DHA YURT BÜLTENİ - 4

Parkta son sigarasını içip tabancayla intihar etti

ANTALYA'da psikolojik sorunları yüzünden bunalıma giren 40 yaşındaki Murat Gücün, parkta son sigarasını içtikten sonra kurusıkıdan bozma tabanca ile intihar etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Murapaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi'nde bulunan Neşet Ertaş Parkı'nda meydana geldi. Seyyar tezgahlarda kitap satan ve bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Murat Gücün, parka geldi. Banka oturup son sigarasını için Murat Gücün, çevredekilerin bakışları arasında kurusıkıdan bozma tabancasını çıkarıp şakağına dayadıktan sonra tetiği çekti. Kanlar içinde yere yığılan Gücün, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çeşitli suçlardan kayıtları poliste kaydı bulunduğu öğrenilen Murat Gücün'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Yaralı şahsın sedye ile ambulansa taşınması

- Ambulansın hastaneye gidişi

- Polislerin çalışmasından görüntü

- Silahın ve boş kovanın görüntüsü

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasından görüntü

- RÖP: Mercan Sesgi

- İntihan eden şansın resmi

- Detaylar

290 MB /// 02.36



HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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Kayıp işadamı otomobilinin yanında ölü bulundu

KARABÜK'te, kaybolan işadamı Nuri Akgün, 1 gün sonra ölü bulundu. Başından tabancayla vurulan işadamının intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Cuma namazına gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınmayan Nuri A.’nın yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, Nuri Akgün'ün otomobiliyle Zonguldak yönüne gittiğini belirledi. Otomobil, gece saatlerinde Karabük Zonguldak Karayolu üzerindeki Pirinçlik Tüneli yanında bulundu. Çevreyi inceleyen ekipler Akgün'ü aracının yanında başından tabancayla vurulmuş halde buldu.

Nuri Akgün'ün cesedi yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri yol ve tünel girişindeki kameraları incelemeye alırken, intihar ettiği üzerinde durulan işadamının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Cesedin cenaze aracına konulması

Süre:(02.24) Boyutu:(76 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Anaokulu öğretmeni çocuklarla birlikte bağlama öğreniyor

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 53 yaşındaki anaokulu öğretmeni Emriye Bayram, yaşları 9 ile 14 arasında değişen çocuk kursiyerlerle birlikte bağlama çalmayı öğreniyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Emriye Bayram türküleri çok sevdiği için bağlama çalmayı öğrenmek istedi. İlçede anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Bayram 10 ay önce Erbaa Belediyesi'nin açtığı ücretsiz bağlama kursuna katılmaya karar verdi. Bayram, ilk kursun tamamlanmasıyla birlikte Kongre ve Kültür Merkezinde kursiyerlerin verdiği konserin orkestrasında yer aldı. Bayram, kendini daha da geliştirmek için açılan ikinci kursa da devam etti. Bağlama öğrenmekten mutlu olduğunu ifade eden Bayram, "Türkü söylemeyi çok seviyorum. Kendi başıma bile evdeyken sürekli türkü söylerim. Bağlamaya karşı bende özel bir merak oluştu. Ama Erbaa’nın küçük oluşu böyle şeylerin olmayışı ilk zamanlarda beni geri çekti. Sonra bizim caddemizde özel bir müzik evi açıldı. Baktım onun aidatları çok fazla o yüzden gidemedim. Komşum ESMEK’te böyle kursların olduğunu söyledi. Geldik görüştük ve başladım. Blok flüte ağırlık verdik biz lise ve üniversite çağlarımızda. Herhalde öğretmenlerin de işine o geliyordu kolayca. Blok flüt çaldım. Ben onu da çok sevdim. Yaşımdan dolayı, çevre beni tedirgin etti. Saz çalmayı, özellikle bir bayanın saz çalması çevre tarafından yadırganır diye düşünmüştüm. Ama birkaç arkadaşım beni bu konuda destekledi. Olabileceğini söyledi. Kararımı öyle verdim. Yapamam diye düşünmedim çünkü öğrenmenin yaşı yok gerçekten. Çalışınca her şey oluyor. Gençler ve çocuklar gibi parmak kaslarımız çok esnek olmayabilir ama burada da bayanların el esnekliğinin verdiği bir çabuklukla basitten öğrenmeye başladık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kurstan görüntü

-Ana okulu öğretmenin kursiyer çocuklarla görüntüsü

-Bağlama çalması

-Konuşmaları

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

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Milas'ta 4 kilo esrar ve bir tabanca ele geçirildi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, dedektör köpek ile kontrol edilen bir otomobilde 4 kilo esrar ile ruhsatsız bir tabanca bulundu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Milas Grup Amirliği ekipleri, dün (cuma) akşam Didim- Milas karayolu üzerindeki polis noktasında denetim yaptı. Şüphe üzerine durdurulan 34 KK 3895 plakalı otomobilde narkotik dedektörü Oscar isimli köpek ile arama yapıldı. Köpeğin otomobilin torpido ve ön tampon bölümünde tepki vermesi üzerine ekipler detaylı arama çalışması yaptı.

Torpido gözünde ruhsatsız tabanca, ön tampon ile sis farları arkasında ise iki paket bulundu. Paketlerin içerisinde yaklaşık 4 kilo esrar bulunduğu anlaşıldı. Uyuşturucu maddeyi Mardin'den Bodrum'a götürdükleri belirlenen otomobildeki D.Y. (26) ve S.Ç. (26) gözaltına alındı. İki şüpheli bugün sabah saatlerinde Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilde yapılan aramadan görüntü,

-Otomobilde bulunan silah ve esrardan görüntü,

-Şüphelilerin adileyeye getirilmesinden görüntü.

Haber - Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS, (Muğla), ()

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Yalvaç'ta Ceceli konseri

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde düzenlenen Pisidia Antiocheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Mustafa Ceceli konser verdi.

Yalvaç'ta bu yıl 16'ncısı düzenlenen Pisidia Antiocheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam Açık Sebze Pazarı'nda Mustafa Ceceli sahneye çıktı. Konseri Kaymakam Aytekin Yılmaz, Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ve protokol mensuplarının yanı sıra Yalvaç, Gelendost, Şarkikaraağaç ve Akşehir'den gelen yaklaşık 10 bin kişi izledi. Mustafa Ceceli konserinde orkestrada yer alan tüm enstrümanları kullanarak müzikteki becerilerini de sergiledi.

Konser programında sahneye davet edilen Belediye Başkanı Tütüncü ve Kaymakam Yılmaz, Ceceli'ye çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Tütüncü, "'Yalvaç halkı her şeyin en iyisine layıktır' dedik ve siz istediniz Mustafa beyi getirdik" dedi. Kaymakam Aytekin Yılmaz da Ceceli'nin festivale renk kattığını belirterek teşekkür etti.

Ceceli, yaklaşık 2 saat süren konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Gece havai fişek gösterileriyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konserden görüntüler

- İzleyicilerden detay

- Ceceli’nin şarkı söylemesi ve enstrüman çalması

248 MB /// 03.17ö

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ, ()

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Bülent Serttaş coşturdu

BURDUR'un Çavdır İlçesi'ne bağlı Söğüt Beldesi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Domates ve Kültür Festivali'nde sahne alan Bülent Serttaş katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Domates ve Kültür Festivali'nde şarkıcı Bülent Serttaş konser verdi. Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Çavdır Kaymakamı Abdullah Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile binlerce vatandaşın izlediği konserde Bülent Serttaş sevilen parçalarını seslendirdi. Serttaş'a konser sonunda bir kasa Söğüt domatesi hediye edildi. Bülent Serttaş'tan önce sahne alan Ozan Nihat, Aşık Kazanoğlu, Muhsin Yaralı ve Yaşar Demiroğlu da aşıklık geleneğinden örnekler sundu.

Vali Şerif Yılmaz, "Bugün Söğüt'te seracılık yapan kardeşlerimiz 10 yıl öncesine kadar Antalya'da, Kumluca'da işçi ve ortakçı olarak çalışıyordu. Ama bugün uygulanan olumlu politikalar ile kendileri iş sahibi oldu. Kendi işlerinin patronu oldu. Bugün dünyaya kendi ürününüzü satmanın onurunu yaşıyor ve bugün burada bu şenliği hak ediyorsunuz" dedi.

Söğüt Belediye Başkanı Salih Yavuz da Söğüt'ün domatesin başkenti olduğunu söyledi.

Festival kapsamında Söğüt Belediyesi hizmet binası ile yapımı tamamlanan ilave hal binalarının açılışı da gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bülent Serttaş sahnede

- Detay

- Vali Yılmaz'ın konuşması

- Ödül töreni

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Şarkıcı Buray yeni klibi ile geliyor

SON dönemde hızlı bir çıkış yapan ünlü popçu Buray, Manisa'da buluştuğu hayranlarına yeni klip müjdesi verdi.

Besteci ve söz yazarı Buray, Manisa'da Magnesia Forum Alışveriş Merkezi'nde verdiği konser ile Manisalı hayranlarıyla bir araya geldi. Alışveriş merkezinin 5'inci yıl etkinlikleri kapsamında sahne alan Buray'ı yaklaşık 1000 kişi izledi. 'Aşk mı lazım', 'Mecnun' ve 'Seni Sevmiyorum' gibi sevilen 11 şarkısını söyleyen Buray, konser sırasında hayranlarıyla sık sık sohbet etti. Konserin sonunda bir basın toplantısı düzenleyen şarkıcı Buray, Manisa'daki atmosferden memnun kaldığını belirterek, "Manisa'ya ilk defa geliyorum. Benim için mini bir konser oldu. Ancak Manisa'ya hayran kaldım" dedi. Yaz sonunda yayınlanması planlanan 'Sahiden' isimli şarkısı için klip çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Buray, bir İngilizce albüm projesinin de olduğunu belirterek, "Bir sonraki şarkımızın klibi slow bir şarkıya olacak. Yazın sonunu bekliyoruz. 'Sahiden' diye bir şarkımız var, onun klip çalışmalarına yakında başlıyoruz. Bu albümde sanırım 2-3 tane daha şarkımıza klip çekeceğiz. Belki 2 yıl sonra da İngilizce şarkı projeleri olacak gibi görünüyor. Gidişata bağlı tabi" diye konuştu.

Buray konserden sonra alışveriş merkezi çıkışında hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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-Konserden görüntüler

-Buray şarkıları seslendirirken görüntü

-Buray'ın basın toplantısı görüntüsü

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA, ()

