bir sağlık merkezi haline getirmeyi hedeflerimize koymuş bulunuyoruz

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde şehir hastanelerinin başını çektiği ve lokomotifliğini yaptığı bir dönüşüm dönemine giriliyor. Bizde bu konuda üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız ve Türkiye'yi bölgesinde ve dünya üzerinde parmakla gösterilir ve örnek alınır bir sağlık merkezi haline getirmeyi hedeflerimize koymuş bulunuyoruz" dedi.

Çeşitli ziyaretler için Samsun'da bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin İlkadım İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette partililere açıklamalarda bulunan Bakan Ahmet Demircan, Türkiye'yi dünya da sağlık alanında parmakla gösterilir bir merkez haline getirmeyi hedeflerine koyduklarını belirterek, "Türkiye'nin sağlıkta gelmiş olduğu seviye başarılı bir seviyedir. Bu seviyeyi burada terk etmek noktasında değiliz. Bunu daha yukarıya taşıyacağız. Bunun için sağlıkta ikinci dönüşüm başarılı bir şekilde başlamış, devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde şehir hastanelerinin başını çektiği ve lokomotifliğini yaptığı bir dönüşüm dönemine giriliyor. Bizde bu konuda üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız ve Türkiye'yi bölgesinde ve dünya üzerinde parmakla gösterilir ve örnek alınır bir sağlık merkezi haline getirmeyi hedeflerimize koymuş bulunuyoruz" dedi.

BAKAN DEMİRCAN: SIKINTILI NOKTALAR GELİRSE GEREKENİ YAPACAĞIZ

Sağlık alanında sıkıntı noktalar olduğunda gerekenlerin yapılacağını söyleyen Bakan Demircan, "Türkiye'de sağlık hizmetleri belli bir seviyeye gelmiştir. Bizim milletimizin karşısında yüzümüzü ak eden hizmetlerin hemen hepsi öyledir ama önde çıkan hizmetletlerden biridir. Sağlıkla ilgili Türkiye'de elbette bir takım problemler vardır. Şu an da bakanlık olarak tespit yapıyoruz. Çünkü çok dinamik bir hizmet. Her an gelişme duyulan bir hizmet. Bir vatandaşımız hizmete ulaşamazsa biz bundan kendimizi sorumlu tutarız. Mesela en son bir dağcı kardeşimiz Bir vatandaşımız Kaçkar dağlarında 3 bin 500 metrede rakımda düşerek ayağını kırdı. Biz ona ulaşmak için sabaha kadar takip ettik olayı ve bu sabah alındı oradan. Helikopterler inemedi. Karayoluyla ulaşıldı ve tedavisi yapıldı. Böyle bir hizmet. Alan, zaman ve mekan tanımıyor. Böyle bir hizmette elbetteki sıkıntılı noktalar gelirse gerekeni yapacağız" diye konuştu.

Bakan Demircan, konuşamasın ardından partisinin Canik İlçe Başkanlığı ziyareti için partiden ayrıldı.

Bakan Bak'dan her gün en az 5 bin adım önerisi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, her gün en az 5 bin adım atılması önerisinde bulundu, "Bunun faydasını hem sağlıklı vücut olarak biz göreceğiz hem de ekonomik olarak ülkemiz görecek" dedi.

Rize'nin Fındıklı İlçesi'nde 15 Temmuz Demokrasi şehitleri anısına düzenlenen ve İlçe merkezinden Çağlayan Vadisini takip ederek Gürcü Düzü mevkiinde sona eren 35 kilometrelik Yarı Maraton Dağ Bisikleti Yarışması'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çaldığı düdükle yarışın startını verdi.

Burada açıklamalarda bulunan ve bisiklet sporu ile hareketin önemine değinen Bakan Bak, "Toplum olarak hareket etmemiz, yürümemiz lazım. Eğer her gün en az 5 bin adım atarsak bunun faydasını hem sağlıklı vücut olarak biz göreceğiz hem de ekonomik olarak ülkemiz görecek. Daha az hastalanacak, ilaç alacağız. Daha az doktora gideceğiz. Dolayısıyla sağlık, bir kültür ve yaşam tarzı. Bütün vatandaşlarımızın hareket etmesini, sağlıklı bir yaşama sahip olmak için yürümesini tavsiye ediyoruz. Bütün illerimizde statlarımızda, parkurlarda vatandaşlarımızın spor yapması için olanaklarımızı seferber ettik. Dolayısıyla, sağlıklı bir nesil ve güçlü Türkiye'nin adımlarını atacağız" dedi.

Sporcularla bir süre sohbet eden Bakan Bak, ardından kara yolu ile İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılmak üzere Samsun'a hareket etti.

Baydemir'den Erdoğan'a çağrı:Savaşta ısrar etme çünkü bunun kazananı olmayacak

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - HDP parti sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır'da sürdürülen Vicdan ve Adelet Nöbeti'nde yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Ey Erdoğan, çık halktan, Demirtaş'tan özür dile. Gör bak bu kötü gidişat bir hayra evrilebilir, bir çıkış yolu bulunabilir. Yanlışta, kinde, savaşta ısrar etme. Çünkü bunun kazanını olmayacak" diye konuştu.

HDP tarafından Kayapınar İlçesi'nde bulunan Ekin Ceren Parkı'nda 6 gündür devam eden Vicdan ve Adalet Nöbeti'nin günlük basın toplantısında konuşan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, gündeme ilişkin değerlendirme bulundu. Konuşmasında faşizmin yalandan, zulümden beslendiği ifade eden Baydemir, "Siz OHAL'i ilan edeceksiniz, KHK'larla insanların ekmeğine el koyacaksınız, barış ve müzakere masasını yıkacaksınız, ölümle, çatışmayla, kanla yeni bir iktidar devrişeceksiniz, barışın en büyük aktörlerinden birisi olan Sayın Öcalan üzerine tecrid uygulacaksınız, savaşın faturasını HDP'ye çıkarmaya kalkacaksınız. Biz buna itiraz etmeye devam edeceğiz" dedi.

AÇIN BARİYELERİ, GÖRÜN BAKIN HALK NE YAPIYOR

HDP'nin Diyarbakır'da 6 gündür sürdürdüğü Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne ilişkin bu gün bazı gazetelerde çıkan haberleri eleştiren Baydemir, "Kaç gündür bu alan heronlarla izleniliyor. Canlı yayınla izletiliyor. Kimi basın yayın organları buradan çekilen fotoğraflarla yalan haber servis ediyor. Yalan üzerine kurulan medyanın yapmış olduğu propagandanın, yani çamur medyasının son örneklerinden birini görüyorsunuz. Bir kez daha diyoruz, hodri meydan. Açın bariyeleri, görün bakın halk ne yapıyor. Halk ne yaparsa, nasıl bir duruş ortaya koyarsa başımız gözümüz üzerine kabulümüzdür. Bu bir gazete değil, basın hürriyeti değil. Bütün bunlara rağmen biz bu gazetenin kapatılmasına da karşıyız. Bu gazetenin hak etmiş olduğu bir şey var, o da bir ikramımız olursa yere serip üzerinde birşeyler yeme imkanımız olursa amacı doğrultusunda kullanmış olacağız. Yırtmayağız, geri dönüşüm kutusuna bırakacağız."

"TOPRAĞA VERECEK TEK BİR CANIMIZ YOK"

Basın toplantısında Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Baydemir, "Faşizmi Erdoğan ve hükümeti icat etmedi ve onunla başlamadı. Faşizme karşı direniş ve mücadele de bizimle başlamadı. Faşizm ve faşizme karşı duruş, direniş kavramları insanlık tarihi kadar köklüdür. Faşizm, kadercilikle aşılamaz, mücüdeleyle aşılır. İşte onun için durmayacağız, faşizmi durduracağız. Mutlaka kazanacağız. Faşizm mutlaka yenilecek. Bu coğrafya barışı mutlaka yakalayacak, toprağa verecek tek bir canımız yok. Onurlu bir barış için toprağa verecek tek bir canımız yok, faşizme kurban edecek bu halkın tek bir evladı yok. Bütün öncekiler gibi, bu dönemin faşizmi de gerileyecektir. Halen bir mümkünatı var. Ey Erdoğan, çık halktan, Demirtaş'tan özür dile. Gör bak bu kötü gidişat bir hayra evrilebilir, bir çıkış yolu bulunabilir. Yanlışta, kinde, savaşta ısrar etme. Çünkü bunun kazanını olmayacak. Kimse kazanmadı, sen de bugüne kadar bu politikayla kazanmadın. Bundan sonra da kazanamayacaksın. Çünkü bunun sonu yok."



AVM'nin yürüyen merdiveninden yuvarlanan kadın yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninden yuvarlanan kadın yaralandı.

İlçe merkezinde bulunan alışveriş merkezinde yürüyen merdivenle inen 44 yaşındaki Hacer D., yuvarlanarak yaralandı. Kısa sürede gelen 112 ekiplerinin müdahalede bulunduğu Hacer D., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Vücudunda ezilmeler olduğu belirlenen Hacer D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şehit ailelerine ziyaret

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, eşi ve beraberindeki protokol üyeleri Yeşilova İlçesi'ne bağlı köylerde oturan şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Şerif Yılmaz, eşi Hilal Yılmaz ve Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Tank Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Tefenni Kaymakamı İlker Eker, İl Müftüsü Hıdır Bayrak, İl Genel Sekreteri Servet Olpak ile birlikte Yeşilova İlçesi'ne bağlı Sazak ve Çuvallı köylerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Sazak Köyü'nde ilk olarak Şehit Er Süleyman Efek'in annesi Fatma Efek'in evini ziyaret eden Vali Yılmaz ve beraberindekiler, ardından Şehit Seyhan Kayhan'ın baba ocağına ziyarette bulundu. Her iki aile ziyaretinde Kuran okunarak şehitler için dua edildi. Ailelerle yakından ilgilenen Vali Yılmaz, bir sıkıntıları olmaları durumunda her daim yanlarında olacaklarını iletti.

Vali Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Şehit Astsubay Rıza Çelik'in Çuvallı Köyü'nde oturan ve hasta olan babası Nuri Çelik'i ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Nizip'te 50 kilo esrara tutuklama

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve içerisinde battaniyeye sarılı 50 kilo esrar ele geçirdiği otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde oluşturduğu uygulama noktasında Diyarbakır'dan gelen F.B. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili şüphelenerek durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bagajdaki battaniyelerin arasına gizlenen 50 kilo esrar ele geçirdi. Esrara el koyan polisin gözaltına aldığı sürücü F.B. sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çelikhan'da yüzen adalarda yangın

ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi'nde bulunan yüzen adalardan çıkan yangın korkuttu.

Mehmetçik tepesi mevkiinde bulunan yüzen adalardan dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma tarafından güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çiçeklerin üzerinden atlamaya çalışırken başından yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alkollü olduğu iddia edilen 50 yaşındaki Nuri B., sahil bandındaki çiçeklerin üzerinden atlamak isterken düşerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin sahil şeridinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu öğrenilen Nuri B., sahil girişindeki çiçeklerin üzerinden atlamak istedi. Nuri B., bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Başından yaralanan ve düştüğü yerden kalkamayan Nuri B.’nin yardımına koşan çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.

Çinli turizmcinin gözü Antalya'da (2) (Geniş Haber)

ÇİN'in en büyük otel ve turizm grubu BTL Hospitality, yatırım için Antalya'yı incelemeye aldı. 26 ülkede 170 oteli işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Philip Wei "Antalya bizim için mükemmel bir destinasyon olabilir" dedi.

Çin'in en büyük otel yatırım kuruluşlarından BTL Hospitality'in Yönetim Kurulu Başkanı Philip Wei ile şirketin üst düzey yöneticileri, Antalya'da turizmciler, acente sahipleri ve turizm birliklerinin yöneticileri ile Kundu'daki Miracle Otel'de bir araya geldi. Turizm ve Kültür Müdürü İbrahim Acar ile Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Başkanı Ali Osman Erbaş'ın da katıldığı toplantıda, Çinli kuruluş kendisini tanıttı.

Philip Wei, 26 ülkede 170 otelin işletmesini yaptıklarını, 39 otel projesinin de devam ettiğini söyledi. İlk kez geldiği Antalya'yı çok sevdiğini belirten Wei, Çin'in son 30 yılda hızlı bir atılım gösterdiğini kaydetti. Çin'in bu hızlı çıkışının diğer ülkelerdeki 100 senelik çıkış gibi gösterildiğini aktaran Wei, şöyle dedi: "Bundan sonraki 20 seneyi artık düşünebilirsiniz. Ülkemiz önümüzde 2 sene içinde yüzde 6 daha yükselecektir. Her sene 130 milyon üzerinde Çinli yurt dışına çıkıyor. Ülkemizin insanları daha çok Paris, ABD'nin şehirlerine gidiyor. Ama insanımız artık değişik şehirler arıyor. Daha önce daha çok grup turlarına ilgi gösteriyordu ama ilgi artık bireysel seyahatlere dönüştü. Antalya bizim için mükemmel bir destinasyon olabilir. Bu yüzden ülkemin insanlarının bu ürünü bilmeleri lazım."

"ÇİNLİLER GÜNEŞLE DEĞİL KÜLTÜRLE İLGİLENİR"

Antalya'dan Çin'e götüreceği mesajlar olduğunu belirten Philip Wei, birkaç gündür burada olmasına rağmen çok sürprizle karşılaştığını söyledi. Çin ile Türkiye arasında benzerlikler olduğuna dikkati çeken Wei, şöyle konuştu: "Bizim de 3 bin yıllık kültürümüz var. Biz de aile odaklıyız. Beraber bir şey yaparsak çok daha kuvvetli oluruz. Biz daha çok batılı ülkelere bakıp özeniyorduk. Öz tarihi zengin olan bizler ve sizlersiniz, onların bize bakması lazım. Buradaki işletmeler çok büyük. Konuklar için çok ideal oteller var. Temalı otelleri çok iyi. Büyük olasılıkla iyi fikirlerle geri döneceğim. Yiyecekleriniz muhteşem. Çinlileri güneşlerken pek bulamazsınız, onlar detaylarla ilgilenirler. Kültür ve yiyecekler Çinliler için önemli. Onları kolay kolay 10 gün bir yerde tutamazsınız. En fazla 5 gün bir yerde tutabilirsiniz. Gençlerimiz yurt dışına okumaya çıkıyor. Değişim sürecindeyiz. Ülkemizden geleceklere İstanbul, Antalya ve Kapadokya'yı pazarlayıp satabiliriz."

ÇİN'DEN GELEN TURİST SAYISI

Şirketin global projeler müdürü Semih Erken ise şirket ve Çinliler hakkında turizmcilere bilgi verdi. Erken, dünyada en çok parayı 261 milyar dolar ile Çinlilerin harcadığını, ardından 122 milyar dolar ile Amerikalıların, üçüncü sırada ise 81 milyar dolar ile Almanların geldiğini söyledi. Türkiye'ye gelen Çinli sayısı hakkında da turizmcileri bilgilendiren Erken, "Çin'den 2015 yılında 313 bin turist gelirken 2016 yılında sayı 167 bine iniyor. Bu yılın Mayıs ayına kadar gelen Çinli sayısı ise 81 bin. Geçen yıla göre ilk 5 ayda yüzde 17'lik artış var. 2017 yılında toplam 200 bin insanın Çin'den Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. 2017 yılının ilk 5 ayında Çin'den gelen turist sayısı birçok ülkeye göre az olmasına rağmen para harcama oranında en fazla para bırakan 4'üncü ülke oldu" dedi.

ÇİNLİLER'İN GELMESİ İÇİN TÜYOLAR

Çinliler'in Türkiye'ye gelmesi için turizmcilere tüyolar veren Semih Erken, şöyle konuştu: "Çinliler daha çok direkt uçuş seviyor. Vizede kolaylık sağlamak gerekiyor. Kültürel ve tarihi noktalara ilgileri bitmiyor. Çin'de hava kirliliği var. Böyle olmayan ülkeleri tercih ediyorlar. Çinli denize girmeyi pek sevmiyor ama orada getirip denizin fotoğrafını koymuşuz. Şubat ayında Çinlilerin 2.5 haftalık tatilleri var. Kendilerini başka ülkelere atıyor. Estetik operasyonları yapan ülkelere gidiyorlar. 2018 yılı Çin'de Türk yılıdır. Tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem vermek gerekiyor."

'150 ÜLKEDEN TURİST GELİYOR'

Turizm ve Kültür Müdürü İbrahim Acar da Çinli misafirlere bilgi verdi. Antalya'nın Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu olduğunu anlatan Acar, "620 bin yatak mevcut. Her yıl 150 ülkeden misafiri burada ağırlıyoruz. En önemli özelliklerimizden biri hizmet fiyat dengesi açısından tanınırlığı en yüksek destinasyon olmamızdır. 400 otelimiz 5 yıldızlı, en fazla 5 yıldızlı oteli bulunan şehirdesiniz. Deniz, kum güneş olarak ön plana çıkmasına rağmen turizmin her çeşidi bulunmaktadır" dedi.

YATIRIMCI TURİZMCİLERİ HEYECANLANDIRDI

TUROYD Akdeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ali Osman Erbaş ise Çin'in en büyük otel ve turizm grubu olan BTL Hospitality'in, yatırım yapmak için burada olduğunu söyledi. Erbaş, "Hepimizin en büyük hayali turizmi çeşitlendirmekti. Bu zamana kadar Avrupa ve Rus pazarı odaklı gittiğimiz için bunun risklerini gördük. Nüfus olarak Çin dünyanın en büyük pazarı konumunda. Turizm ve Kültür Bakanlığımız 2018 yılındaki hedeflerden birini Çin pazarı olarak açıklamıştı. Bu hedeften hemen 2 gün sonra Çin'den bir yatırımcı ülkemize geldi" diye konuştu.

Deneme amaçlı ektiği mangoların ilk meyvesini aldı (2) (Geniş Haber)

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi eski Belediye Başkanı, organik muz ve zeytin üreticisi Cem Burak Özgenç, bahçesinde deneme amaçlı ektiği 29 mango ağacının ilk meyvelerini aldı.

Gazipaşa'da tropikal iklime ait meyvelerin adapte olması ve iyi ürün vermesi dolayısıyla bazı çiftçiler tropikal meyveciliğe yönelmeye başladı. İlçede toplam 6 dekar mango bahçesi bulunurken, birçok çiftçi bahçesindeki 3-5 ağaçla mango yetiştiriyor. İlçenin ürettiği tropikal meyvelerin başında muz, ardından avokado geliyor. Gazipaşa'da longan, lychee, passiflora, guana, mango ve pitaya ve benzeri değişik çeşit ve türlerde meyve yetiştiriliyor. Muz ve avokado üretiminin fazla olması pazarı genişletirken, diğer tropikal meyveler ise anlaşmalı olarak büyük marketlere tane hesabı satılarak değerlendiriliyor.

"HİÇBİR GÜBRE KULLANMADIK"

Gazipaşa eski Belediye Başkanı Cem Burak Özgenç de deneme amaçlı mango ağacı ekimi yaptı. Organik muz ve zeytin üretimi de yapan Özgenç, şunları söyledi:

"Pazarcı Mahallesi'ndeki evimin önündeki bahçemde 29 adet Tommy Atkins ve ötsen türü mango ağacı diktim. Bunları geçen yıl diktik ve bu yıl çok sert kış geçirmemize rağmen ağaçlarımızda donla ilgili hiçbir etkilenme olmadı. Bu yıl yine ağaç gelişimini engellememek adına meyve veren ağaçlarımızın meyve sülünlerini kestik. Birkaç ağaçta örnek meyve bıraktık. Çok güzel bir meyve oluşumu oldu. Bahçemizde bulunan tavuk ve hayvansal gübrelerin dışında hiçbir gübre kullanmadan mangolarımız adaptasyon sürecini tamamladı."

'GAZİPAŞA TROPİKAL MEYVELER İÇİN ÇOK ELVERİŞLİ'

Gazipaşa'nın muz, avokado ve diğer tropikal meyveler yönünden çok zengin olduğunu belirten Özgenç, Muzkent Mahallesi'nde çok eski bir mango bahçesi bulunduğuna dikkat çekerken şöyle devam etti: "Oldukça büyük meyvelere sahip. Çok güzel adapte olmuş. Çobanlar Mahallesi'nde yine yaylaya kuzeye kapalı olan alanlarda arkadaşlarımızın bahçesi var. Mango da Gazipaşa'da ciddi bir şekilde üretilmeye başlandı. Çünkü meyvenin de piyasası oldukça iyi. Çiftçilerimize örnek olabilir diye düşünüyoruz. Kendim organik muz ve zeytin üreticisiyim. Şimdi önümüzdeki günlerde de mango ve avokado ekim alanları oluşturmak istiyoruz ve bu mango bahçesini de deneme amaçlı ektik. Umarım örnek olur. Farklı türlerdeki ekonomik türleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Gazipaşa'da şu an çok geniş alanda ekilmiyor, birkaç bahçe var. Mangonun zararlı mücadelesi yok, yetiştirmesi çok zor değil. Haftada bir kez, belki iki kez sulamak gerekir. Tabii ki iklimsel olarak çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü dona karşı hassas bir bitki. Muz gibi muzdan daha hassas bir bitki diyebiliriz. Yayla bölgelerinin dağlarla kapalı olan yerlerde daha iyi yetişiyor. Mayıs sonuna doğru meyve vermek üzere ağaç kendini hazırlıyor ve temmuz ayının sonlarına doğru meyveler olgunlaşıyor. Bahçemizde bunu tespit ettik. Birkaç gün veya bir hafta sonra olgunlaşan meyveleri koparıp yiyeceğiz. Mango meyvesi ağaç başında yumuşayarak hasat yapılabildiği gibi meyve belirli büyüklüğe ve iriliğe ulaşınca dalından koparıp birkaç gün bekletildiğinde yumuşayıp, yenebilecek kıvama geliyor ve biraz soğuk şekilde yenilebiliyor."

MANGONUN FAYDALARI

Potasyum, lif ve antioksidan bakımından zengin olan mango, kandaki kolesterolü, özellikle de kötü kolesterol olan LDL'yi düşürür. Kan basıncını azaltıyor. Yüksek tansiyonu önlerken, tansiyonu kontrol etmeye de yardım ediyor. Başta kolon, meme, prostat ve kan kanseri olmak üzere kansere karşı koruma sağladığı bilininiyor. Tümörlü hücrenin büyümesini engelliyor. İçindeki enzimler yardımıyla sindirim hızlandırıcı olarak biliniyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynuyor, bazı enfeksiyonların tedavisi için kullanılıyor. Diyabetin kontrol edilmesini sağlıyor. Mango ağacının yaprakları kandaki insülin seviyesini normal düzeyde tutuyor. Cildin güzelleşmesi ve korunmasında kullanılıyor. Ciltte tıkanmış olan gözenekleri açarak, sivilceleri yok ediyor. İçinde bulunan A vitaminiyle görmeyi güçlendirir, gece körlüğü ve göz kuruluğuna engel oluyor.

Geyik Dağları'nda yeni engerek türü keşfedildi (2) (Geniş Haber)

ANADOLU'nun nadir türlerinden olan Anadolu engereğinin (Vipera Anatolica) bir alt türü, Antalya'nın Geyik Dağları'nda keyfedildi. Literatüre 'Vipera anatolica senliki' adıyla giren yeni engerek türün yaşamının ise bölgedeki bir taş ocağı nedeniyle tehdit altında olduğu belirlendi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı'ndan öğretim Prof. Dr. Bayram Göçmen, Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi yakınlarındaki Geyik Dağları'nda, nesli tehlike altındaki endemik Anadolu engereğinin yeni bir alt türünü keşfetti. 2016 yılında doğa gözlemcisi ve fotoğrafçısı Murat Şenlik tarafından ilk olarak fotoğraflanan Anadolu engereğine benzeyen türün fotoğrafını inceleyen Prof. Dr. Göçmen, Anadolu engereğinin bilinen dağılış alanı Elmalı'daki Kohu Dağı'na kuş uçumu 200 kilometre uzaklıktaki Geyik Dağları bölgesinde bir çalışma başlattı. Ekibiyle alanda yaptıkları taramada 21 Mayıs'ta hedefe ulaştıklarını anlatan Prof. Dr. Göçmen, “İlk karenin Murat Şenlik'ten gelmesi ve haliyle yeni taksonu bulmamıza vesile olması sebebiyle, keza doğa gözlemcilerinin de ne kadar önemli olduğunu camiaya hatırlatmak adına, yeni taksonu sevgili Murat'ın soyadına (senliki) ithaf ederek onu onure etmeyi uygun bulduk" dedi.

Yaklaşık 1.5 yıl yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda yeni bir alt tür olarak keşfi yapılan Anadolu engereği 'Vipera anatolica senliki'ye ait makale de yayımlandı.

MADEN OCAĞI TEHDİDİ ALTINDA

Yaklaşık 1.5 yıl süren ve 18 araştırma gezisini de kapsayan çalışmalarda tüm masrafları kendi cebinden karşıladığını da anlatan Prof. Dr. Göçmen, yeni buldukları küçük engerek 'Vipera anatolica senliki'nin bulunduğu bölgede bir maden ocağının tehdidi altında olduğuna da dikkat çekti.

Daracık alanda yaşayan bu endemiği bekleyen çok ciddi bir tehlike olarak bir maden ocağının mevcut olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Göçmen, “Popülasyonu şimdiden 3 parçaya ayırmış durumda, bölgenin memeli faunasından geyikler de bu dağları mekan olarak kullanıyor. Ayrıca sedir ormanlarını barındıran bölgemiz olması da dikkat çekicidir. Bu maden ocağına işletme izninin en kısa sürede iptal edilmesi elzemdir. Ayrıca bölgenin en kısa sürede Özel Koruma Alanı statüsüne alınması da gerekmektedir. O nedenle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün en kısa sürede konuya el atması gerekiyor. Bu durumu resmi bir rapor ile Orman ve Su işleri Bakanlığımıza da rapor edeceğim. Maden ocağının yarattığı tahribat içler acısı" diye konuştu.

Gökbel'de Serkan Kaya rüzgarı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 13'üncüsü düzenlenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında Serkan Kaya konser verdi.

Alanya Belediyesi'nin Gökbel Yaylası'nda düzenlediği ve 2 gün süren 13'üncü Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, Serkan Kaya konseriyle başladı. Dün yayla meydanına kurulan konser alanına MHP Antalya milletvekilleri Mehmet Günal ve Ahmet Selim Yurdakul, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe protokolü ve yaklaşık 5 bin kişi geldi.

Halk oyunları ve havai fişek gösterisinin ardından saat 22.00'de sahneye çıkan Serkan Kaya yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser sonrasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Serkan Kaya'nın portresi bulunan su kabağı, Alanya'nın yöresel kıyafetiyle engelli öğrencilerin yaptığı Alanya Kalesi tablosunu hediye etti.

