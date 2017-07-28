DHA YURT BÜLTENİ-4 

Çeşme'de mültecileri taşıyan bot battı: 6 ölü

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, içerisinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilerin olduğu bot battı. Olayda 4'ü çocuk 2'si kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, kurtarılan 9 kişi Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada yakınlarında bir botun battığı ihbarı üzerine bölgeye botları ve helikopteri sevk etti. Botun battığı bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları çalışmada 4'ü çocuk 2'si kadın 6 kişinin cesedine ulaşırken, 9 kişiyi boğulmak üzereyken kurtardı. Kurtarılan 4'ü Irak, 3'ü Somali, 2'si Suriye uyruklu 9 kişi Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılanlar, botta 17 kişinin bulunduğunu ve botun batmaya başlamasıyla birlikte Türk organizatörün kaçtığını söyledi. Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Çeşme Devlet Hastanesi

-Acil servis

-morg önünden görüntü

-Batan botun görüntüsü

-detaylar

Haber: İZMİR, () -

========================================

İzmir'de 76 mülteci yakalandı



İZMİR'in Urla İlçesi'nde yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmeye hazırlandıkları belirlenen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 76 mülteci yakalandı.

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirip Demirci Mahallesi yolu üzerinde 3 minibüsü durdurdu. Ekipler, minibüslerde yaptıkları aramada, yasa dışı yollardan İtalya'ya geçme hazırlığında oldukları tespit edilen 49'u Suriye, 16'sı Somali ve 11'i Pakistan uyruklu 76 mülteciyi yakaladı.

Organizatör oldukları öne sürülen ve gözaltına alınan İ.A., C.D. ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 24'ü kadın ve 16'sı çocuk olan 76 mülteci İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü DÖkümü

---------------------

-ARŞİV

-Yakalanan göçmenlerin görüntüsü

Haber: Davut CAN/İZMİR, () -

============================================

Doğubayazıt’ta kadın cesedi bulundu

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde üzerine karton ve taş konulmuş şekilde bir kadın cesedi bulundu.

Doğubayazıt'ın Yeni Mahalle semtinde oturanlar, sabah saatlerinde Şehitlik caddesinde bulunan boş bir arazide bir kadına ait ceset gördü. Üzerine karton ve taş konulan 30-35 yaşlarında Afganistan veya Pakistanlı olduğu tahmin edilen cesedi gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğünden ekiplerin incelemesinin ardından genç kadının cenazesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha öncede aynı yerlerde yurda kaçak olarak girmeye çalışan göçmenlerin cesetlerinin bulunduğuna işaret eden yetkililer, kadının kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kadının cesedi yerde

-Morg görüntü detay

Haber-Kamera: Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı),()

======================================

Kamerayı fark eden hırsız şok oldu

Güvenlik kamerası görüntüleri

ADANA'da girdiği evden, 3 cep telefonu, tablet bilgisayar ve 350 lira para çalan 25 yaşındaki Kadir Tekin, soygundan sonra apartman girişindeki güvenlik kamerasını görünce şok oldu.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Girdiği apartmandaki bir evin kapısını açıp giren Kadir Tekin, evdekiler uyurken caldıkları ile sessizce merdivenlerden indi. Tam apartmandan çıkacağı sırada güvenlik kamerasını fark eden zanlı ne yapacağını şaşırdı. Kamera kayıtlarındaki kayıtta paniklediği görülen hırsız hızla koşup uzaklaşıyor.

Sabah soygunu fark eden ev sahibi Tekin Ö., polis ekiplerini aradı. İnceleme yapan Hırsızlık Büro ekipleri güvenlik kameralarından kimliğini saptadığı Kadir Tekin'i gözaltına aldı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf eden zanlı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

(Güvenlik Kamerası)

- Hırsızın apartmanın içinde merdivenden inmesi

- Apartman kapısının önünde güvenlik kamerasını fark etmesi

- Hırsızın koşarak kaçması

----------------------------

- Zanlının polis aracından indirilmesi

- Adli Tıp Birimi'ne girdirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi tabelası

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,()

==========================================

Barajda cesedi aranan genç evde bulundu

NİĞDE'de kardeşi ile motosiklet yüzünden kavga eden 22 yaşındaki Berat Ç., Akkaya Barajı'na atlayacağını söyleyerek evden ayrıldı. İhbar üzerine barajda aranan Berat Ç., 1 saat sonra ortaya çıktı.

Merkeze bağlı Sazlıca Kasabası'nda oturan Berat Ç., iddiaya göre 12 yaşındaki kardeşi ile motosiklet yüzünden kavga etti. Evdeki ablasına 'Motosiklet ile Akkaya Barajı'na atlayacağım, cesedim ile motoru barajdan alırsınız' diyerek evden ayrıldı. Berat Ç.'den haber alamayan ailesi durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, Akkaya Barajı'na giderek suda ceset aramaya başladı. Barajda ceset aramaları olumsuz sonuçlanırken, AFAD ve sağlık ekipleri, barajın yanında bulunan mağaraya girebilme ihtimaline karşı mağara içerisinde ve çevresinde de aramaya yaptı. Yaklaşık 1 saat süren arama neticesinde ekipler, sonuca ulaşamadı. Bu sırada Sazlıca Kasabası'nda görüldüğü ihbar edilen Berat Ç. evlerinde bulundu.

Berat Ç.'nin daha öncede bu şekilde sözler söyleyerek evden kaçtığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Ekiplerin baraj kenarında arama yapması

- Aramadan detay görüntüler

- Araçlardan görüntü

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

========================================

Suriyeli baba, yanan oğlu Bara'ya estetik ameliyat istiyor

SURİYE'nin İdlib kentinde kaldıkları kamptaki çadırda çıkan yangında eşi ve oğlunu kaybeden 27 yaşındaki Suriyeli Ahmet El Ağtar, hayatta kalan ancak yüzü, elleri ve vücudu yanan 2.5 yaşındaki oğlu Bara El Ağtar'ın eski sağlığına kavuşmasını istiyor.

Gecen ocak ayında İdlib'e bağlı Dana kasabasındaki kamp çadırında 4 kişilik ailesi ile yaşamını sürdüren Ahmet El Ağtar, havaların soğuk olması nedeniyle akşam saatlerinde sobayı yakmak istedi. Odunu mazotla tutuşturmak istediği sırada aniden patlama oldu. Patlama ve ardından çıkan yangında Ahmet El Ağtar, eşi Alene Kasım (20), 10 aylık oğlu Kasım El Ağtar ve diğer oğlu Bara yaralandı. Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne getirilen Alene Kasım ve Kasım El Ağtar hayatını kaybetti. Yaşama tutunan Bara El Ağtar'ın elleri, yüzü ve vücudunda ağır yanıklar kaldı.

Hayatta kalan tek varlığı oğlunun sağlığına kavuşmasını istediğini belirten Ahmet El Ağtar, "Benim ayaklarım ve ellerim ile vücudumun bazı bölgelerinde, oğlumun ise tüm yüzünde yanık izi mevcut. Türkiye'de de bize gerekli müdahale ve tedavi uygulandı. Ancak oğlumun daha sağlıklı hale gelmesini arzu ediyorum. Estetik ameliyat olursa en azında yüzünde düzelme olabilir. Oğlum, ailemden bana kalan tek varlığım. Onun bu haline çok üzülüyorum. Yardım istiyorum"dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Oğlu Bara El Ağtar ve babanın görüntüsü

- Babanın oğlunu öpmesi

- Çocuğun ellerindeki ve ayaklarındaki izler

- Babanın elleri ve ayaklarındaki yanık izleri

- Babanın oğlu ile ilgilenmesi

- Babanın olayı anlatması

- Çocuğun babasının kucağında görüntüsü

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),()

===========================================

Üzüm yaprağı satmak için pazara giden çifti kaza ayırdı

KARABÜK'te, üzüm yaprağı satmak için pazara giden çiftin içinde bulunduğu otomobil devrildi. Sürücü 69 yaşındaki Şükrü Coşkun yaralı kurtuldu, eşi 73 yaşındaki Cemile Coşkun öldü.

Kaza, sabah saatlerinde D-755 Karayolu Kardemir mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinde kurulan pazara giden Şükrü Coşkun yönetimindeki 78 BF 092 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü Şükrü ve eşi Cemile Coşkun, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemile Coşkun, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Coşkun çiftinin, bahçelerinde topladıkları üzüm yapraklarını satmak için kentte kurulan pazara gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

----------------

-Devrilen otomobil

-Polis ekipleri

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

===========================================

Ece Seçkin, Antalya'nın sıcağından yakındı

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde sahneye çıkan Ece Seçkin, sıcaktan yakınarak, “Adeta terden sırılsıklam oldum. Bu ne sıcak" dedi.

Manavgat'ta bulunan Starlight Resort Hotel'de sahneye çıkan Ece Seçkin, sıcaktan yakındı. Konsere başlarken sıcak nedeniyle sırılsıklam olduğunu anlatan Seçkin, “Bu nasıl bir sıcak böyle? Adeta terden sırılsıklam oldum. Şu anda ıslanmış bulunmaktayım. Nasıl dayanacağız bilmiyorum? Artık bu akşam bol bol şarkılar, türküler. Zaman başka türlü geçmez çünkü Antalya'da" dedi.

HAREKETLİ PARÇALARI SESLENDİRDİ

Kısa süre önce klip çektiği ve önümüzdeki hafta televizyonlarda yayınlanmaya başlayacağını söylediği 'Sayın Seyirciler' adlı şarkısıyla hayranlarını coşturan Ece Seçkin, yaklaşık 1.5 saat sahnede birbirinde hareketli şarkıları seslendirdi.

Konserden önce hayranlarıyla fotoğraf çektiren Ece Seçkin, başarılı olmak için azimli ve istikrarlı olmak gerektiğini belirterek, “İstikrar çok önemli. Ben çok çalışıyorum. Yapı olarak da çok çalışkan bir insanım. Tabii ki sevenlerimiz var, onlar bizi var ediyorlar. Başarımı onlara borçluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Konser alanından genel görüntü

RÖP. ECE SEÇKİN

Ece Seçkin'in sahnedeki konuşması ve 'Sayın Seyirciler' şarkısını seslendirmesi

Ece Seçkin ve 2 minik hayranının sahnedeki diyalogu

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

============================================